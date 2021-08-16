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Германия Бавария
УПОМИНАНИЯ
|16.08.2021
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Corpsoft24 внедрила СЭД для ГК «Пивоваренный дом Бавария»
тво документооборота в компании: это сразу отразилось на качестве работы сотрудников и менеджмента «Баварии». Степень вовлеченности сотрудников компании в процессы электронного документооборота
|22.08.2014
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Единая ИС объединит производственный, сельскохозяйственный и ресторанный бизнесы «Баварии»
Группа компаний «Бавария» (г. Владикавказ) готовится запустить комплексный проект автоматизации. Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», в единую информационную систему будут объединены производственный, сельскохозяй
|27.09.2007
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В Баварии построят магнитную железную дорогу
ак сообщает Би-би-си, в Германии принято решение о строительстве железнодорожных путей для сверхскоростных поездов на магнитной подушке. Первая в Европе магнитная железная дорога свяжет центр столицы Баварии - Мюнхена с городским аэропортом. Магнитная подушка позволяет составу скользить над рельсом, не касаясь его вообще. Это позволяет полностью исключить трение и достичь скоростей свыше 50
|11.10.2006
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Владимир Путин: Россия намерена использовать опыт Баварии по созданию высокотехнологичных районов
Россия намерена использовать опыт Баварии (Германия) по созданию специализированных кластеров и высокотехнологичных районов. Об
|15.05.2000
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В Баварии открыт первый в Германии виртуальный университет
В Баварии было открыто первое в Германии виртуальное высшее учебное заведение - Virtuellen Hochschule Bayern (VHB). На его развитие планируется до конца 2002 года выделить порядка 22 миллионов ма
|10.05.2000
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Правительство Баварии выделяет 120 миллионов марок на развитии Интернет-сферы в своей земле
Правительство самой крупной федеральной земли Германии э Баварии выделило порядка 120 млн. долларов на развитие сферы Интернет-технологий и Интернет-экономики. Половина этой суммы должны пойти на организацию дополнительных 20% мест в баварских высших
Германия и организации, системы, технологии, персоны:
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 2
|Gartner - Гартнер 3577 1
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