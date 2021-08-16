Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178086
ИКТ 13843
Организации 10768
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3474
Системы 25850
Персоны 76491
География 2881
Статьи 1534
Пресса 1226
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Германия Бавария

Германия - Бавария

УПОМИНАНИЯ


16.08.2021 Corpsoft24 внедрила СЭД для ГК «Пивоваренный дом Бавария»

тво документооборота в компании: это сразу отразилось на качестве работы сотрудников и менеджмента «Баварии». Степень вовлеченности сотрудников компании в процессы электронного документооборота
22.08.2014 Единая ИС объединит производственный, сельскохозяйственный и ресторанный бизнесы «Баварии»

Группа компаний «Бавария» (г. Владикавказ) готовится запустить комплексный проект автоматизации. Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», в единую информационную систему будут объединены производственный, сельскохозяй
27.09.2007 В Баварии построят магнитную железную дорогу

ак сообщает Би-би-си, в Германии принято решение о строительстве железнодорожных путей для сверхскоростных поездов на магнитной подушке. Первая в Европе магнитная железная дорога свяжет центр столицы Баварии - Мюнхена с городским аэропортом. Магнитная подушка позволяет составу скользить над рельсом, не касаясь его вообще. Это позволяет полностью исключить трение и достичь скоростей свыше 50
11.10.2006 Владимир Путин: Россия намерена использовать опыт Баварии по созданию высокотехнологичных районов

Россия намерена использовать опыт Баварии (Германия) по созданию специализированных кластеров и высокотехнологичных районов. Об
15.05.2000 В Баварии открыт первый в Германии виртуальный университет

В Баварии было открыто первое в Германии виртуальное высшее учебное заведение - Virtuellen Hochschule Bayern (VHB). На его развитие планируется до конца 2002 года выделить порядка 22 миллионов ма
10.05.2000 Правительство Баварии выделяет 120 миллионов марок на развитии Интернет-сферы в своей земле

Правительство самой крупной федеральной земли Германии э Баварии выделило порядка 120 млн. долларов на развитие сферы Интернет-технологий и Интернет-экономики. Половина этой суммы должны пойти на организацию дополнительных 20% мест в баварских высших

