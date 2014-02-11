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Intel Capital
СОБЫТИЯ
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|11.02.2014
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Intel Capital инвестирует $10 млн в «Манго Телеком»
Компания «Манго Телеком», российский поставщик облачных бизнес-приложений, объявила о получении инвестиционной поддержки со стороны Intel Capital в размере $10 млн. Эти средства будут направлены на подготовку к выходу «Манго Телеком» на европейский рынок облачных бизнес-приложений, сообщили CNews в Intel Capital. Сег
|13.09.2011
|Intel Capital инвестирует $24 млн в экосистему ПО
|09.06.2011
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Intel вложил миллионы долларов в 2 российские компании
Инвестфонд Intel Capital и ряд других инвесторов вложили свыше $20 млн в российские компании: онлайн-магазин обуви Sapato.ru и разработчика геолокационного сервиса Altergeo. Первый из них получил около $1
|25.05.2011
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Intel Capital инвестирует свыше $24 млн в компьютерный континуум
Компания Intel Capital, глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, объявил об инвестициях, которые помогут реализовать видение компьютерного континуума, сделав вычислительные системы и технологии
|15.02.2011
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Фонд Intel Capital вложит $26 млн в мобильные технологии
а от Kaltura, поставщика решений онлайн-аутентификации SecureKey Technologies, оператора сервиса унифицированных коммуникаций и группового взаимодействия VisionOSS Solutions. По словам представителей Intel Capital, каждая из шести компаний разработала инновационные технологии, оптимизирующие работу с широким спектром техники, среди которой карманные устройства, планшеты, ноутбуки на базе ра
|17.11.2010
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Intel вложила $2 млн в российское ПО для «Газпрома» и «Лукойла»
Инвестиционный фонд Intel Capital объявил о вложении $2 млн в российскую компанию Rock Flow Dynamics (RFD), занимающуюся разработкой программного обеспечения для моделирования поведения жидкостей и газов в подземн
|18.11.2009
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Intel Capital инвестирует на $75 млн
udeng Precision Industrial (Тайвань), выпускающей оборудование для производства микросхем; V-Cube (Япония), специалиста в области видеоконференций, и китайскую компанию Phoenix New Media. Кроме того, Intel Capital инвестировала $50 млн в американского оператора Clearwire, предоставляющего доступ в интернет по технологии WiMAX.
|13.04.2009
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Intel Capital расширяет инвестиционную деятельность
Intel Capital, венчурное подразделение компании Intel, объявило о том, что планирует расширить свою инвестиционную деятельность. По словам Кита Ларсона (Keith Larson), вице-президента Intel Capital, компания ищет объекты для инвестиций в размере от $10 млн до $50 млн. Ранее Intel Capital занималась более скромными инвестициями. За все время своей работы (начиная с 199
|01.11.2007
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Назначен директор фонда Intel Capital в России и СНГ
Фонд Intel Capital объявил о том, что Георгий Колпачев занял должность директора Фонда Intel Capital в России и других странах СНГ – на этом посту Георгий Колпачев будет отвечать за инвестиро
|17.10.2007
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Intel Capital инвестировала $11 млн в Jordan Valley Semiconductors
Подразделение Intel по венчурному инвестированию - Intel Capital - объявило о том, что оно вкладывает $11 млн. в компанию Jordan Valley Semiconductors. Взамен подразделение Intel Capital получит значительный пакет акций в израильской ком
|13.07.2007
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PGP: $27,3 млн инвестиций от Intel Capital
года состоялась крупнейшая в истории PGP сделка с компанией Fortune 500, которая принесла несколько миллионов долларов дохода. Также, PGP получила $27,3 млн в рамках третьего этапа финансирования от Intel Capital, инвестиционной группы D. E. Shaw, DCM и Venrock. С помощью этих средств PGP собирается ускорить разработку новых продуктов, а также усилить экспансию на рынки некоторых стран.
|15.05.2003
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Intel будет инвестировать в российские компании
Сегодня, 15 мая, корпорация Intel объявила о том, что ее инвестиционная программа Intel Capital начала работать в России. В рамках этой программы уже подписано первое соглашение о венчурных инвестициях, объектом которых станет московская компания ru-Net Holdings. ru-Net Hold
|25.06.2001
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Программа Intel Capital в Европе - инвестиции в интернет-экономику
нвестиции в различные области, способствующие развитию всемирной инфраструктуры интернета, а также его информационного наполнения и соответствующих услуг. На сегодня инвестиционный портфель программы Intel Capital включает более 575 компаний во многих странах мира, занимающихся новыми технологиями и другими подобными задачами, и оценивается приблизительно в $3,3 млрд. Intel Capital т
Intel Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Гостомельский Алексей 14 7
|Милованцев Дмитрий 110 6
|Гамзин Михаил 10 6
|Белоусов Сергей 255 6
|Галицкий Александр 123 6
|Бяхов Олег 59 5
|Morales Christian - Моралес Кристиан 12 5
|Ломакина Елена 5 5
|Ускова Ольга 175 5
|Leglise Claude - Леглиз Клод 4 4
|Путин Владимир 3466 4
|Краснов Михаил 87 4
|Касимов Игорь 22 4
|Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
|Мирошниченко Александр 5 3
|Аммосов Юрий 46 3
|Вьюгин Олег 8 3
|Дубинский Илья 6 3
|Чуйков Юрий 5 3
|Марголит Геннадий 7 3
|Лучин Александр 5 3
|Белик Виталий 3 3
|Viswanathan Sriram - Вишванатан Сирам 3 3
|Кулиш Дмитрий 5 3
|Скатерщиков Сергей 3 3
|Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
|Рябюк Владислав 3 3
|Калмыков Максим 3 3
|Davies John - Дэвис Джон 17 3
|Трифонова Анна 4 3
|Chase Steve - Чейз Стив 28 3
|Traxler Mary - Трекслер Мари 3 3
|Волож Аркадий 271 3
|Дмитриев Кирилл 121 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Богуславский Леонид 38 3
|Зубарев Илья 27 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
|Овчинников Борис 129 2
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