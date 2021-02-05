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Кабинет министров Украины НКРСИ Украины Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации

СОБЫТИЯ


05.02.2021 На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов

m), оказывавший услуги беспроводного доступа в интернет под брендом Giraffe, прекратит работу с апреля 2021 г. Как сообщает издание «Лига.нет», Национальная комиссия регулирования связи и информации (НКРСИ) аннулировала все разрешения Intellecom на эксплуатацию радиоэлектронных средств и отозвала лицензию компании на использование радиочастотного ресурса. Главная причина ухода компании с ры
07.03.2018 Украинские власти продали 4G-частоты «дочкам» «Билайна» и МТС

На Украине прошел второй этап тендера по продаже 4G-частот Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины (НКРСИ) провела торги по распределению частот для сетей сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. В ходе второго этапа торгов были проданы частоты в диапазоне 1800 МГц. Особенностью
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине

на предстоящих аукционах. Как передает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Александра Жирновского, главу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Начальная стоимость всех выставляемых частот составит 6,3 млрд гривен ($242 млн). Всего НКРСИ определило пять пригодных для LTE частотных диапазонов: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц,

11.11.2014 Украина заблокировала звонки в Крым

Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации (НКРСИ) Украины выпустила распоряжение украинским телекоммуникационным операторам относительно маршрутизации звонков в Крым. На этот шаг регулятор пошел в связи с тем, что «незаконные органы» в

19.06.2014 Как абонентов МТС на Украине прослушивали из России. СХЕМА

Национальная комиссия по регулирования связи и информатики Украины (НКРСИ) рассмотрела вопрос о нарушении лицензионных условий со стороны «МТС-Украина» - «дочки» российской МТС. В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила, что звонки некоторых абонент
14.10.2013 АМИ внедрила систему антивирусной защиты на базе Dr.Web для Национальной комиссии Украины

Компания АМИ завершила внедрение комплексной системы антивирусной защиты на базе решения Dr.Web для Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. В результате проекта более 300 рабочих станций, почтовых и файловых серверов предприятия

05.04.2010 Владимир Олийнык назначен главой НКРС Украины

Кабинет Министров Украины назначил главой Национальной комиссии регулирования связи (НКРС) Украины Владимира Олийныка, который с 2005 г. занимал должность члена комиссии, сообщае
27.11.2009 Украина осталась без 3G. Окончательно

Национальная комиссия по регулированию связи Украины (НКРС) сегодня, 27 ноября, признает несостоявшимся аукцион по выдаче 3G-лицензий. Об этом сообщил информагентствам глава комиссии Сергей Колобов. Аукцион не состоится, поскольку в четверг, 26 но
24.09.2009 На Украине разгорелся 3G-скандал

На внеочередном заседании украинской Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) были оглашены предварительные условия тендера на частоты третьего поколения. Всего буде
14.07.2009 Украина ввела запрет на бесплатные звонки

нить внутри сети, пользователь обязан ежемесячно (или раз в 25 дней) пополнять свой счет на определенную сумму. «Клиентов намеренно вводят в заблуждение, чтобы привлечь больше абонентов», - считают в НКРС. Если до 1 сентября операторы не выполнят решение комиссии, НКРС проведет еще одну проверку и по факту нарушения обратится в Антимонопольный комитет для проведения расследования, по
16.06.2008 Политики лишили украинский телеком регулятора

Президент Украины Виктор Ющенко 10 июня приостановил действие ряда постановлений Кабинета министров страны относительно состава Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка связи (НКРС). 28 мая Кабмин сменил главу этой комиссии — вместо Владимира Зверева им стал экс-заместитель главы департамента специальных телекоммуникационных систем защиты и информации Службы без
05.10.2007 Golden Telecom вернула WiMax через суд

Высший административный суд Украины обязал Национальную комиссию по регулированию связи (НКРС) переоформить компании S-Line лицензию на использование частот для беспроводной передачи данных в стандарте WiMax. Летом 2006 г. НКРС выдала S-Line лицензию на частоты в диапазоне 2
01.10.2007 Янукович парализовал связистов в пику Ющенко

Украины приняло решение об увольнении члена Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Петра Семерея. Причиной его увольнения стали прогулы. За последние полгода это уже четв
22.06.2006 Русские остались хозяевами украинского WiMax

Представители ряда телекоммуникационных и ИТ-компаний Украины выступили с совместным критическим заявлением в адрес Национальной комиссии по регулированию рынка связи (НКРС). Данная комиссия создавалась в прошлом году в качестве независимого телекоммуникационного регулятора, однако участники рынка обвинили ее в «непрозрачности и неэффективности распределения

