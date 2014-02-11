Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Intel Capital

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.02.2014 Intel Capital инвестирует $10 млн в «Манго Телеком»

Компания «Манго Телеком», российский поставщик облачных бизнес-приложений, объявила о получении инвестиционной поддержки со стороны Intel Capital в размере $10 млн. Эти средства будут направлены на подготовку к выходу «Манго Телеком» на европейский рынок облачных бизнес-приложений, сообщили CNews в Intel Capital. Сег
13.09.2011 Intel Capital инвестирует $24 млн в экосистему ПО
09.06.2011 Intel вложил миллионы долларов в 2 российские компании

Инвестфонд Intel Capital и ряд других инвесторов вложили свыше $20 млн в российские компании: онлайн-магазин обуви Sapato.ru и разработчика геолокационного сервиса Altergeo. Первый из них получил около $1
25.05.2011 Intel Capital инвестирует свыше $24 млн в компьютерный континуум

Компания Intel Capital, глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, объявил об инвестициях, которые помогут реализовать видение компьютерного континуума, сделав вычислительные системы и технологии

15.02.2011 Фонд Intel Capital вложит $26 млн в мобильные технологии

а от Kaltura, поставщика решений онлайн-аутентификации SecureKey Technologies, оператора сервиса унифицированных коммуникаций и группового взаимодействия VisionOSS Solutions. По словам представителей Intel Capital, каждая из шести компаний разработала инновационные технологии, оптимизирующие работу с широким спектром техники, среди которой карманные устройства, планшеты, ноутбуки на базе ра
17.11.2010 Intel вложила $2 млн в российское ПО для «Газпрома» и «Лукойла»

Инвестиционный фонд Intel Capital объявил о вложении $2 млн в российскую компанию Rock Flow Dynamics (RFD), занимающуюся разработкой программного обеспечения для моделирования поведения жидкостей и газов в подземн
18.11.2009 Intel Capital инвестирует на $75 млн

udeng Precision Industrial (Тайвань), выпускающей оборудование для производства микросхем; V-Cube (Япония), специалиста в области видеоконференций, и китайскую компанию Phoenix New Media. Кроме того, Intel Capital инвестировала $50 млн в американского оператора Clearwire, предоставляющего доступ в интернет по технологии WiMAX.
13.04.2009 Intel Capital расширяет инвестиционную деятельность

Intel Capital, венчурное подразделение компании Intel, объявило о том, что планирует расширить свою инвестиционную деятельность. По словам Кита Ларсона (Keith Larson), вице-президента Intel Capital, компания ищет объекты для инвестиций в размере от $10 млн до $50 млн. Ранее Intel Capital занималась более скромными инвестициями. За все время своей работы (начиная с 199
01.11.2007 Назначен директор фонда Intel Capital в России и СНГ

Фонд Intel Capital объявил о том, что Георгий Колпачев занял должность директора Фонда Intel Capital в России и других странах СНГ – на этом посту Георгий Колпачев будет отвечать за инвестиро
17.10.2007 Intel Capital инвестировала $11 млн в Jordan Valley Semiconductors

Подразделение Intel по венчурному инвестированию - Intel Capital - объявило о том, что оно вкладывает $11 млн. в компанию Jordan Valley Semiconductors. Взамен подразделение Intel Capital получит значительный пакет акций в израильской ком
13.07.2007 PGP: $27,3 млн инвестиций от Intel Capital

года состоялась крупнейшая в истории PGP сделка с компанией Fortune 500, которая принесла несколько миллионов долларов дохода. Также, PGP получила $27,3 млн в рамках третьего этапа финансирования от Intel Capital, инвестиционной группы D. E. Shaw, DCM и Venrock. С помощью этих средств PGP собирается ускорить разработку новых продуктов, а также усилить экспансию на рынки некоторых стран.
15.05.2003 Intel будет инвестировать в российские компании

Сегодня, 15 мая, корпорация Intel объявила о том, что ее инвестиционная программа Intel Capital начала работать в России. В рамках этой программы уже подписано первое соглашение о венчурных инвестициях, объектом которых станет московская компания ru-Net Holdings. ru-Net Hold
25.06.2001 Программа Intel Capital в Европе - инвестиции в интернет-экономику

нвестиции в различные области, способствующие развитию всемирной инфраструктуры интернета, а также его информационного наполнения и соответствующих услуг. На сегодня инвестиционный портфель программы Intel Capital включает более 575 компаний во многих странах мира, занимающихся новыми технологиями и другими подобными задачами, и оценивается приблизительно в $3,3 млрд. Intel Capital т

