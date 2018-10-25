Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графического (GPU) процессоров для более производительной работы ИИ. Helio P70

MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere тва на базе контроллеров между собой. При этом пользователи будут уверены, что их данные и девайсы надежно защищены Microsoft. «MediaTek давно сотрудничает с Microsoft в области создания специальных систем на кристалле, которые удовлетворяют актуальные потребности в области связи устройств, — сказал Джерри Ю (Jerry Yu), Корпоративный Вице-президент MediaTek и Генеральный менеджер Intellige