Toyota Motor Denso Corporation Denso Wave Denso Ten Fujitsu Ten

Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.03.2026 Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские 1
18.08.2025 Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна 1
24.04.2025 Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто 1
26.02.2025 Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS 2
14.01.2025 США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства 1
19.11.2024 Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными 1
03.10.2022 Спрос на автозапчасти вырос в 23 раза в онлайн-сегменте 1
18.03.2022 У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных 1
01.07.2021 Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих 1
03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell 1
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 1
10.02.2015 «Ростех» выпустил автомобильные терминалы для «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
31.07.2014 В автомобилях Ford и GM нашли функцию музыкального пиратства 1
20.02.2014 Fujitsu научила навигаторы понимать естественную речь 2
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 1
20.09.2012 Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux 1
05.09.2012 Гонка под контролем с CAN-Gateway ECU 1
30.07.2012 О QR-кодах знают только треть россиян 1
14.01.2008 IBM поможет Toyota Tsusho управлять утилизацией ресурсов 1
25.12.2007 «Сервис Плюс» автоматизировала 11 магазинов «Конфаэль» 1
03.04.2007 «СуперМаг» работает в супермаркете «Красногорский» 1
28.03.2007 Автоматизирован первый супермаркет сети «Апекс Плюс» 1
12.02.2007 ГК «Механика» автоматизирует складской учет 1
23.11.2006 "Амик" автоматизирует складской комплекс 1
16.10.2006 Интеллект автомобиля компенсирует его нехватку у водителя 1
16.10.2006 Интеллект автомобиля компенсирует его нехватку у водителя 1
24.10.2005 "Умная" кабина не даст заснуть за рулем 1
24.10.2005 "Умная" кабина не даст заснуть за рулем 1
21.09.2005 Автомобили адаптировали под цифровые плееры 1
07.09.2005 Cистемы предупреждения водителей будут подавать вибросигналы 1
24.09.2004 Eclipse TD712z: "инопланетная" акустическая система от Fujitsu Ten 1
06.07.2004 Автомобиль становится компьютером на колесах 1
16.04.2003 Denso и Bosch займутся микрочипами для автомобильной навигации 1
10.12.2002 Reuters: Японские производители мобильных телефонов продолжают снижать объёмы поставок на внутренний рынок 1
05.12.2002 Японские компании разработали спецификацию hands-free через Bluetooth 1
28.02.2002 "Пилот" расширила гарантию на POS-терминалы Fujitsu TeamPoS 4000 до 3 лет 1
13.09.2001 "Пилот" введет новый курс для студентов РЭА им. Плеханова 1
13.09.2001 "Пилот" введет новый курс для студентов РЭА им. Плеханова 1
06.09.2001 "Пилот" осуществила проект комплексной автоматизации магазинов Duty Free компании Weitnauer East 1
01.08.2001 "Пилот" представила Bar-One 6.0 - новую версию ПО для создания динамических штрих-кодовых этикеток 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Toyota Motor и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 7
Fujitsu 2070 6
Zebra Technologies 147 6
Сервис Плюс 185 5
Fujitsu-ICL 6 5
Monarch Marking Systems 6 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 486 5
ICL ГК 449 5
Apple Inc 12787 4
JVC Kenwood 418 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 3
Intel Corporation 12598 3
Toshiba Corporation 2959 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 2
IBM - International Business Machines Corp 9570 2
AMD - Advanced Micro Devices 4509 2
Hitachi - Хитачи 1482 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 2
Sony 6645 2
Lenovo Motorola 3532 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 431 2
Google LLC 12363 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Rover - RoverComputers 418 1
Motorola Inc 1150 1
J-Phone 95 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 112 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Applied Materials - Kokusai Electric Inc 5 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 8 1
Cadence Design Systems - cādence 70 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 492 22
X5 Group - Перекрёсток 615 7
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 285 6
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 5
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 4
Ford 424 4
Honda Motor Company - HND 238 4
Киномир - Кодак-Киномир 12 3
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 3
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 3
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 3
BMW Group 469 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 3
Renault Groupe 164 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Valeo 9 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 94 1
Faraday Future - FF 15 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
Резонанс НПП 388 1
Honda - Acura 19 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 1
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Апекс Плюс 1 1
Амик Кэш ЭНД Керри 2 1
Русский шоколад ТД 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Tesla Motors 439 1
Лента - Сеть розничной торговли 2302 1
Volkswagen Group - VW 302 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 3
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1369 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 88 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Linux Foundation 190 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 7
