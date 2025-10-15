Разделы

Сконтел


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов 1
14.12.2023 Передатчик выше плеч: как человеческие тела блокируют передачу сигнала 6G 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
05.11.2020 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи 1
25.09.2019 В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием 1
25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сконтел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10230 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 134 3
Google LLC 12153 2
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 2
IBM - International Business Machines Corp 9534 2
Квант-Телеком 9 2
СИНХ - Таттелеком 217 2
Quantum Technologies Flagship 3 1
IonQ 6 1
D-Wave Systems 22 1
QRate - КуРэйт 33 1
Тинфотоника 1 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Microsoft Corporation 25153 1
Intel Corporation 12485 1
Toshiba Corporation 2953 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 238 1
Fujitsu 2064 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 495 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1143 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 104 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13894 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9127 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 87 2
ГПБ - Газпромбанк 1152 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 429 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 40 1
РЖД - Российские железные дороги 1984 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Airbus Group - Airbus Industries 229 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3326 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1447 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3426 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1437 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 7
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 512 7
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 614 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11108 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 856 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4822 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8744 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4449 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7144 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4697 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8286 2
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 685 2
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 256 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12811 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1541 2
Кибербезопасность - Криптомаршрутизатор - Policy Based Routing - маршрутизация на основе политик 7 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 135 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3248 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9887 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3928 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 874 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12067 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1711 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12052 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 10 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 582 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 356 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2335 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10097 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 413 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 48 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 184 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 914 1
9-мм пистолет Макарова 6 2
NVision Барьер 712 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 279 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
Google Chrome - браузер 1624 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5060 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Гольцман Григорий 5 2
Корнеев Александр 11 2
Котельников Владимир 2 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 3 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 7 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 21 1
Алфёров Жорес 57 1
Soros George - Сорос Джордж 50 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Носков Константин 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3144 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 2
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3028 1
Индия - Bharat 5637 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3584 1
Германия - Федеративная Республика 12895 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3321 1
Россия - ПФО - Самарская область 1430 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Китай - Пекин - Beijing 1036 1
Канада 4968 1
Европа 24560 1
Япония 13489 1
Франция - Французская Республика 7959 1
Физика - Physics - область естествознания 2795 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 3
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 168 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8447 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1469 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4197 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2237 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10557 2
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 53 2
Информатика - computer science - informatique 1129 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1040 2
Закон Мура - Moore's law 209 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8859 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1611 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 582 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1666 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3255 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 115 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 48 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 118 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1643 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 909 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2151 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5531 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5966 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7938 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5897 1
Энергетика - Energy - Energetically 5441 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6788 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5217 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4291 1
9to5Mac 70 2
9to5Google 54 2
Independent 111 1
Tractica 7 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 507 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 408 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 89 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1619 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 18 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 67 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1226 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 51 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 12 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 295 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 385 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 592 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 654 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 39 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 71 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393020, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184463.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

