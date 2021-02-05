На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов m), оказывавший услуги беспроводного доступа в интернет под брендом Giraffe, прекратит работу с апреля 2021 г. Как сообщает издание «Лига.нет», Национальная комиссия регулирования связи и информации (НКРСИ) аннулировала все разрешения Intellecom на эксплуатацию радиоэлектронных средств и отозвала лицензию компании на использование радиочастотного ресурса. Главная причина ухода компании с ры

Украинские власти продали 4G-частоты «дочкам» «Билайна» и МТС На Украине прошел второй этап тендера по продаже 4G-частот Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины (НКРСИ) провела торги по распределению частот для сетей сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. В ходе второго этапа торгов были проданы частоты в диапазоне 1800 МГц. Особенностью

«Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине на предстоящих аукционах. Как передает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Александра Жирновского, главу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Начальная стоимость всех выставляемых частот составит 6,3 млрд гривен ($242 млн). Всего НКРСИ определило пять пригодных для LTE частотных диапазонов: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц,

Украина заблокировала звонки в Крым Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации (НКРСИ) Украины выпустила распоряжение украинским телекоммуникационным операторам относительно маршрутизации звонков в Крым. На этот шаг регулятор пошел в связи с тем, что «незаконные органы» в

Как абонентов МТС на Украине прослушивали из России. СХЕМА Национальная комиссия по регулирования связи и информатики Украины (НКРСИ) рассмотрела вопрос о нарушении лицензионных условий со стороны «МТС-Украина» - «дочки» российской МТС. В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила, что звонки некоторых абонент

АМИ внедрила систему антивирусной защиты на базе Dr.Web для Национальной комиссии Украины Компания АМИ завершила внедрение комплексной системы антивирусной защиты на базе решения Dr.Web для Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. В результате проекта более 300 рабочих станций, почтовых и файловых серверов предприятия

Владимир Олийнык назначен главой НКРС Украины Кабинет Министров Украины назначил главой Национальной комиссии регулирования связи (НКРС) Украины Владимира Олийныка, который с 2005 г. занимал должность члена комиссии, сообщае

Украина осталась без 3G. Окончательно Национальная комиссия по регулированию связи Украины (НКРС) сегодня, 27 ноября, признает несостоявшимся аукцион по выдаче 3G-лицензий. Об этом сообщил информагентствам глава комиссии Сергей Колобов. Аукцион не состоится, поскольку в четверг, 26 но

На Украине разгорелся 3G-скандал На внеочередном заседании украинской Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) были оглашены предварительные условия тендера на частоты третьего поколения. Всего буде

Украина ввела запрет на бесплатные звонки нить внутри сети, пользователь обязан ежемесячно (или раз в 25 дней) пополнять свой счет на определенную сумму. «Клиентов намеренно вводят в заблуждение, чтобы привлечь больше абонентов», - считают в НКРС. Если до 1 сентября операторы не выполнят решение комиссии, НКРС проведет еще одну проверку и по факту нарушения обратится в Антимонопольный комитет для проведения расследования, по

Политики лишили украинский телеком регулятора Президент Украины Виктор Ющенко 10 июня приостановил действие ряда постановлений Кабинета министров страны относительно состава Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка связи (НКРС). 28 мая Кабмин сменил главу этой комиссии — вместо Владимира Зверева им стал экс-заместитель главы департамента специальных телекоммуникационных систем защиты и информации Службы без

Golden Telecom вернула WiMax через суд Высший административный суд Украины обязал Национальную комиссию по регулированию связи (НКРС) переоформить компании S-Line лицензию на использование частот для беспроводной передачи данных в стандарте WiMax. Летом 2006 г. НКРС выдала S-Line лицензию на частоты в диапазоне 2

Янукович парализовал связистов в пику Ющенко Украины приняло решение об увольнении члена Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Петра Семерея. Причиной его увольнения стали прогулы. За последние полгода это уже четв

Русские остались хозяевами украинского WiMax Представители ряда телекоммуникационных и ИТ-компаний Украины выступили с совместным критическим заявлением в адрес Национальной комиссии по регулированию рынка связи (НКРС). Данная комиссия создавалась в прошлом году в качестве независимого телекоммуникационного регулятора, однако участники рынка обвинили ее в «непрозрачности и неэффективности распределения

"Укртелеком" получил от НКРС лицензию на мобильную связь стандарта UMTS Национальная комиссия регулирования связи Украины (НКРС) выдала крупнейшей телекоммуникационной компании «Укртелеком» лицензию на мобильную связь третьего поколения стандарта UMTS (WCDMA). Об этом РБК сообщила пресс-служба НКРС. НКРС<

НКРС Украины выдала 4 крупнейшим украинским операторам сотовой связи дополнительные лицензии Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) Украины выдала всем ведущим операторам сотовой связи Украины дополнительные лицензии. В

"Билайну" преподнесли неприятный сюрприз норвежцев был отклонен. Между тем, даже если «ВымпелКом» и купит УРС, то ему придется столкнуться с рядом проблем. В частности, вчера украинская Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) отклонила заявки УРС на получение лицензий на работу в стандарте GSM-1800 в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Причина — все частоты заняты другими операторами. Таким об

Квартальная прибыль "Укртелекома" сократилась на 26,7% у украинскому законодательству, может только Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины. Именно необходимостью принятия решения о повышении тарифов на услуги электросв