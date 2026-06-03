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Безопасные и качественные автомобильные дороги АПВГК Автоматические пункты весогабаритного контроля

СОБЫТИЯ


03.06.2026 МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией городского транспорта 1
19.05.2025 «Билайн» подключил автоматический пост весогабаритного контроля на ключевом маршруте Ярославской области 1
15.08.2024 «Билайн» и «Софтлайн» заблокировали многомиллионный проект: в нем не было запрета на иностранное ПО 1
23.05.2024 У «Ростелекома» и создателей «Платона» не вышло автоматизировать контроль за грузовиками на федеральных трассах 1
19.12.2023 Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля 1
03.04.2023 Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет 1
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
21.09.2022 Россияне создали не имеющий аналогов в мире датчик для весового контроля автомобилей 1
16.02.2022 AT Service восстановила работоспособность комплекса весогабаритного контроля на автодороге Ищерская – Червленная 1
26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
26.06.2019 «Ростелеком» обеспечит Тульскую область системами весогабаритного контроля 1
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 2
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1
02.06.2015 «Ланит-Урал» представил решения для «Умного региона» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Безопасные и качественные автомобильные дороги и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10766 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3408 4
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 2
Ростех - РТ-Инвест 58 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 50 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 130 1
Kapsch 8 1
Строй Инвест Проект 7 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
Skytoll 2 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 39 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 21 1
Ростелематика 5 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Service - ЭйТи Сервис 12 1
Ростех - Автоматика Концерн 1806 1
МегаФон 10505 1
Microsoft Corporation 25637 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 1
Softline - Софтлайн 3595 1
Oracle Corporation 7033 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
VK - Mail.ru Group 3579 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 256 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1896 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 484 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
HTC Corporation 1512 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 1
Галактика - Корпорация 1533 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
Ланит Урал 17 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 1
Царицын капитал 23 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 91 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
Маяк НПП 2 1
Экрос Инжиниринг 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
ГПБ - Газпромбанк 1250 1
Hyundai Motor Company 430 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
X5 Group - Перекрёсток 628 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 96 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 124 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 7
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 314 1
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 139 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдормониторинг ФКУ - Росдорсервис - Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 7 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 290 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 124 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 1
Федеральное казначейство России 1927 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
Тулаупрадор ГУ ТО 1 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2445 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 3
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Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 898 1
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РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 97 1
Цифровой инспектор 10 1
Atos AntiCOVID 3 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 57 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 229 1
FreePik 1749 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 974 1
Linux OS 11329 1
Microsoft Windows 16721 1
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Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 391 1
VK - Mail.Ru Почта 409 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 2
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 349 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 385 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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