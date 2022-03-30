Tesla чуть не начала продажи человекоподобного робота, но все планы спутал главный разработчик

Глава Tesla анонсировал начало продаж человекообразного робота Optimus в конце 2023 г. и доработку системы автономного управления автомобилями FSD. Однако глава подразделения, занимающегося ИИ и компьютерным зрением в компании, ушел в длительный отпуск и неизвестно, вернется ли из него.

Роботы и автомобили

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что в 2023 г. его компания выпустит на рынок человекоподобного робота, управляемого искусственным интеллектом. В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, миллиардер заявил, что уже к концу 2022 г. может начаться малосерийное производство робота Optimus, и что прототип показал «очень неплохие результаты».

Между тем, глава подразделения искусственного интеллекта Tesla Андрей Карпатый (Andrej Karpathy) ушел в четырехмесячный творческий отпуск, что ставит под вопрос будущее проекта Optimus.

Маск уже в течение некоторого времени пытается преобразовать Tesla в поставщика технологий, связанных с искусственным интеллектом. В начале 2022 г. глава фирмы заявил, что ее главными приоритетами становится завершение работы над системой полной автономии автомобиля (Full Self-Driving — FSD) и подготовка Optimus к выводу на рынок.

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Визуализация робота впервые была представлена в августе 2021 г. По словам Маска, он во многом напоминает автомобиль Tesla — в движение он приводится посредством множества сервоприводов и двигателей, управляемых единым центральным процессором. Разница в том, что вместо колес у робота — пара ног. Самым главным его компонентом, однако, является ИИ.

Проблемы со зрением

Карпатый возглавляет ключевое для транспортных и ИИ-усилий компании подразделение Tesla Vision. Основной продукт этого подразделения, FSD — это система мгновенной обработки визуальной информации, поступающей с восьми камер, которыми оборудован автомобиль. Эта информация используется для создания динамической 3D-карты окружающего пространства, включающей подвижные и неподвижные объекты.

Хотя уже около 60 тыс. автомобилей Tesla оборудованы FSD, эта система до сих пор находится в состоянии бета-тестирования, а автовладельцы вольно или невольно являются его участниками.

Сейчас ожидается появление версии FSD 11, ориентированной на вождение в городских условиях и на шоссе. В начале 2022 г. было объявлено, что цена за новую версию программного пакета FSD составит $12 тыс. Это сообщение вызвало среди поклонников Tesla много недовольства. Инфляция может сказываться на материалах, из которых изготавливаются сами автомобили, но не на стоимости программного комплекса. Вдобавок, FSD яростно критикуют за многочисленные сбои и ошибки.

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«Таким образом этот проект сложно назвать удачным и состоявшимся, по крайней мере, на данном этапе, — полагает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — FSD на сегодняшний день не может обеспечить автомобилю полную автономию. Для достижения этой цели система нуждается в обширных доработках, которые смогут оправдать завышенную цену».

Интересно, что в последних интервью Маск прозрачно намекнул на то, что и его собственная роль, и роль Карпатого «переоценены», и что на самом деле в компании множество талантливых людей, которые двигают прогресс вперед.

В 2018 г. Даг Филд (Doug Field), бывший вице-президент Tesla по инженерным разработкам, также уходил в длительный отпуск — чтобы в итоге перебежать в Apple, а затем в Ford, где он теперь заведует встраиваемыми бортовыми системами.

Высказываются предположения, что Карпатый тоже может покинуть Tesla, сняв с себя тем самым ответственность за FSD.