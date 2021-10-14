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МТУСИ
Московский технический университет связи и информатики


14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 6
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 2
29.09.2021 МТУСИ и Huawei запустили учебную программу по подготовке 5G-специалистов 1
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 1
30.08.2021 Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G 5
26.08.2021 «Инфотекс» и МТУСИ подписали соглашение о сотрудничестве 7
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 2
09.08.2021 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 3
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 2
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
18.12.2019 Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia 3
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
20.02.2019 Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме 1
28.09.2018 «Информзащита» увеличила штат компании по итогам стажировок 2018 г. 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 1
19.06.2018 В МТТ назначили Сергея Лядового ответственным за развитие проектов интернета вещей 2
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 1
19.01.2018 МТУСИ займется стандартизацией блокчейна 9
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 2
15.11.2017 В МТУСИ начал работу научно-образовательный центр «Лаборатории Касперского» 1
10.11.2017 Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ 6
28.04.2017 1С и «Лаборатория Касперского» помогут МТУСИ в подготовке ИТ-специалистов 5
13.01.2017 Tele2 назначила нового коммерческого директора макрорегиона «Москва» 1
16.12.2016 Россия и Япония подписали шесть соглашений о сотрудничестве в сфере ИКТ 2
19.10.2016 Спецкурс «Сервионики» по OpenStack стартовал в МТУСИ 1
06.10.2016 «Университет Nokia» открыл свои двери студентам университетов связи Москвы и Санкт-Петербурга 1
27.05.2016 Директором Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Гальцев 1
29.04.2016 TP-Link оборудовала лаборатории двух российских учебных заведений современными сетевыми решениями 2

Публикаций - 91, упоминаний - 150

МТУСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Ростелеком Связьинвест 699 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Акадо Телеком - Комкор 609 3
АйТи 752 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 2
SAP SE 3216 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 2
Huawei 2731 2
3753 2
ВолгаТелеком 219 1
ECI Telecom 22 1
Teradata 166 1
Базальт СПО 206 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Т8 НТЦ 58 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
Riverbed Technology 103 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
ИскраУралТел 15 1
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
Ростелеком Волга - макрорегиональный филиал 6 1
Nvidia Corp 2028 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Katelco - Кателко - Казахстанские телекоммуникации 1 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group 5 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
ALT Linux Team 14 1
Gtel 17 1
Микран НПФ - научно-производственная фирма 16 1
Русские программы 2 1
АСВТ 29 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 108 1
1С Софтехно 2 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Почта России ПАО 1574 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Уральские авиалинии 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Правительство Вьетнама 1 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2206 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
OpenStack 347 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
Kubernetes 307 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Linux OS 4265 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Aladdin JaCarta 147 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Huawei AirEngine 9 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
PVision - система контроля наличия средств индивидуальной защиты 1 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Linux - Debian GNU 273 1
Riverbed Application Performance Platform 8 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Apple iPad 3263 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Apple - App Store 2198 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1178 1
PHP - Язык программирования 305 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 1
Microsoft Exchange 683 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Google TensorFlow 67 1
Путин Владимир 1826 3
Ерохин Сергей 6 3
Никифоров Николай 1126 2
Libo Lu - Либо Лу 2 1
Крушинин Алексей 5 1
Ажигиров Андрей 23 1
Сеславинский Михаил 8 1
Арефьев Владимир 2 1
Леохин Юрий 1 1
Лядовой Сергей 7 1
Миронов Юрий 13 1
Крейнделин Виталий 1 1
Малкин Виталий 1 1
Стулов Александр 18 1
Криевс Ритварс 15 1
Муханов Андрей 1 1
Привезенцев Андрей 1 1
Чебаков Андрей 1 1
Живов Андрей 1 1
Жеглов Андрей 1 1
Финкин Алексей 2 1
Куренков Александр 3 1
Куделин Александр 1 1
Шмулевич Марк 79 1
Бадалов Андрей 23 1
Щеголев Игорь 676 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
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Шадаев Максут 384 1
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Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Григорьев Александр 18 1
Шохин Александр 21 1
Духовницкий Олег 91 1
Качанов Олег 58 1
Тебеньков Яков 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Европа 3766 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Япония 2792 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
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Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
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Россия - Калининградская область 539 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Псковская область 305 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Россия - Киров 246 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Ростовская область 863 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Красноярский край 666 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 2
МЭИ - Московский энергетический институт 38 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 2
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Национальная ИКТ Академия для подготовки кадров и развития цифровой экономики 1 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 3 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 2 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
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