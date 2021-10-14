Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТУСИ
Московский технический университет связи и информатики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 150
МТУСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 3
|Ерохин Сергей 6 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Libo Lu - Либо Лу 2 1
|Крушинин Алексей 5 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Арефьев Владимир 2 1
|Леохин Юрий 1 1
|Лядовой Сергей 7 1
|Миронов Юрий 13 1
|Крейнделин Виталий 1 1
|Малкин Виталий 1 1
|Стулов Александр 18 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Муханов Андрей 1 1
|Привезенцев Андрей 1 1
|Чебаков Андрей 1 1
|Живов Андрей 1 1
|Жеглов Андрей 1 1
|Финкин Алексей 2 1
|Куренков Александр 3 1
|Куделин Александр 1 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Бадалов Андрей 23 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Шадаев Максут 384 1
|Липов Андрей 50 1
|Жаров Александр 165 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Григорьев Александр 18 1
|Шохин Александр 21 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Качанов Олег 58 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763742, в очереди разбора - 667429.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763742, в очереди разбора - 667429.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru