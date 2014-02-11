Intel Capital инвестирует $10 млн в «Манго Телеком» Компания «Манго Телеком», российский поставщик облачных бизнес-приложений, объявила о получении инвестиционной поддержки со стороны Intel Capital в размере $10 млн. Эти средства будут направлены на подготовку к выходу «Манго Телеком» на европейский рынок облачных бизнес-приложений, сообщили CNews в Intel Capital. Сег

Intel вложил миллионы долларов в 2 российские компании Инвестфонд Intel Capital и ряд других инвесторов вложили свыше $20 млн в российские компании: онлайн-магазин обуви Sapato.ru и разработчика геолокационного сервиса Altergeo. Первый из них получил около $1

Intel Capital инвестирует свыше $24 млн в компьютерный континуум Компания Intel Capital, глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, объявил об инвестициях, которые помогут реализовать видение компьютерного континуума, сделав вычислительные системы и технологии

Фонд Intel Capital вложит $26 млн в мобильные технологии а от Kaltura, поставщика решений онлайн-аутентификации SecureKey Technologies, оператора сервиса унифицированных коммуникаций и группового взаимодействия VisionOSS Solutions. По словам представителей Intel Capital, каждая из шести компаний разработала инновационные технологии, оптимизирующие работу с широким спектром техники, среди которой карманные устройства, планшеты, ноутбуки на базе ра

Intel вложила $2 млн в российское ПО для «Газпрома» и «Лукойла» Инвестиционный фонд Intel Capital объявил о вложении $2 млн в российскую компанию Rock Flow Dynamics (RFD), занимающуюся разработкой программного обеспечения для моделирования поведения жидкостей и газов в подземн

Intel Capital инвестирует на $75 млн udeng Precision Industrial (Тайвань), выпускающей оборудование для производства микросхем; V-Cube (Япония), специалиста в области видеоконференций, и китайскую компанию Phoenix New Media. Кроме того, Intel Capital инвестировала $50 млн в американского оператора Clearwire, предоставляющего доступ в интернет по технологии WiMAX.

Intel Capital расширяет инвестиционную деятельность Intel Capital, венчурное подразделение компании Intel, объявило о том, что планирует расширить свою инвестиционную деятельность. По словам Кита Ларсона (Keith Larson), вице-президента Intel Capital, компания ищет объекты для инвестиций в размере от $10 млн до $50 млн. Ранее Intel Capital занималась более скромными инвестициями. За все время своей работы (начиная с 199

Назначен директор фонда Intel Capital в России и СНГ Фонд Intel Capital объявил о том, что Георгий Колпачев занял должность директора Фонда Intel Capital в России и других странах СНГ – на этом посту Георгий Колпачев будет отвечать за инвестиро

Intel Capital инвестировала $11 млн в Jordan Valley Semiconductors Подразделение Intel по венчурному инвестированию - Intel Capital - объявило о том, что оно вкладывает $11 млн. в компанию Jordan Valley Semiconductors. Взамен подразделение Intel Capital получит значительный пакет акций в израильской ком

PGP: $27,3 млн инвестиций от Intel Capital года состоялась крупнейшая в истории PGP сделка с компанией Fortune 500, которая принесла несколько миллионов долларов дохода. Также, PGP получила $27,3 млн в рамках третьего этапа финансирования от Intel Capital, инвестиционной группы D. E. Shaw, DCM и Venrock. С помощью этих средств PGP собирается ускорить разработку новых продуктов, а также усилить экспансию на рынки некоторых стран.

Intel будет инвестировать в российские компании Сегодня, 15 мая, корпорация Intel объявила о том, что ее инвестиционная программа Intel Capital начала работать в России. В рамках этой программы уже подписано первое соглашение о венчурных инвестициях, объектом которых станет московская компания ru-Net Holdings. ru-Net Hold