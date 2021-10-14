МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики

Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G 5

В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 3

HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1

Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1

Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 2

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2

Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia 3

В МТТ назначили Сергея Лядового ответственным за развитие проектов интернета вещей 2

Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1

МТУСИ займется стандартизацией блокчейна 9

Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ 6