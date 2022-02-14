AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx

Компания AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx, в результате которой будет создан лидер в области высокопроизводительных и адаптивных вычислений. Это приобретение официально является крупнейшим в истории полупроводниковой промышленности и объединяет двух лидеров отрасли с взаимодополняющими портфелями продуктов, клиентами и опытом работы на рынке. Об этом CNews сообщили представители AMD.

Подразделение Xilinx станет Группой адаптивных и встраиваемых вычислений (Adaptive and Embedded Computing Group, AECG), которую возглавит бывший генеральный директор Xilinx Виктор Пенг. AECG будет по-прежнему сосредоточена на разработке роадмапов лидирующих программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), адаптивных систем на кристалле (СнК) и встраиваемых решений для своих основных рынков. Теперь работа AECG будет проводиться с учетом масштабов объединенной компании и возможности предлагать расширенный набор решений, включая вычислительные и графические процессоры AMD.

«Приобретение компании Xilinx позволяет объединить крайне взаимодополняющие продукты, клиентов и рынки в сочетании с дифференцированными ИС и талантами мирового класса для создания лидера отрасли высокопроизводительных и адаптивных вычислений. Xilinx предлагает ведущие в отрасли ПЛИС, адаптивные СнК, движки ИИ и опыт в области программного обеспечения. Это позволит AMD предложить самый сильный в отрасли портфель высокопроизводительных и адаптивных вычислительных решений и занять большую долю рынка объемом около $135 млрд, который мы видим в облачных, краевых и интеллектуальных устройствах», – сказала генеральный директор AMD Лиза Су.

Приобретение дает множество преимуществ, включая:

- Увеличение объема целевого рынка AMD с $80 до $135 млрд, расширение клиентской базы AMD и диверсификация AMD на новые рынки

Глубокие стратегические партнерства Xilinx на рынках проводной и беспроводной связи, автомобильной промышленности, промышленности и тестирования, аэрокосмической промышленности и обороны, вещания, измерений и эмуляции, а также потребительских рынках дополняют партнерства AMD на рынках ПК и центров обработки данных.

- Обеспечение дополнительного масштаба для НИОКР AMD

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Привносит дополнительные возможности в разработку передовых технологий, включая технологию стекинга и упаковки чипов, технологии чиплетов и межсоединений, ИИ и архитектуры, специфичные для конкретной области, а также лучшие программные платформы.

- Дальнейшее укрепление финансовой модели AMD

Обеспечивает множество разнообразных источников дохода на новых конечных рынках с длительными высокодоходными циклами производства продукции, поддерживая при этом лидирующий в отрасли рост AMD.

Ожидается, что в первый год сделка будет способствовать увеличению валовой и операционной рентабельности, прибыли на акцию, не относящейся к GAAP, и свободного денежного потока.