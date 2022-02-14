AMD Xilinx

|14.02.2022
AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx
Компания AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx, в результате которой будет создан лидер в области высокопроизводительных и адаптивных вычислений. Это приобретение официально является крупнейшим в истории полупроводниковой промышленно
|27.10.2020
Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов
Гигантская покупка AMD Компания AMD объявила о приобретении Xilinx – крупнейшего во всем мире производителя программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Стороны заключили окончательное соглашение, хотя итоговая сумма сделки оказалась заметно выш
|09.10.2020
AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов
Время собирать камни Компания AMD ведет переговоры о приобретении Xilinx – крупнейшего мирового производителя программируемых микросхем (ПЛИС – программируемых
|17.12.2002
IBM и Xilinx выпустили чип по 90-нанометровой технологии
Подразделение микроэлектроники корпорации IBM и Xilinx объявили на этой неделе о выпуске одного из самых первых в мире чипов на основе 90-нан
|27.11.2002
Xilinx открыла веб-портал для профессиональных видеостудий и телевещания
Гонконгская компания Xilinx открыла на своем портале eSP новый раздел, посвященный профессиональному оборудованию для видеостудий и телевещания. Ресурс был открыт после выпуска Xilinx новых чипов для обработ
|15.08.2001
Xilinx приобрела лицензию на коммуникационный чип технологии HyperTransport
API Networks, компания, продающая модели чипов для технологии высокоскоростной связи HyperTransport, заявила о продаже лицензии на чип, реализующий эту технологию, компании Xilinx. По условиям лицензии Xilinx, создающая узкоспециализированные микросхемы, сможет не только использовать модель, но и модифицировать ее. API приобрела технологию у AMD. HyperTrans
|15.02.2001
Xilinx инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Дублине
Американская компания Xilinx Inc. приняла решение расширить свой центр исследований и разработок в Дублине и инвестировать в этот проект около $50 млн., сообщила Electronics Weekly. В результате число сотрудников бу
|26.07.2000
IBM предоставила Xilinx лицензию на технологию PowerPC
Компания IBM и Xilinx, выпускающая программируемые чипы, заключили договор, направленный на совместное проведение разработок новых чипов. IBM предоставила Xilinx лицензию на ядро процессора PowerPC и в
