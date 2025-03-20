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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171319
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Филиппова Ольга


20.03.2025 Завершена оцифровка уникальных книг в старейшей детской библиотеке Санкт-Петербурга 1
16.06.2008 Политики лишили украинский телеком регулятора 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1
11.05.2005 Квартальная прибыль "Укртелекома" сократилась на 26,7% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Филиппова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком 241 3
Ростелеком 9807 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Huawei 3973 1
Киевстар - Kyivstar 541 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Астелит 134 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 1
Atracom - Атраком 1 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 3
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Районный суд Киева 23 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Конституционный суд РФ 108 1
Президент Украины 123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8235 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4700 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 864 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1713 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1497 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13998 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4803 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17187 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20848 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5686 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10848 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 722 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 306 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2783 1
Яндекс.Лавка 235 1
Гайдук Олег 5 3
Зверев Владимир 5 2
Ющенко Виктор 39 2
Ежова Людмила 2 2
Мазур Виктор 2 2
Милиневский Андрей 4 1
Аббелоос Стан 4 1
Гресько Владимир 1 1
Ахметов Ринат 55 1
Миронов Сергей 61 1
Дзекон Георгий 16 1
Бохно Ирина 1 1
Олейник Владимир 6 1
Тимошенко Юлия 30 1
Степанов Александр 22 1
Кучма Леонид 29 1
Химич Роман 44 1
Колобов Сергей 8 1
Артюшенко Людмила 1 1
Апасов Сергей 4 1
Мирный Сергей 1 1
Костриба Надежда 2 1
Скляров Александр 2 1
Довгий Анатолий 2 1
Семерей Петр 2 1
Тычинский Анатолий 1 1
Орленко Николай 2 1
Украина 7643 3
Украина - Одесса 188 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Украина - Львов 97 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
Норвегия - Королевство 1804 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 176 1
Украина - Киев 1128 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 175 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Европа 21841 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Украина - Полтава 20 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 37 1
ЛНР - Луганск 32 1
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 1
Украина - Ивано-Франковск 35 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7566 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6463 2
Приватизация - форма преобразования собственности 528 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13768 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1798 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6208 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8130 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 504 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11068 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1677 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11273 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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