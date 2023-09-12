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Детектор Detector Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.09.2023 Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут

е под собой никаких оснований. Шекспир? А у него какая модель? OpenAI честно пытались натренировать детектор. Но сколько они ни бились, результаты были очень скверными: например, сочинения Шекс
30.06.2023 Компания VisionLabs разработала технологию для распознавания фейкового видео

тала технологию распознавания дипфейков для выявления фейкового контента. С помощью нейронных сетей детектор находит на видео замену лица или мимики человека, а также определяет сгенерированные
14.06.2022 «Детектор сбоев» Brand Analytics проконтролирует работоспособность массовых сервисов

Brand Analytics, резидент фонда «Сколково», подготовил и запустил российский сервис «Детектор сбоев», который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100

03.12.2021 Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

руженной нитями темной материи, так называемым «волосами», концепция которых была предложена в Лаборатории реактивного движения NASA. Изображение: NASA/JPL-Caltech Для решения этой проблемы необходим детектор огромного размера, который попросту не получится построить на Земле. Но в недавнем исследовании, опубликованном в Physical Review Letters, было выдвинуто предположение, что в роли гига
24.05.2021 Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

ключевыми словами, чтобы лучше классифицировать текст. Для экспериментов использовались твиты, обсуждения на Reddit и заголовки новостных ресурсов. В результате по точности определения сарказма новый детектор обошел все предыдущие методы — модель показала значительное улучшение по сравнению с современными моделями по всем параметрам оценки. Затруднения возникали, в основном, при классификац
02.07.2020 Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

ль нового вещества.Также датчик XENON1T способен обнаружить новые частицы и их взаимодействия, выявление которых способно объяснить другие загадки в физике. Например, в прошлом году, используя тот же детектор, ученые опубликовали в журнале Nature результаты наблюдения за самым редким на сегодня ядерным распадом. Детектор XENON1T. Изображение: The XENON Experiment XENON1T заполнен 3,2
14.05.2020 Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима

Автоматизированный детектор масок Российский холдинг «ЭР-телеком» (бренд «Дом.ру») разработал систему автоматического распознавания защитных масок на видеозаписи. Детектор, как сообщили CNews представители
06.04.2020 Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса

тсутствия масок, интеграции тепловизоров. И если это спасет хоть чью-то жизнь, мы работали не зря». Детектор предназначен для выявления людей без масок в зонах, где применение средств индивидуа
04.09.2018 Резидент Фонда «Сколково» получил сертификат ФСБ России

Сколковская компания «Видеоинтеллект», разработчик систем ситуационной видеоаналитики, получила сертификат соответствия ФСБ России на программный модуль «Детектор оставленных предметов». Компания «Видеоинтеллект» разрабатывает программное обеспечение, которое используется в системах видеонаблюдения на объектах массового скопления людей: на стади
11.10.2016 В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера

сти протонного пучка в десятки раз. Современное оборудование, как предполагается, возросшей нагрузки не выдержит. Поэтому ученые из Роял Холлоуэй предлагают создать сверхбыстрые и радиационно стойкие детекторы на основе тонких алмазных пленок, которые могли бы справиться с повышенной нагрузкой. Для продолжения экспериментов ученым ЦЕРНа нужны специальные детекторы, которые дают быстр
30.04.2015 Ничто не скроется от радар-детектора

Радар-детекторы нового поколения Prology iScan-3050 и iScan-3060 вовремя сообщат водителю обо всех приборах замера скорости, используемых на российских дорогах. Prology iScan-3050 и iScan-3060 отличн
16.12.2014 Mio выходит на рынок радар-детекторов

аботчик и производитель электроники для автомобилистов, представила на российском рынке новые радар-детекторы MiRaD 860 и MiRad 800 — первые устройства Mio в этом классе автоэлектроники. Оба га
05.10.2014 Смартфон можно превратить в детектор космических лучей

"С помощью нашего приложения и куска изоленты можно превратить смартфон в детектор частиц высоких энергий, – заявил  научный сотрудник центра детектора частиц IceCube в Висконсине  (WIPAC) – Джастин Ванденбрук (Justin Vandenbroucke). – Он работает на основе тех же пр
14.04.2014 Inpas представила детекторы ионизирующего излучения и дозиметры-радиометры Radex

Компания Inpas представила приборы-детекторы ионизирующего излучения и профессиональные дозиметры-радиометры Radex с новым эргономичным дизайном. Как говорится в заявлении Inpas, поступившем в редакцию CNews, Radex МКС-1009 пред
20.05.2013 Создан новый компактный детектор гравитационных волн

не приносили успеха. Ученые надеются, что их прибор, наконец, сделает долгожданное открытие. Новый детектор гравитационных волн имеет весьма компактные габариты, особенно в свете масштабной за
19.11.2012 Разработан "мышиный" детектор взрывчатки

