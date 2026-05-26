СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг» СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консал

Итоги года Moneyman по МСФО: активы выросли до 15 млрд рублей Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу «Свой») опубликовал аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Аудит проведен независимым аудитором ФБК в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). По итогам 2025 г. объем активов Moneyman вырос на 6,3% относител

СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг» СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг». В программе пользователи проводят расчеты показателей по <

МКАО «Воксис» объявляет финансовые результаты 2025 года по МСФО: рост EBITDA составил 39% вые показатели по итогам 2025 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основной деятельностью компании является обеспечение бизнеса интеллектуальными цифровы

«БКС Страхование жизни» установила «Калькулятор МСФО» 17 от «Синтегро консалтинг» рические данные На проекте пользователи, применяя ретроспективный подход, рассчитали в Калькуляторе МСФО 17 данные с 2018 г. Анна Шушакова, руководитель учетных проектов «БКС Страхование жизни»

«Ростелеком» представил финансовые и операционные результаты 2025 года по МСФО «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), интегрированный провайдер цифровых решений, обнародовал результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2025 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО. Основные финансовые итоги IV квартала 2025 г.: Выручка по сравнению с IV кварталом 2024 г. выросла на 16%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 19%, до 95,3 млрд руб., по сравнени

СК «Согласие» и «Синтегро консалтинг» приручили МСФО 17 и ускорили сборку отчетности в 6 раз СК «Согласие» и «Синтегро консалтинг» приручили МСФО 17 и ускорили сборку отчетности в шесть раз. На старте работ расчет реестров, формирован

АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг» АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг». В страховой компании автоматизированы расчеты по двум модел

НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО т:НФО» и «Хомнет:XBRL». В рамках нового проекта в Фонде внедрено специализированное решение «Хомнет:IFRS 17» и модуль «Расчет резервов по IFRS9». НПФ «Корабел» осуществляет негосударственное пе

Группа Rubytech представила финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года компания, известная на рынке ИТ-инфраструктуры высоконагруженных систем (ИВНС) и в сегменте программно-аппаратных комплексов (ПАК), объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2025 г. Выручка Группы за 6М 2025 г. составила 12,6 млрд руб., что на 23% выше показателя за 6М 2024 г. Рост был обусловлен опережающим увеличением продаж собственных продуктов,

СК «Дело Жизни» установит «Калькулятор МСФО» 17 дставители «Синтегро консалтинг». Андрей Аскунтович, главный бухгалтер СК «Дело Жизни»: «Расчеты по МСФО 17 необходимо автоматизировать: из-за объема и сложности без специализированной программ

ГК «Цифровые привычки»: результаты 2024 года выше ожиданий — и это только начало нтех-компаний и банков, объявляет финансовые и операционные результаты 2024 г. по стандартам РСБУ и МСФО (в связи с консолидацией группы в октябре 2024 г. отчетность по МСФО охватывает т

ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности ки данных. «Этот проект — важный шаг в реализации стратегии импортозамещения. ВТБ одним из первых в отрасли столь масштабно и комплексно переходит на российскую платформу для подготовки отчетности по МСФО, полностью отказавшись от зарубежных решений. Мы выбрали систему, которая не только соответствует архитектурным стандартам банка, но и адаптируется под конкретные прикладные задачи. Для вы

Результаты работы группы «Сбер» по МСФО за I квартал 2025 года дированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца 2025 г. и по состоянию на 31 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили предста

ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70% рованные консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Консолидированная выручка компании увеличилась на 36% по сравнению с 2023 г.

Финансовые результаты группы Arenadata по МСФО за 2024 г.: растущая прибыль при отсутствии долга ых, объявляет аудированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Консолидированная выручка пр

СК «Двадцать первый век» установит «Калькулятор МСФО 17» СК «Двадцать первый век» установит «Калькулятор МСФО 17». Расчеты для первой отчетности по новым стандартам компания уже провела

Dodo Brands автоматизировала ключевые финансовые процессы на платформе Optimacros Пицца» и сеть кофеен «Дринкит», завершил проект автоматизации ключевых финансовых процессов в сфере МСФО на отечественной платформе Optimacros. Компания позиционирует себя не только как сеть об

Группа компаний «Дело» заместила зарубежное решение для подготовки отчетности отечественной программой SUMRA Транспортно-логистический холдинг, ранее использовавший канадскую систему Caseware Financials, теперь выпускает МСФО отчетность на базе российской разработки. Об этом CNews сообщили представители Armus Pro. Начиная с 2016 г. группа компаний «Дело» использовала для завершающего этапа подготовки отчетности

