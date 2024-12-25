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РАН ИОФ Институт общей физики имени А.М. Прохорова



25.12.2024 Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии 1
20.06.2022 Российские ученые провели серию уникальных экспериментов по зондированию гидросферы 1
17.10.2013 ИТ-разработчики: зарплаты растут, дефицит сохраняется 1
07.02.2008 «Алхимия металлов»: R&D.CNews выявляет российский приоритет 1
22.01.2007 ИОФ им. А.М.Прохорова организует СКС 2
11.01.2007 Институт общей физики им. А.М.Прохорова организует СКС 1
03.11.2005 Троицкие физики внедряют Omega Production 1
14.10.2005 ЕК поддержала российские центры коммерциализации 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

РАН ИОФ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3456 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Microsoft Corporation 24640 1
Oracle Corporation 6695 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Инжект НПП 8 1
Почта России ПАО 2116 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4669 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3336 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11966 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 215 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24165 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13457 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13818 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2800 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13144 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10105 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4170 1
Трансфер технологий 150 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 256 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 492 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 195 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 376 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 930 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1189 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 954 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 413 1
Oracle Java - язык программирования 3077 1
Python - высокоуровневый язык программирования 935 1
Google Android 14013 1
Apple iOS 7817 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Perl - Язык программирования 139 1
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 5 1
C/C++ - Язык программирования 756 1
Рудычева Наталья 95 1
Воробьев Анатолий 2 1
Титовец Павел 1 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 2
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1880 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3949 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2746 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 885 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Франция - Французская Республика 7852 1
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РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
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РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 1 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 96 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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