лекательными детекторами опасных веществ в стационарных условиях, например, в аэропортах. Специалисты BioExplorers не только разработали собственную методику тренировки грызунов, но и создали простой детектор, в котором мышь является главным сенсором. Детектор представляет собой три непрозрачные коробки размером с микроволновку, в которых живут три группы мышей. Коробки-картриджи авт
26.07.2012 Темная материя: Xenon100 не хватает чувствительности

после чего чувствительность детектора была повышена в 3,5 раза. Массив фотоумножителей детектора XENON100 XENON100, установленный в Лаборатории Гран Сассо (Италия) – это исключительно чувствительный детектор пока гипотетических вимп-частиц, представляющий собой контейнер с 62 кг. сверхчистого жидкого ксенона. Детектор измеряет крошечные вспышки света, которые должны появиться в резу
06.07.2012 Новые ускорители частиц получат алмазные детекторы

, требует создания более мощных и эффективных ускорителей. Канадские физики предлагают оснастить их "бриллиантами в золотых оправах". По сути, этот процесс уже идет. В первую очередь, на LHC. Сегодня детекторы LHC, каждый из которых представляет собой огромное здание, измеряют точное положение заряженных частиц, рождающихся после столкновения протонных пучков с помощью многих тысяч кремниев
17.11.2011 Армия США получит карманный детектор лжи

ерьезные недостатки, в частности, они часто ошибаются, и их трудно использовать в полевых условиях. Детектор лжи PCASS демонстрирует 76-процентную точность, в то время как новый дистанционный п
11.10.2011 Вышел интернет-шлюз Ideco ICS 4.3: система отчетов, детектор сетевых атак и новый модуль статистики трафика

Компания «Айдеко» сообщила о выходе новой версии своего флагманского продукта — интернет-шлюза Ideco ICS 4.3. Интернет-шлюз новой версии включает систему отчетов для ИТ-менеджера, детектор сетевых атак IPS/IDS Snort, интерфейс управления серверами Ideco Cryptocom, веб-почту RoundCube, а также новый модуль статистики трафика. «Постоянно совершенствуя наш продукт, мы в каж
20.06.2011 Создан детектор ядерного оружия

17-летний подросток создал на базе рентгеновской пушки детектор ядерного оружия.
14.12.2010 Создан сверхчувствительный детектор СВЧ

Физики из Университета Райса и Принстонского университета сумели сделать сверхчувствительный детектор СВЧ из арсенида галлия, широко применяемого в электронике. Этот полупроводник можно

14.12.2010 Экспериментальный детектор следит за кораблями с МКС

Экспериментальный детектор морских судов, установленный на Международной космической станции, успешно обнаружил и сопроводил более 60 тыс. кораблей и продемонстрировал возможность отслеживать маршруты отдельных

19.11.2010 Детектор выстрелов: снайперы не останутся незамеченными

Министерство обороны Великобритании в связи со срочными оперативными потребностями заказало для проведения полевых испытаний носимые детекторы Boomerang Warrior-X. Впервые в истории военного дела солдат получит компактный индивидуальный прибор для обнаружения замаскированного противника, ведущего огонь из стрелкового оружия.
22.03.2010 Детектор VIIRS установлен на платформе NPOESS

NPOESS (National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System). Спутник NPOESS призван решать широкий круг задач в интересах метеорологии, исследований климата и окружающей среды вообще. Детектор VIIRS стал четвёртым из пяти научных аппаратов, установленных и интегрированных с платформой - усовершенствованного микроволнового зонда (Advanced Technology Microwave Sounder), прибор
30.09.2009 В Канаде разработал астрономический детектор с рекордной чувствительностью

Как сообщает пресс-служба университета Монреаля (Канада), в университете разработан астрономический ПЗС-детектор света с рекордной на сегодняшний день чувствительностью. Информации о самом детекторе приводится немного - в частности, не указывается его чувствительность к фотонам различных спектрал
08.09.2009 "Трансцендентный" детектор визуализирован методами неогеографии

льном географическом пространстве, по мнению идеологов эксперимента, в полной мере не производился. Детектор представляет собой совокупность высокоточных генераторов случайных чисел, размещенны
19.06.2009 Шумы приёмника оптического излучения снижены на порядок

Для перспективного астрономического инструмента SPHERE телескопа VLT Южной европейской обсерватории ESO, предназначенного для получения изображений планет в иных системах, создан детектор с революционными характеристиками. Для компенсации воздействия атмосферы в астрономии используют системы адаптивной оптики, позволяющие - за счёт введения в оптическую схему инструмент
13.01.2009 Зарегистрирован необъяснимый рёв Вселенной

