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Индексная книга (каталог) CNews*
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ScyllaDB

ScyllaDB

04.03.2025 Распределенное хранилище данных Haribda в реестре российского ПО 1
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

 1
13.12.2022 Туристический сервис QVEDO — об использовании DBaaS и миграции в российское облако 1
25.09.2020 3iTech представила отечественную платформу для обработки больших данных 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 1
09.11.2017 Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ScyllaDB и организации, системы, технологии, персоны:

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 2
DDR - Double data rate 2749 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4222 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
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