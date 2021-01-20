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Химич Роман


20.01.2021 Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов 1
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 1
01.02.2018 «Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине 1
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» 1
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора 1
28.10.2016 Власти смогут национализировать «Укртелеком» 1
14.07.2016 Россиянин отсудил 4G-частоты у украинских властей 1
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора 1
16.10.2015 Vodafone поможет МТС компенсировать потерю Крыма 1
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
19.06.2015 Турки забирают за долги украинского сотового оператора 1
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
09.07.2014 Севастополь пытается изгнать «Укртелеком». ФОТО 1
12.03.2014 Украинских кабельных операторов заставляют отключить российские каналы 1
22.01.2014 Конец цифровых свобод на Украине: Как это будет 1
30.10.2012 Зять Кучмы заработал на акциях «Билайна» $116 млн 1
20.04.2012 «Сбербанк» заставляет «Укртелеком» продать 3G россиянам 1
04.04.2012 Украинская «дочка» подставила турецких связистов 1
04.03.2011 АФК «Система» традиционно забрала президента у МТС 1
21.02.2011 «Укртелеком» уходит неизвестно кому 1
23.12.2010 «Укртелеком» оказался никому не нужен 1
22.10.2010 Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников 2
20.10.2010 Украина неожиданно разрешила слияние «Киевстара» с «Вымпелкомом» 1
13.10.2010 Россиян не подпустили к «Укртелекому» 1
25.02.2010 Переворот в украинском телекоме провалился 1
15.02.2010 Призраки из прошлого больше не мучают телеком-активы «Альфы» 1
05.10.2009 Конец войны: «Билайн» и «Киевстар» сливаются 1
29.10.2008 Русские связисты отказались продать Украину 1
07.10.2008 «Билайн» уходит под контроль русских 1
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио 1
21.08.2008 Telenor отступает из России на Украину 1
23.07.2008 Регионам раздадут мобильники почти бесплатно 1
17.07.2008 Украина: российское ТВ вычищают из кабельных сетей 1
16.06.2008 Политики лишили украинский телеком регулятора 1
01.03.2008 Украине не дают избавиться от аналогового ТВ 1
08.02.2008 Украинским властям не дали поставить метки на телефоны 1
07.02.2008 Украина продает контроль над мобильной связью 2

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Химич Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 13
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Астелит 73 2
Ростелеком Связьинвест 709 2
Тримоб 30 2
Укртелеком 135 2
Киевстар 263 2
Vodafone Group 388 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
GTIB 3 1
UMC - United Microelectronics Corporation 54 1
Turkcell 182 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
PEOPLEnet 18 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Azercell Telekom 8 1
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 4 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 3
Газпром ПАО 525 1
EPIC Telecom Invest 73 1
Group DF 7 1
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
DTEK Managment 1 1
System Capital Management (SCM) 23 1
System Capital Group 4 1
ДТЭК 8 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
Фонд государственного имущества Украины 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 493 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 11 1
Ахметов Ринат 52 2
Фирташ Дмитрий 8 1
Проживальский Олег 7 1
Процишен Мария 1 1
Горбуненко Денис 5 1
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 1
Животовский Александр 2 1
Морошкин Александр 106 1
Украина 3417 30
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Европа Юго-Восточная 38 1
Европа Центральная 106 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Украина - Киев 480 1
Кипр - Республика 249 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 504 1
Нидерланды 984 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Великобритания - Лондон 831 1
Нидерланды - Амстердам 260 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
FT - Financial Times 247 1
Лига.нет 3 1
CNews Analytics 1992 1
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