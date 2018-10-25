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Электроника SoC System on Chip Система на кристалле, чипе Технология мобильных систем на кристалле



25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графического (GPU) процессоров для более производительной работы ИИ. Helio P70
17.04.2018 MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere

тва на базе контроллеров между собой. При этом пользователи будут уверены, что их данные и девайсы надежно защищены Microsoft.  «MediaTek давно сотрудничает с Microsoft в области создания специальных систем на кристалле, которые удовлетворяют актуальные потребности в области связи устройств, — сказал Джерри Ю (Jerry Yu), Корпоративный Вице-президент MediaTek и Генеральный менеджер Intellige
27.02.2018 MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ

тает одновременно на центральном и графическом процессоре, а также мобильным блоке обработки внутри системы на кристалле, чтобы максимально повысить ее производительность и энергосбережение.  С
15.01.2016 AMD представила систему на чипе AMD Opteron A1100

ересованных в развитии конвергентных инфраструктур хранения, сетевого взаимодействия и вычислений». Система на чипе AMD Opteron A1100 проходила расширенный цикл разработки вместе с технологичес
15.12.2003 Flextronics создал систему на чипе на базе процессора с открытым исходным кодом

тем на базе этой спецификации компания берет символическую сумму - $99. Три года назад была создана система на чипе LEON, покрытая лицензией GPL. В августе сооснователь OpenCores, Джамиль Хатиб
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»

развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»

развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во
08.08.2002 NEC представил новую высокопроизводительную "систему на чипе"

Компания NEC объявила о выходе новой "системы на чипе" (SoC) - аудио/видео декодера для использования в различных телеприставках и устройствах. SoC (маркирован как NEC uPD61120) оснащен двумя 32-разрядными процессорами MIPS, повыша
06.02.2001 SiS представила свой вариант "системы-на-чипе"

темы Linux. Список приложений, которые будут поддерживать устройства на основе SiS550, достаточно широк - это интернет-браузер, клиент e-mail, проигрыватели DVD, CD и MP3, игры на технологии OpenGL. "Системы-на-чипе" от SiS ожидаются в марте 2001 года.
28.06.2000 GTi лицензировала технологию IBM, которая позволяет снизить размеры элементов, формируемых на кристалле

GT Equipment Technologies Inc. (GTi) лицензировала технологию IBM, которая позволит формировать на кристалле элементы с меньшими размерами и, как следствие, увеличить степень интеграции микросхем. Технология заключается в применении новых очищающих растворов, которые применяются на стадии
23.02.1999 IBM развивает технологию "system-on-a-chip"

Компания IBM сообщила о продвижении технологии "system-on-a-chip". Эта технология позволит создавать чипы полностью на одном кристалле. Если ранее логические контуры и контуры памяти изготавливались на двух разных кристаллах, а затем соединя

Публикаций - 458, упоминаний - 532

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

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AMD - Advanced Micro Devices 4176 62
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Intel Itanium 627 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1541 16
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 61 15
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Ефанова Людмила 9 8
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Чубайс Анатолий 212 3
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