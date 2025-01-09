IonQ
IonQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 763 2
|Volkswagen Group - VW 280 1
|Airbus Group - Airbus Industries 224 1
|Сконтел 8 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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