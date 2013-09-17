Cadence Design Systems - cādence

Сегодня компания Cadence Design Systems объявила об открытии своего центра разработок в Москве. Cadence

Компании Cadence Design Systems и Terachip объявили о выпуске 160 гигабитного коммутатора (switch) на

Новый институт, по сути, является учебным центром компании Cadence на базе МИЭТа. Он займется подготовкой специалистов в области разработки микроэлектро

я Avant, заявила о нехватке денег для выплаты очередных $40 млн. из $195-миллионного долга компании Cadence Design Systems, разработчику решений и устройств электронной автоматизации (EDA). $10

Сегодня Hewlett-Packard Co. и Cadence Design Systems Inc. заключили соглашение по совместной разработке и продаже программн