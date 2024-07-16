В МТУСИ разработали систему детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом

В научно-исследовательском отделе разработки прикладного и системного программного обеспечения МТУСИ разработана система детектирования скелетной модели человека во время занятия фитнесом с использованием технологии HPE – HumanPoseEstimation. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Human Pose Estimation (HPE) — это технология идентификации и классификации узлов человеческого тела. Фактически, это способ определения координат каждого узла (руки, головы, туловища и т. д.), называемого ключевой точкой и определяющего положение тела человека. HPE используется для оценки действия человека во время его тренировки: правильно ли он делает данное упражнение, сколько раз он его сделал и насколько эффективно он его выполняет.

В системе используется разработанная легковесная сверточная нейронная сеть GL-Pose для оценки позы человека, адаптированная для вывода результатов в реальном времени на разных типах устройств и обученная на собранном DataSet. Данная модель является одним из лидеров в показателях точности для задач HPE и показывает результаты в 74% по метрике mAP, а также 97.5% метрике PCK@0.2.

Развитие такой системы позволит добавить функции персонализации, которые помогут составить полностью индивидуальный план тренировок, исходя из физического уровня пользователя. Все это делает тренировки более эффективными и доступными, позволяя каждому заниматься спортом дома, корректировать свои занятия в режиме реального времени и добиваться оптимальных результатов без лишних затрат.