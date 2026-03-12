Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Natcast National Center for the Advancement of Semiconductor Technology National Semiconductor Technology Center, NSTC CHIPS Act of 2022 CHIPS and Science Act Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi


СОБЫТИЯ


12.03.2026 Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем 1
27.11.2025 США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей 1
30.10.2025 Внезапно уволился директор крупнейшего контрактного чипмейкера США 1
13.10.2025 Власти Нидерландов захватили китайского производителя микросхем Nexperia 2
26.08.2025 Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов 1
20.08.2025 США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой 1
04.07.2025 Один из крупнейших мировых производителей чипов отменил запуск в США завода стоимостью $44 млрд. Не хватает клиентов 1
23.06.2025 В США производитель мощных полупроводников обанкротился из-за отсутствия господдержки 2
17.06.2025 Intel одним махом выставит на улицу 10 тысяч сотрудников. Уволен будет каждый пятый 1
06.06.2025 Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена 5
29.04.2025 Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности 2
03.03.2025 Intel на годы отложил открытие в США «крупнейшего в мире» завода по производству чипов 1
05.02.2025 Крупнейший в мире контрактный производитель чипов поднимает цены из-за пошлин США. Возможно подорожание техники глобального масштаба 1
31.01.2025 Intel получила крупнейший убыток в истории 1
17.01.2025 Завод TSMC в США не сможет выпускать самые передовые чипы. Виноваты бюрократия, нехватка специалистов и высокие цены 1
06.11.2024 У остро нуждающегося в деньгах Intel отберут 10 млрд евро за то, что медлит в строительстве завода микросхем 1
05.11.2024 У Intel все очень плохо. США разрабатывают новый хитрый план по поднятию ее с колен. В первый раз Intel не получила ни цента 1
11.09.2024 Intel наказана. Власти США оставили ее без гигантских грантов и льгот в отместку за провальные продажи 3
03.09.2024 Геополитика поломала стратегию одного из главных в мире производителей кремниевых пластин. Компания срочно строит опорные точки за рубежом 1
03.07.2024 В США острый кадровый голод в производстве полупроводников. Некем закрывать десятки тысяч создаваемых рабочих мест 4
13.06.2024 Америка за год потратит на развитие полупроводникового производства больше, чем за вместе взятые предыдущие 28 лет 3
30.05.2024 На Земле появляется новая полупроводниковая сверхдержава с технологическим нейтралитетом, готовая к сотрудничеству со всеми желающими 1
16.05.2024 На американском заводе главного мирового производителя чипов произошел взрыв. Есть серьезно пострадавший 1
13.05.2024 В США острый дефицит специалистов по чипам. Проверенные кадры бегут с работы, вся надежда на школьников 1
18.04.2024 Как сработали санкции США: Китай превращается в мирового лидера по сверхнужным «зрелым» чипам 1
09.04.2024 США остановили раздачу госфинансирования на полупроводниковые НИОКР. Слишком много желающих, денег хватит не всем 2
14.03.2024 Пентагон внезапно раздумал давать миллиарды долларов на «секретный завод» Intel 2
27.12.2023 Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке 1
25.07.2023 Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня 1
09.06.2023 Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру» 1
07.12.2022 Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли 1
01.12.2022 Америка перестаралась. Своими ИТ-санкциями она уничтожает не только Китай, но и саму себя 1
16.11.2022 Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США 1
29.07.2022 ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов 1
09.01.2003 AMD и IBM будут сотрудничать в разработке чипов 1
03.10.2000 EIAJ представила проект развития новой технологии производства микросхем 1
03.10.2000 EIAJ представила проект развития новой технологии производства микросхем 1

Публикаций - 37, упоминаний - 53

Natcast и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1050 27
Intel Corporation 12606 22
Samsung Electronics 10757 16
AMD - Advanced Micro Devices 4518 14
Apple Inc 12812 11
Nvidia Corp 3801 8
Qualcomm Technologies 1926 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1619 6
Yandex - Яндекс 8693 5
GlobalFoundries - GF 99 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 419 4
Huawei 4312 2
IBM - International Business Machines Corp 9573 2
MediaTek - Ralink 575 2
McKinsey & Company Int 283 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 263 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 153 2
AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment 16 1
Beijing E-Town - Beijing E-Town Semiconductor Technology - Mattson Technology 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 3178 1
Lenovo Group 2378 1
HP Inc. 5782 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 1
SAS Institute 1046 1
Schneider Electric 594 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 191 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 471 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 354 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 261 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 322 1
Google LLC 12376 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 343 1
Siltronic AG 5 1
Silver Lake Partners - Altera 101 1
Samsung C&T Corporation 17 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 38 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1564 8
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 2
Tesla Motors 439 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
Volkswagen Group - VW 302 1
Ford 425 1
Volkswagen Audi Group 227 1
Lockheed Martin 767 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 493 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1635 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1374 13
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 423 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1871 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 5
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3562 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5800 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
Судебная власть - Judicial power 2421 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 35 1
NBS - National Bureau of Statistics of China - Национальное бюро статистики Китая 2 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 210 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
Демократическая политическая партия США 120 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4577 27
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8447 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21909 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25862 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 6
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 632 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19205 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1483 5
Фотобанк - Photobank 202 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15073 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23549 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3815 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15072 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12186 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1335 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8265 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12423 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1228 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10307 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 644 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1534 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5427 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1096 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1756 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6995 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6258 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6327 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7505 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2840 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 337 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3597 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9865 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1117 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 177 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12781 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 1
Intel x86 - архитектура процессора 2005 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7445 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 3
Apple iPad 3952 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 1
Intel Core - Семейство процессоров 1242 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 399 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1407 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 568 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1031 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 1
Statista 256 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Apple Secure Enclave 12 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 419 1
Pixabay 215 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 641 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 3
Liu Mark - Лью Марк 13 3
Liu Mark - Лю Марк 11 3
Lutnick Howard - Лютник Говард 10 2
Chandrasekaran Naga - Чандрасекаран Нага 6 2
Володкович Вячеслав 103 1
Lisa Su - Лиза Су 57 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 62 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Hsu Doris - Сюй Дорис 4 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Siyoung Choi - Сиенг Чхве - Сиен Чой 3 1
Ибрагим Анвар 1 1
Siegle Bill - Сигл Билл 1 1
Zinsner David - Цинснер Дэвид 10 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 35 1
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 12 1
Kelly Mark - Келли Марк 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 33
Китай - Тайвань 4157 20
США - Аризона 545 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 19
Южная Корея - Республика 6904 14
Азия - Азиатский регион 5793 9
Германия - Федеративная Республика 12982 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 9
США - Техас 1017 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 8
Европа 24725 8
США - Калифорния 4785 6
Япония 13590 5
США - Колумбия - Вашингтон 1460 5
Италия - Итальянская Республика 4442 4
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 15 4
Америка - Американский регион 2195 3
США - Нью-Йорк 3158 3
Земля - планета Солнечной системы 10717 2
Китай - Пекин - Beijing 1060 2
Италия - Милан 165 2
США - Огайо 291 2
США - Техас - Остин 178 2
Россия - РФ - Российская федерация 159468 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1179 1
Дания - Королевство 1320 1
Польша - Республика 2008 1
Сингапур - Республика 1917 1
Канада 5004 1
Израиль 2797 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 1
Франция - Французская Республика 8024 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Нидерланды 3658 1
Малайзия 902 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Китай - Шанхай 815 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 412 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17537 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8582 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1187 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20569 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6442 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32212 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6339 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7847 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1721 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2334 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5949 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2847 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3752 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2735 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1700 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4365 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3760 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5354 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15360 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4958 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1619 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1020 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 2
Галлий - Gallium - химический элемент 352 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1483 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8274 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6539 2
Bloomberg 1567 12
The Register - The Register Hardware 1742 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 5
Tom’s Hardware 547 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 5
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 2
Seoul Economic Daily 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Wikipedia - Википедия 608 1
FT - Financial Times 1268 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 231 1
WCCFTech - Издание 92 1
The Guardian - Британская газета 388 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Fortune 210 1
TechSpot 170 1
South China Morning Post 84 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 1
The Oregonian 9 1
Commercial Times 104 1
Caixin 5 1
SCMP - South China Morning Post 34 1
Taipei Times 31 1
TrendForce 154 4
Counterpoint Research 102 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 1
Peterson Institute for International Economics - Институт мировой экономики Петерсона 3 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837