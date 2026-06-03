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Безопасные и качественные автомобильные дороги АПВГК Автоматические пункты весогабаритного контроля
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Безопасные и качественные автомобильные дороги и организации, системы, технологии, персоны:
|Замков Антон 12 2
|Шведов Александр 44 2
|Ротенберг Игорь 38 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Шипелов Андрей 23 2
|Скворцов Сергей 15 2
|Новиков Роман 5 1
|Кураш Антон 32 1
|Добронравов Олег 3 1
|Черкасов Илья 14 1
|Зимин Игорь 18 1
|Казарин Станислав 175 1
|Нигметзянов Марсель 16 1
|Щетинин Артур 2 1
|Минниханов Рифкат 14 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Малявкин Александр 24 1
|Седов Денис 3 1
|Хазов Даниил 9 1
|Алдошин Олег 37 1
|Жарких Юрий 1 1
|Дакаев Айнди 1 1
|Ермолаев Юрий 1 1
|Саблукова Ирина 2 1
|Барвинский Владимир 42 1
|Афанасенко Дмитрий 1 1
|Орловский Виктор 405 1
|Петров Михаил 139 1
|Гоц Роман 55 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Ципорин Павел 102 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Швецов Владимир 52 1
|Гутин Александр 20 1
|Фомичев Олег 139 1
|Печенин Алексей 18 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Рудзевич Мария 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.