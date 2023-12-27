Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке

Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в АмерикеSamsung Electronics вслед за TSMC откладывает запуск своих новых производственных площадок на территории США до 2025 г. Массовый выпуск чипов силами двух мировых гигантов не начнется до завершения президентских выборов 2024 г. в этой североамериканской стране, что идет не на пользу электоральным позициям рассчитывающего на переизбрание действующего президента Байдена, администрация которого инициировала масштабную программу по локализации производства микросхем – ее реализация пока идет ни шатко, ни валко.
Samsung запустит фабрику по производству чипов в США с опозданием
Samsung Electronics не сможет вовремя запустить массовое производство интегральных микросхем на своей новой фабрике, расположенной в Тейлоре (Техас, США). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское издание Seoul Economic Daily.
Согласно пересмотренным планам Samsung, массовый выпуск полупроводниковой продукции на предприятии, в которое было вложено $17 млрд, начнется только в 2025 г., заявил Чхве Сиенг (Choi Siyoung), возглавляющий подразделение контрактного производства Samsung Electronics, в рамках отраслевой конференции, которая прошла в Сан-Франциско (Калифорния, США).
Первоначально – в 2021 г., когда проект был только анонсирован – Samsung заявляла о намерении запустить свою новую техасскую фабрику на полную мощность во второй половине 2024 г.
По стопам TSMC
В июле 2023 г. главный конкурент Samsung Electronics в сфере контрактного производства интегральных микросхем – тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) – перенес сроки запуска нового завода в Аризоне (США) с конца 2024 г. на 2025 г.
Свое решение в TSMC объясняли нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования. Председатель совета директоров компании Марк Лю (Mark Liu), помимо проблем с кадрами, отмечал более высокие расходы на ввод нового предприятия в эксплуатацию на территории США в сравнении с таковыми на Тайване. Он также утверждал, что компания ликвидирует нехватку подходящей рабочей, отправив в США собственных специалистов с Тайваня.
В декабре 2023 г. Nikkei Asian Review сообщило о том, что Марк Лю не намерен участвовать в предстоящих выборах председателя совета директоров компании, которые должны состояться в июне 2024 г. Ожидается, что его преемником станет действующий генеральный директор и вице-председатель совета директоров TSMC Си-Си Вей (C.C. Wei).
Трудности Samsung и TSMC бьют по электоральным позициям Байдена
Задержки с запуском предприятий столь крупных представителей полупроводниковой индустрии как Samsung и TSMC тормозят реализацию масштабной программы по локализации производства интегральных микросхем на территории США, которая была предложена администрацией действующего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden).
Программа была запущена с целью защиты цепочек поставок американского бизнеса от внешних факторов. К таковым, как отмечает Bloomberg, к примеру, относится решение властей ряда азиатских стран о введении локдауна в период пандемии covid-19, ставшее одной из причин возникновения дефицита микрочипов, который, в свою очередь, обошелся американским компаниям в сотни миллиардов долларов недополученной выручки.
Учитывая новые сроки ввода в эксплуатацию производственных площадок Samsung и TSMC, выпуск готовой продукции может стартовать уже после президентских выборов в США, которые намечены на начало ноября 2024 г.
Проблемы бюрократического характера и неспешность администрации Байдена в том, что касается оказания высокотехнологичному бизнесу обещанной финансовой помощи в рамках закона CHIPS and Science Act тормозят проекты по налаживанию производства микрочипов на территории США, отмечает Bloomberg.
Принятый в 2022 г. CHIPS and Science Act призван простимулировать чипмейкеров, в том числе зарубежных, развертывать производственные мощности в США и предусматривает выделение на эти цели $100 млрд в виде субсидий. Однако спустя более чем год с момента вступления нормы в силу, по данным агентства, получить финансовую поддержку США сумела только американская «дочка» британской оборонной компании BAE Systems Plc. – на сумму в $35 млн.
Samsung и TSMC, которые, безусловно, рассчитывали и продолжают рассчитывать на помощь американского государства, по всей видимости, пока ничего получили, вложив собственные миллиарды в новые производственные площадки на территории США.
По данным исследовательской компании Ipsos, опубликованным Reuters, на начало декабря 2023 г. Байден имел едва ли не самый высокий антирейтинг за все время пребывания в должности президента: около 53% американцев не одобряло действия первого лица государства. Это, по мнению аналитиков, является признаком того, что переизбрание на второй срок станет для 46-президента США от Демократической партии не самой простой задачей.