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2024 года ПАО «ВУШ Холдинг» — компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «ВУШ Холдинг». Ключевые финансовые показатели за 6М 2024 г.: выручка кикшеринга – ~6,3 млрд руб., рост на 42% по сравнению с ана

«Диасофт» содействует страховым компаниям в переходе на МСФО (IFRS) 17 «Диасофт» содействует страховым компаниям в переходе на МСФО (IFRS) 17. Об этом CNews сообщили представители «Диасофта». В соответствии с указанием Банка Р

Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом» На Ильском нефтеперерабатывающем заводе внедрили подсистему «Учет по МСФО» на базе программного продукта «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволи

Группа компаний «Элемент» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 год Группа компаний «Элемент», разработчик и производитель электроники объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Ключевые финансовые и операционные показатели за 2023 г. Выручка выросла на 46% год к году до 35,8 млрд руб. Ключевым драйвером роста стало значительное увеличение спроса на рос

ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 2023 г. Группа достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн» . Оборот достиг 91,5 млрд рублей, увеличив

СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17» СК «Ю-Лайф» установит новую разработку «Синтегс» – «Калькулятор МСФО 17». Интеграция разработки обусловлена как обеспечением соответствия требованиям законод

«Диасофт» объявляет консолидированные результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 финансового года Компания «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 финансового года (закончившихся 30 сентября 2023 г.). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Основные финансовые показатели за шесть месяцев 2023 финансового

«Группа Астра» объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года «Группа Астра», участник российской ИТ-индустрии и производитель инфраструктурного программного обеспечения, объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевые операционные и неаудированные финансовые результаты за девять 2023 г. Более чем двукратный рост отгр

Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных ы «Диасофт» обеспечили полную импортонезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мони

Группа «Астра» объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года Группа компаний «Астра», один из лидеров российского ИТ-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО с заключением по обзорной проверке за первое полугодие 2023 года. Ключевые финансовые результаты за 1п 2023 г.: выручка увеличилась в 3,1 раза год к году до 3110 млн руб.; выручка от проду

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года ПАО «Вуш холдинг» — компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании выросла на 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевые финансовые показатели за шесть месяцев 2023 г.: Выручка кикш

ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за первое полугодие 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Ключевые финансовые показатели за первое полугодие 2023 г. Оборот составил 30,5 млрд руб., что соответствует ур

Результаты деятельности группы компаний «Таттелеком» за 2022 год по МСФО «Таттелеком», оператор связи в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе, объявляет результаты деятельности группы компаний в 2022 г. согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО. Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» выросла в 1,06 раз – с 2 492,3 млн руб. в 2021 г. до 2 636,7 млн руб. в 2022 г. Выручка группы компаний «Таттелеком» за 2022

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год ПАО «ВУШ холдинг» — компания-разработчик решений для микромобильности и оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Ключевые финансовые показатели за 2022 г. Выручка кикшеринга по группе выросла на 55% год к году до 6,4 млрд руб. EBITDA кикшеринга (исключая выручку от продаж самокатов и соотв

ГК Softline объявляет финансовые результаты 2022 г., а также публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2020-2022 годы ьтаты АО «Софтлайн» за 2022 г., а также публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Софтлайн», подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2020-2022 гг. Об этом CNews сообщили представители Softline. Ключевые финансовые показатели 2022 г. Оборот превысил 70,6 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 3% год к году и составила

Финансовые результаты VK за второй квартал 2022 года Общая выручка VK по МСФО выросла на 11% год к году и составила 32,8 млрд руб. Общая скорректированная выручка выросла на 4% год к году и составила 31,1 млрд руб. Основным драйвером роста стала онлайн-реклама. Об э

«1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы» ы», входящей в экосистему «Сбера». Автоматизация произведена с помощью решения «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», учтены все требования заказчика, касающиеся подготовки отчетности по МСФО. «Сбе

Трансформация учета по МСФО холдинга United Elements Group с помощью решений 1С и «1С-Рарус» «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета, формирование и сдачу отчетности по МСФО в холдинге United Elements Group за счет внедрения «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Ра

«Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С» Дорожно-строительная компания «Автобан» (строительно-инвестиционный холдинг «Автобан») завершила проект параллельного учета внеоборотных активов по МСФО на базе платформы «1С: Управление холдингом». Новое решение, созданное совместно с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), является одним из этапов проекта автоматизации подготов

Выручка «М.видео-Эльдорадо» выросла на 13% до 476 млрд рублей по итогам 2021 года 6364 млн руб. Валовая прибыль снизилась на 4% год к году до 95191 млн руб. (95250 млн руб. по МСФО (IFRS) 16), валовая маржа составила 20,0%. Коммерческие, общехозяйственные и административные