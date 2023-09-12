Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут е под собой никаких оснований. Шекспир? А у него какая модель? OpenAI честно пытались натренировать детектор. Но сколько они ни бились, результаты были очень скверными: например, сочинения Шекс

Компания VisionLabs разработала технологию для распознавания фейкового видео тала технологию распознавания дипфейков для выявления фейкового контента. С помощью нейронных сетей детектор находит на видео замену лица или мимики человека, а также определяет сгенерированные

«Детектор сбоев» Brand Analytics проконтролирует работоспособность массовых сервисов Brand Analytics, резидент фонда «Сколково», подготовил и запустил российский сервис «Детектор сбоев», который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли руженной нитями темной материи, так называемым «волосами», концепция которых была предложена в Лаборатории реактивного движения NASA. Изображение: NASA/JPL-Caltech Для решения этой проблемы необходим детектор огромного размера, который попросту не получится построить на Земле. Но в недавнем исследовании, опубликованном в Physical Review Letters, было выдвинуто предположение, что в роли гига

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи ключевыми словами, чтобы лучше классифицировать текст. Для экспериментов использовались твиты, обсуждения на Reddit и заголовки новостных ресурсов. В результате по точности определения сарказма новый детектор обошел все предыдущие методы — модель показала значительное улучшение по сравнению с современными моделями по всем параметрам оценки. Затруднения возникали, в основном, при классификац

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T ль нового вещества.Также датчик XENON1T способен обнаружить новые частицы и их взаимодействия, выявление которых способно объяснить другие загадки в физике. Например, в прошлом году, используя тот же детектор, ученые опубликовали в журнале Nature результаты наблюдения за самым редким на сегодня ядерным распадом. Детектор XENON1T. Изображение: The XENON Experiment XENON1T заполнен 3,2

Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима Автоматизированный детектор масок Российский холдинг «ЭР-телеком» (бренд «Дом.ру») разработал систему автоматического распознавания защитных масок на видеозаписи. Детектор, как сообщили CNews представители

Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса тсутствия масок, интеграции тепловизоров. И если это спасет хоть чью-то жизнь, мы работали не зря». Детектор предназначен для выявления людей без масок в зонах, где применение средств индивидуа

Резидент Фонда «Сколково» получил сертификат ФСБ России Сколковская компания «Видеоинтеллект», разработчик систем ситуационной видеоаналитики, получила сертификат соответствия ФСБ России на программный модуль «Детектор оставленных предметов». Компания «Видеоинтеллект» разрабатывает программное обеспечение, которое используется в системах видеонаблюдения на объектах массового скопления людей: на стади

В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера сти протонного пучка в десятки раз. Современное оборудование, как предполагается, возросшей нагрузки не выдержит. Поэтому ученые из Роял Холлоуэй предлагают создать сверхбыстрые и радиационно стойкие детекторы на основе тонких алмазных пленок, которые могли бы справиться с повышенной нагрузкой. Для продолжения экспериментов ученым ЦЕРНа нужны специальные детекторы, которые дают быстр

Ничто не скроется от радар-детектора Радар-детекторы нового поколения Prology iScan-3050 и iScan-3060 вовремя сообщат водителю обо всех приборах замера скорости, используемых на российских дорогах. Prology iScan-3050 и iScan-3060 отличн

Mio выходит на рынок радар-детекторов аботчик и производитель электроники для автомобилистов, представила на российском рынке новые радар-детекторы MiRaD 860 и MiRad 800 — первые устройства Mio в этом классе автоэлектроники. Оба га

Смартфон можно превратить в детектор космических лучей "С помощью нашего приложения и куска изоленты можно превратить смартфон в детектор частиц высоких энергий, – заявил научный сотрудник центра детектора частиц IceCube в Висконсине (WIPAC) – Джастин Ванденбрук (Justin Vandenbroucke). – Он работает на основе тех же пр

Inpas представила детекторы ионизирующего излучения и дозиметры-радиометры Radex Компания Inpas представила приборы-детекторы ионизирующего излучения и профессиональные дозиметры-радиометры Radex с новым эргономичным дизайном. Как говорится в заявлении Inpas, поступившем в редакцию CNews, Radex МКС-1009 пред

