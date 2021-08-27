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Бухгалтерия МСФО Международные стандарты финансовой отчетности IFRS International Financial Reporting Standards



27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3%
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно
30.09.2020 Глобальный ритейлер автоматизировал отчетность по аренде магазинов в России
29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро»
19.05.2020 Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP
22.04.2020 Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей
19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике»
16.10.2019 Tele2 перешел на новый стандарт МСФО 15 с помощью SAP
31.07.2019 Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9
10.07.2019 «Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion
03.07.2019 МИБ реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт»
15.04.2019 Росбанк перешел на МСФО 9 при поддержке «Диасофт»
28.03.2019 «Диасофт» завершает перевод клиентов на МСФО 9
02.11.2018 Виктор Русалеев -

Переход к МСФО (IFRS) 9 будет тяжелым, но наши клиенты точно его переживут
22.10.2018 Спрос на облака: SAP повышает прогноз прибыли
02.10.2018 Эксперты — о накопленном опыте автоматизации расчетов по МСФО 9
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6
13.09.2018 «Ферронордик машины» планирует бюджет и сокращает ручной труд с помощью «1С:Консолидация»
29.08.2018 Решение SAS Regulatory Content упростит переход на МСФО 17
22.08.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank
05.07.2018 «Диасофт» представил банкам первую версию продукта для поддержки МСФО (IFRS) 9
09.04.2018 «Первый БИТ» автоматизировал подготовку отчетности по МСФО в «Базальт Менеджмент»
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть
11.01.2018 «Райс» внедрила «1С:Консолидация 8 ПРОФ» в «ЕвроСибЭнерго»
18.12.2017 Как бизнес готовится к переходу на МСФО 9
23.10.2017 «Норникель» ускорил выпуск отчетности по МСФО после внедрения SAP Disclosure Management
20.10.2017 SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA
21.07.2017 Выручка SAP в EMEA выросла во II кв. на 9% за счет продаж облачных решений и ПО
26.01.2017 Выручка SAP от подписок на «облако» и услуг поддержки выросла по итогам 2016 года на 31%
25.10.2016 Выручка SAP от облачных технологий выросла на 28% в 3 квартале 2016
25.07.2016 «Джили-Моторс» автоматизировал подготовку финансовой отчетности на базе «БИТ.Финанс»
22.07.2016 Выручка SAP от облачных подписок и поддержки во втором квартале 2016 г. выросла на 30%
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла»
04.07.2016 «Иркутскэнерго» ускорило подготовку отчетности с внедрением «1С:Консолидации 8»
29.01.2016 Software AG в четвертом квартале 2015 г. увеличила доходы от продажи лицензий на Digital Business Platform на 23%
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management
21.09.2015 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку отчетности по новым стандартам и МСФО для «ВТБ Страхования»