02.12.2005 "Укртелеком" получил от НКРС лицензию на мобильную связь стандарта UMTS

Национальная комиссия регулирования связи Украины (НКРС) выдала крупнейшей телекоммуникационной компании «Укртелеком» лицензию на мобильную связь третьего поколения стандарта UMTS (WCDMA). Об этом РБК сообщила пресс-служба НКРС. НКРС<
16.11.2005 НКРС Украины выдала 4 крупнейшим украинским операторам сотовой связи дополнительные лицензии

Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) Украины выдала всем ведущим операторам сотовой связи Украины дополнительные лицензии. В
14.09.2005 "Билайну" преподнесли неприятный сюрприз

норвежцев был отклонен. Между тем, даже если «ВымпелКом» и купит УРС, то ему придется столкнуться с рядом проблем. В частности, вчера украинская Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) отклонила заявки УРС на получение лицензий на работу в стандарте GSM-1800 в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Причина — все частоты заняты другими операторами. Таким об
11.05.2005 Квартальная прибыль "Укртелекома" сократилась на 26,7%

у украинскому законодательству, может только Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины. Именно необходимостью принятия решения о повышении тарифов на услуги электросв
02.02.2005 Украинский телеком переживает правовой коллапс

лицензий с 1 января 2005 г. были делегированы Национальной комиссии Украины по регулированию связи (НКРС), всякая деятельность которой в сфере выдачи новых лицензий или продления действующих пр

Публикаций - 50, упоминаний - 65

Кабинет министров Украины и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Укртелеком - Ukrtelecom 244 22
Киевстар - Kyivstar 569 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 17
Астелит 137 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 7
UMC - United Microelectronics Corporation 339 7
Тримоб - TriMob 35 5
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 5
Vodafone Group 1412 5
Интертелеком - Intertelecom 38 4
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 7 4
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Huawei 4677 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 2
Мобител 66 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Xinwei Group 11 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 1
De Novo - Де Ново 48 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Voxtel 82 1
Ситроникс ИТ Украина - Ситроникс Информационные Технологии Украина 7 1
AgaMatrix 2 1
Giraffe - Интеллектуальные коммуникации 2 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 4
Альфа-Групп 745 3
Intel Capital 148 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Preludium 3 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 1
Альфа-Банк 1979 1
Яндекс.Лавка 315 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Президент Украины 128 12
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 12
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 8
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 5
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
СБУ - Служба безопасности Украины 98 3
Конституционный суд РФ 112 3
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Районный суд Киева 26 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 15 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 2
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CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 223 2
BlackBerry OS 180 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Кучма Леонид 29 7
Химич Роман 44 7
Ющенко Виктор 39 7
Колобов Сергей 8 6
Тимошенко Юлия 31 5
Литовченко Игорь 23 4
Лубнина Надежда 5 4
Гайдук Олег 5 4
Апасов Сергей 4 4
Олейник Владимир 6 4
Зверев Владимир 5 3
Проживальский Олег 11 3
Янукович Виктор 57 3
Филиппова Ольга 4 3
Порошенко Петр 27 3
Ройтман Евгений 44 2
Пархоменко Александр 17 2
Шалманов Сергей 202 2
Овчинников Борис 129 2
Чуйков Юрий 5 2
Ежова Людмила 2 2
Мазур Виктор 2 2
Червоненко Евгений 5 2
Скляров Александр 3 2
Войтович Владислав 4 2
Олийнык Владимир 2 2
Вальчук Владимир 2 2
Довгий Анатолий 2 2
Семерей Петр 2 2
Орленко Николай 2 2
Данилин Алексей 22 2
Лацанич Василь 106 2
Баринов Александр 44 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Тихонов Александр 69 1
Степанов Александр 24 1
Есиков Александр 18 1
Азаров Николай 15 1
Кудряшев Антон 28 1
Чернышов Петр 14 1
Украина 7928 50
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Украина - Киев 1151 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Европа 24964 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 3
Украина - Харьковская область - Харьков 221 3
Украина - Киевская область 23 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 3
Грузия 1332 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 3
Украина - Одесса 196 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 2
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 2
Украина - Ивано-Франковск 36 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Польша - Республика 2031 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 2
Австралия - Сидней 276 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
США - Массачусетс 517 1
Украина - Полтава 20 1
Донбасс 68 1
Украина - Львов 100 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Украина - Львовская область 7 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 1
Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий 23 1
ЛНР - Луганск 35 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Fortune 211 1
Парламентская газета 32 1
Лига.нет 12 1
Интерфакс Украина 12 1
Укринформ 3 1
AIN.UA 103 1
Mignews 16 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 2
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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