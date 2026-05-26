Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Бухгалтерия МСФО Международные стандарты финансовой отчетности IFRS International Financial Reporting Standards

СОБЫТИЯ


26.05.2026 СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг»

СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консал
21.05.2026 Итоги года Moneyman по МСФО: активы выросли до 15 млрд рублей

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу «Свой») опубликовал аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Аудит проведен независимым аудитором ФБК в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). По итогам 2025 г. объем активов Moneyman вырос на 6,3% относител
20.05.2026 СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг»

СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг». В программе пользователи проводят расчеты показателей по <
20.05.2026 МКАО «Воксис» объявляет финансовые результаты 2025 года по МСФО: рост EBITDA составил 39%

вые показатели по итогам 2025 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основной деятельностью компании является обеспечение бизнеса интеллектуальными цифровы
19.03.2026 «БКС Страхование жизни» установила «Калькулятор МСФО» 17 от «Синтегро консалтинг»

рические данные На проекте пользователи, применяя ретроспективный подход, рассчитали в Калькуляторе МСФО 17 данные с 2018 г. Анна Шушакова, руководитель учетных проектов «БКС Страхование жизни»
26.02.2026 «Ростелеком» представил финансовые и операционные результаты 2025 года по МСФО

«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), интегрированный провайдер цифровых решений, обнародовал результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2025 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО. Основные финансовые итоги IV квартала 2025 г.: Выручка по сравнению с IV кварталом 2024 г. выросла на 16%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 19%, до 95,3 млрд руб., по сравнени
28.11.2025 СК «Согласие» и «Синтегро консалтинг» приручили МСФО 17 и ускорили сборку отчетности в 6 раз

СК «Согласие» и «Синтегро консалтинг» приручили МСФО 17 и ускорили сборку отчетности в шесть раз. На старте работ расчет реестров, формирован
14.11.2025 АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг»

АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг». В страховой компании автоматизированы расчеты по двум модел
22.09.2025 НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО

т:НФО» и «Хомнет:XBRL». В рамках нового проекта в Фонде внедрено специализированное решение «Хомнет:IFRS 17» и модуль «Расчет резервов по IFRS9». НПФ «Корабел» осуществляет негосударственное пе
21.08.2025 Группа Rubytech представила финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года

компания, известная на рынке ИТ-инфраструктуры высоконагруженных систем (ИВНС) и в сегменте программно-аппаратных комплексов (ПАК), объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2025 г. Выручка Группы за 6М 2025 г. составила 12,6 млрд руб., что на 23% выше показателя за 6М 2024 г. Рост был обусловлен опережающим увеличением продаж собственных продуктов,

14.08.2025 СК «Дело Жизни» установит «Калькулятор МСФО» 17

дставители «Синтегро консалтинг». Андрей Аскунтович, главный бухгалтер СК «Дело Жизни»: «Расчеты по МСФО 17 необходимо автоматизировать: из-за объема и сложности без специализированной программ
11.06.2025 ГК «Цифровые привычки»: результаты 2024 года выше ожиданий — и это только начало

нтех-компаний и банков, объявляет финансовые и операционные результаты 2024 г. по стандартам РСБУ и МСФО (в связи с консолидацией группы в октябре 2024 г. отчетность по МСФО охватывает т
04.06.2025 ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности

ки данных. «Этот проект — важный шаг в реализации стратегии импортозамещения. ВТБ одним из первых в отрасли столь масштабно и комплексно переходит на российскую платформу для подготовки отчетности по МСФО, полностью отказавшись от зарубежных решений. Мы выбрали систему, которая не только соответствует архитектурным стандартам банка, но и адаптируется под конкретные прикладные задачи. Для вы
28.04.2025 Результаты работы группы «Сбер» по МСФО за I квартал 2025 года

дированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца 2025 г. и по состоянию на 31 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили предста
03.04.2025 ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%

рованные консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Консолидированная выручка компании увеличилась на 36% по сравнению с 2023 г.
26.03.2025 Финансовые результаты группы Arenadata по МСФО за 2024 г.: растущая прибыль при отсутствии долга

ых, объявляет аудированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Консолидированная выручка пр
11.03.2025 СК «Двадцать первый век» установит «Калькулятор МСФО 17»