Публикаций - 149, упоминаний - 150

Intel Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12859 85
Microsoft Corporation 25842 24
Cisco Systems 5378 20
IBM - International Business Machines Corp 9717 15
Google LLC 12764 13
Yandex - Яндекс 9324 11
Apple Inc 13253 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 7
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 42 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 5
Samsung Electronics 11121 5
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 5
Yahoo! 3729 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 5
Бука - Buka Entertaiment 493 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 4
Trustworks Global 12 4
SAP SE 5625 4
Dell EMC 5204 4
Oracle Corporation 7099 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
VK - Mail.ru Group 3613 4
AT&T Inc 1726 4
Компьюлинк ГК - Compulink 455 4
Adobe Systems 1603 4
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 4
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 4
SWsoft - Standard & Western Software 49 3
Odin 33 3
Mirantis - Мирантис 37 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Intel Communications Group 15 3
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 3
УниПро - UniPro - Новосибирский центр информационных технологий 5 3
Eruditor Group - Эрудитор груп инк 5 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 9
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 8
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Альфа-Групп 747 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 5
Index Ventures 50 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 4
Mayfield Fund 10 4
Norwest Venture Partners 11 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 4
Runa Capital 158 4
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 3
Sapato.ru 21 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 3
IBS - Oradell Capital - Oradell Company 5 3
Новая Евразия Фонд 3 3
ABRT Venture Fund 35 3
eBay Inc 1642 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 3
Google Ventures - GV 37 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 2
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
AltaIR Capital 14 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 31 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Судебная власть - Judicial power 2521 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Минцифры РФ - РИФТИ - Российский инвестиционный фонд технологий и инноваций 8 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5460 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 788 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 387 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 4
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
OPA - Open Patent Alliance 2 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 22
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15523 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13749 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8733 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14847 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3446 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5528 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5333 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8868 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4589 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 5
Microsoft Windows 16974 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Google Android 15325 5
Intel Itanium 649 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 4
Linux OS 11622 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 658 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 4
Intel Pentium III 782 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Intel Basis Communications - Intel Basis Science - Intel Basis Peak - Intel Basis Titanium 6 3
Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 3
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 2
Rover - RoverBook 156 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
Rover - RoverPC 104 2
IBM ThinkVantage 33 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1823 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
K-Systems - Irbis Lux 5 2
Nvidia GeForce FX 72 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 2
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 2
Eruditor Group - Крэйс-Мастерс 2 2
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 2
Apple macOS 2449 2
Microsoft Azure 1530 2
Гостомельский Алексей 14 7
Милованцев Дмитрий 110 6
Гамзин Михаил 10 6
Белоусов Сергей 255 6
Галицкий Александр 123 6
Бяхов Олег 59 5
Morales Christian - Моралес Кристиан 12 5
Ломакина Елена 5 5
Ускова Ольга 175 5
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 4
Путин Владимир 3466 4
Краснов Михаил 87 4
Касимов Игорь 22 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Мирошниченко Александр 5 3
Аммосов Юрий 46 3
Вьюгин Олег 8 3
Дубинский Илья 6 3
Чуйков Юрий 5 3
Марголит Геннадий 7 3
Лучин Александр 5 3
Белик Виталий 3 3
Viswanathan Sriram - Вишванатан Сирам 3 3
Кулиш Дмитрий 5 3
Скатерщиков Сергей 3 3
Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
Рябюк Владислав 3 3
Калмыков Максим 3 3
Davies John - Дэвис Джон 17 3
Трифонова Анна 4 3
Chase Steve - Чейз Стив 28 3
Traxler Mary - Трекслер Мари 3 3
Волож Аркадий 271 3
Дмитриев Кирилл 121 3
Дворкович Аркадий 216 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Богуславский Леонид 38 3
Зубарев Илья 27 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Овчинников Борис 129 2
Россия - РФ - Российская федерация 167709 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 36
Европа 25014 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 17
Украина 7947 17
Израиль 2869 15
Германия - Федеративная Республика 13281 14
США - Калифорния 4838 10
Казахстан - Республика 6088 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 8
Индия - Bharat 5897 8
Канада 5093 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3603 8
Азия - Азиатский регион 5945 7
Япония 13839 7
Европа Восточная 3140 7
Ближний Восток 3166 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 6
Россия - СФО - Новосибирск 4916 6
Польша - Республика 2036 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 5
Венгрия 857 5
Чехия - Чешская Республика 1351 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 4
Швеция - Королевство 3792 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 4
Африка - Африканский регион 3647 4
Франция - Французская Республика 8194 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 4
Нидерланды 3765 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 4
США - Калифорния - Беркли 286 3
Украина - Харьковская область - Харьков 222 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 3
Ирландия - Республика 1055 3
Финляндия - Финляндская Республика 3704 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4521 3
Испания - Королевство 3845 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 92
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2315 44
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5827 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12399 12
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6239 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4723 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11737 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 6
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1129 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2775 5
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6784 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5828 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1957 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1517 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6726 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 12
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 3
FT - Financial Times 1301 3
Мобильные системы 118 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Silicon 496 2
Semiconductor Business News 14 2
Crunchbase 74 2
Newsweek 39 1
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
InformationWeek 241 1
DarkReading.com 105 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
NewsFactor 127 1
РС Рro 91 1
InfoWorld 56 1
Финансовые известия 33 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Forbes - Форбс 1014 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
Bloomberg 1640 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 1
РИА Новости 1042 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 1
NYT - The New York Times 1103 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
The Information 88 1
AP - Associated Press 2008 1
Известия ИД 780 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4065 4
Интерфакс - Финмаркет 26 2
IDC - International Data Corporation 4998 2
Индекс потребительского доверия 20 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 18 1
Fortune Global 500 298 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 266 1
Markets&Markets Research 114 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
IBM Research 111 1
РАН - Российская академия наук 2138 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 117 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1253 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1517 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 310 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 138 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 28 1
Suffolk University - Университет Саффолка - Саффолкский университет 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 468 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 657 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 244 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 271 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 5
Intel Developer Forum - IDF 317 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
iF Design Awards 26 2
Ленинская премия 10 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
Связь-Экспокомм 276 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще