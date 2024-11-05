Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Управление заданиями, поручениями, задачами Task management Task tracker Task manager Таск-менеджер Трекер задач Таск-трекер Контроль исполнения Execution control


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


05.11.2024 Платформа Digital Q.Tasks от «Диасофт» упростит контроль исполнения задач и бизнес-процессов

Управление бизнес-процессами и контроль исполнения задач становятся ключевыми факторами успеха любой компании. Систематизация и автоматизация этих процессов позволяет не только повысить эффективность, но и существенно сэконо
01.12.2022 Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить

ых и старейших системных инструментов операционных систем семейства Windows корпорации Microsoft – «Диспетчер задач» (Task Manager). «Диспетчер задач» – интегрированный в Windows инструм
16.09.2022 Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое

следований в информатике и автоматике (INRIA, Франция). Также в проекте принимает участие Oracle Labs (ранее – Sun Microsystems Labs) – исследовательское подразделение американской корпорации Oracle. Планировщик задач (process scheduler) – это компонент многозадачной операционной системы, обеспечивающий распределение процессорного времени между запущенными процессами (потоками, программами)
04.12.2019 Сбербанк внедрил умный планировщик задач Skillaz

Как стало известно CNews, Сбербанк первым внедрил в работу рекрутеров умный планировщик задач. Эта система, разработанная Skillaz при участии специалистов Сбербанка, уже используется для повышения эффективности подбора в нескольких территориальных банках, а до конца го
29.05.2012 Comindware выходит на российский рынок

местной работы, объявила о выпуске русскоязычных версий продуктов — Comindware Tracker и Comindware Task Management — и начале их продаж на территории РФ и СНГ. «В отличие от конкурентных проду
12.12.2006 Дайджест мира КПК – ноябрь

мы и хотим вам рассказать. На все КПК и коммуникаторы HTC будет устанавливаться менеджер задач HTC Task Manager Думаем, любому владельцу устройства на базе Windows Mobile не нравится, что нель
17.06.2005 Smartline обновила программный менеджер

Компания Smartline выпустила новую версию программного продукта Remote Task Manager 3.8.1. В новой версии закладка Security Patch Analyzer может работать через прок

