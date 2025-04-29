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Polariton Поляритон составная квазичастица



29.04.2025 Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц 1
16.04.2020 Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
21.05.2007 Ученые создали новую форму вещества 1
11.05.2007 Лазерное охлаждение полупроводников: подробности 1
30.03.2007 Поляритонный лазер заработал при комнатной температуре 1
28.03.2006 Разработаны волноводы, "сжимающие" свет 1
28.03.2006 Разработаны волноводы, "сжимающие" свет 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Polariton и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24801 2
Intel Corporation 12284 2
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
Google LLC 11919 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Fujitsu 2046 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
IonQ 6 1
D-Wave Systems 22 1
Тинфотоника 1 1
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РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
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