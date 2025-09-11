Разделы

Новиков Роман


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Создана ИИ-лабораторию для оценки качества российских дорог 1
03.04.2023 Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет 1
22.10.2019 Платформа монетизации контента Boosty.to предложила авторам заработать на краудфандинге 1
15.10.2019 Платформа монетизации авторского контента Boosty.to запустила разовые платежи 1
22.05.2019 Mail.ru Group начала тестирование сервиса платной подписки на авторов Boosty.to 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Новиков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3504 3
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
PayPal 660 1
Ростелеком 10107 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 112 1
Строй Инвест Проект 7 1
Visa International 1963 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 105 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70616 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3040 2
Data monetization - Монетизация данных 1762 2
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 39 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 391 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4101 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1071 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16440 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2299 1
Smart City - Умные остановки - Интеллектуальные остановки - интеллектуальный павильон автобусной остановки 18 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 911 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21948 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55157 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 848 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1978 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Boosty.to - платформа монетизации авторского контента 19 3
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Ермолаев Юрий 1 1
Ермолаев Артем 379 1
Хазов Даниил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 152970 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1312 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 647 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1957 1
Россия - СФО - Кемеровская область 966 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14360 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18224 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44968 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Россия - ПФО - Самарская область 1414 1
Россия - УФО - Тюменская область 1231 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1772 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2666 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19821 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 981 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 15 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 194 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1311 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