ительные результаты исследований, проведенных с использованием аэростатного радиометра ARCADE (Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission). Высокочувствительный малошумящий детектор предназначен для регистрации частотного спектра реликтового микроволнового излучения Вселенной. Детектор ARCADE был поднят аэростатом на высоту свыше 35 км с полигона в Антаркти
22.10.2008 30-метровый телескоп получит бесшумный детектор

Meter Telescope с эквивалентной апертурой 30 метров. Стоимость контракта составляет $2,8 млн. Новый детектор позволит поднять чувствительность телескопа на порядок по сравнению с лучшими из сущ
03.10.2008 Взлом квантовой криптографии: новая методика

иться к передаваемой информации, но при этом сохранить свое инкогнито, необходимо воздействовать на детектор мощными световыми импульсами. Проведенный норвежскими и российскими учеными анализ п
23.09.2008 Разработан инфракрасный детектор лжи

туемый, когда говорит неправду. Тем не менее, данные полиграфа не всегда объективны – волнение испытуемого может быть вызвано и совсем другими причинами, кроме того, многим удается успешно «обмануть» детектор лжи. Измерение активности головного мозга при помощи технологий функциональной магнитно-резонансной визуализации могло бы стать более эффективным и объективным методом проверки на ложн
08.09.2008 ПЗС-детектор для телескопа VLT произведет e2v

Компания e2v получила заказ на производство комплекта ПЗС-датчиков CCD231-84 для телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории ESO в Чили. Новый детектор будет использован в спектрометре MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer). ПЗС-светоприемники CCD231-84 отличаются высокой размерностью (4кх4к пикселей), высокой эффективностью конверс
08.04.2008 Нейтронный детектор обнаружит наркотики и взрывчатку

лизким элементным составом, но имеющие при этом принципиально разные химические формулы. Российский детектор решает эту проблему, по словам Николая Классена из ИФТТ, с помощью анализа кристалли
03.03.2008 На ускорителе LHC завершилась сборка еще одного детектора

для регистрации частиц, образующихся в результате протон-протонных столкновений. Его сборка началась в 2003 году, а последний элемент – малое колесо – был опущен на глубину 100 метров и установлен на детектор в конце февраля этого года. ATLAS содержит два малых колеса, каждое из которых имеет довольно внушительные размеры – их диаметр составляет 9,3 м, а масса – 100 тонн, включая массивные

21.01.2008 Trend Micro представила бот-детектор

Trend Micro разработала бот-детектор и представила бесплатную бета-версию для скачивания. RUBotted работает в фоновом режиме и контролирует сетевую активность компьютеров. Часто компьютеры подвергаются атакам, генерируемы
15.10.2007 Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны

ранзистора, который может определять количество фотонов, а не просто регистрировать их присутствие. Детектор содержит около 1000 квантовых точек – наноскопических полупроводящих кластеров с нео
09.10.2007 Создан сверхчувствительный детектор пламени

ноэтила. С одной стороны трубки располагается катод, а высоковольтный анод проходит через ее центр. Детектор имеет длину обычной авторучки и в три раза толще ее в диаметре. Когда фотон ультрафи
08.02.2007 Разработан универсальный детектор биохимической угрозы

вчатых, химических и биологических веществ на самих пассажирах и в их багаже. В основе прибора - метод одночастичной аэрозольной масс-спектрометрии (single-particle aerosol mass spectrometry, SPAMS). Детектор отличается высокой чувствительностью, сообщает PhysOrg.
01.02.2007 Лазерный детектор обнаружит поддельные лекарства

в том, что при попадании лазерного излучения на исследуемый образец его молекулы начинают излучать в инфракрасном диапазоне, причем частота излучения зависит от химического состава образца. Чтобы на детектор не попадало излучение, отраженное от поверхности упаковки, ученые сдвинули его на несколько миллиметров относительно точки фокусировки лазерного излучения, сообщает NewScientist. Прибо