Публикаций - 71, упоминаний - 81

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24917 5
Google LLC 12002 4
Meta Platforms - Facebook 4479 4
Apple Inc 12318 3
SAP SE 5349 3
8548 3
X Corp - Twitter 2888 3
Rhapsody 57 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5070 2
Nvidia Corp 3591 2
Samsung Electronics 10398 2
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 2
LG Electronics 3642 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 37 2
Huawei 4048 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 1
InfoWatch - Инфовотч 1051 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
VK - Mail.ru Group 3491 1
Adobe Systems 1562 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 1
Intel Corporation 12342 1
AMD - Advanced Micro Devices 4332 1
Toshiba Corporation 2938 1
Citrix Systems 824 1
Directum - Директум 1135 1
Canon 1405 1
G-Core Labs 73 1
Vodafone Group 1384 1
HTC Corporation 1501 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
1С-Рарус 902 1
Experian 81 1
F-Secure 211 1
Эшелон НПО 132 1
AOL Inc - America Online 1868 1
BMW Group 460 17
Volkswagen Audi Group 218 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 3
Tesla Motors 411 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 277 2
Volkswagen Group - VW 288 2
Ford 416 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 2
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 2
Tata Motors - Jaguar Cars 124 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 2
Hyundai-KIA Motors 7 2
Газпром ПАО 1375 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1269 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 1
eBay Inc 1624 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 126 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 149 1
Бавария ГК 1 1
UMA - United Music Agency 40 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 10 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 130 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Hyundai Mobis 11 1
Nike 188 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5611 5
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 4
Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1158 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2604 1
Конституционный суд РФ 109 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1565 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 181 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3376 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Förderkreis Internet-Wirtschaft München - Союз поддержки развития интернет-экономики Мюнхена 1 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9919 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13113 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13006 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26206 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14147 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7800 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4951 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3171 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16515 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8321 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8975 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21270 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3417 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7873 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4151 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11963 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10899 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17454 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5082 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7110 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 638 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7640 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7575 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9898 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3143 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25022 3
Microsoft Windows 15994 7
Linux OS 10324 5
BMW ConnectedDrive 11 5
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 5
Microsoft Windows 10 1816 3
Apple iOS 8013 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 900 3
Apache OpenOffice 477 3
Linux - Debian GNU 496 3
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 347 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2135 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Microsoft Office 3842 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7192 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 247 2
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 25 2
SAP Sports One 8 2
GM Cadillac 30 2
Tesla Model S 75 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 66 2
Google Android 14353 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 57 1
Microsoft Windows NT 885 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 496 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 879 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Linux KDE Plasma 233 1
Apple Siri - Голосовой помощник 403 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 498 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 311 1
Новодворский Алексей 109 1
Путин Владимир 3257 1
Филатов Андрей 114 1
Касперский Евгений 326 1
Смирнов Алексей 245 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Парменова Наталия 63 1
Алаев Александр 3 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 160 1
Шурыгин Михаил 8 1
Berghoff Tim - Бергхофф Тим 1 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Виноградов Петр 2 1
Степанов Антон 70 1
Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Савина Настасья 9 1
Shen Kristina - Шён Кристина 4 1
Белоусов Николай 4 1
Моисеев Александр 23 1
Пучков Дмитрий 65 1
Tsuga Kazuhiro - Цуга Казухиро 4 1
Harms Michael - Хармс Михаэль 7 1
Pfeiffer Michael - Пфайффер Михаэль 4 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Шлоттхауэр Сергей 4 1
Пивоваров Павел 1 1
Torsten Time - Торстен Тиме 12 1
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 18 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Assange Julian - Ассандж Джулиан 6 1
Huber Erwin - Хубер Эрвин 1 1
Jungwirth Johann - Юнгвирт Йоханн 2 1
Karam Elias - Карам Элиас 1 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 1
Mueller Robert - Мюллер Роберт 23 1
Bonn Heinz-Paul - Бонн Хайнц-Пауль 4 1
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 17 1
Германия - Федеративная Республика 12810 49
Европа 24432 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 17
Россия - РФ - Российская федерация 150441 16
Германия - Бавария - Мюнхен 471 11
Земля - планета Солнечной системы 10488 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13427 8
Япония 13392 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 6
Франция - Французская Республика 7916 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 4
Южная Корея - Республика 6749 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 3
Азия - Азиатский регион 5631 3
Канада 4929 3
США - Калифорния 4685 3
Германия - Берлин 720 3
Германия - Саксония 22 3
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 3
Индия - Bharat 5567 2
Австрия - Вена 257 2
Европа Западная 1484 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3356 2
Израиль 2761 2
Турция - Турецкая республика 2431 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2580 2
США - Аризона 526 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 2
Великобритания - Лондон 2391 2
Германия - Тюрингия - Эрфурт 5 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17983 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7803 1
Италия - Итальянская Республика 4392 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Китай - Шанхай 793 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5393 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8285 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 5
Спорт - Футбол 744 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5213 5
Английский язык 6772 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10257 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 745 4
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4169 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5790 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 817 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4551 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1735 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8018 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3433 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1097 2
Зоология - наука о животных 2720 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 425 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 50 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5625 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3218 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 3
Reddit 329 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 2
ZDnet 660 2
Deutsche Welle - Телеканал 47 2
CNews - Auto.CNews 51 2
BleepingComputer - Издание 376 1
The Register - The Register Hardware 1616 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
The Verge - Издание 579 1
WikiLeaks 120 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
New Scientist 1448 1
Silicon 486 1
Die Welt 80 1
DigiTimes - Издание 1316 1
PCWorld - PC World 45 1
Yonhap News Agency 41 1
Korea Times 131 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
GigaOM 71 1
Neowin 157 1
AIN.UA 103 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 2
Gartner - Гартнер 3577 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Zecurion Analytics 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 900 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
Deutsche Ornithologen-Gesellschaft - Немецкое общество орнитологов - Орнитологическое общество Баварии 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 160 1
University of Marburg - Philipps-Universität Marburg - Марбургский университет 8 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 172 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 35 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще