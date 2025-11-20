ПАО «Софтлайн» объявляет о росте валовой прибыли в III квартале 2025 г. на 19% год к году на фоне роста рентабельности собственных решений

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет основные неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за III квартал и девять месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

За девять месяцев 2025 г. холдинг достиг следующих результатов:

Оборот компании достиг 73,8 млрд руб., увеличившись на 4% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам девяти месяцев 2024 г. В структуре оборота 35% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, что составляет 26,0 млрд руб. (+24% год к году);

Валовая прибыль увеличилась на 14% год к году и составила 27,2 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 73%. В результате валовая рентабельность Компании достигла 36,8%;

Скорректированная EBITDA за девять месяцев 2025 г. составила 4,8 млрд руб.

По итогам III квартала 2025 г.:

Оборот компании достиг 27,7 млрд руб. (-2% год к году), в структуре оборота 37% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы (+7 п.п. год к году), что составляет 10,1 млрд руб. (+21% год к году);

Валовая прибыль при этом увеличилась на 19% год к году и составила 9,8 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила рекордные 82% (+17 п.п. год к году), при этом валовая рентабельность собственных решений также возросла – до 79% (+16 п.п. год к году). В результате валовая рентабельность компании достигла 35,3% (+6,4 п.п. год к году);

Скорректированная EBITDA в III квартале 2025 г. составила 1,3 млрд руб.

Количество сотрудников группы на 30 сентября 2025 г. составило 10,8 тыс. человек. Количество высококвалифированных инженеров и разработчиков в составе команды превышает 50%, подчеркивая технологичность бизнеса и фокус компании на собственные разработки, а также сложные комплексные решения.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ПАО «Софтлайн»: «ПАО «Софтлайн» продолжает динамично укреплять свои позиции на рынке, действуя исходя из задач сформированной стратегии. На фоне активной консолидации отрасли наша Группа демонстрирует проактивную позицию по занятию целевых перспективных ниш, в том числе за счет новых приобретений. ПАО «Софтлайн» сохраняет высокую конкурентоспособность своего продуктового предложения для клиентов, обеспечивая устойчивый спрос во многом за счет стратегического фокуса на развитии сложных и наукоемких решений – например, для промышленности и других отраслей, проходящих активную цифровую трансформацию. Рынок нуждается в сложных комплексных продуктах, и мы уже сегодня предлагаем такие решения. Новая кластерная структура Холдинга, безусловно, в этом нам помогает, усиливая синергию внутри наших продуктовых направлений».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «Финансовые результаты за девять месяцев 2025 г. подтверждают устойчивость и успешность бизнес-модели ПАО «Софтлайн». Мы демонстрируем стабильные результаты по важнейшим для нас метрикам. Продолжаем наблюдать рост рентабельности в сегменте собственных решений, доля которого продолжает увеличиваться. В текущем году усилился фактор сезонности, в том числе за счет интеграции недавно приобретенных активов, но это ожидаемый эффект, отражающий стратегические изменения внутри Компании. Мы абсолютно удовлетворены достигнутыми результатами и уверенно смотрим в будущее, продолжая реализовывать стратегию роста и повышения эффективности бизнеса».