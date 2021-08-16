Германия - Бавария

Corpsoft24 внедрила СЭД для ГК «Пивоваренный дом Бавария» тво документооборота в компании: это сразу отразилось на качестве работы сотрудников и менеджмента «Баварии». Степень вовлеченности сотрудников компании в процессы электронного документооборота

Единая ИС объединит производственный, сельскохозяйственный и ресторанный бизнесы «Баварии» Группа компаний «Бавария» (г. Владикавказ) готовится запустить комплексный проект автоматизации. Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», в единую информационную систему будут объединены производственный, сельскохозяй

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Владимир Путин: Россия намерена использовать опыт Баварии по созданию высокотехнологичных районов Россия намерена использовать опыт Баварии (Германия) по созданию специализированных кластеров и высокотехнологичных районов. Об

В Баварии открыт первый в Германии виртуальный университет В Баварии было открыто первое в Германии виртуальное высшее учебное заведение - Virtuellen Hochschule Bayern (VHB). На его развитие планируется до конца 2002 года выделить порядка 22 миллионов ма