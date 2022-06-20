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Российские ученые провели серию уникальных экспериментов по зондированию гидросферы

Продолжается исследование возможностей беспроводной подводной лазерной связи: отечественные ученые провели серию уникальных экспериментов, по результатам которых протяженность гидросферной трассы была увеличена в два раза (с девяти до 18 метров). Подобных исследований в лабораторных условиях ранее в России не проводилось. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Для проведения экспериментов была использована часть уникальной научной установки беспроводной подводной оптической связи, созданной в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Важным дополнением стал ЛИДАР, разработанный учеными Института общей физики А.М. Прохорова (ИОФ РАН).

«ЛИДАР измеряет последовательно расположенные рассеивающие слои, используя принцип зондирования, предложенный в конце XX века: предельно малый уровень излучения энергии, в данном случае – несколько микроджоулей в импульсе, в вероятностном режиме регистрирует ответный сигнал от объектов. Однофотонный стробирующий приемник подавляет шумы и получает сигнал, несмотря на препятствия», — сказал Павел Титовец, заведующий сектором «Перспективные технологии оптической связи» МТУСИ.

Серия экспериментов проводилась на дистанции от девяти до 18 метров в воде, общая длина трассы составила 24 метра. Ученые использовали различные препятствия, имитирующие скалы, металлические, каменные и деревянные поверхности.

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Полученные результаты позволяют ученым на следующем этапе провести серию натурных экспериментов и впоследствии решить проблему высокоскоростной передачи данных между подводными и наземными объектами.

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