Публикаций - 1038, упоминаний - 1112

Управление заданиями, поручениями, задачами и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 131
8983 89
Oracle Corporation 6867 52
Google LLC 12255 49
SAP SE 5426 49
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 42
Directum - Директум 1164 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 40
Samsung Electronics 10625 39
Apple Inc 12628 36
Ростелеком 10306 35
Intel Corporation 12541 33
IBM - International Business Machines Corp 9551 29
Yandex - Яндекс 8434 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 25
HP Inc. 5761 23
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 23
Docsvision - ДоксВижн 1032 23
Meta Platforms - Facebook 4531 20
Telegram Group 2571 19
Diasoft - Диасофт 1021 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 18
Softline - Софтлайн 3261 17
Cisco Systems 5222 17
Sony 6634 17
Системы документооборота 511 16
VK - Mail.ru Group 3532 16
HTC Corporation 1505 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 16
X Corp - Twitter 2907 15
1С-Битрикс - Bitrix 620 15
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 15
Broadcom - VMware 2490 14
АйТи 1439 14
Dell EMC 5092 13
Huawei 4221 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 13
InterTrust - ИнтерТраст 335 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 41
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 27
Лента - Сеть розничной торговли 2267 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 23
Газпром ПАО 1416 19
РЖД - Российские железные дороги 2001 15
Почта России ПАО 2245 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 7
Альфа-Банк 1868 6
ПСБ - Промсвязьбанк 901 6
Газпром нефть 670 6
МКБ - Московский кредитный банк 618 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
ГПБ - Газпромбанк 1174 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 4
Связной ГК 1384 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
X5 Group - Перекрёсток 605 4
Ингосстрах СПАО 451 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 4
Совкомбанк Совесть 277 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 58
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 27
Федеральное казначейство России 1879 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 12
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 10
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 9
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 9
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 44 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 8
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 7
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 7
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 6
ГосИнформСистемы 155 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 13 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Symbian Foundation 38 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
Climate Group 4 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
Ассоциация 42 1 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 18 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 403
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 363
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 311
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 248
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 246
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 225
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 195
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 193
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 174
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 172
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 150
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 146
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 135
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 129
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 129
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 105
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 104
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 101
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 98
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 91
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 88
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 88
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 88
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 87
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 87
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 86
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 86
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 79
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 79
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 77
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 75
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 73
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 73
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 73
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 72
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 71
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 67
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 64
Microsoft Windows 16327 138
Google Android 14679 92
Linux OS 10896 73
Apple iOS 8242 55
Microsoft Office 3952 49
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 29
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 27
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 27
Microsoft Outlook 1421 26
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 25
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 24
Apple iPad 3936 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 23
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 23
Microsoft Windows 10 1874 22
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 20
Oracle Java - язык программирования 3328 19
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 19
Google Chrome - браузер 1648 18
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 18
Apple macOS 2248 17
Microsoft Teams - MS Teams 618 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 17
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 17
Microsoft Windows 2000 8662 17
Microsoft Windows 11 712 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 16
Samsung Galaxy 996 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 16
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 15
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 14
Шадаев Максут 1146 14
Чернышенко Дмитрий 575 12
Меджитов Тимур 85 10
Петров Михаил 138 10
Свинцов Андрей 50 9
Куртяник Надежда 369 8
Ципорин Павел 102 8
Антонов Виктор 8 8
Труненков Сергей 35 8
Албычев Александр 168 8
Лысенко Эдуард 312 8
Логинов Станислав 35 8
Шпак Василий 263 8
Казмерчук Елена 12 7
Путин Владимир 3349 7
Сорокин Даниил 33 7
Сытник Андрей 24 7
Черников Алексей 53 7
Разумовский Дмитрий 124 7
Хайруллин Айрат 108 7
Власов Сергей 98 7
Херсонцев Алексей 93 7
Скиба Владимир 42 7
Мартынова Елена 87 7
Терещенко Денис 92 7
Слышкин Василий 129 7
Пугачев Павел 63 7
Петрушин Андрей 110 7
Андреев Владимир 100 6
Ксенин Алекс 311 6
Сергеев Сергей 161 5
Натрусов Артем 312 5
Демидов Михаил 133 5
Панченко Иван 172 5
Качанов Олег 120 5
Тятюшев Максим 160 4
Медведев Дмитрий 1662 4
Истомин Константин 58 4
Попова Мария 141 4
Глазков Александр 148 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 534
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 142
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 55
Европа 24634 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 27
Германия - Федеративная Республика 12936 22
Франция - Французская Республика 7975 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 20
Япония 13547 18
Казахстан - Республика 5792 18
Украина 7793 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 17
Земля - планета Солнечной системы 10658 17
Беларусь - Белоруссия 6023 15
Южная Корея - Республика 6858 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 15
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 13
Европа Восточная 3121 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 10
Россия - СФО - Новосибирск 4650 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 10
Азия - Азиатский регион 5748 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 9
Нидерланды 3631 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 9
Финляндия - Финляндская Республика 3658 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 9
Ближний Восток 3030 8
Россия - УФО - Тюменская область 1255 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 8
Америка Латинская 1880 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 219
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 216
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 174
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 120
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 106
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 92
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 78
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 65
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 63
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 62
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 62
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 52
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 45
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 44
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 41
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 36
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 36
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 32
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 31
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 31
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 30
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 27
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 27
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 27
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 25
CNews - ZOOM.CNews 1854 17
BleepingComputer - Издание 410 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 6
Tom’s Hardware 516 4
Ведомости 1233 4
Reddit 356 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
The Verge - Издание 591 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
Известия ИД 704 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 3
AP - Associated Press 2006 3
9to5Mac 70 3
9to5Google 57 3
The Register - The Register Hardware 1696 2
Wikipedia - Википедия 585 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Phoronix 49 2
РИА Новости 984 2
Future - Space.com 199 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Neowin 177 2
Silicon.com 364 2
Netimperative 20 1
Башинформ ИА 7 1
GI - Game Informer 36 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Igor’s Lab 7 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Crunchbase 74 1
Bloomberg 1417 1
Softpedia.com 7 1
Vnunet 224 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
InformationWeek 241 1
IGN 54 1
New Scientist 1448 1
Variety 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 30
Gartner - Гартнер 3608 22
IDC - International Data Corporation 4943 16
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 12
CNews Инновация года - награда 133 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
Forrester Research 828 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Juniper Research 551 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Microsoft Research 140 1
IBM Research 108 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
DigiTimes Research 23 1
Tolly Group 14 1
Fortune Global 500 287 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Fortune Global 100 142 1
Tagline - Тэглайн 28 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Forrester Consulting 26 1
Deloitte Technology Fast 15 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Jon Peddie Research 42 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 7
РАН - Российская академия наук 2014 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
РШУ - Русская школа управления 43 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Eotvos Lorand University - Университет имени Лоранда Этвёша 1 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
КамчатГТУ - Камчатский государственный технический университет 1 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
Львівський національний університет імені Івана Франка - University of Lviv - Львовский национальный университет имени Ивана Франко 3 1
РОСБИОТЕХ ФГБОУ ВО - Российский биотехнологический университет 1 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
Глобальный университет Рыбакова 4 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 27
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 10
День молодёжи - 27 июня 998 8
CNews FORUM Кейсы 280 5
Docflow 147 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
CNews AWARDS - награда 549 3
CeBIT 612 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
Час кода - международное движение 11 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
1С:Проект года 28 1
Firebird Conf 6 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Photokina 60 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
CNews Баттл 73 1
Global Trajectory Optimisation Competition - Всемирный конкурс по оптимизации баллистических траекторий 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Единый день голосования 138 1
IT World Awards 2 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
GeoВласть 43 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще