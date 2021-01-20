Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Химич Роман
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Публикаций - 37, упоминаний - 39
Химич Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахметов Ринат 52 2
|Фирташ Дмитрий 8 1
|Проживальский Олег 7 1
|Процишен Мария 1 1
|Горбуненко Денис 5 1
|Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 1
|Животовский Александр 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|FT - Financial Times 247 1
|Лига.нет 3 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771694, в очереди разбора - 675376.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771694, в очереди разбора - 675376.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru