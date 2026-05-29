МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики

Студенты МТУСИ перейдут от теории к практике на базе ИТ-решений «Группы Астра» Новая специализированная лаборатория «Группы Астра» начала свою работу на базе факультета «Информационные технологии» Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Инициатива реализуется в рамках программы «Топ-ИТ» с целью подготовки специалистов в области разработки, тестирования и внедрения современных информационных и цифровых решений. Об этом

МТУСИ и «Группа Астра» приступили к совместной практико-ориентированной подготовке ИТ-кадров Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили со

МТУСИ и «Ростелеком» расширяют сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров и цифровых технологий. вания, науки и подготовки специалистов для цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Документ закрепляет развитие стратегического партнерства университета и одного из круп

МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики ter подписали соглашение о взаимодействии в сфере реализации образовательных программ по ИТ-направлениям подготовки и развитию практико-ориентированного обучения. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Новое соглашение стало очередным этапом развития стратегического партнерства университета и одной из крупнейших российских платформ в сфере трудоустройства и HR-технологий. Взаимодействи

Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект точнее предсказывать спрос на товары Исследователи Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали новый метод прогнозирования объемов продаж, который позволяет точнее оценивать спрос на товары даже в нестабильных условиях. Разработка может помочь торговым компаниям эффект

Учёные МТУСИ нашли наиболее точный способ прогнозирования ошибок в программном коде Исследователи МТУСИ определили, какие алгоритмы машинного обучения лучше всего подходят для выявления дефектов в программном обеспечении. Сегодня программный код лежит в основе работы практически всех устрой

Студент МТУСИ научил компьютер узнавать хозяина по движению мыши Именно такую систему разработал студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Никита Воронкин совместно с доцентом кафедры «Информационная безопасность» Александром

МТУСИ создал инструмент для обнаружения закрепления хакеров в Windows Студентка МТУСИ Елизавета Микуленко под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова разработала программный инструмент для автоматизированного поиска следов закреплен

МТУСИ представил менеджер паролей с геолокационной защитой В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) разработали новый программный менеджер паролей, интегрирующий геолокационную аутентифи

В МТУСИ внедрена система «БФТ.Управление имущественными активами» «БФТ.Управление имущественными активами» в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), российском техническом вузе. Проект стал логичным шагом в стратегии цифровой трансфор

Малый космический аппарат SIT-2086 пополнил ряды технических средств МТУСИ для решения образовательных и научных задач в области комической связи Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) совместно с компанией «Спутникс» создали малый космический аппарат SIT-2086. Новый спу

МТУСИ и Gelarm подготовят ИТ-специалистов по мониторингу данных в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах Московский технический университет связи (МТУСИ) и российский разработчик систем мониторинга, инвентаризации и обработки данных Gelarm

МТУСИ и «Флант» запускают совместную образовательную инициативу в сфере Kubernetes Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и компания «Флант» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном

Студент МТУСИ создал защиту от кражи cookie-файлов с использованием аппаратного модуля Студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Павел Джанвелян под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Алексан

Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект распознавать кибербуллинг в социальных сетях В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова р

Искусственный интеллект против ручного труда: МТУСИ создал нейросеть для автоматизации складского учета Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая автоматически определяет количество и типы труб на складах и производственных площадках. Технология способна заменить ручно

Российские ученые разработали нейросеть для улучшения качества изображений. Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) представил разработку в области искусственного интеллекта: нейронную сеть для улучшени

В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей ичивается применение Wi-Fi точек доступа на предприятиях, домовладениях, в общественных местах. Хакеры часто выбирают маршрутизаторы Wi-Fi-сетей целью своих атак. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Получая контроль над беспроводным роутером они смогут осуществлять такие действия, как мониторинг сетевого трафика, перенаправление трафика, блокирование пользователей, а также использов

IVA Technologies начала сотрудничество с лабораторией безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ орпоративных коммуникаций IVA Technologies и лаборатория безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ договорились о тестировании и пилотировании решений на базе ИИ для корпоративных коммун

МТУСИ и IVA Technologies объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologie

Дан старт перспективному сотрудничеству МТУСИ и HeadHunter в области оценки ИТ-кадров Технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российская компания интернет-рекрутмента ООО «Хэдхантер» (hh.ru) подписали Соглашение о намерениях, которое предусматривает участие в эксперименте, направленном на предоставление ИТ-сп

Текстильный контроль: МТУСИ предложили метод разбраковки тканей в системах распознавания Ученые МТУСИ предложили метод формирования признаков текстурированного изображения, который может быть применен для построения математической модели текстильного материала (ткани) при решении задач ав

«Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов и систем хранения данных и виртуализации, и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан с целью укрепления партнерств

Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ связи, реализуемый РЖД («Российские железные дороги») с 2021 г., успешно работает, но имеет ряд технических и юридических сложностей, из-за чего данная сеть до сих пор не аттестована. Об этом ректор МТУСИ (Московский государственный университет связи и информатики) Сергей Ерохин рассказал в ходе Фестиваля науки ComeInfest, прошедшего в стенах вуза. «Сеть работает, оборудование работает, но

МТУСИ обеспечит ИТ-отрасль сильными кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра» Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили со

МТУСИ и «Контроль ИТ» объединяют усилия по подготовке будущих специалистов отрасли связи ециализирующаяся на разработке и производстве систем повышения надежности и эффективности ИТ-инфраструктуры, заключили стратегическое Соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. 11 марта 2025 г. Соглашение скрепили подписями ректор МТУСИ Сергей Ерохин и генеральный директор ООО «Контроль ИТ» Александр Ильин. Целью соглашения является укрепление взаимодейс

Linx подписал соглашение с МТУСИ о стажировке для студентов овайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) начали сотрудничество, направленное на развитие практических компетенций начинающих сп

«Базальт СПО» и МТУСИ выпустили учебно-методическое пособие «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения» огии электронного обмена данными» (ТЭОД) в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Пособие рассчитано на студентов, изучающих следующие дисциплины: Инфраструктура созда

В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В свете быстрого прогресса информационн

Первый спутник МТУСИ в космосе о выведены на целевую орбиту шесть малых космических аппаратов (МКА) формата CubeSat разработки российских университетов в рамках программы «УниверСат», кластер «УниверСат-2024», среди которых — МКА «МТУСИ 1». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. МКА «МТУСИ 1» — это спутник формата 6UXL CubeSat. На борту МКА «МТУСИ 1» установлены такие приборы, как детектор галак

Ученые МТУСИ разработали прогностическую модель с использованием полносвязной нейронной сети для предсказания температурных изменений в Антарктиде Ученые МТУСИ разработали прогностическую модель с использованием полносвязной нейронной сети для предсказания температурных изменений в Антарктиде. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В

В МТУСИ предложили новый подход для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС твующие недостатки требуют создания методик и систем, способных эффективно интегрировать большие данные и автоматическую обработку для управления службами МЧС и едиными экстренными службами. Аспирант МТУСИ Максим Шишкин предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС. В ходе ис

В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта чества, существует проблема нехватки разнообразных и сбалансированных данных, что приводит к смещению оценок и делает результаты исследования необъективными. Над решением проблемы работает магистрант МТУСИ Людмила Емец под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова. Проведено исследование с целью выбора атрибутов и метода классификации мошеннических сай

В МТУСИ разработали рекомендации для повышения эффективности SAST ость обнаруживать потенциальные ошибки, уязвимости и недочеты в коде на ранних этапах разработки, когда их можно оперативнее исправить. Сотрудники кафедры МКиИТ факультета «Информационные технологии» МТУСИ д.т.н., профессор Юрий Леохин и к.т.н., доцент Тимур Фатхулин исследовали проблемы статического тестирования в жизненном цикле разработки безопасного программного обеспечения и предложили

Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В современном мире роботы-манипуляторы широко применяются для выполнения разнообразных задач: от сборки изделий и изготовления высокоточных деталей до обслуживания оборудования в условия

В МТУСИ разработали систему детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом В научно-исследовательском отделе разработки прикладного и системного программного обеспечения МТУСИ разработана система детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом с использованием технологии HPE – HumanPoseEstimation. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ

«Билайн» запускает образовательные факультативы в ведущих технических вузах России аций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эти ф

Ученые МТУСИ исследовали влияние электромагнитного излучения молнии на ВОЛС я организации линий связи. На существующих ЛЭП эффективнее использовать полностью диэлектрические кабели связи, которые не подвержены коррозии и имеют низкий вес. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. «Для подземной прокладки обычно используют ВОЛС с металлической броней для защиты кабеля от внешних воздействий, однако со временем металлические элементы могут быть подвержены коррозии,

В МТУСИ разрабатывают систему автоматического управления и мониторинга сетевой инфраструктуры программный комплекс для управления, мониторинга и описания сетевой инфраструктуры через конфигурационные файлы на основе подхода «Инфраструктура как код» (IaC). Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Данная система будет позволять осуществлять сборку конфигурации устройств сетевой инфраструктуры, валидацию и тестирование конфигурации, доставку на оборудование и верификацию, сбор метр