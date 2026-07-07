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Commercial Times

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Intel взвинчивает цены на процессоры для ПК и серверов 1
22.06.2026 Крупнейший в мире производитель TSMC сократил выпуск 28-нм чипов на четверть, сделав ставку на 2 нм. Это на руку конкурентам 1
13.05.2026 Из-за войны США против Ирана резко подорожали химикаты, незаменимые в производстве печатных плат и чипов 1
22.04.2026 Цены на процессоры для ПК и серверов за месяц выросли на 5-20%, и не планируют останавливаться 1
02.04.2026 В мире грандиозный обвал выпуска процессоров для смартфонов. Производить их нет смысла – спрос на мобильники рухнул 1
24.03.2026 Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30% 1
12.01.2026 Китай резко ускорил импортозамещение «железа» для выпуска чипов. 35% работающих систем имеют статус отечественных 3
03.12.2025 Китай лишают важнейших материалов, без которых невозможен выпуск современных чипов. Краник закручивает Япония 1
28.11.2025 Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники 4
17.11.2025 В 100 раз рухнула прибыль американского завода TSMC - крупнейшего в мире производителя чипов 1
05.11.2025 Оперативная память дорожает как автомобили при новом утильсборе. Рост цен почти трехкратный, впереди острый дефицит 3
20.08.2025 Nvidia поднимет цены на 18%, чтобы не терять прибыль из-за поборов, введенных Трампом 1
18.08.2025 Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна 1
22.07.2025 У Nvidia заканчиваются запасы специальных замедленных ИИ-ускорителей, разрешенных для продажи в Китай. Новые версии будут еще медленнее 1
09.04.2025 США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример 1
05.02.2025 Крупнейший в мире контрактный производитель чипов поднимает цены из-за пошлин США. Возможно подорожание техники глобального масштаба 1
04.12.2023 Windows 11 не оправдала надежд? Следующая Windows 12 выйдет через считанные недели. Что в ней будет нового 1
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone 1
16.10.2017 Первая партия iPhone X оказалась смехотворно маленькой 1
21.06.2013 Бюджетный iPhone будет дорогим 1
17.06.2013 Названа дата появления дешевого iPhone и iPad mini 2 1
14.06.2013 «iPhone для бедных»: Начаты поставки комплектующих 1
24.12.2012 Раскрыты срок выхода и точные размеры iPad 5 1
13.11.2012 Apple приступит к производству iPhone 5S в декабре 1
13.11.2012 Apple выпустит iPad mini с Retina-дисплеем вслед за новым iPhone 1
02.02.2012 Раскрыты сроки выхода iPad 3 и iPhone 5 1
12.12.2011 iPad 3 появится на полках через 3-4 месяца - источник 1
10.11.2011 Apple сокращает производство iPhone 4S и iPad 2 1
10.11.2011 Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2 1
28.06.2011 Apple откажется от процессоров Samsung в iPhone и iPad 1
11.03.2011 HP опровергла слухи о продаже компьютерного бизнеса 1
11.03.2011 HP собирается продать производство бизнес-ноутбуков Samsung 1
19.01.2010 Apple перейдет на мультитач 1
17.11.2009 Бизнес по производству ноутбуков Toshiba может быть продан Asustek 1
25.09.2009 Apple готовит более дешевые iMac 1
24.08.2009 Первый нетбук Nokia. ФОТО 1
29.07.2009 98,3 млн графических процессоров продано во 2-м квартале 2009 г., плюс 20% в 2010 г. 1
26.06.2009 Nokia начинает производство нетбуков 1
25.06.2009 Nokia готовит первые нетбуки. Комментарии Acer 1
20.04.2009 Apple заказала производство нетбуков у Foxconn 1

Публикаций - 110, упоминаний - 130

Commercial Times и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 29
Samsung Electronics 11064 18
Intel Corporation 12811 18
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 15
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Quanta Computer 215 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
HP Inc. 5883 9
Sony 6739 8
Dell EMC 5180 7
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 7
Microsoft Corporation 25775 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Lenovo Motorola 3566 6
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 6
Nvidia Corp 4002 6
Compal Electronics 137 6
Qualcomm Technologies 1974 5
UMC - United Microelectronics Corporation 339 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Chunghwa Telecom 56 4
Wintek 18 4
Lenovo Group 2446 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Toshiba Corporation 2980 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 3
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 67 3
Inventec - Kohjinsha 67 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Philips 2099 3
MediaTek - Ralink 595 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Walsin Lihwa Corp 2 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Евросеть 1421 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
KGI Securities 50 1
Правительство Тайваня 48 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 15
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
DDR - Double data rate 3083 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5869 1
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Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
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Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Таиланд - Королевство 926 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
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Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 1
DigiTimes - Издание 1331 31
Times 661 20
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 4
Tom’s Hardware 600 3
WCCFTech - Издание 110 3
Ars Technica 450 3
AppleInsider 400 3
Boy Genius Report - BGR 50 2
Electonista 3 2
Economic Daily News 32 2
SlashGear 134 2
9to5Mac 70 2
РС Рro 91 1
Maeil Business Newspaper 90 1
Nikkei Electronics 82 1
New York Post 53 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
FT - Financial Times 1296 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
PhoneArena 75 1
The Information 83 1
EE Times 160 1
TechSpot 188 1
New Scientist 1448 1
Ananova 250 1
TrendForce 187 10
Gartner - Гартнер 3658 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
ABI Research 236 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Jon Peddie Research 46 1
Net Applications 127 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
PC Expo 36 1
CeBIT 614 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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