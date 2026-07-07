Индексная книга (каталог) CNews*
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Commercial Times
СОБЫТИЯ
Публикаций - 110, упоминаний - 130
Commercial Times и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1331 31
|Times 661 20
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 4
|Tom’s Hardware 600 3
|WCCFTech - Издание 110 3
|Ars Technica 450 3
|AppleInsider 400 3
|Boy Genius Report - BGR 50 2
|Electonista 3 2
|Economic Daily News 32 2
|SlashGear 134 2
|9to5Mac 70 2
|РС Рro 91 1
|Maeil Business Newspaper 90 1
|Nikkei Electronics 82 1
|New York Post 53 1
|Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|PhoneArena 75 1
|The Information 83 1
|EE Times 160 1
|TechSpot 188 1
|New Scientist 1448 1
|Ananova 250 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.