Создан новый компактный детектор гравитационных волн не приносили успеха. Ученые надеются, что их прибор, наконец, сделает долгожданное открытие. Новый детектор гравитационных волн имеет весьма компактные габариты, особенно в свете масштабной за

Разработан "мышиный" детектор взрывчатки лекательными детекторами опасных веществ в стационарных условиях, например, в аэропортах. Специалисты BioExplorers не только разработали собственную методику тренировки грызунов, но и создали простой детектор, в котором мышь является главным сенсором. Детектор представляет собой три непрозрачные коробки размером с микроволновку, в которых живут три группы мышей. Коробки-картриджи авт

Темная материя: Xenon100 не хватает чувствительности после чего чувствительность детектора была повышена в 3,5 раза. Массив фотоумножителей детектора XENON100 XENON100, установленный в Лаборатории Гран Сассо (Италия) – это исключительно чувствительный детектор пока гипотетических вимп-частиц, представляющий собой контейнер с 62 кг. сверхчистого жидкого ксенона. Детектор измеряет крошечные вспышки света, которые должны появиться в резу

Новые ускорители частиц получат алмазные детекторы , требует создания более мощных и эффективных ускорителей. Канадские физики предлагают оснастить их "бриллиантами в золотых оправах". По сути, этот процесс уже идет. В первую очередь, на LHC. Сегодня детекторы LHC, каждый из которых представляет собой огромное здание, измеряют точное положение заряженных частиц, рождающихся после столкновения протонных пучков с помощью многих тысяч кремниев

Армия США получит карманный детектор лжи ерьезные недостатки, в частности, они часто ошибаются, и их трудно использовать в полевых условиях. Детектор лжи PCASS демонстрирует 76-процентную точность, в то время как новый дистанционный п

Вышел интернет-шлюз Ideco ICS 4.3: система отчетов, детектор сетевых атак и новый модуль статистики трафика Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой версии своего флагманского продукта — интернет-шлюза Ideco ICS 4.3. Интернет-шлюз новой версии включает систему отчетов для ИТ-менеджера, детектор сетевых атак IPS/IDS Snort, интерфейс управления серверами Ideco Cryptocom, веб-почту RoundCube, а также новый модуль статистики трафика. «Постоянно совершенствуя наш продукт, мы в каж

Создан детектор ядерного оружия 17-летний подросток создал на базе рентгеновской пушки детектор ядерного оружия.

Создан сверхчувствительный детектор СВЧ Физики из Университета Райса и Принстонского университета сумели сделать сверхчувствительный детектор СВЧ из арсенида галлия, широко применяемого в электронике. Этот полупроводник можно

Экспериментальный детектор следит за кораблями с МКС Экспериментальный детектор морских судов, установленный на Международной космической станции, успешно обнаружил и сопроводил более 60 тыс. кораблей и продемонстрировал возможность отслеживать маршруты отдельных

Детектор выстрелов: снайперы не останутся незамеченными Министерство обороны Великобритании в связи со срочными оперативными потребностями заказало для проведения полевых испытаний носимые детекторы Boomerang Warrior-X. Впервые в истории военного дела солдат получит компактный индивидуальный прибор для обнаружения замаскированного противника, ведущего огонь из стрелкового оружия.

Детектор VIIRS установлен на платформе NPOESS NPOESS (National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System). Спутник NPOESS призван решать широкий круг задач в интересах метеорологии, исследований климата и окружающей среды вообще. Детектор VIIRS стал четвёртым из пяти научных аппаратов, установленных и интегрированных с платформой - усовершенствованного микроволнового зонда (Advanced Technology Microwave Sounder), прибор

В Канаде разработал астрономический детектор с рекордной чувствительностью Как сообщает пресс-служба университета Монреаля (Канада), в университете разработан астрономический ПЗС-детектор света с рекордной на сегодняшний день чувствительностью. Информации о самом детекторе приводится немного - в частности, не указывается его чувствительность к фотонам различных спектрал