Публикаций - 915, упоминаний - 1054

Детектор и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 32
Галактика - Корпорация 1545 27
Yandex - Яндекс 9215 22
Ростелеком 10948 21
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 21
АРМО ГК 185 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Smartec 168 18
Sony 6739 18
Digma 251 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 15
Google LLC 12687 15
9594 14
STC 106 14
Microsoft Corporation 25774 13
Intel Corporation 12811 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
OpenAI 541 10
Samsung Electronics 11064 9
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Apple Inc 13154 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 7
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
SAP SE 5601 6
Oracle Corporation 7074 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Telegram Group 2940 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 6
JVC Kenwood 422 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
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X5 Group - Перекрёсток 640 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Boeing 1031 7
MODIS - Одежда 3000 58 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
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Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 5
Геометрия НПО 165 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Сконтел 10 5
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
Резонанс НПП 407 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Carl Zeiss AG 307 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
ЕКА Топливная компания 148 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Ball Aerospace & Technologies 49 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 53
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 9
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 119
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 110
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 107
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 79
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 73
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 71
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 69
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 67
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 67
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 66
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 63
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 56
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 56
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 53
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 52
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 47
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 47
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 45
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 43
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 41
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 39
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 38
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 38
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 38
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 36
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 35
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 46
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 45
Google Android 15243 42
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 32
Microsoft Windows 16882 32
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 24
Linux OS 11533 16
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
OpenAI - ChatGPT 719 13
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 13
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 12
Apple iOS 8583 12
Apple iPhone 6 4861 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 10
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 10
Smartec Estima 22 9
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 23 8
FreePik 1841 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 7
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 7
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 6
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Microsoft Office 4170 6
Apple - App Store 3109 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 5
DSSL Trassir 40 5
NASA Stardust 51 5
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 5
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 10
Арлазаров Владимир 290 8
Марков Дмитрий 81 7
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 5
Лекомцева Елена 16 4
Путин Владимир 3454 4
Водясов Алексей 222 4
Шелепов Владимир 25 4
Башмаков Александр 16 3
Рахманов Максим 47 3
Смирнов Вячеслав 45 3
Митрофанов Игорь 3 3
Чехович Юрий 13 3
Федорук Михаил 17 3
Sailor Michael - Сейлор Майкл 3 3
Дегтев Геннадий 271 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Десслер Константин 7 3
Воронин Павел 196 3
Сажин Павел 7 3
Долгов Василий 26 3
Корнеев Александр 11 2
Шалманов Сергей 202 2
Schmidt Helmut - Шмидт Хельмут 3 2
Еремченко Евгений 17 2
Хазов Даниил 10 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Castelli Vince - Кастелли Винц 2 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Жебрун Сергей 2 2
Овчинский Владислав 230 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Чукалина Марина 4 2
Miller Dwight - Миллер Дуайт 2 2
Давыдова Татьяна 2 2
Hampp Norbert - Хампп Норберт 2 2
Knobel Robert - Кнобел Роберт 2 2
Langleben Daniel - Ланглебен Дэниел 4 2
Livio Mario - Ливио Марио 5 2
Troje Niko - Трой Нико 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 313
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 184
Земля - планета Солнечной системы 10865 148
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 73
Европа 24962 57
Солнечная система - Solar system 2569 57
Япония 13807 48
Германия - Федеративная Республика 13220 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 34
США - Калифорния 4828 31
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 28
Италия - Итальянская Республика 4508 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
Франция - Французская Республика 8176 23
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 22
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 22
Канада 5081 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 19
Индия - Bharat 5869 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Украина 7928 14
Юпитер - планета Солнечной системы 557 13
Израиль 2856 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 12
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Уран - планета Солнечной системы 550 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 10
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 9
Нидерланды 3745 9
Чили - Республика 494 9
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 8
Казахстан - Республика 6047 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 197
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 140
Физика - Physics - область естествознания 2940 92
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 86
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 64
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 60
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 43
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 42
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 37
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 36
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 34
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 27
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 27
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 26
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 26
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 25
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 23
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 23
Зоология - наука о животных 2887 22
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 22
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 20
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 19
Молекула - Molecula 1102 19
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 19
CNews RND - R&D.CNews 2274 38
New Scientist 1448 27
Nature 832 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 13
Phys.org 972 12
ScienceDaily 399 9
Physical Review Letters 164 9
LiveScience 154 8
Space Daily 528 7
PhysicsWeb 184 7
SpaceDaily - Space Daily 187 6
EurekAlert 291 6
PhysicsWorld 90 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
AP - Associated Press 2007 5
Nanotechweb 92 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
MIT Technology Review 66 3
NYT - The New York Times 1099 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
9to5Mac 70 2
Washington Profile 142 2
Future - Space.com 200 2
Optics 143 2
CERN Courier 28 2
Times 661 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
9to5Google 60 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Известия ИД 770 2
Science Advances 35 2
South China Morning Post 93 2
ABC News 52 1
CNews - Auto.CNews 51 1
heise online - heise security 122 1
Computer Weekly 376 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
CNews Мишень 186 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - AMR Research 48 2
ABI Research 236 2
IBM Research 111 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
IMS Research 31 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Mercury Research 73 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Forbes Global 2000 50 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 25
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 24
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
РАН - Российская академия наук 2122 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 10
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 7
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 5
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 5
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 5
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 5
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 5
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 4
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 4
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 4
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
Intel Developer Forum - IDF 317 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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