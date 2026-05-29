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МТУСИ Московский технический университет связи и информатики
МТУСИ — отраслевой университет страны, подведомственный Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ежегодно выпускает несколько тысяч специалистов в области информационной безопасности, телекоммуникаций, радиотехники, телевидения и цифровой экономики, квантовых коммуникаций и искусственного интеллекта.
СОБЫТИЯ
|29.05.2026
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Студенты МТУСИ перейдут от теории к практике на базе ИТ-решений «Группы Астра»
Новая специализированная лаборатория «Группы Астра» начала свою работу на базе факультета «Информационные технологии» Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Инициатива реализуется в рамках программы «Топ-ИТ» с целью подготовки специалистов в области разработки, тестирования и внедрения современных информационных и цифровых решений. Об этом
|22.05.2026
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МТУСИ и «Группа Астра» приступили к совместной практико-ориентированной подготовке ИТ-кадров
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили со
|21.05.2026
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МТУСИ и «Ростелеком» расширяют сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров и цифровых технологий.
вания, науки и подготовки специалистов для цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Документ закрепляет развитие стратегического партнерства университета и одного из круп
|21.05.2026
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МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики
ter подписали соглашение о взаимодействии в сфере реализации образовательных программ по ИТ-направлениям подготовки и развитию практико-ориентированного обучения. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Новое соглашение стало очередным этапом развития стратегического партнерства университета и одной из крупнейших российских платформ в сфере трудоустройства и HR-технологий. Взаимодействи
|27.04.2026
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Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект точнее предсказывать спрос на товары
Исследователи Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали новый метод прогнозирования объемов продаж, который позволяет точнее оценивать спрос на товары даже в нестабильных условиях. Разработка может помочь торговым компаниям эффект
|20.04.2026
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Учёные МТУСИ нашли наиболее точный способ прогнозирования ошибок в программном коде
Исследователи МТУСИ определили, какие алгоритмы машинного обучения лучше всего подходят для выявления дефектов в программном обеспечении. Сегодня программный код лежит в основе работы практически всех устрой
|26.03.2026
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Студент МТУСИ научил компьютер узнавать хозяина по движению мыши
Именно такую систему разработал студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Никита Воронкин совместно с доцентом кафедры «Информационная безопасность» Александром
|18.03.2026
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МТУСИ создал инструмент для обнаружения закрепления хакеров в Windows
Студентка МТУСИ Елизавета Микуленко под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова разработала программный инструмент для автоматизированного поиска следов закреплен
|17.03.2026
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МТУСИ представил менеджер паролей с геолокационной защитой
В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) разработали новый программный менеджер паролей, интегрирующий геолокационную аутентифи
|19.01.2026
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В МТУСИ внедрена система «БФТ.Управление имущественными активами»
«БФТ.Управление имущественными активами» в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), российском техническом вузе. Проект стал логичным шагом в стратегии цифровой трансфор
|16.01.2026
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Малый космический аппарат SIT-2086 пополнил ряды технических средств МТУСИ для решения образовательных и научных задач в области комической связи
Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) совместно с компанией «Спутникс» создали малый космический аппарат SIT-2086. Новый спу
|26.11.2025
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МТУСИ и Gelarm подготовят ИТ-специалистов по мониторингу данных в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах
Московский технический университет связи (МТУСИ) и российский разработчик систем мониторинга, инвентаризации и обработки данных Gelarm
|10.11.2025
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МТУСИ и «Флант» запускают совместную образовательную инициативу в сфере Kubernetes
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и компания «Флант» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном
|27.10.2025
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Студент МТУСИ создал защиту от кражи cookie-файлов с использованием аппаратного модуля
Студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Павел Джанвелян под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Алексан
|27.10.2025
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Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект распознавать кибербуллинг в социальных сетях
В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова р
|21.10.2025
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Искусственный интеллект против ручного труда: МТУСИ создал нейросеть для автоматизации складского учета
Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая автоматически определяет количество и типы труб на складах и производственных площадках. Технология способна заменить ручно
|21.10.2025
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Российские ученые разработали нейросеть для улучшения качества изображений.
