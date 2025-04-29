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Polariton Поляритон составная квазичастица
Polariton и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
|Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
|Airbus Quantum Challenge 1 1
|Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|9-мм пистолет Макарова 6 1
|PhysicsWeb 180 4
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 49 1
|Phys.org 972 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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