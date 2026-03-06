Microsoft больше не нужна. Нейросеть написала полноценную ОС с дизайном как у macOS. Она работает и запускает игры. Видео

Разработчик ПО создал полноценную ОС, используя один лишь вайб-кодинг – он не написал ее, а сгенерировал с помощью искусственного интеллекта. Система запускается, имеет дизайн, очень напоминающий macOS, поддерживает оконный интерфейс и даже может запускать игры, хотя и далеко не все. Работы, впрочем, еще много – проект «сырой» и пока не умеет открывать веб-страницы.

Операционная система на коленке

Программист создал настоящую операционную систему, использовав только лишь инструменты вайб-кодинга. Как пишет Tom’s Hardware, код системы сгенерировала нейросеть, и на выходе получилась полноценная ОС с оконным интерфейсом, которая не только запускается и функционирует, но и в которой есть почти все базовые компоненты любой современной настольной ОС.

Проект получил название Vib-OS, и за ним стоит пользователь GitHub под псевдонимом Viralcode. На выходе у него получилась система с дизайном в стиле современной macOS с док-панелью вместо привычной пользователям Windows панели задач и с кнопками «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» в левом верхнем углу окон, а не в правом, как в Windows.

Систему протестировал YouTube-блогер под псевдонимом Tirimid. По его словам, ОС вполне можно запустить на современных ПК. Блогер сделал это при помощи эмулятора QEMU, запущенного на ПК с х86-процессором под управлением Linux. Заработает ли она на виртуальных машинах под Windows, он не уточнил.

viralcode / GitHub Рабочий стол Vib-OS

Вайб-кодинг подразумевает не написание кода с нуля своими силами, а всего-лишь отправку нейросетям необходимого запроса на естественном языке. Они сами сгенерируют код, а программисту нужно будет лишь удостовериться в его работоспособности и в случае необходимости отправить еще один или несколько запросов для корректировки.

Автором термина «вайб-кодинг» является Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), бывший исследователь компании OpenAI.

К моменту выхода материала Viralcode не уточнял, какую именно нейросеть использовал для генерации Vib-OS.

Первый взгляд

Для проекта Vib-OS на GitHub есть отдельный репозиторий. Согласно описанию, для системы написано, вернее, сгенерировано собственное ядро, у нее есть своя виртуальная файловая система и полный сетевой стек TCP/IP.

Tirimid тестирует Vib-OS

Разработчики уверяют, что система запустится на современных MacBook с процессорами М-серии, поддержка чипов AMD и Intel с архитектурой х86 тоже заявлена. Также существует возможность запуска на одноплатных компьютерах Raspberry Pi, но не на всех, а только на самых современных – Pi 4 и Pi 5.

К моменту выхода материала Vib-OS была доступна в версии 2.2.1, то есть это полноценный проект, который развивается и давно преодолел статус бета-версии.

Что не работает – доделаем

В нынешней версии Vib-OS разработчиками сгенерированы файловый менеджер, простенький графический редактор, есть даже аналог «Блокнота» в Windows. Также есть приложение Browser, которое на деле браузером не является – это просмотрщик изображений.

viralcode / GitHub Файловый менеджер

Система запускается и работает, окна открываются, приложения – тоже. Но на деле это всего лишь видимость работы, потому что Vib-OS пока не умеет почти ничего. Например, попытка создать новую папку в файловом менеджере ни к чему не приведет, а набранный текст в местном «Блокноте» нельзя сохранить. Также в нем нельзя перемешать курсор при помощи стрелок на клавиатуре – только мышкой.

Зато в Vib-OS работает «Змейка» – встроенная видеоигра. Система пока не умеет выходить в интернет, у нее даже нет необходимого ПО для этого.

viralcode / GitHub В Vib-OS есть поддержка игр

Отдельно стоит упомянуть тот факт, что процесс установки и запуска системы весьма нетривиален. Tirimid утверждает, что потратил на него несколько часов своей жизни.

Кругом обман

Автор проекта Vib-OS хотел доказать работоспособность своей ОС, заявив, что под ней можно запустить классическую игру Doom из 1990-х годов. В современном мире она известна в первую очередь тем, что запускается на самых разных устройствах, даже на калькуляторе.

В описании к Vib-OS на GitHub есть несколько упоминаний Doom и даже скриншоты из нее, но пользователю Tirimid не удалось запустить ее под этой ОС.

Doom под Vib-OS пока не работает, хотя должен

Также Tirimid выяснил, что поддержка Python отсутствует, несмотря на утверждения об обратном в описании на GitHub. Встроенный калькулятор не работает с использованием экранной клавиатуры, но нормально (за исключением десятичных знаков) работает при вводе данных с клавиатуры.

Экранные часы в системе показывают произвольное время и при этом не обновляются автоматически – для этого нужно кликать по ним.

Молниеносная разработка

К моменту выхода материала не было достоверно известно, как долго автор Vib-OS работает над этим проектом. Но очевидно, что разработка идет в очень высоком темпе.

Первый релиз системы на GitHub имеет индекс 2.0.0 и датирован 18 января 2026 г. Спустя два дня, 20 января 2026 г., автор выпустил сборку 2.2.0.