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Cadence Design Systems cādence

Cadence Design Systems - cādence

17.09.2013 Семинары по проектированию высокоскоростной электроники пройдут в шести городах России

Компания «Оркада», официальный дистрибьютор Cadence Design Systems, Inc. и ANSYS Inc., проведет серию семинаров «Cadence PCB Desig
17.01.2006 МИЭТ открыл специализированный центр проектирования

Компания Cadence Design Systems и Московский институт электронной техники (МИЭТ) объявили о начале реа
26.05.2004 Cadence возлагает большие надежды на российских разработчиков САПР

Сегодня компания Cadence Design Systems объявила об открытии своего центра разработок в Москве. Cadence
28.04.2003 Cadence и Terachip представили 160-Гбитный коммутатор на чипе

 Компании Cadence Design Systems и Terachip объявили о выпуске 160 гигабитного коммутатора (switch) на

24.09.2002 В Зеленограде открылся новый IT-вуз

Новый институт, по сути, является учебным центром компании Cadence на базе МИЭТа. Он займется подготовкой специалистов в области разработки микроэлектро
27.02.2002 Mirantis, Cadence Design Systems и МИЭТ объединили усилия

Американская компания Mirantis, компания Cadence Design Systems и Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) предс
02.08.2001 Avant не может выплатить очередную компенсацию Cadence

я Avant, заявила о нехватке денег для выплаты очередных $40 млн. из $195-миллионного долга компании Cadence Design Systems, разработчику решений и устройств электронной автоматизации (EDA). $10
10.07.2000 Hewlett-Packard и Cadence заключили договор в области ПО и услуг для электронного дизайна

Сегодня Hewlett-Packard Co. и Cadence Design Systems Inc. заключили соглашение по совместной разработке и продаже программн
26.03.1999 Cadence и IBM продолжили сотрудничество

Компания Cadence Design Systems продолжает свое сотрудничество с IBM. Фирмы подписали 3-летний договор
17.03.1999 Compaq и Cadence выпустили два новых инструмента для разработчиков электронных схем

Компании Compaq и Cadence объявили о выпуске двух продуктов для разработчиков электронных схем, SPECCTRAQuest и Allegro Studio. Программные средства рассчитаны для работы соответственно на высокопроизводительных
05.03.1999 Sun и Cadence будут совместно разрабатывать Java-приложения

Компании Sun Microsystems и Cadence Design Systems заключили соглашение о совместной разработке приложений на Java для пе
05.03.1999 Cadence заключила соглашение с Nortel на долгосрочную поставку средств разработки аппаратного обеспечения

Компания Cadence Design Systems объявила о заключении соглашения с корпорацией Nortel Networks на долг
10.01.1999 Cadence подняла цены на акции Quickturn

Продолжается упорная борьба за слияние компаний Cadence Design Systems и Quickturn Design Systems. Как уже сообщалось, компания Mentor с цель
06.01.1999 Судебного заседания по делу Avant и Cadence может не состояться

Судебное разбирательство между двумя компаниями - производителями ПО Avant и Cadence Design Systems сильно затянулось. И судья Роланд Уайт (Ronald Whyte) с целью ускорить

Публикаций - 61, упоминаний - 90

Cadence Design Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12235 16
Synopsys - Синопсис 36 14
IBM - International Business Machines Corp 9451 8
Mentor Graphics 28 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 8
Siemens AG - Siemens Group 2593 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 6
AMD Xilinx 95 4
Google LLC 11859 4
Lenovo Motorola 3503 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 4
Oracle Corporation 6725 3
Samsung Electronics 10303 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 3
HP Inc. 5698 3
Microsoft Corporation 24709 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 3
Qualcomm Technologies 1834 2
GlobalFoundries - GF 88 2
Nvidia Corp 3518 2
Dassault Systemes 221 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Открытые технологии 702 2
Цифра ГК 2445 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 2
Analog Devices - ADI 90 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 2
Red Hat 1317 2
Mirantis - Мирантис 36 2
БИС - Банковские информационные системы 100 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 121 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
Malt System - Мальт Систем 5 2
Cisco Systems 5132 2
AMD - Advanced Micro Devices 4260 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 273 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
Expedia Group 134 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Toyota Motor - Denso Corporation 37 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Uber 331 1
Illumina 11 1
Газпром ПАО 1348 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Ford 413 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
Smurfit-Stone Container 2 1
Unsplash 867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 7
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 462 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
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Cadence Intrica 2 2
Oracle Java - язык программирования 3103 2
Microsoft Azure 1414 2
Cadence OrCAD/Allegro - Cadence Silicon-Package-Board 4 2
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Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 2
Intel x86 - архитектура процессора 1871 2
Cadence PCB Design 1 1
Oracle Java Development Kit - JDK 165 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 1
U.S. ERI - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
Linux OS 10067 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Windows NT 879 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 37 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 77 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
MariaDB - SkySQL 41 1
Qualcomm Centriq 2 1
Калин Сергей 31 3
Шалманов Сергей 201 2
Елизаров Сергей 2 2
Петричкович Ярослав 29 2
Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 2
Saab Georges - Сааб Джордж 9 1
Schulze Hans-Martin - Шульце Ханс-Мартин 1 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 1 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Лебедев Михаил 53 1
Сватков Леонид 8 1
Рязанцев Ян 29 1
Борисов Юрий 118 1
Рыжов Николай 9 1
Семенов Александр 150 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 1
Fister Mike - Фистер Майк 10 1
Фридланд Алекс 2 1
Чаплыгин Юрий 2 1
Лебедев Сергей 48 1
Cray Seymour - Крэй Сеймур 3 1
Мишустин Михаил 685 1
Смирнов Алексей 243 1
Евдокимов Андрей 82 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Абрамов Сергей 73 1
Комков Алексей 16 1
Саенко Денис 3 1
Кожевников Михаил 25 1
Чуракова Елена 11 1
Омельченко Сергей 15 1
Омельченко Дмитрий 1 1
Гурова Юлия 1 1
Вербицкая Татьяна 1 1
Касаткин Виталий 1 1
Путин Владимир 3203 1
Красников Геннадий 72 1
Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
Гизатуллин Олег 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 11
США - Калифорния 4633 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 849 5
Израиль 2743 4
Европа 21833 4
Китай - Тайвань 4008 4
Индия - Bharat 5485 3
Франция - Французская Республика 7870 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 3
Азия - Азиатский регион 5570 3
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 118 3
Германия - Федеративная Республика 12725 3
Украина 7639 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 2
Беларусь - Минск 639 2
США - Пасадина 169 2
Япония 13322 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 1
США - Колумбия - Вашингтон 1393 1
США - Иллинойс 332 1
США - Джорджия 326 1
США - Мичиган 267 1
США - Миннесота 194 1
Южная Корея - Республика 6680 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
США - Орегон 248 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 1
Ближний Восток 2958 1
Европа Западная 1482 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8675 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3242 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1594 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5139 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4706 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3181 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5577 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2773 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4063 2
Энергетика - Energy - Energetically 5148 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2142 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 2
Приватизация - форма преобразования собственности 528 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2512 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7025 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1589 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 2
Английский язык 6683 2
Физика - Physics - область естествознания 2660 2
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