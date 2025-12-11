Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187200
ИКТ 14497
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26491
Персоны 80872
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Fabless Фаблесс Бесфабричная компания модель организации бизнеса в электронной промышленности


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.12.2025 В России создается целая линия фотолитографии для производства чипов 1
20.08.2025 Банки и телеком-операторы проявляют интерес к мобильному сбору биометрии на устройствах KVADRA 1
03.07.2025 Холдинг «Цикада» стал авторизованным партнером компании Yadro 1
14.02.2025 Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем 1
22.01.2025 Samsung Electronics вдвое сокращает инвестиции в производство чипов 1
01.11.2024 Samsung закрывает половину линий для контрактного производства микросхем. Нет заказов 1
07.10.2024 Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics 1
21.08.2024 YADRO выпустила большое обновление ПО для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 1
16.05.2024 На американском заводе главного мирового производителя чипов произошел взрыв. Есть серьезно пострадавший 1
01.04.2024 Kvadra анонсировала продажи флагманского планшета Kvadra_T с обновленной операционной системой kvadraOS 1
22.03.2024 «МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков 1
16.02.2024 МИЭМ ВШЭ и Yadro открыли мастерскую в сфере телеком-технологий 1
26.01.2024 Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование 1
18.01.2024 Intel получила самую крупную выручку среди чипмейкеров, завалив мир устаревшими процессорами. Истинные лидеры рынка в отстающих 1
28.12.2023 Экс-глава департамента Минцифры с коллекцией дорогих автомобилей стал топ-менеджером Yadro 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами 1
25.04.2023 Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы 1
16.11.2022 За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях 1
08.11.2022 Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
22.06.2022 Евгений Кривошеев -

Игра в производство на маленьком рынке: без балльной системы госцифровизация быстро деградирует

 1
19.04.2022 Аппаратные платформы UserGate C150 включены в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга 1
16.12.2021 Разработчики чипов поставили невероятные рекорды по выручке. В лидеры вырвался дерзкий новичок 1
16.12.2021 Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
06.07.2020 Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем 1
12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand 1
25.12.2018 Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel 1
23.05.2018 Начат выпуск первых в мире 7 нм процессоров. Они пойдут в новые iPhone 1
03.03.2015 Fujitsu и Panasonic создали совместную компанию Socionext для разработки системных LSI 1
25.12.2012 ITFY строит облачный центр коллективной разработки микроэлектроники 1

Публикаций - 46, упоминаний - 47

Fabless и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 638 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 15
Intel Corporation 12542 12
Qualcomm Technologies 1910 12
AMD - Advanced Micro Devices 4470 11
Nvidia Corp 3735 11
ИКС 392 11
Samsung Electronics 10626 9
Apple Inc 12630 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1583 7
Cadence Design Systems - cādence 70 5
AMD Xilinx 97 5
Microsoft Corporation 25238 4
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 4
МегаФон 9906 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 4
MediaTek - Ralink 570 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 4
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 33 3
Huawei 4221 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Synopsys - Синопсис 42 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Национальная Фаблесс Компания 2 2
Biren Technology 10 2
UMC - United Microelectronics Corporation 325 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 2
Dell EMC 5093 2
Google LLC 12261 2
Yandex - Яндекс 8442 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1254 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 2
Realtek Semiconductor 64 2
Alibaba Group 450 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 2
Malt System - Мальт Систем 8 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
РЖД - Российские железные дороги 2002 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1465 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 246 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Транснефть 322 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Uber 337 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Правительство Тайваня 46 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 2
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 17
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8407 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14905 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22000 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4191 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1717 6
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 637 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2353 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2716 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5606 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2374 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1834 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4146 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15014 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 4
Intel x86 - архитектура процессора 1982 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 5
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 65 4
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 98 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
Linux OS 10906 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 3
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Microsoft Windows 16331 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 168 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
UseTech - UseBus 30 1
Porsche Carrera 18 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
Orion soft - Proxima DB 50 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 64 1
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 23 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 191 1
Orion soft - StarVault 22 1
MediaTek Kompanio 3 1
Mali Immortalis series GPU 7 1
Nvidia Blackwell 33 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Intel Pentium III 781 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 1
Черкасов Дмитрий 35 4
Елизаров Сергей 3 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1148 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 2
Кирьянова Александра 156 2
Шелобков Алексей 42 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Дроздов Константин 6 1
Lingjaerde Sven - Лингьярд Свен 2 1
Ерошкин Павел 35 1
Рахматуллина Алия 1 1
Фокин Константин 9 1
Микрюков Валерий 28 1
Литвинов Егор 12 1
Лессар Георгий 8 1
Sutardja Sehat - Сутарджа Сехат 1 1
Колосов Александр 21 1
Афанасьев Олег 40 1
Книгин Михаил 26 1
Patel Dylan - Патель Дилан 3 1
Саламатов Михаил 1 1
Станкевич Лариса 1 1
Cray Seymour - Крей Сеймур 6 1
Тимаев Роман 4 1
Райхман Александр 1 1
Baktha Balaji - Бактха Баладжи 2 1
Малышев Сергей 99 1
Меденцев Константин 100 1
Чаркин Евгений 314 1
Сотин Денис 216 1
Плешков Алексей 67 1
Чернышев Андрей 70 1
Данилов Михаил 32 1
Борисов Юрий 121 1
Воронин Павел 179 1
Паршин Максим 321 1
Шпак Василий 263 1
Истомин Константин 58 1
Урусов Виктор 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 13
Китай - Тайвань 4136 12
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 11
Беларусь - Минск 674 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 8
Южная Корея - Республика 6860 8
Европа 24639 7
Азия - Азиатский регион 5750 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Россия - СФО - Новосибирск 4652 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 3
Индия - Bharat 5698 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Израиль 2784 3
Франция - Французская Республика 7978 3
Япония 13550 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
США - Калифорния 4775 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Азия Восточная 182 2
США - Аризона 538 2
Москва - СЗАО - Строгино 51 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 23 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Ардонский район - Ардон 21 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Беларусь - Белоруссия 6031 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Ближний Восток 3032 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Египет - Арабская Республика 1046 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 544 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 2
Закон Мура - Moore's law 210 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 2
Экономический эффект 1218 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5326 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 4
Bloomberg 1418 4
Tom’s Hardware 516 3
FT - Financial Times 1259 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
The Register - The Register Hardware 1697 1
PCWorld - PC World 46 1
Комсомольская правда ИД 72 1
EE Times 160 1
Times 648 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 1
Ведомости 1238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Forbes - Форбс 912 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3609 2
Counterpoint Research 98 2
TrendForce 137 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
СПбГУ - Математико-механический факультет 8 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Т1 Цифровая академия 49 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 41 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
CNews AWARDS - награда 549 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще