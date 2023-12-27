Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке

Samsung запустит фабрику по производству чипов в США с опозданием

Samsung Electronics не сможет вовремя запустить массовое производство интегральных микросхем на своей новой фабрике, расположенной в Тейлоре (Техас, США). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское издание Seoul Economic Daily.

Согласно пересмотренным планам Samsung, массовый выпуск полупроводниковой продукции на предприятии, в которое было вложено $17 млрд, начнется только в 2025 г., заявил Чхве Сиенг (Choi Siyoung), возглавляющий подразделение контрактного производства Samsung Electronics, в рамках отраслевой конференции, которая прошла в Сан-Франциско (Калифорния, США).

Первоначально – в 2021 г., когда проект был только анонсирован – Samsung заявляла о намерении запустить свою новую техасскую фабрику на полную мощность во второй половине 2024 г.

По стопам TSMC

В июле 2023 г. главный конкурент Samsung Electronics в сфере контрактного производства интегральных микросхем – тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) – перенес сроки запуска нового завода в Аризоне (США) с конца 2024 г. на 2025 г.

Свое решение в TSMC объясняли нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования. Председатель совета директоров компании Марк Лю (Mark Liu), помимо проблем с кадрами, отмечал более высокие расходы на ввод нового предприятия в эксплуатацию на территории США в сравнении с таковыми на Тайване. Он также утверждал, что компания ликвидирует нехватку подходящей рабочей, отправив в США собственных специалистов с Тайваня.

В декабре 2023 г. Nikkei Asian Review сообщило о том, что Марк Лю не намерен участвовать в предстоящих выборах председателя совета директоров компании, которые должны состояться в июне 2024 г. Ожидается, что его преемником станет действующий генеральный директор и вице-председатель совета директоров TSMC Си-Си Вей (C.C. Wei).

Трудности Samsung и TSMC бьют по электоральным позициям Байдена

Задержки с запуском предприятий столь крупных представителей полупроводниковой индустрии как Samsung и TSMC тормозят реализацию масштабной программы по локализации производства интегральных микросхем на территории США, которая была предложена администрацией действующего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden).

Программа была запущена с целью защиты цепочек поставок американского бизнеса от внешних факторов. К таковым, как отмечает Bloomberg, к примеру, относится решение властей ряда азиатских стран о введении локдауна в период пандемии covid-19, ставшее одной из причин возникновения дефицита микрочипов, который, в свою очередь, обошелся американским компаниям в сотни миллиардов долларов недополученной выручки.

Учитывая новые сроки ввода в эксплуатацию производственных площадок Samsung и TSMC, выпуск готовой продукции может стартовать уже после президентских выборов в США, которые намечены на начало ноября 2024 г.

Проблемы бюрократического характера и неспешность администрации Байдена в том, что касается оказания высокотехнологичному бизнесу обещанной финансовой помощи в рамках закона CHIPS and Science Act тормозят проекты по налаживанию производства микрочипов на территории США, отмечает Bloomberg.

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Принятый в 2022 г. CHIPS and Science Act призван простимулировать чипмейкеров, в том числе зарубежных, развертывать производственные мощности в США и предусматривает выделение на эти цели $100 млрд в виде субсидий. Однако спустя более чем год с момента вступления нормы в силу, по данным агентства, получить финансовую поддержку США сумела только американская «дочка» британской оборонной компании BAE Systems Plc. – на сумму в $35 млн.

Samsung и TSMC, которые, безусловно, рассчитывали и продолжают рассчитывать на помощь американского государства, по всей видимости, пока ничего получили, вложив собственные миллиарды в новые производственные площадки на территории США.

По данным исследовательской компании Ipsos, опубликованным Reuters, на начало декабря 2023 г. Байден имел едва ли не самый высокий антирейтинг за все время пребывания в должности президента: около 53% американцев не одобряло действия первого лица государства. Это, по мнению аналитиков, является признаком того, что переизбрание на второй срок станет для 46-президента США от Демократической партии не самой простой задачей.