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IonQ

IonQ


09.01.2025 Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет 1
21.11.2024 Преодолено ключевое препятствие создания масштабируемых квантовых компьютеров и квантовых хранилищ данных 1
08.05.2024 Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений 1
23.12.2022 Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее 1
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

IonQ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Google LLC 11775 3
Microsoft Corporation 24625 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 2
Intel Corporation 12197 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Fujitsu 2041 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
D-Wave Systems 21 1
Honeywell 282 1
Тинфотоника 1 1
Dell EMC 5027 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Unsplash 763 2
Volkswagen Group - VW 280 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Сконтел 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 4
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 967 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 8 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 19 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 309 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
Аналоговые технологии 2769 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 111 1
Эмулятор - Emulation 264 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 61 1
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Airbus Quantum Challenge 1 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
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Microsoft QIR - Quantum Intermediate Views 1 1
Microsoft Quantum Development Kit 1 1
Honeywell Quantum Solutions 1 1
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Мажорин Григорий 1 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Япония 13282 3
Канада 4881 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Европа Западная 1481 1
Европа 21767 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Закон Мура - Moore's law 206 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
Молекула - Molecula 1065 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 41 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Tractica 7 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 6 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
Microsoft Ignite 42 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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