"Трансцендентный" детектор визуализирован методами неогеографии льном географическом пространстве, по мнению идеологов эксперимента, в полной мере не производился. Детектор представляет собой совокупность высокоточных генераторов случайных чисел, размещенны

Шумы приёмника оптического излучения снижены на порядок Для перспективного астрономического инструмента SPHERE телескопа VLT Южной европейской обсерватории ESO, предназначенного для получения изображений планет в иных системах, создан детектор с революционными характеристиками. Для компенсации воздействия атмосферы в астрономии используют системы адаптивной оптики, позволяющие - за счёт введения в оптическую схему инструмент

Зарегистрирован необъяснимый рёв Вселенной ительные результаты исследований, проведенных с использованием аэростатного радиометра ARCADE (Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission). Высокочувствительный малошумящий детектор предназначен для регистрации частотного спектра реликтового микроволнового излучения Вселенной. Детектор ARCADE был поднят аэростатом на высоту свыше 35 км с полигона в Антаркти

30-метровый телескоп получит бесшумный детектор Meter Telescope с эквивалентной апертурой 30 метров. Стоимость контракта составляет $2,8 млн. Новый детектор позволит поднять чувствительность телескопа на порядок по сравнению с лучшими из сущ

Взлом квантовой криптографии: новая методика иться к передаваемой информации, но при этом сохранить свое инкогнито, необходимо воздействовать на детектор мощными световыми импульсами. Проведенный норвежскими и российскими учеными анализ п

Разработан инфракрасный детектор лжи туемый, когда говорит неправду. Тем не менее, данные полиграфа не всегда объективны – волнение испытуемого может быть вызвано и совсем другими причинами, кроме того, многим удается успешно «обмануть» детектор лжи. Измерение активности головного мозга при помощи технологий функциональной магнитно-резонансной визуализации могло бы стать более эффективным и объективным методом проверки на ложн

ПЗС-детектор для телескопа VLT произведет e2v Компания e2v получила заказ на производство комплекта ПЗС-датчиков CCD231-84 для телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории ESO в Чили. Новый детектор будет использован в спектрометре MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer). ПЗС-светоприемники CCD231-84 отличаются высокой размерностью (4кх4к пикселей), высокой эффективностью конверс

Нейтронный детектор обнаружит наркотики и взрывчатку лизким элементным составом, но имеющие при этом принципиально разные химические формулы. Российский детектор решает эту проблему, по словам Николая Классена из ИФТТ, с помощью анализа кристалли

На ускорителе LHC завершилась сборка еще одного детектора для регистрации частиц, образующихся в результате протон-протонных столкновений. Его сборка началась в 2003 году, а последний элемент – малое колесо – был опущен на глубину 100 метров и установлен на детектор в конце февраля этого года. ATLAS содержит два малых колеса, каждое из которых имеет довольно внушительные размеры – их диаметр составляет 9,3 м, а масса – 100 тонн, включая массивные

Trend Micro представила бот-детектор Trend Micro разработала бот-детектор и представила бесплатную бета-версию для скачивания. RUBotted работает в фоновом режиме и контролирует сетевую активность компьютеров. Часто компьютеры подвергаются атакам, генерируемы

Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны ранзистора, который может определять количество фотонов, а не просто регистрировать их присутствие. Детектор содержит около 1000 квантовых точек – наноскопических полупроводящих кластеров с нео

Создан сверхчувствительный детектор пламени ноэтила. С одной стороны трубки располагается катод, а высоковольтный анод проходит через ее центр. Детектор имеет длину обычной авторучки и в три раза толще ее в диаметре. Когда фотон ультрафи

Разработан универсальный детектор биохимической угрозы вчатых, химических и биологических веществ на самих пассажирах и в их багаже. В основе прибора - метод одночастичной аэрозольной масс-спектрометрии (single-particle aerosol mass spectrometry, SPAMS). Детектор отличается высокой чувствительностью, сообщает PhysOrg.