СК «Двадцать первый век» установит «Калькулятор МСФО 17». Расчеты для первой отчетности по новым стандартам компания уже провела

11.02.2025 Dodo Brands автоматизировала ключевые финансовые процессы на платформе Optimacros

Пицца» и сеть кофеен «Дринкит», завершил проект автоматизации ключевых финансовых процессов в сфере МСФО на отечественной платформе Optimacros. Компания позиционирует себя не только как сеть об
18.12.2024 Группа компаний «Дело» заместила зарубежное решение для подготовки отчетности отечественной программой SUMRA

Транспортно-логистический холдинг, ранее использовавший канадскую систему Caseware Financials, теперь выпускает МСФО отчетность на базе российской разработки. Об этом CNews сообщили представители Armus Pro. Начиная с 2016 г. группа компаний «Дело» использовала для завершающего этапа подготовки отчетности
27.08.2024 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2024 года

ПАО «ВУШ Холдинг» — компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «ВУШ Холдинг». Ключевые финансовые показатели за 6М 2024 г.: выручка кикшеринга – ~6,3 млрд руб., рост на 42% по сравнению с ана
16.07.2024 «Диасофт» содействует страховым компаниям в переходе на МСФО (IFRS) 17

«Диасофт» содействует страховым компаниям в переходе на МСФО (IFRS) 17. Об этом CNews сообщили представители «Диасофта». В соответствии с указанием Банка Р
27.05.2024 Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом»

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе внедрили подсистему «Учет по МСФО» на базе программного продукта «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволи
22.04.2024 Группа компаний «Элемент» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 год

Группа компаний «Элемент», разработчик и производитель электроники объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Ключевые финансовые и операционные показатели за 2023 г. Выручка выросла на 46% год к году до 35,8 млрд руб. Ключевым драйвером роста стало значительное увеличение спроса на рос
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы

цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 2023 г. Группа достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн» . Оборот достиг 91,5 млрд рублей, увеличив
20.03.2024 СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17»

СК «Ю-Лайф» установит новую разработку «Синтегс» – «Калькулятор МСФО 17». Интеграция разработки обусловлена как обеспечением соответствия требованиям законод
20.12.2023 «Диасофт» объявляет консолидированные результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 финансового года

Компания «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 финансового года (закончившихся 30 сентября 2023 г.). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Основные финансовые показатели за шесть месяцев 2023 финансового
20.11.2023 «Группа Астра» объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года

«Группа Астра», участник российской ИТ-индустрии и производитель инфраструктурного программного обеспечения, объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевые операционные и неаудированные финансовые результаты за девять 2023 г. Более чем двукратный рост отгр
19.10.2023 Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных

ы «Диасофт» обеспечили полную импортонезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мони
22.09.2023 Группа «Астра» объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года

Группа компаний «Астра», один из лидеров российского ИТ-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО с заключением по обзорной проверке за первое полугодие 2023 года. Ключевые финансовые результаты за 1п 2023 г.: выручка увеличилась в 3,1 раза год к году до 3110 млн руб.; выручка от проду
28.08.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года

ПАО «Вуш холдинг» — компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании выросла на 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевые финансовые показатели за шесть месяцев 2023 г.: Выручка кикш
22.08.2023 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года

цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за первое полугодие 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Ключевые финансовые показатели за первое полугодие 2023 г. Оборот составил 30,5 млрд руб., что соответствует ур
28.04.2023 Результаты деятельности группы компаний «Таттелеком» за 2022 год по МСФО  

«Таттелеком», оператор связи в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе, объявляет результаты деятельности группы компаний в 2022 г. согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО. Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» выросла в 1,06 раз – с 2 492,3 млн руб. в 2021 г. до 2 636,7 млн руб. в 2022 г. Выручка группы компаний «Таттелеком» за 2022

26.04.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год

ПАО «ВУШ холдинг» — компания-разработчик решений для микромобильности и оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Ключевые финансовые показатели за 2022 г. Выручка кикшеринга по группе выросла на 55% год к году до 6,4 млрд руб. EBITDA кикшеринга (исключая выручку от продаж самокатов и соотв
12.04.2023 ГК Softline объявляет финансовые результаты 2022 г., а также публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2020-2022 годы

