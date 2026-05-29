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МТУСИ Московский технический университет связи и информатики

МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики

МТУСИ — отраслевой университет страны, подведомственный Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ежегодно выпускает несколько тысяч специалистов в области информационной безопасности, телекоммуникаций, радиотехники, телевидения и цифровой экономики, квантовых коммуникаций и искусственного интеллекта.

СОБЫТИЯ


29.05.2026 Студенты МТУСИ перейдут от теории к практике на базе ИТ-решений «Группы Астра»

Новая специализированная лаборатория «Группы Астра» начала свою работу на базе факультета «Информационные технологии» Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Инициатива реализуется в рамках программы «Топ-ИТ» с целью подготовки специалистов в области разработки, тестирования и внедрения современных информационных и цифровых решений. Об этом

22.05.2026 МТУСИ и «Группа Астра» приступили к совместной практико-ориентированной подготовке ИТ-кадров

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили со
21.05.2026 МТУСИ и «Ростелеком» расширяют сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров и цифровых технологий.

вания, науки и подготовки специалистов для цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Документ закрепляет развитие стратегического партнерства университета и одного из круп
21.05.2026 МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики

ter подписали соглашение о взаимодействии в сфере реализации образовательных программ по ИТ-направлениям подготовки и развитию практико-ориентированного обучения. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Новое соглашение стало очередным этапом развития стратегического партнерства университета и одной из крупнейших российских платформ в сфере трудоустройства и HR-технологий. Взаимодействи
27.04.2026 Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект точнее предсказывать спрос на товары

Исследователи Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали новый метод прогнозирования объемов продаж, который позволяет точнее оценивать спрос на товары даже в нестабильных условиях. Разработка может помочь торговым компаниям эффект
20.04.2026 Учёные МТУСИ нашли наиболее точный способ прогнозирования ошибок в программном коде

Исследователи МТУСИ определили, какие алгоритмы машинного обучения лучше всего подходят для выявления дефектов в программном обеспечении. Сегодня программный код лежит в основе работы практически всех устрой
26.03.2026 Студент МТУСИ научил компьютер узнавать хозяина по движению мыши

Именно такую систему разработал студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Никита Воронкин совместно с доцентом кафедры «Информационная безопасность» Александром
18.03.2026 МТУСИ создал инструмент для обнаружения закрепления хакеров в Windows

Студентка МТУСИ Елизавета Микуленко под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова разработала программный инструмент для автоматизированного поиска следов закреплен
17.03.2026 МТУСИ представил менеджер паролей с геолокационной защитой

В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) разработали новый программный менеджер паролей, интегрирующий геолокационную аутентифи
19.01.2026 В МТУСИ внедрена система «БФТ.Управление имущественными активами»

«БФТ.Управление имущественными активами» в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), российском техническом вузе. Проект стал логичным шагом в стратегии цифровой трансфор
16.01.2026 Малый космический аппарат SIT-2086 пополнил ряды технических средств МТУСИ для решения образовательных и научных задач в области комической связи

Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) совместно с компанией «Спутникс» создали малый космический аппарат SIT-2086. Новый спу
26.11.2025 МТУСИ и Gelarm подготовят ИТ-специалистов по мониторингу данных в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах

Московский технический университет связи (МТУСИ) и российский разработчик систем мониторинга, инвентаризации и обработки данных Gelarm

10.11.2025 МТУСИ и «Флант» запускают совместную образовательную инициативу в сфере Kubernetes

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и компания «Флант» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном

27.10.2025 Студент МТУСИ создал защиту от кражи cookie-файлов с использованием аппаратного модуля

Студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Павел Джанвелян под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Алексан
27.10.2025 Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект распознавать кибербуллинг в социальных сетях

В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова р
21.10.2025 Искусственный интеллект против ручного труда: МТУСИ создал нейросеть для автоматизации складского учета

Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая автоматически определяет количество и типы труб на складах и производственных площадках. Технология способна заменить ручно
21.10.2025 Российские ученые разработали нейросеть для улучшения качества изображений.

