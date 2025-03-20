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Филиппова Ольга
Филиппова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
|Яндекс.Лавка 235 1
|Гайдук Олег 5 3
|Зверев Владимир 5 2
|Ющенко Виктор 39 2
|Ежова Людмила 2 2
|Мазур Виктор 2 2
|Милиневский Андрей 4 1
|Аббелоос Стан 4 1
|Гресько Владимир 1 1
|Ахметов Ринат 55 1
|Миронов Сергей 61 1
|Дзекон Георгий 16 1
|Бохно Ирина 1 1
|Олейник Владимир 6 1
|Тимошенко Юлия 30 1
|Степанов Александр 22 1
|Кучма Леонид 29 1
|Химич Роман 44 1
|Колобов Сергей 8 1
|Артюшенко Людмила 1 1
|Апасов Сергей 4 1
|Мирный Сергей 1 1
|Костриба Надежда 2 1
|Скляров Александр 2 1
|Довгий Анатолий 2 1
|Семерей Петр 2 1
|Тычинский Анатолий 1 1
|Орленко Николай 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11273 1
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