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) представил разработку в области искусственного интеллекта: нейронную сеть для улучшени
|11.09.2025
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В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей
ичивается применение Wi-Fi точек доступа на предприятиях, домовладениях, в общественных местах. Хакеры часто выбирают маршрутизаторы Wi-Fi-сетей целью своих атак. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Получая контроль над беспроводным роутером они смогут осуществлять такие действия, как мониторинг сетевого трафика, перенаправление трафика, блокирование пользователей, а также использов
|30.07.2025
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IVA Technologies начала сотрудничество с лабораторией безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ
орпоративных коммуникаций IVA Technologies и лаборатория безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ договорились о тестировании и пилотировании решений на базе ИИ для корпоративных коммун
|06.06.2025
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МТУСИ и IVA Technologies объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologie
|06.06.2025
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Дан старт перспективному сотрудничеству МТУСИ и HeadHunter в области оценки ИТ-кадров
Технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российская компания интернет-рекрутмента ООО «Хэдхантер» (hh.ru) подписали Соглашение о намерениях, которое предусматривает участие в эксперименте, направленном на предоставление ИТ-сп
|14.04.2025
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Текстильный контроль: МТУСИ предложили метод разбраковки тканей в системах распознавания
Ученые МТУСИ предложили метод формирования признаков текстурированного изображения, который может быть применен для построения математической модели текстильного материала (ткани) при решении задач ав
|21.03.2025
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«Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов
и систем хранения данных и виртуализации, и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан с целью укрепления партнерств
|20.03.2025
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Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ
связи, реализуемый РЖД («Российские железные дороги») с 2021 г., успешно работает, но имеет ряд технических и юридических сложностей, из-за чего данная сеть до сих пор не аттестована. Об этом ректор МТУСИ (Московский государственный университет связи и информатики) Сергей Ерохин рассказал в ходе Фестиваля науки ComeInfest, прошедшего в стенах вуза. «Сеть работает, оборудование работает, но
|13.03.2025
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МТУСИ обеспечит ИТ-отрасль сильными кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра»
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили со
|12.03.2025
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МТУСИ и «Контроль ИТ» объединяют усилия по подготовке будущих специалистов отрасли связи
ециализирующаяся на разработке и производстве систем повышения надежности и эффективности ИТ-инфраструктуры, заключили стратегическое Соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. 11 марта 2025 г. Соглашение скрепили подписями ректор МТУСИ Сергей Ерохин и генеральный директор ООО «Контроль ИТ» Александр Ильин. Целью соглашения является укрепление взаимодейс
|17.02.2025
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Linx подписал соглашение с МТУСИ о стажировке для студентов
овайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) начали сотрудничество, направленное на развитие практических компетенций начинающих сп
|07.02.2025
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«Базальт СПО» и МТУСИ выпустили учебно-методическое пособие «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения»
огии электронного обмена данными» (ТЭОД) в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Пособие рассчитано на студентов, изучающих следующие дисциплины: Инфраструктура созда
|23.12.2024
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В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF
В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В свете быстрого прогресса информационн
|07.11.2024
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Первый спутник МТУСИ в космосе
о выведены на целевую орбиту шесть малых космических аппаратов (МКА) формата CubeSat разработки российских университетов в рамках программы «УниверСат», кластер «УниверСат-2024», среди которых — МКА «МТУСИ 1». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. МКА «МТУСИ 1» — это спутник формата 6UXL CubeSat. На борту МКА «МТУСИ 1» установлены такие приборы, как детектор галак
|30.10.2024
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Ученые МТУСИ разработали прогностическую модель с использованием полносвязной нейронной сети для предсказания температурных изменений в Антарктиде
Ученые МТУСИ разработали прогностическую модель с использованием полносвязной нейронной сети для предсказания температурных изменений в Антарктиде. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В
|04.10.2024
