На американском заводе главного мирового производителя чипов произошел взрыв. Есть серьезно пострадавший

Взрыв на заводе TSMC в Аризоне

На территории строящегося предприятия крупнейшего контрактного производителя интегральных микросхем в мире, компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), в Финиксе (штат Аризона, США) произошел взрыв. По сообщению издания Arizona Republic, в результате инцидента, причины которого устанавливаются, пострадал один человек.

15 мая 2024 г., во второй половине дня, в пожарную службу Финикса поступило сообщение о взрыве и образовании на территории расположенного неподалеку кампуса TSMC «опасных веществ» (“hazardous materials”). Около 14:30 по местному времени три бригады пожарных из Финикса и близлежащих Глендейла и Дейзи Маунтин выдвинулись к месту происшествия.

Насколько успешным оказался выезд пожарных, не сообщается. В TSMC Arizona утверждают, что никто из сотрудников компании или находившихся на строительной площадке работников о каких-либо полученных травмах не сообщал. Ущерб инфраструктуре взрывом нанесен не был.

Тем не менее Arizona Republic со ссылкой на заявление местных властей утверждает, что без пострадавших все же не обошлось. Серьезное ранение в результате инцидента получил совершеннолетний мужчина, водитель грузового автомобиля, предназначенного для транспортировки отходов. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

В TSMC отказались уточнить детали происшествия. «Мы тесно сотрудничаем с местными властями. Ведется активное расследование, и никакие дополнительные подробности в настоящее время не могут быть раскрыты», – заявил представитель компании.

TSMC Инцидент с одним пострадавшим произошел на предприятии TSMC в Аризоне

В 2022 г. сотрудник предприятия Fab 12 TSMC в Синьчжу (Тайвань) при помощи самодельной бомбы из личной неприязни взорвал мотоцикл коллеги, когда тот находился рядом с транспортным средством. Владелец байка выжил, хоть и сильно пострадал, а «подрывник» отправился в тюрьму на девять лет.

Американские предприятия TSMC

Тайваньская TSMC является крупнейшим производителем чипов на заказ по показателю выручки. Среди клиентов компании – бесфабричные (fabless) разработчики микросхем с мировым именем, такие как AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm.

В рамках расширения производственных мощностей за пределами Тайваня TSMC работает над развертыванием трех площадок на территории США, в штате Аризона. Суммарно на эти цели в компании рассчитывают израсходовать $65 млрд.

Впервые о наличии у TSMC планов по запуску заводов в США стало известно еще в мае 2020 г. Однако в полную силу предприятия, как ожидается, заработают лишь в 2030 г. Первые два завода, которые строятся в настоящее время, будут введены в эксплуатацию в 2025 г. и 2028 г. соответственно. Планируется, что второе предприятие наладит выпуск передовых чипов по норме 2 нм. Впрочем, TSMC уже ранее переносила срок запуска одного из предприятий с 2024 на 2025 г. –полностью исключать повторение этого сценария нельзя.

В начале апреля 2024 г. стало известно, что власти США предоставят TSMC финансовую помощь в размере $11,6 млрд из средств, выделенных на реализацию инициатив, которые предусмотрены законом CHIPS Act. Из них $6,6 млрд – в виде прямых субсидий, а оставшиеся $5 млрд – в форме дешевых займов.

CHIPS Act, одобренный президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) в августе 2022 г., нацелен на поддержку национальной полупроводниковой промышленности и призван дать финансовый стимул иностранным производителям интегральных микросхем открывать предприятия на территории этой североамериканской страны. Как ранее сообщил CNews, желающих присоединиться к инициативе оказалось так много, что в начале апреля 2024 г. Минторг США, выступающий в роли администратора программы, был вынужден приостановить ее финансирование в части поддержки НИОКР из-за дефицита средств.

Неприятность за неприятностью

С начала 2024 г. неприятности различного характера преследуют TSMC по пятам. Так, в марте СМИ сообщили о грядущем повышении – вплоть до 30% – ранее замороженных властями Тайваня тарифов на электроэнергию. Для TSMC как одного из крупнейших ее потребителей это могло стать серьезной проблемой и способствовать росту цен на полупроводники в глобальном масштабе.

Месяц спустя, в апреле, тайваньские производственные площадки компании пострадали от серии землетрясений, охвативших остров. Материальный ущерб от стихийного бедствия, который понесла TSMC, составил по меньшей мере $92 млн.