ьтаты АО «Софтлайн» за 2022 г., а также публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Софтлайн», подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2020-2022 гг. Об этом CNews сообщили представители Softline. Ключевые финансовые показатели 2022 г. Оборот превысил 70,6 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 3% год к году и составила

11.08.2022 Финансовые результаты VK за второй квартал 2022 года

Общая выручка VK по МСФО выросла на 11% год к году и составила 32,8 млрд руб. Общая скорректированная выручка выросла на 4% год к году и составила 31,1 млрд руб. Основным драйвером роста стала онлайн-реклама. Об э
06.07.2022 «1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы»

ы», входящей в экосистему «Сбера». Автоматизация произведена с помощью решения «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», учтены все требования заказчика, касающиеся подготовки отчетности по МСФО. «Сбе
21.06.2022 Трансформация учета по МСФО холдинга United Elements Group с помощью решений 1С и «1С-Рарус»

«1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета, формирование и сдачу отчетности по МСФО в холдинге United Elements Group за счет внедрения «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Ра
12.05.2022 «Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С»

Дорожно-строительная компания «Автобан» (строительно-инвестиционный холдинг «Автобан») завершила проект параллельного учета внеоборотных активов по МСФО на базе платформы «1С: Управление холдингом». Новое решение, созданное совместно с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), является одним из этапов проекта автоматизации подготов
05.03.2022 Выручка «М.видео-Эльдорадо» выросла на 13% до 476 млрд рублей по итогам 2021 года

6364 млн руб. Валовая прибыль снизилась на 4% год к году до 95191 млн руб. (95250 млн руб. по МСФО (IFRS) 16), валовая маржа составила 20,0%. Коммерческие, общехозяйственные и административные

07.02.2022 Dassault Systèmes опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 года

ующаяся на решениях для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 г. Согласно отчету, прибыль на акцию по МСФО в IV квартале 2021 г. выросла на 15% до 0,18 евро; прибыль на акцию не по МСФО выросла на 17% до 0,29 евро. Общая выручка компании в IV квартале 2021 г. увеличилась на 10%, что было

