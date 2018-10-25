Электроника SoC System on Chip Система на кристалле, чипе Технология мобильных систем на кристалле
|25.10.2018
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Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ
Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графического (GPU) процессоров для более производительной работы ИИ. Helio P70
|17.04.2018
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MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere
тва на базе контроллеров между собой. При этом пользователи будут уверены, что их данные и девайсы надежно защищены Microsoft. «MediaTek давно сотрудничает с Microsoft в области создания специальных систем на кристалле, которые удовлетворяют актуальные потребности в области связи устройств, — сказал Джерри Ю (Jerry Yu), Корпоративный Вице-президент MediaTek и Генеральный менеджер Intellige
|27.02.2018
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MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ
тает одновременно на центральном и графическом процессоре, а также мобильным блоке обработки внутри системы на кристалле, чтобы максимально повысить ее производительность и энергосбережение. С
|15.01.2016
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AMD представила систему на чипе AMD Opteron A1100
ересованных в развитии конвергентных инфраструктур хранения, сетевого взаимодействия и вычислений». Система на чипе AMD Opteron A1100 проходила расширенный цикл разработки вместе с технологичес
|15.12.2003
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Flextronics создал систему на чипе на базе процессора с открытым исходным кодом
тем на базе этой спецификации компания берет символическую сумму - $99. Три года назад была создана система на чипе LEON, покрытая лицензией GPL. В августе сооснователь OpenCores, Джамиль Хатиб
|14.07.2003
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Тайны «Закона Мура»
развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во
|14.07.2003
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Тайны «Закона Мура»
развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во
|08.08.2002
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NEC представил новую высокопроизводительную "систему на чипе"
Компания NEC объявила о выходе новой "системы на чипе" (SoC) - аудио/видео декодера для использования в различных телеприставках и устройствах. SoC (маркирован как NEC uPD61120) оснащен двумя 32-разрядными процессорами MIPS, повыша
|06.02.2001
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SiS представила свой вариант "системы-на-чипе"
темы Linux. Список приложений, которые будут поддерживать устройства на основе SiS550, достаточно широк - это интернет-браузер, клиент e-mail, проигрыватели DVD, CD и MP3, игры на технологии OpenGL. "Системы-на-чипе" от SiS ожидаются в марте 2001 года.
|28.06.2000
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GTi лицензировала технологию IBM, которая позволяет снизить размеры элементов, формируемых на кристалле
GT Equipment Technologies Inc. (GTi) лицензировала технологию IBM, которая позволит формировать на кристалле элементы с меньшими размерами и, как следствие, увеличить степень интеграции микросхем. Технология заключается в применении новых очищающих растворов, которые применяются на стадии
|23.02.1999
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IBM развивает технологию "system-on-a-chip"
Компания IBM сообщила о продвижении технологии "system-on-a-chip". Эта технология позволит создавать чипы полностью на одном кристалле. Если ранее логические контуры и контуры памяти изготавливались на двух разных кристаллах, а затем соединя
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