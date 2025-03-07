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Индексная книга (каталог) CNews*
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Deutsche Welle Телеканал


07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
04.03.2022 В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android 1
31.07.2020 Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено 1
26.02.2020 Google и «Яндекс» видят и индексируют чаты WhatsApp и Telegram с детским порно 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
28.02.2013 Немцы недовольны размером оплаты за общественное ТВ 1
23.11.2012 Количество случаев спутникового глушения утроилось за последний год 1
02.04.2012 «Триколор ТВ» запустил телеканалы зарубежного производства и HDTV 1
07.03.2012 Евгений Касперский призвал разработать соглашение по борьбе с кибертерроризмом 1
01.03.2012 Арабский мир становится лидером спутникового глушения 1
12.10.2011 Власти Германии признались в слежке за людьми с помощью трояна 1
21.12.2010 «Немецкая волна» определила новые параметры вещания для заграницы на ближайшие годы 1
08.09.2010 Правообладатели не дают сделать «Стрим-ТВ» интерактивным 1
28.05.2010 МТС запускает в тестовую эксплуатацию сервис мобильного ТВ 1
27.04.2010 ТКТ включила семь новых телеканалов в базовый пакет «Твое TV» 1
19.04.2010 Русские блоги победили в трех номинациях конкурса The BOBs 1
08.02.2010 Иностранные телеканалы пустили в российские сети 1
19.10.2009 В Германии назревает скандал по поводу вакцинации против гриппа A (H1N1) 1
15.09.2009 В Германии построят 40 ветроэлектрических парков 1
02.09.2009 В Германии подросткам запретили посещать солярии 1
31.08.2009 Запрет ламп накаливания вызвал панику в Европе 1
03.08.2009 Осенью в Европе гриппом А(H1N1) могут заразиться более 1 млн. человек 1
26.06.2009 Дрезден исключен из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 1
16.02.2009 Европа воткнет во все мобильники один зарядник 1
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио 1
01.08.2008 Олимпиада: Китай снимет интернет-цензуру для избранных 1
14.07.2008 Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач 1
10.01.2008 Прецедент: скачивание из Сети стало преступлением 1
28.12.2007 Провайдеры Германии обязаны хранить данные о клиентах 1
16.11.2007 Блог на русском языке впервые признан лучшим в мире 1
27.08.2007 В Германии нейтрализуют очаг птичьего гриппа в особо опасной форме 1
26.07.2007 Обнаружен ген желчнокаменной болезни? 1
30.01.2007 Устаревшие спутники вернутся в строй 1
13.11.2006 Василий Уткин - лучший корпоративный BOBs-блоггер 1
12.09.2005 В Европе представлено новое поколение гибридных радиоприемников 1
18.09.2003 За просмотр пиратского DVD-фильма в Германии можно сесть в тюрьму 1
01.09.2003 В Германии открылась крупнейшая выставка бытовой электроники в мире 1
02.07.2003 Биочип прогнозирует эффект лечения 1
02.07.2003 Биочип прогнозирует эффект лечения 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Deutsche Welle и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11850 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 3
Meta Platforms - Facebook 4447 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12847 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
MIT Media Lab 23 2
IBM Almaden Research Center 25 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1442 1
Yandex - Яндекс 7468 1
Telegram Group 2047 1
Yahoo! 3698 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4933 1
Lenovo Motorola 3502 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
Microsoft Corporation 24698 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Sandworm Team - Хакерская группировка 1 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 330 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
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Apple Inc 12169 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс 17 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3975 1
X Corp - Twitter 2851 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
Toshiba Corporation 2931 1
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 1
Neustar 20 1
LEGO 246 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 2
Roche Holding - Холдинг Рош 23 2
Мать и дитя 24 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
BMW Group 450 1
ILS - International Launch Services 61 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 1
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Евросоюз - Совет Европы 86 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
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