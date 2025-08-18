Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна

TSMC в США вышла на чистую прибыль

Предприятие тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральных микросхем, второй квартал подряд показывает чистую прибыль.

По сообщению Commercial Times, во II квартале 2025 г. аризонская площадка принесла компании 4,232 млрд новых тайваньских долларов (около $140 млн). Также TSMC впервые отчиталась об инвестиционном доходе в США на уровне 6,447 млрд новых тайваньских долларов ($210 млн), что, впрочем, составляет мизерные 1,6% от совокупной чистой прибыли чипмейкера за аналогичный период – она достигла показателя в 398,27 млрд новых тайваньских долларов ($13,22 млрд).

Тем не менее, как отмечает издание, выход на стабильную чистую прибыль предприятий TSMC в Аризоне свидетельствует о том, что экспансия компании в США идет по плану, чего нельзя сказать о развитии ее бизнеса в соседней Японии, который несет убытки.

Секрет успеха – высокий спрос

Как отмечает Commercial Times, производственные мощности первого завода TSMC в Аризоне полностью зарезервированы ее крупными клиентами – Apple, AMD и другими. Всего же предприятие позволяет выпускать до 30 тыс. полупроводниковых пластин в месяц с использованием технологического процесса 4 нм. Источники в отрасли говорят о том, что прибыльность площадки в значительной степени зависит от ее загруженности заказами. Таким образом, именно устойчивый и высокий спрос на услуги производственной площадки позволил ей выйти на чистую прибыль столь быстро.

TSMC TSMC в США два квартала подряд приносит чистую прибыль

При этом Лиза Су (Lisa Su), генеральный директор AMD ранее отмечала, что процессоры, которые TSMC выпускает на своих американских фабриках, обходятся примерно на 20% дороже аналогичных чипов, произведенных той же компанией, но у себя на родине.

Предприятия TSMC в США

TSMC вложила в общей сложности $165 млрд в развертывание производства на территории США.

В Аризоне у TSMC сейчас имеется два завода. Первый введен в эксплуатацию в 2025 г., а на втором недавно завершились строительные работы. Исходя из информации, полученной от источников, входящих в число участников цепочек поставок TSMC, ожидается, что завоз и монтаж оборудования на новую площадку начнется в III квартале 2026 г.

Впрочем, первый завод в США должен был заработать еще в 2024 г., но в 2023 г. чипмейкер перенес срок его запуска с 2024 на 2025 г., объяснив это высокими расходами на строительство и нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования. В мае 2024 г. на стройке произошел взрыв.

Бизнес в Японии «не взлетает»

В то же время в первой половине 2025 г. японская «дочка» TSMC – JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing) зафиксировала чистый убыток в размере 4,52 млрд новых тайваньских долларов ($150 млн).

Согласно источникам в отрасли, в этот период производственные мощности первого завода JASM были загружены всего лишь на 50%, преимущественно ввиду высокого уровня конкуренции на рынке производителей полупроводников в соответствии со «зрелыми» технологическими процессами, к каковым и относится JASM. Нехватка заказов отрицательно сказалась на общей прибыльности предприятия, даже с учетом субсидий, предоставленных правительством Японии.

JASM – это совместное предприятие TSMC с Sony Semiconductor Solutions, производитель автомобильных комплектующих Denso и выпускающая автотранспорт Toyota. СП было образовано в конце 2021 г., а в декабре 2024 г. заработал принадлежащий ей завод в Кикуе (префектура Кумамото, Япония), в который было вложено $23 млрд. (TSMC Fab 23).

По данным The Nikkei, JASM выпускает в основном интегральные схемы специального назначения (ASIC) для датчиков изображения, а также электронных компонентов, используемых в автомобилестроении. Для этого применяются относительно «зрелые» технологии: 12/16 нм с использованием FinFET-транзисторов и 22/28 нм. По состоянию на конец 2024 г. производственные мощности позволяли JASM отгружать до 55 тыс. 300-миллиметровых (12-дюймовых) полупроводников пластин в месяц.

Между тем в Кумамото продолжается строительство второго завода JASM, однако довольно невысокими темпами. Одной из причин медленного развертывания дополнительных мощностей источники Commercial Times называют отсутствие явных признаков восстановления рынков автомобилей и потребительской электроники, на обслуживание которых нацелен строящийся завод. Другим фактором, обуславливающим низкий уровень загрузки завода JASM, является нехватка заказчиков, готовых внедрять передовые техпроцессы, особенно в автомобилестроение – японские производители более не доминируют на рынке микросхем для автономного вождения.

По данным MoneyDJ, запуск второго предприятия в Кумамото может быть перенесен на более поздние сроки, нежели запланированные ранее. Завод, как ожидается, заработает на полтора года позже, вероятно, в первой половине 2029 г.