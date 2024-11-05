Получите все материалы CNews по ключевому слову
Управление заданиями, поручениями, задачами Task management Task tracker Task manager Таск-менеджер Трекер задач Таск-трекер Контроль исполнения Execution control
- PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management
Системы управления проектами - Проектное управление - Project Tracker
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|05.11.2024
|
Платформа Digital Q.Tasks от «Диасофт» упростит контроль исполнения задач и бизнес-процессов
Управление бизнес-процессами и контроль исполнения задач становятся ключевыми факторами успеха любой компании. Систематизация и автоматизация этих процессов позволяет не только повысить эффективность, но и существенно сэконо
|01.12.2022
|
Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить
ых и старейших системных инструментов операционных систем семейства Windows корпорации Microsoft – «Диспетчер задач» (Task Manager). «Диспетчер задач» – интегрированный в Windows инструм
|16.09.2022
|
Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое
следований в информатике и автоматике (INRIA, Франция). Также в проекте принимает участие Oracle Labs (ранее – Sun Microsystems Labs) – исследовательское подразделение американской корпорации Oracle. Планировщик задач (process scheduler) – это компонент многозадачной операционной системы, обеспечивающий распределение процессорного времени между запущенными процессами (потоками, программами)
|04.12.2019
|
Сбербанк внедрил умный планировщик задач Skillaz
Как стало известно CNews, Сбербанк первым внедрил в работу рекрутеров умный планировщик задач. Эта система, разработанная Skillaz при участии специалистов Сбербанка, уже используется для повышения эффективности подбора в нескольких территориальных банках, а до конца го
|29.05.2012
|
Comindware выходит на российский рынок
местной работы, объявила о выпуске русскоязычных версий продуктов — Comindware Tracker и Comindware Task Management — и начале их продаж на территории РФ и СНГ. «В отличие от конкурентных проду
|12.12.2006
|
Дайджест мира КПК – ноябрь
мы и хотим вам рассказать. На все КПК и коммуникаторы HTC будет устанавливаться менеджер задач HTC Task Manager Думаем, любому владельцу устройства на базе Windows Mobile не нравится, что нель
|17.06.2005
|
Smartline обновила программный менеджер
Компания Smartline выпустила новую версию программного продукта Remote Task Manager 3.8.1. В новой версии закладка Security Patch Analyzer может работать через прок
Управление заданиями, поручениями, задачами и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1146 14
|Чернышенко Дмитрий 575 12
|Меджитов Тимур 85 10
|Петров Михаил 138 10
|Свинцов Андрей 50 9
|Куртяник Надежда 369 8
|Ципорин Павел 102 8
|Антонов Виктор 8 8
|Труненков Сергей 35 8
|Албычев Александр 168 8
|Лысенко Эдуард 312 8
|Логинов Станислав 35 8
|Шпак Василий 263 8
|Казмерчук Елена 12 7
|Путин Владимир 3349 7
|Сорокин Даниил 33 7
|Сытник Андрей 24 7
|Черников Алексей 53 7
|Разумовский Дмитрий 124 7
|Хайруллин Айрат 108 7
|Власов Сергей 98 7
|Херсонцев Алексей 93 7
|Скиба Владимир 42 7
|Мартынова Елена 87 7
|Терещенко Денис 92 7
|Слышкин Василий 129 7
|Пугачев Павел 63 7
|Петрушин Андрей 110 7
|Андреев Владимир 100 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Сергеев Сергей 161 5
|Натрусов Артем 312 5
|Демидов Михаил 133 5
|Панченко Иван 172 5
|Качанов Олег 120 5
|Тятюшев Максим 160 4
|Медведев Дмитрий 1662 4
|Истомин Константин 58 4
|Попова Мария 141 4
|Глазков Александр 148 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.