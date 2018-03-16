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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Мероприятия 562

Commercial Times



16.03.2018 Apple остановила производство iPhone 2
16.10.2017 Первая партия iPhone X оказалась смехотворно маленькой 2
21.06.2013 Бюджетный iPhone будет дорогим 1
17.06.2013 Названа дата появления дешевого iPhone и iPad mini 2 1
14.06.2013 «iPhone для бедных»: Начаты поставки комплектующих 2
24.12.2012 Раскрыты срок выхода и точные размеры iPad 5 1
13.11.2012 Apple приступит к производству iPhone 5S в декабре 1
13.11.2012 Apple выпустит iPad mini с Retina-дисплеем вслед за новым iPhone 1
02.02.2012 Раскрыты сроки выхода iPad 3 и iPhone 5 1
12.12.2011 iPad 3 появится на полках через 3-4 месяца - источник 1
10.11.2011 Apple сокращает производство iPhone 4S и iPad 2 2
10.11.2011 Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2 1
28.06.2011 Apple откажется от процессоров Samsung в iPhone и iPad 1
11.03.2011 HP опровергла слухи о продаже компьютерного бизнеса 1
11.03.2011 HP собирается продать производство бизнес-ноутбуков Samsung 1
17.11.2009 Бизнес по производству ноутбуков Toshiba может быть продан Asustek 1
25.09.2009 Apple готовит более дешевые iMac 1
24.08.2009 Первый нетбук Nokia. ФОТО 1
29.07.2009 98,3 млн графических процессоров продано во 2-м квартале 2009 г., плюс 20% в 2010 г. 1
26.06.2009 Nokia начинает производство нетбуков 1
25.06.2009 Nokia готовит первые нетбуки. Комментарии Acer 1
20.04.2009 Apple заказала производство нетбуков у Foxconn 1
03.04.2009 Вендоры готовятся к буму сенсорных ПК 1
23.03.2009 Две новинки от Palm задерживаются до конца года 1
16.03.2009 Windows 7 реанимирует рынок ПК 1
16.03.2009 Windows 7 увеличит спрос на компьютеры на 10% 1
13.03.2009 Asus Eee PC является самым популярным нетбуком в Японии 1
12.03.2009 Reuters: Apple разрабатывает сенсорный мини-компьютер 2
10.03.2009 Нетбук Apple - уже к осени? 1
25.12.2008 AMD окончил разработку нового поколения графических процессоров 1
22.05.2008 HTC настроен оптимистично с новым коммуникатором 1
30.04.2008 Apple планирует реализовать 24-25 млн. iPhone 3G 1
14.04.2008 MSI и Gigabyte выпустят сверхдешевые ноутбуки в июне 2008 года 1
04.10.2007 Четыре новых коммуникатора HTC. ФОТО 1
17.07.2007 Производством iPhone Nano займется Quanta Computer? 1
30.05.2007 Quanta займется выпуском iPhone для мирового рынка 1
22.05.2007 Тайвань: Sony Ericsson обошел Motorola 1
12.04.2007 Руководство BenQ выпустили под залог 1
16.11.2006 Apple нашел производителя для iPhone 1
20.12.2004 ИТ-журналистку преследуют за статью об Intel 1

Публикаций - 89, упоминаний - 94

Commercial Times упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9559 24
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 351 15
Samsung Electronics 8405 14
Intel Corporation 10381 13
Quanta Computer 196 11
Nokia Corporation 5012 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 447 7
Acer Group 2082 7
Sony 5126 6
Compal Electronics 130 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 6
HP Inc. 4843 5
AMD - Advanced Micro Devices 3372 5
Dell EMC 4360 5
Lenovo Motorola 3211 5
Microsoft Corporation 20288 5
TI - Texas Instruments Incorporated 722 4
Toshiba Corporation 2496 4
Gigabyte Technology 303 4
Qisda BenQ 356 4
Ericsson 2235 4
UMC - United Microelectronics Corporation 269 3
HP - Hewlett-Packard 3333 3
Sony Ericsson 975 3
Qualcomm Technologies 1473 3
Philips 1572 3
Nokia Alcatel-Lucent 1371 2
IBM 8247 2
HP Compaq 1791 2
Wistron 70 2
Микрон - Micron 554 2
VIA Technologies 265 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 253 2
Nvidia Corp 2824 2
Canalys 199 2
Pegatron Corporation 44 2
NXP Freescale Semiconductor 134 2
NEC 1570 2
Motorola Inc 135 2
HTC Corporation 1301 2
Rambus 227 3
Связной ГК 1047 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Евросеть 1310 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 385 1
Citigroup 266 1
Merrill Lynch 425 1
KGI Securities 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3214 10
DDR - Double data rate 1918 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1768 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 269 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 478 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 551 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 386 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 217 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 1
DVD видеокамера 75 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 1
QWERTY-клавиатура 274 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 80 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 216 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 77 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 455 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 1
ARM64 - Архитектура процессора 1159 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 1
Smartphone - Смартфон 818 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2870 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2983 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1146 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 18
Apple iPad 3269 8
Apple iPhone 4 700 6
Apple iPhone 5 710 6
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 322 5
Microsoft Windows 7 1666 4
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 4
Apple iPhone 3 383 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 3
Apple iPad mini 375 3
Apple iMac - Серия моноблоков 401 2
Nvidia GeForce GTX 2864 2
Apple iPod Touch 674 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 210 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 765 2
HTC Touch - серия смартфонов 45 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1221 2
Apple iTunes Store 937 1
Apple True Tone 33 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 248 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 377 1
BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 17 1
Nokia Booklet 3G 9 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 216 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 125 1
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 68 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 46 1
Apple Face ID 118 1
Apple iOS 5791 1
Linux OS 6968 1
Microsoft Windows 10 9805 1
Microsoft Windows 1312 1
Dell UltraSharp 12 1
Java - Язык программирования 2333 1
Microsoft Edge - браузер 1748 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 258 1
Steve Jobs - Стив Джобс 943 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 345 1
Смирнов Сергей 28 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 64 1
Китай - Тайвань 1382 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 9
Япония 6703 7
Китай - Шанхай 513 5
Южная Корея - Республика 2839 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 3
Азия - Азиатский регион 2863 3
США - Калифорния - Кремниевая долина 591 2
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
Сингапур - Республика 1407 2
Китай - Цзянсу 40 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 1
Нидерланды 1708 1
Япония - Токио 764 1
Таиланд - Королевство 586 1
Люксембург Великое Герцогство 323 1
Китай - Пекин 669 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 1
Франция - Французская Республика 4069 1
Германия - Федеративная Республика 6766 1
США - Нью-Йорк 2309 1
Европа Восточная 2685 1
Индия - Республика 3429 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 587 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 1
Европа 6447 1
DigiTimes - Издание 1185 27
Nikkei - Издание 246 7
Thomson Reuters - Рейтер 5128 4
Ars Technica 293 3
AppleInsider 376 3
The Digitimes 40 2
SlashGear 131 2
WSJ - The Wall Street Journal 1185 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
PhoneArena 68 1
EE Times 132 1
New Scientist 630 1
9to5 Mac 55 1
Ananova 234 1
РС Рro 87 1
Gartner 3048 2
ABI Research 224 1
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
Jon Peddie Research 23 1
Net Applications 114 1
IHS iSuppli 385 1
Piper Jaffray 88 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 149 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 172 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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