Публикаций - 1471, упоминаний - 1702

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6986 177
1С-ИжТиСи 6303 172
SAP SE 4873 149
Oracle Corporation 6297 109
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 102
Microsoft Corporation 23470 101
IBM - International Business Machines Corp 9186 62
Хомнет Консалтинг 172 57
Diasoft - Диасофт 595 39
Google LLC 10922 39
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 36
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 35
VK - Mail.ru Group 3197 34
SAP CIS - САП СНГ 831 33
Yahoo! 3687 32
Yandex - Яндекс 5646 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 26
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 26
1С-Рарус 802 24
GMCS 346 24
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 23
Apple Inc 11169 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 22
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 20
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 776 19
Intel Corporation 11657 19
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 18
Корус Консалтинг ГК 1068 18
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 18
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 17
Samsung Electronics 9715 17
Rambler Group - Рамблер ГК 854 17
Navicon - Навикон 258 17
Amazon Inc - Amazon.com 2797 16
Neoflex - Неофлекс 169 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2619 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1175 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 21
Альфа-Банк 1594 21
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 18
Открытие ФК - Росгосстрах 291 18
Евросеть 1398 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 15
ГПБ - Газпромбанк 938 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 562 14
Газпром ПАО 1150 13
ВТБ - ВТБ24 660 12
РСХБ - Россельхозбанк 283 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 876 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 651 12
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 12
ПСБ - Промсвязьбанк 732 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 11
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 10
РЖД - Российские железные дороги 1617 10
Связной ГК 1334 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 9
OTP Group - ОТП Банк 177 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 9
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 9
РОСНО СК - Страховая компания 197 8
АльфаСтрахование СГ 269 8
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 8
Северсталь ПАО - Severstal 364 8
Почта России ПАО 1983 8
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 8
VK Delivery club 224 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 7
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 7
Ак Барс Банк 249 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 247 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 94
Федеральное казначейство России 1548 63
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 54
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 7
Президент Российской Федерации 3701 7
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 6
Судебная власть - Judicial power 2086 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 5
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 4
Правительство Москвы 1987 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 137 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 838 3
World Bank Group - Всемирный банк 298 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 308 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 108 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 151 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 2
АРБ - Ассоциация российских банков 201 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 368
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 255
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5182 151
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 146
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7935 144
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1471 141
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 133
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15991 116
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 100
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 98
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17069 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 90
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12939 82
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3394 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10768 73
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5424 73
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 68
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 59
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25599 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11716 53
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5082 50
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10899 50
АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 867 49
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2381 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9691 46
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 46
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 45
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3659 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9470 41
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8863 40
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2395 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 40
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3646 39
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7346 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21891 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 37
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 172
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 90
Microsoft Windows 2000 12660 51
Microsoft Office 3431 50
1С:Бухгалтерия 846 50
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 44
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 40
Хомнет МСФО 40 36
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 35
Apple iPhone 6 6167 34
Microsoft Office Excel 940 28
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 28
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 24
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 69 22
Google Android 12520 19
Microsoft Dynamics 1170 19
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 398 16
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 16
1С:ERP Управление предприятием 317 16
Microsoft SQL Server 1471 15
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 78 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 14
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6609 13
Apple iOS 6781 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 12
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 12
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 12
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1794 11
Oracle Hyperion Planning 118 11
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 11
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 53 11
Oracle Hyperion 224 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 10
Microsoft Windows 14416 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 10
1С:Консолидация 46 10
СБП - Система быстрых платежей Банка России 391 10
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 96 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 9
Осеевский Михаил 273 15
Исанин Антон 29 11
Гришин Дмитрий 190 10
Mucic Luka - Мучич Лука 14 9
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 9
Юрченко Евгений 132 7
Кузовкин Алексей 154 6
Нуралиев Борис 269 6
Шаров Владимир 32 6
Веремьянина Валентина 19 5
Сухарев Игорь 6 5
Горяйнов Андрей 47 5
Белоусов Максим 94 5
Пустовой Максим 21 5
Амириди Юлия 18 4
Кириенко Владимир 131 4
Хамидуллин Артур 5 4
Адрова Светлана 4 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 4
Афанасьев Денис 49 4
Klein Christian - Кляйн Кристиан 14 4
Лаврентьев Дмитрий 11 4
Анохин Сергей 42 4
Степаненко Василий 21 4
Кветкина Юлия 16 4
Занин Виталий 22 4
Локотков Алексей 13 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 4
Горяинов Александр 12 4
Тынкован Александр 51 4
Кравченко Сергей 13 3
Lynch Mike - Линч Майк 10 3
Краснов Михаил 78 3
Макаров Станислав 117 3
Мякишева Марина 84 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 3
Вахнин Павел 53 3
Слизень Виталий 242 3
Аитов Тимур 197 3
Золотых Кирилл 15 3
Россия - РФ - Российская федерация 122460 708
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 167
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 150
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 99
Европа 21290 96
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 65
Германия - Федеративная Республика 12003 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 46
Украина 7258 45
Казахстан - Республика 4831 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 36
Беларусь - Белоруссия 4233 33
Япония 12871 31
Россия - СФО - Новосибирск 3692 26
Азия - Азиатский регион 4652 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6273 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1532 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3306 22
Южная Корея - Республика 6279 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 20
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 20
Франция - Французская Республика 7081 20
Африка - Африканский регион 3266 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 15
Швеция - Королевство 3456 15
Европа Восточная 2997 15
Индия - Республика 5063 15
Ближний Восток 2644 14
Америка Северная 2832 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 996 14
Америка 2155 14
Узбекистан - Республика 1398 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2483 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3425 13
Америка Латинская 1682 13
Испания - Королевство 3599 12
Нидерланды 3300 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1782 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 893
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6848 505
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5112 274
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 187
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 162
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6474 139
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 126
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 656 102
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 92
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4516 87
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 76
Финансовые показатели 2069 74
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 71
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4906 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10643 69
Страхование - Страховое дело - Insurance 5151 68
Кредитование - Сrediting 5095 68
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 599 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 54
Аудит - аудиторский услуги 1890 54
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2164 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 53
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 52
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1157 50
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1718 49
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4246 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 44
НДС - Налог на добавленную стоимость 1853 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4612 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4981 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4916 41
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2455 41
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6012 39
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4176 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 34
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3938 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3646 31
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3963 31
Юриспруденция - Jurisprudence 6209 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9913 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 124
91Mobiles 1694 33
Thomson Reuters - Рейтер 5771 24
Bloomberg 1108 10
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 8
FT - Financial Times 1165 7
Ведомости 529 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1210 7
Forbes - Форбс 629 4
TAdviser - Центр выбора технологий 293 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 4
Известия ИД 462 3
NYT - The New York Times 1001 3
DigiTimes - Издание 1295 3
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Business Insider 205 3
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РИА Новости 803 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Нефтегазохимический портал 1 1
SamMobile 46 1
ZDnet 596 1
Ars Technica 380 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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