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 663 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1509 6
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 559 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3617 6
Оцифровка - Digitization 4953 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4563 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2465 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3291 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3787 3
Маркировка - Marking 1245 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2714 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7728 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 3
Умные платформы 1897 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2058 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12759 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1221 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4545 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11638 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12934 2
Аксессуары 4149 2
Honeywell Metrologic 52 6
Сервис Плюс АРТ 32 3
Сервис Плюс - СуперМаг 72 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 3
Toyota GT 3 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Linux - Debian GNU 543 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 80 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
Nissan Altima Hybrid 4 1
ICL Team PoS 1 1
BMW ConnectedDrive 11 1
Pervasive SQL 6 1
Volkswagen Audi e-bike 1 1
JNX - Japanese Automotive Network eXchange 1 1
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 1
Сервис Плюс - SuperKIT Mobile 5 1
Honda Accord 16 1
FreePik 1545 1
Microsoft WordArt 2 1
KIA Sportage 6 1
Toyota Tundra 2 1
Made4net - WarehouseExpert 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 1
Apple iPad 3947 1
Google Android 14855 1
Apple iOS 8341 1
Linux OS 11067 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 294 1
Google - Gmail 992 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 1
Cognitive Imaging Radar - Cognitive Mini Radar 3 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Бойко Алексей 114 1
Чистов Александр 21 1
Муртазин Эльдар 71 1
Хозин Леонид 11 1
Кораблев Михаил 6 1
Косарева Юлия 1 1
Fujita Yasuhiko - Фуджита Ясухико 1 1
Корначев Дмитрий 4 1
Uchiyamada Takeshi - Учамада Такеши 2 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Квашенкина Ольга 47 1
Орловский Виктор 402 1
Зайцев Михаил 319 1
Ускова Ольга 170 1
Калинин Александр 181 1
Голованов Сергей 70 1
Гельцер Андрей 3 1
Немкин Антон 51 1
Ильин Егор 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 634 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Singh Ratan - Сингх Ратан 2 1
Япония 13582 26
Россия - РФ - Российская федерация 159042 19
Европа 24708 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 9
Германия - Федеративная Республика 12977 7
Венгрия - Будапешт 115 6
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 6
Румыния - Бухарест 54 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 5
Беларусь - Белоруссия 6094 3
Великобритания - Лондон 2412 3
Чехия - Прага 207 3
Казахстан - Республика 5858 2
Южная Корея - Республика 6891 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 2
Канада 5002 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Китай - Тайвань 4155 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 41 1
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 20 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 59 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Азия - Азиатский регион 5780 1
Армения - Республика 2389 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Дания - Королевство 1319 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 1
Индия - Bharat 5740 1
Европа Восточная 3124 1
Израиль 2792 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Россия - СФО - Новосибирск 4726 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 1
Турция - Турецкая республика 2511 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7822 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 26
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2969 4
Английский язык 6904 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3195 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 652 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 807 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 2
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 17 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 1
Латинский алфавит 194 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4943 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2929 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 558 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1837 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 161 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
NE Asia Online 313 2
Total Telecom 613 1
Commercial Times 104 1
WapStart 45 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
Forbes - Форбс 936 1
Bloomberg 1563 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
ComputerWorld 144 1
ComputerBase 13 1
Mobile Research Group 85 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
Fortune Global 500 291 1
Markets&Markets Research 113 1
Frost & Sullivan 206 1
Mordor Intelligence 33 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 3
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 938 1
CeBIT 613 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