Публикаций - 1768, упоминаний - 2164

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

9594 223
SAP SE 5601 166
Ростелеком 10948 116
Oracle Corporation 7074 116
Microsoft Corporation 25774 111
IBM - International Business Machines Corp 9699 66
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 60
Diasoft - Диасофт 1144 49
Ростелеком - Связьинвест 1719 44
Google LLC 12687 42
Yandex - Яндекс 9215 38
VK - Mail.ru Group 3602 38
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 37
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 36
SAP CIS - САП СНГ 868 34
Intel Corporation 12811 33
Yahoo! 3726 32
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 31
МегаФон 10742 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
Softline - Софтлайн 3743 31
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
МТ-Интеграция - GMCS 374 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Инталев - Intalev 275 28
Apple Inc 13154 28
1С-Рарус 982 27
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 26
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 26
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 26
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 24
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 24
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 23
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 23
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 21
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 96
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 53
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 46
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 31
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 28
Альфа-Банк 1979 27
НСПК - Национальная система платежных карт 948 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 22
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 21
Россети Ленэнерго 1699 19
eBay Inc 1640 19
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 18
Евросеть 1421 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 16
Почта России ПАО 2370 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 15
Газпром ПАО 1493 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
О2О Холдинг 61 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
ВТБ - ВТБ24 671 12
EY - Эрнст энд Янг 81 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 11
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 11
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 121
Федеральное казначейство России 1949 82
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 31
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 5
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Российский клуб финансовых директоров 32 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 20 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Российский социально-экологический союз 3 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 525
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 451
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 219
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 176
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 174
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 145
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 135
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 131
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 120
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 108
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 101
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 100
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 99
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 92
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 90
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 89
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 84
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 84
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 82
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 76
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 74
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 67
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 64
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 63
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 62
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 61
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 59
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 56
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 54
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 53
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 51
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 109
Microsoft Office 4170 65
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 54
Microsoft Dynamics 1197 53
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 47
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 45
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 38
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 42 38
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 37
1С:ERP Управление предприятием 841 36
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 33
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 29
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 28
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 26
Microsoft Windows 2000 8678 26
Oracle Hyperion 259 24
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 23
Google Android 15243 23
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 22
1С:Консолидация 54 21
Linux OS 11533 21
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
Nintendo Wii - игровая консоль 760 19
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 18
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 18
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 17
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 16
Apple iPhone 6 4861 15
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 15
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 15
Apple iOS 8583 15
Microsoft Windows 16882 15
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 14
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 14
Осеевский Михаил 350 17
Кузовкин Алексей 155 15
Бородкина Елена 20 15
Mucic Luka - Мучич Лука 15 12
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 11
Анохин Сергей 121 10
Гришин Дмитрий 210 10
Лавров Владимир 111 10
Тараканов Артем 39 10
Любимов Олег 57 9
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 8
Юрченко Евгений 133 8
Шадаев Максут 1210 8
Кузяев Андрей 72 7
Тынкован Александр 52 7
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 7
Кветкина Юлия 17 7
Пустовой Максим 36 7
Калугин Сергей 169 6
Шаров Владимир 35 6
Киперварг Галина 32 6
Лаврентьев Дмитрий 11 6
Лещенко Михаил 33 6
Нуралиев Борис 298 6
Добродеев Борис 97 6
Белоусов Максим 109 5
Горяйнов Андрей 55 5
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 5
Ляпунов Игорь 132 5
Золотых Кирилл 16 5
Волков Михаил 70 5
Назипов Дмитрий 86 5
Ведехин Игорь 41 5
Сухарев Игорь 6 5
Веремьянина Валентина 19 5
Иодковский Станислав 104 5
Yang Jerry - Янг Джерри 96 5
Михалев Александр 26 5
Шевчук Александр 17 5
Лексин Олег 21 5
Россия - РФ - Российская федерация 166163 917
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 207
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 166
Европа 24962 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 99
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 54
Германия - Федеративная Республика 13220 54
Казахстан - Республика 6047 51
Украина 7928 47
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 43
Беларусь - Белоруссия 6289 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 41
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 36
Япония 13807 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Узбекистан - Республика 2005 33
Азия - Азиатский регион 5920 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - СФО - Новосибирск 4875 30
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 29
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 27
Франция - Французская Республика 8176 24
Южная Корея - Республика 7051 23
Африка - Африканский регион 3640 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 21
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 18
Нидерланды 3745 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 17
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 17
Канада 5081 17
США - Нью-Йорк 3180 17
Ближний Восток 3154 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 16
Индия - Bharat 5869 16
Европа Восточная 3138 16
Америка - Американский регион 2205 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Швеция - Королевство 3781 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 1022
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 653
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 329
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 316
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 275
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 224
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 209
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 189
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 163
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 157
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 156
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 141
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 127
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 115
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 113
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 113
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 101
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 95
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 74
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 69
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 69
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 67
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 64
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 62
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 62
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 61
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 60
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 58
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2390 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 52
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 51
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 50
ЕПС - Единый план счетов 194 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 48
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 46
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 132
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 30
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
Bloomberg 1627 14
Ведомости 1466 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 10
FT - Financial Times 1295 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 7
CNET Networks - CNET News 1643 7
Forbes - Форбс 1002 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 5
The Register - The Register Hardware 1783 5
DigiTimes - Издание 1331 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
AP - Associated Press 2007 4
Известия ИД 770 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
NYT - The New York Times 1099 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
WCCFTech - Издание 110 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Total Telecom 613 3
Times 661 3
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 3
Tom’s Hardware 600 3
РИА Новости 1033 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
23ABC News 183 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
Rambler Group - Секрет фирмы 39 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Commercial Times 110 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 47
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
IDC - International Data Corporation 4975 21
Gartner - Гартнер 3658 14
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 11
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 9
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 8
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
INFOLine-Аналитика 78 5
comScore 379 4
Moody's Investors Service 136 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Research 834 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IDC Financial Insights 10 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Интерфакс-100 21 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 2
Fortune Global 500 295 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Mercury Research 73 1
IDC FinTech Ranking 8 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 4
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 103
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
CNews AWARDS - награда 571 5
Oracle AppsForum 24 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Подмосковные Вечера 7 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Effie Awards 11 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Capture the Flag - CTF 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CNews Баттл 69 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Единый день голосования 143 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
Национальная банковская премия 2 1
SAP Sapphire Now 8 1
Moscow Creative Week 1 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
MEDICA 10 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще