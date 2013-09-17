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Cadence Design Systems cādence
|17.09.2013
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Семинары по проектированию высокоскоростной электроники пройдут в шести городах России
Компания «Оркада», официальный дистрибьютор Cadence Design Systems, Inc. и ANSYS Inc., проведет серию семинаров «Cadence PCB Desig
|17.01.2006
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МИЭТ открыл специализированный центр проектирования
Компания Cadence Design Systems и Московский институт электронной техники (МИЭТ) объявили о начале реа
|26.05.2004
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Cadence возлагает большие надежды на российских разработчиков САПР
Сегодня компания Cadence Design Systems объявила об открытии своего центра разработок в Москве. Cadence
|28.04.2003
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Cadence и Terachip представили 160-Гбитный коммутатор на чипе
Компании Cadence Design Systems и Terachip объявили о выпуске 160 гигабитного коммутатора (switch) на
|24.09.2002
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В Зеленограде открылся новый IT-вуз
Новый институт, по сути, является учебным центром компании Cadence на базе МИЭТа. Он займется подготовкой специалистов в области разработки микроэлектро
|27.02.2002
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Mirantis, Cadence Design Systems и МИЭТ объединили усилия
Американская компания Mirantis, компания Cadence Design Systems и Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) предс
|02.08.2001
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Avant не может выплатить очередную компенсацию Cadence
я Avant, заявила о нехватке денег для выплаты очередных $40 млн. из $195-миллионного долга компании Cadence Design Systems, разработчику решений и устройств электронной автоматизации (EDA). $10
|10.07.2000
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Hewlett-Packard и Cadence заключили договор в области ПО и услуг для электронного дизайна
Сегодня Hewlett-Packard Co. и Cadence Design Systems Inc. заключили соглашение по совместной разработке и продаже программн
|26.03.1999
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Cadence и IBM продолжили сотрудничество
Компания Cadence Design Systems продолжает свое сотрудничество с IBM. Фирмы подписали 3-летний договор
|17.03.1999
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Compaq и Cadence выпустили два новых инструмента для разработчиков электронных схем
Компании Compaq и Cadence объявили о выпуске двух продуктов для разработчиков электронных схем, SPECCTRAQuest и Allegro Studio. Программные средства рассчитаны для работы соответственно на высокопроизводительных
|05.03.1999
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Sun и Cadence будут совместно разрабатывать Java-приложения
Компании Sun Microsystems и Cadence Design Systems заключили соглашение о совместной разработке приложений на Java для пе
|05.03.1999
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Cadence заключила соглашение с Nortel на долгосрочную поставку средств разработки аппаратного обеспечения
Компания Cadence Design Systems объявила о заключении соглашения с корпорацией Nortel Networks на долг
|10.01.1999
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Cadence подняла цены на акции Quickturn
Продолжается упорная борьба за слияние компаний Cadence Design Systems и Quickturn Design Systems. Как уже сообщалось, компания Mentor с цель
|06.01.1999
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Судебного заседания по делу Avant и Cadence может не состояться
Судебное разбирательство между двумя компаниями - производителями ПО Avant и Cadence Design Systems сильно затянулось. И судья Роланд Уайт (Ronald Whyte) с целью ускорить
Cadence Design Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Коммерсантъ - Издательский дом 1908 5
|EE Times 158 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5933 3
|New Scientist 1448 2
|Times 624 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|Computer Weekly 375 1
|NE Asia Online 313 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Bloomberg 1301 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
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