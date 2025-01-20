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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инфляция



20.01.2025 Исследование: во многих отраслях в 2024 г. зарплаты выросли более чем на 20% 1
16.01.2025 Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд 1
28.12.2024 Talantix: тренды рынка труда, которые будут определять работу с персоналом в 2025 году 1
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели 1
28.11.2024 Экономика на паузе: как BNPL меняет поведение покупателей в условиях кризиса 1
27.11.2024 Исследование «Рейтинга Рунета»: торговые компании, банки и разработчики ПО лидируют по расходам на цифровые услуги 1
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 1
19.11.2024 «СерчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров 1
12.11.2024 «Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в ИТ снижается 1
01.11.2024 Компьютеры снова становятся роскошью. Цены на комплектующие опередили инфляцию и продолжают расти 1
25.10.2024 Почему экосистемы больше не работают: как банки и страховые компании переосмысливают свою бизнес-модель 1
18.10.2024 «1С» взвинтит цены на ПО от 10 до 18 процентов. Все из-за жадных программистов 1
20.09.2024 В российских ИТ зарплатный коллапс. Программистам прекращают повышать зарплату несмотря на рост цен 1
02.09.2024 Зарплата курьеров в России стала выше, чем у программистов. Разносить пиццу и бургеры теперь выгоднее, чем писать код 1
15.08.2024 В российских ИТ-компаниях взрывной спрос на программистов со знанием китайского языка 1
26.07.2024 Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции 1
25.07.2024 Российские ИТ-шники беднеют на глазах. Средняя зарплата обвалилась на 15-25%, программисты вынуждены брать подработку 1
25.07.2024 Из-за бегства из России зарубежных юристов цены на юридические услуги для ИТ-компаний взлетели на 18% за полгода 1
27.06.2024 Т-Банк запустил первого в России ИИ-помощника для детей 1
24.06.2024 Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год 1
14.06.2024 Huawei нашел невероятный способ прорыва санкций США и случайно захватил новый для себя рынок 1
12.06.2024 Зарплаты российских ИТ-шников растут гигантскими темпами. Наибольшая прибавка – у тестировщиков и 1С-разработчиков 1
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось 1
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда 1
03.04.2024 На Ozon и «Яндекс Маркет» покупателям придется платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
20.03.2024 Стоимость «пробива» на черном рынке информации о гражданах России за год выросла в 2,5 раза 1
15.03.2024 ИТ-шники «дошли до ручки». Им катастрофически не хватает денег, приходится регулярно брать микрокредиты. Число займов в МФО растет 1
13.03.2024 Россиянам не хватает денег на дорожающую технику. Ее берут в кредит под гигантские проценты 1
05.03.2024 Россиянам не нужны новые смартфоны. Они годами пользуются старыми и не поддаются на уловки производителей. Опрос 1
26.02.2024 Кто не успел, тот переплатил. В России бешеный рост цен на иностранную электронику, особенно на iPhone 1
15.12.2023 Сотовая связь в России скоро будет дороже. Опций по тарифам может стать меньше 1
12.12.2023 У Tele2 мобильная связь дорожает более чем на 10% - выше уровня инфляции. Власти насторожились 1
29.11.2023 Взрывной скачок развития отметили на рынке email-сервисов 1
27.11.2023 Tele2 замораживает цены на тарифы 1
27.11.2023 Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов 1
03.11.2023 Российским ИТ-шникам платят почти миллион в месяц, лишь бы не уехали. Зарплаты в отрасли рекордно выросли 1
23.10.2023 Интернет в России подорожает. Страну ждет взрывной рост цен на доступ в Сеть без видимых причин 1
25.07.2023 Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11% 1
04.07.2023 Tele2 замораживает цены на тарифы 1

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Инфляция и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 12
Oracle Corporation 6687 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 8
Cisco Systems 5114 7
Apple Inc 12099 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
8213 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
МегаФон 8803 6
Huawei 3932 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 6
Yandex - Яндекс 7339 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
Samsung Electronics 10254 5
Ростелеком 9699 5
SAP SE 5276 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 5
Lenovo Motorola 3501 5
Google LLC 11775 5
Intel Corporation 12197 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 4
Прогноз 1650 4
Dell EMC 5027 3
X Corp - Twitter 2845 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
HP Compaq Computer Corp 1916 3
Oracle Siebel Systems 507 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Accenture plc 682 2
HP Inc. 5685 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Информзащита 756 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Citrix Systems 812 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 6
Superjob - Суперджоб 502 5
Unsplash 762 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
Merrill Lynch 433 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 3
eBay Inc 1619 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 2
TD Ameritrade 64 2
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Связной ГК 1369 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Альфа-Банк 1769 1
Tesla Motors 396 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лента - Утконос 177 1
Ренессанс Страхование 160 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Ford 411 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 7
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 15
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 9
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 8
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
Microsoft Windows 15656 7
FreePik 980 7
Linux OS 9936 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 5
Google Android 13994 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 4
SAP Ariba 296 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Apple iOS 7809 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Oracle PeopleSoft 418 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 3
Apple iPad 3860 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Microsoft Office 3734 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Azure 1408 1
Apple iPhone 15 127 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Google Chrome - браузер 1561 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Apple macOS 2058 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Шадаев Максут 1008 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 3
Путин Владимир 3171 2
Мишустин Михаил 676 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Махлаюк Артур 8 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 40 2
Водясов Алексей 222 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Оганесян Ашот 122 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Серебряникова Анна 72 1
Кудрин Алексей 124 1
Иванов Сергей 388 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 34 1
Романенко Андрей 91 1
Аршавский Анджей 31 1
Маркелов Константин 40 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Оганесян Артак 31 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Петрова Екатерина 20 1
Тимошенко Андрей 15 1
Рензяев Константин 62 1
Решетников Максим 31 1
Казак Максим 162 1
Шпак Василий 223 1
Василенко Александр 89 1
Санин Александр 30 1
Анкудинов Алексей 24 1
Комков Алексей 16 1
Фомичев Андрей 71 1
Чапчаев Андрей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 14
Европа 21767 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Южная Корея - Республика 6646 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Германия - Федеративная Республика 12681 6
Украина 7608 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Китай - Тайвань 3984 4
Турция - Турецкая республика 2351 4
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Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Саудовская Аравия - Королевство 583 2
Нидерланды 3517 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 14
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