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) представил разработку в области искусственного интеллекта: нейронную сеть для улучшени
11.09.2025 В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей

ичивается применение Wi-Fi точек доступа на предприятиях, домовладениях, в общественных местах. Хакеры часто выбирают маршрутизаторы Wi-Fi-сетей целью своих атак. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Получая контроль над беспроводным роутером они смогут осуществлять такие действия, как мониторинг сетевого трафика, перенаправление трафика, блокирование пользователей, а также использов
30.07.2025 IVA Technologies начала сотрудничество с лабораторией безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ

орпоративных коммуникаций IVA Technologies и лаборатория безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ договорились о тестировании и пилотировании решений на базе ИИ для корпоративных коммун
06.06.2025 МТУСИ и IVA Technologies объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologie
06.06.2025 Дан старт перспективному сотрудничеству МТУСИ и HeadHunter в области оценки ИТ-кадров

Технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российская компания интернет-рекрутмента ООО «Хэдхантер» (hh.ru) подписали Соглашение о намерениях, которое предусматривает участие в эксперименте, направленном на предоставление ИТ-сп
14.04.2025 Текстильный контроль: МТУСИ предложили метод разбраковки тканей в системах распознавания

Ученые МТУСИ предложили метод формирования признаков текстурированного изображения, который может быть применен для построения математической модели текстильного материала (ткани) при решении задач ав
21.03.2025 «Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов

и систем хранения данных и виртуализации, и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан с целью укрепления партнерств
20.03.2025 Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ

связи, реализуемый РЖД («Российские железные дороги») с 2021 г., успешно работает, но имеет ряд технических и юридических сложностей, из-за чего данная сеть до сих пор не аттестована. Об этом ректор МТУСИ (Московский государственный университет связи и информатики) Сергей Ерохин рассказал в ходе Фестиваля науки ComeInfest, прошедшего в стенах вуза. «Сеть работает, оборудование работает, но
13.03.2025 МТУСИ обеспечит ИТ-отрасль сильными кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра»

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили со
12.03.2025 МТУСИ и «Контроль ИТ» объединяют усилия по подготовке будущих специалистов отрасли связи

ециализирующаяся на разработке и производстве систем повышения надежности и эффективности ИТ-инфраструктуры, заключили стратегическое Соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. 11 марта 2025 г. Соглашение скрепили подписями ректор МТУСИ Сергей Ерохин и генеральный директор ООО «Контроль ИТ» Александр Ильин. Целью соглашения является укрепление взаимодейс
17.02.2025 Linx подписал соглашение с МТУСИ о стажировке для студентов

овайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) начали сотрудничество, направленное на развитие практических компетенций начинающих сп
07.02.2025 «Базальт СПО» и МТУСИ выпустили учебно-методическое пособие «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения»

огии электронного обмена данными» (ТЭОД) в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Пособие рассчитано на студентов, изучающих следующие дисциплины: Инфраструктура созда
23.12.2024 В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF

В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В свете быстрого прогресса информационн
07.11.2024 Первый спутник МТУСИ в космосе

о выведены на целевую орбиту шесть малых космических аппаратов (МКА) формата CubeSat разработки российских университетов в рамках программы «УниверСат», кластер «УниверСат-2024», среди которых — МКА «МТУСИ 1». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. МКА «МТУСИ 1» — это спутник формата 6UXL CubeSat. На борту МКА «МТУСИ 1» установлены такие приборы, как детектор галак
30.10.2024 Ученые МТУСИ разработали прогностическую модель с использованием полносвязной нейронной сети для предсказания температурных изменений в Антарктиде

Ученые МТУСИ разработали прогностическую модель с использованием полносвязной нейронной сети для предсказания температурных изменений в Антарктиде. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В
04.10.2024 В МТУСИ предложили новый подход для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС

твующие недостатки требуют создания методик и систем, способных эффективно интегрировать большие данные и автоматическую обработку для управления службами МЧС и едиными экстренными службами. Аспирант МТУСИ Максим Шишкин предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС. В ходе ис
19.09.2024 В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта

чества, существует проблема нехватки разнообразных и сбалансированных данных, что приводит к смещению оценок и делает результаты исследования необъективными. Над решением проблемы работает магистрант МТУСИ Людмила Емец под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова. Проведено исследование с целью выбора атрибутов и метода классификации мошеннических сай
03.09.2024 В МТУСИ разработали рекомендации для повышения эффективности SAST

ость обнаруживать потенциальные ошибки, уязвимости и недочеты в коде на ранних этапах разработки, когда их можно оперативнее исправить. Сотрудники кафедры МКиИТ факультета «Информационные технологии» МТУСИ д.т.н., профессор Юрий Леохин и к.т.н., доцент Тимур Фатхулин исследовали проблемы статического тестирования в жизненном цикле разработки безопасного программного обеспечения и предложили
30.08.2024 Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора

Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В современном мире роботы-манипуляторы широко применяются для выполнения разнообразных задач: от сборки изделий и изготовления высокоточных деталей до обслуживания оборудования в условия
16.07.2024 В МТУСИ разработали систему детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом

В научно-исследовательском отделе разработки прикладного и системного программного обеспечения МТУСИ разработана система детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом с использованием технологии HPE – HumanPoseEstimation. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ
29.05.2024 «Билайн» запускает образовательные факультативы в ведущих технических вузах России

