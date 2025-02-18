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Лавров Владимир



18.02.2025 Результаты 2024 г. ПАО «Софтлайн»: рост скорректированной EBITDA на 57% и повышение прогноза при двукратном снижении чистого долга 1
25.11.2024 ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений 1
25.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о проведении первого после переизбрания заседания Совета директоров 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров 2
22.10.2024 Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил обратный выкуп акций Компании 1
17.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о погашении Банком развития Белоруссии части облигаций из портфеля группы и объявляет, что Совет директоров ПАО «Софтлайн» рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций компании 1
16.09.2024 Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций компании на уровне рыночной 2
09.09.2024 «Софтлайн» продал 9% акций таинственному инвестору 1
09.09.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о вхождении нового институционального инвестора в структуру акционерного капитала компании 1
03.09.2024 ПАО «Софтлайн» сообщает, что регистрация проспекта ценных бумаг, завершившаяся 2 сентября 2024 г., осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 г. решения Совета директоров 1
03.09.2024 ПАО «Софтлайн» сообщает о регистрации проспекта ценных бумаг и начале реализации преимущественного права приобретения акций компании 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 1
05.07.2024 В ГК Softline назначен новый коммерческий директор, выходец из «Яндекса», SAP и Microsoft 1
05.07.2024 ГК Softline объявляет о назначении нового коммерческого директора 1
27.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений 1
26.06.2024 Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей 1
26.06.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в «МД Аудит» 1
16.05.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о трехкратном росте валовой прибыли и рекордной рентабельности в I квартале 2024 года 1
11.04.2024 ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета 1
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» 1
08.04.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении сделки по передаче своих акций институциональному инвестору в рамках реализации стратегии роста 1
27.03.2024 Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн» 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
26.03.2024 ГК Softline приглашает российские ИТ-компании присоединиться к ней 1
09.02.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала 1
05.02.2024 ГК Softline объявляет о приобретении доли в группе компаний R.Partner 1
31.01.2024 ГК Softline объявляет о приобретении компетенций и портфеля оборудования в области информационной безопасности и облачных технологий 1
25.01.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников компании 1
10.01.2024 ГК Softline приобрела разработчика российских платежных терминалов 1
11.12.2023 «Софтлайн Арктика» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова объединят усилия в цифровизации Северного морского пути 1
07.12.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже 1
29.11.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного публичного предложения акций на Московской бирже 1
20.11.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала 1
30.10.2023 ГК Softline объявила о начале работы в Арктической зоне России 1
19.10.2023 Белорусская группа «БелВЭБ» и российская ГК Softline устанавливают стратегическое партнерство 1
26.09.2023 Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартовали на Московской бирже 1
22.08.2023 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года 1
21.08.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc 1
11.08.2023 Сотрудники ГК Softline получили акции «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации 1

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Лавров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2843 66
Softline Holding - Noventiq 62 13
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 9
Softline - Develonica - Девелоника 132 8
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 7
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 7
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 6
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 6
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 5
Microsoft Corporation 24666 5
Softline - Инженер ТЦ 68 5
Softline - Polymatica - Полиматика 175 5
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 329 5
Cisco Systems 5122 4
Xerox 1139 4
Ростелеком 9741 4
Код Безопасности 621 4
SoftClub - СофтКлуб 156 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 4
ЦВТ 71 4
Информзащита 765 3
Крок - Croc 1777 3
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 3
Yandex - Яндекс 7411 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
Google LLC 11822 3
АйТи - Аплана Группа компаний 173 3
Oracle Corporation 6705 3
Softline - Инверсум 7 3
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 3
SAP SE 5282 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 2
ИКС 321 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 931 2
8262 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
Merlion - Мерлион 810 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 16
Аталайя 22 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 5
Тетис Кэпитал - Tethys 22 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 4
Синара ГК - Sinara Group 101 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Euroclear 18 1
Наукоград - технопарк 136 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
АМТП - Архангельский морской торговый порт 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
Норвик банк - Вятка банк 7 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Верный - торговая сеть 291 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 15
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2784 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 5
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 5
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 202 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2834 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 192 2
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 52 2
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 2
Кибербезопасность - FWaaS - Firewall as a Service - Межсетевой экран как сервис 5 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14437 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2151 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 14
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 5
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 5
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 4
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 4
Softline - DeskWork 117 4
Softline - WorkFlowSoft 64 4
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 2
Softline Finance 8 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 2
NVision Барьер 656 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 263 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 530 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Neoflex Reporting 24 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft Office 365 943 1
Microsoft Cloud App Security 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 240 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 250 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
Linux OS 10013 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 1
Veritas Symantec CloudSOC 1 1
Боровиков Игорь 131 12
Тараканов Артем 20 9
Волотовская Елена 36 4
Янкин Андрей 35 3
Заикин Андрей 31 3
Черноволенко Сергей 34 3
Генс Филипп 41 3
Мельников Алексей 61 3
Ананьин Алексей 81 3
Оганесян Артак 31 2
Сорокин Максим 16 2
Спаринапти Антон 16 2
Коростелев Павел 30 2
Типисова Елена 5 2
Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
Розанов Всеволод 47 2
Яппаров Тагир 103 2
Щербаков Борис 47 2
Соловьева Юлия 19 2
Разуваев Владимир 18 2
Пыльцов Виталий 4 2
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Минин Александр 9 2
Вайнштейн Виктор 34 2
Боровиков Сергей 30 2
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Гавриш Игорь 1 1
Фисенко Лев 29 1
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Попов Сергей 136 1
Макаров Валентин 222 1
Любимов Олег 45 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Кожемяка Егор 15 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Гасилин Денис 10 1
Пыслару Аркадий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 10
Европа 21802 6
Африка - Африканский регион 3485 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 6
Ближний Восток 2950 5
Великобритания - Лондон 2388 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 4
Кипр - Республика 556 4
Азия - Азиатский регион 5554 4
Америка Латинская 1818 4
Португалия - Португальская Республика 919 4
Беларусь - Белоруссия 5695 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 3
Индия - Bharat 5465 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Казахстан - Республика 5556 2
Европа Восточная 3080 2
Турция - Турецкая республика 2364 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 2
Германия - Федеративная Республика 12704 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 752 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1152 2
Украина 7624 1
Израиль 2738 1
Узбекистан - Республика 1739 1
Армения - Республика 2292 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1276 1
Грузия 1243 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1033 1
Таджикистан - Республика 863 1
Монголия 349 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1675 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 21
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 10
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 5
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 382 5
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 5
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 5
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 4
Аудит - аудиторский услуги 2685 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1644 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 4
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 168 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 3
Ведомости 1019 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 6
IDC - International Data Corporation 4911 3
Gartner - Гартнер 3561 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 2
CNews Fast рейтинг 46 1
Markets&Markets Research 112 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Cybersecurity Ventures 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 40 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
ИнфоКом 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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