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В МТУСИ предложили новый подход для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС
твующие недостатки требуют создания методик и систем, способных эффективно интегрировать большие данные и автоматическую обработку для управления службами МЧС и едиными экстренными службами. Аспирант МТУСИ Максим Шишкин предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС. В ходе ис
|19.09.2024
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В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта
чества, существует проблема нехватки разнообразных и сбалансированных данных, что приводит к смещению оценок и делает результаты исследования необъективными. Над решением проблемы работает магистрант МТУСИ Людмила Емец под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова. Проведено исследование с целью выбора атрибутов и метода классификации мошеннических сай
|03.09.2024
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В МТУСИ разработали рекомендации для повышения эффективности SAST
ость обнаруживать потенциальные ошибки, уязвимости и недочеты в коде на ранних этапах разработки, когда их можно оперативнее исправить. Сотрудники кафедры МКиИТ факультета «Информационные технологии» МТУСИ д.т.н., профессор Юрий Леохин и к.т.н., доцент Тимур Фатхулин исследовали проблемы статического тестирования в жизненном цикле разработки безопасного программного обеспечения и предложили
|30.08.2024
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Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора
Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. В современном мире роботы-манипуляторы широко применяются для выполнения разнообразных задач: от сборки изделий и изготовления высокоточных деталей до обслуживания оборудования в условия
|16.07.2024
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В МТУСИ разработали систему детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом
В научно-исследовательском отделе разработки прикладного и системного программного обеспечения МТУСИ разработана система детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом с использованием технологии HPE – HumanPoseEstimation. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ
|29.05.2024
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«Билайн» запускает образовательные факультативы в ведущих технических вузах России
аций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эти ф
|21.05.2024
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Ученые МТУСИ исследовали влияние электромагнитного излучения молнии на ВОЛС
я организации линий связи. На существующих ЛЭП эффективнее использовать полностью диэлектрические кабели связи, которые не подвержены коррозии и имеют низкий вес. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. «Для подземной прокладки обычно используют ВОЛС с металлической броней для защиты кабеля от внешних воздействий, однако со временем металлические элементы могут быть подвержены коррозии,
|27.04.2024
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В МТУСИ разрабатывают систему автоматического управления и мониторинга сетевой инфраструктуры
программный комплекс для управления, мониторинга и описания сетевой инфраструктуры через конфигурационные файлы на основе подхода «Инфраструктура как код» (IaC). Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Данная система будет позволять осуществлять сборку конфигурации устройств сетевой инфраструктуры, валидацию и тестирование конфигурации, доставку на оборудование и верификацию, сбор метр
|19.04.2024
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В МТУСИ ведутся работы по организации защищенных каналов связи на промышленных комплексах
квантовых компьютеров. Над проработкой вариантов организации на промышленных энергетических комплексах беспроводных и при этом защищенных от перехвата информации каналов связи сейчас трудятся ученые МТУСИ и АО «Мостком». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Эксперты выполнили расчеты для нескольких крупных АЭС, и результаты показали, что решения на основе применения установок
МТУСИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ерохин Сергей 38 38
|Фатхулин Тимур 9 9
|Леохин Юрий 8 8
|Большаков Александр 10 7
|Аджемов Артем 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Назаров Сергей 60 5
|Городничев Михаил 5 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Миронов Юрий 24 4
|Мардер Наум 116 4
|Нащекин Алексей 118 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Качанов Олег 121 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Лысов Денис 32 3
|Чапчаев Андрей 56 3
|Прянишников Николай 316 3
|Ельцин Борис. 99 3
|Привезенцев Антон 6 3
|Казанцев Сергей 17 3
|Кореш Виктор 83 3
|Семенов Андрей 23 3
|Розинова Раиса 16 3
|Райскин Михаил 3 3
|Шипицин Виталий 3 3
|Рыбников Игорь 3 3
|Рогов Олег 5 3
|Воронова Лилия 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Липов Андрей 68 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Жаров Александр 183 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Евдокимов Андрей 95 2
|Паршин Максим 323 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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