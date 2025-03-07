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Karpathy Andrej Карпаты Андрей
Karpathy Andrej и организации, системы, технологии, персоны:
|Tesla Motors 400 3
|Greylock Partners 38 1
|Microsoft - LinkedIn 652 1
|Ford 413 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52288 1
|Германия - Федеративная Республика 12716 1
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