аций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эти ф
21.05.2024 Ученые МТУСИ исследовали влияние электромагнитного излучения молнии на ВОЛС

я организации линий связи. На существующих ЛЭП эффективнее использовать полностью диэлектрические кабели связи, которые не подвержены коррозии и имеют низкий вес. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. «Для подземной прокладки обычно используют ВОЛС с металлической броней для защиты кабеля от внешних воздействий, однако со временем металлические элементы могут быть подвержены коррозии,
27.04.2024 В МТУСИ разрабатывают систему автоматического управления и мониторинга сетевой инфраструктуры

программный комплекс для управления, мониторинга и описания сетевой инфраструктуры через конфигурационные файлы на основе подхода «Инфраструктура как код» (IaC). Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Данная система будет позволять осуществлять сборку конфигурации устройств сетевой инфраструктуры, валидацию и тестирование конфигурации, доставку на оборудование и верификацию, сбор метр
19.04.2024 В МТУСИ ведутся работы по организации защищенных каналов связи на промышленных комплексах

квантовых компьютеров. Над проработкой вариантов организации на промышленных энергетических комплексах беспроводных и при этом защищенных от перехвата информации каналов связи сейчас трудятся ученые МТУСИ и АО «Мостком». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Эксперты выполнили расчеты для нескольких крупных АЭС, и результаты показали, что решения на основе применения установок

Публикаций - 350, упоминаний - 500

МТУСИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Huawei 4675 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 13
9594 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
Электросвязь 268 11
МегаФон 10742 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
Yandex - Яндекс 9215 10
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
МТС - Система Телеком 239 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Microsoft Corporation 25775 8
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 8
Код Безопасности 812 8
АйТи 1519 7
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Cisco Systems 5372 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Почта России ПАО 2370 7
Газпром ПАО 1493 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Евросеть 1421 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Runa Capital 158 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
МФЦ Полюс 6 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 64
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 8 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 2
Минцифры РФ - Департамент развития новых телекоммуникационных сервисов 2 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
Международная академия связи - МАС 46 5
Международная академия информатизации 14 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Профсоюз работников связи России 9 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 23
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 15
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Стандартизация - Standardization 2339 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Linux OS 11533 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 18 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
DeviceLock DLP 82 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Huawei nova - Серия смартфона 115 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 32 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
2Test Профишкаф 1 2
Ерохин Сергей 38 38
Фатхулин Тимур 9 9
Леохин Юрий 8 8
Большаков Александр 10 7
Аджемов Артем 6 6
Путин Владимир 3454 6
Шадаев Максут 1210 6
Назаров Сергей 60 5
Городничев Михаил 5 5
Щеголев Игорь 699 5
Миронов Юрий 24 4
Мардер Наум 116 4
Нащекин Алексей 118 3
Духовницкий Олег 91 3
Качанов Олег 121 3
Яппаров Тагир 110 3
Лысов Денис 32 3
Чапчаев Андрей 56 3
Прянишников Николай 316 3
Ельцин Борис. 99 3
Привезенцев Антон 6 3
Казанцев Сергей 17 3
Кореш Виктор 83 3
Семенов Андрей 23 3
Розинова Раиса 16 3
Райскин Михаил 3 3
Шипицин Виталий 3 3
Рыбников Игорь 3 3
Рогов Олег 5 3
Воронова Лилия 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Рустамов Рустам 548 3
Нуралиев Борис 298 3
Липов Андрей 68 3
Чернышенко Дмитрий 580 3
Жаров Александр 183 3
Оганесян Ашот 152 3
Никифоров Николай 1138 3
Евдокимов Андрей 95 2
Паршин Максим 323 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 174
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 13
Европа 24963 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Казахстан - Республика 6047 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Япония 13807 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Украина 7928 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 194
Информатика - computer science - informatique 1195 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 117
Образование в России 2893 53
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 15
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 11
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 7
Кибернетика - Cybernetics 255 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Английский язык 7030 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Экзамены 517 6
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews TV 747 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 2
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Известия ИД 770 1
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9to5Mac 70 1
News Corp - News Corporation 221 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
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ИнформКурьерСвязь 14 1
Блокнот Ставрополь 1 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 32
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 27
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 21
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 19
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 19
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 15
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 14
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 12
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 11
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
РАН - Российская академия наук 2122 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 7
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 5
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 4
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
День молодёжи - 27 июня 1087 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Honor Cup 16 4
Intel Developer Forum - IDF 317 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Kaspersky CyberDay 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
День знаний - 1 сентября 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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