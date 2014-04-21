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InfoWatch EgoSecure cynapspro

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.04.2014 Объем продаж InfoWatch в 2013 г. вырос на 36% 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
12.02.2014 Наталья Касперская купила очередную немецкую ИБ-компанию 1
12.02.2014 EgoSecure приобрела технологию по шифрованию диска немецкого разработчика Secude AG 1
13.06.2013 Наталья Касперская - На рынке DLP-систем наступил переломный момент 1
18.04.2013 Объем продаж InfoWatch в 2012 г. почти удвоился 1
22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров 1
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам 2
17.09.2012 Наталья Касперская: DLP – больше, чем защита от утечек 1
29.06.2012 Немцы обещают райскую жизнь российскому ИТ-бизнесу 2
21.06.2012 Немцы объяснили, почему российским ИТ-компаниям стоит вести бизнес в Германии 1
14.06.2012 Германия зовет российские ИТ-компании к себе 1
05.06.2012 Конференция CNews «ИКТ-бизнес в Германии: возможности для российских компаний» 1
21.03.2012 Доход InfoWatch в России и странах СНГ вырос в 2011 г. на 24% 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

InfoWatch EgoSecure и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1157 14
Kribrum - Крибрум 35 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 3
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 3
Memsfab 11 2
Cezurity - Цезурити 11 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 1
Palisade Systems 2 1
Oktogo - Октого 23 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Oracle Corporation 7043 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 1
ESET - ESET Software 1160 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Diasoft - Диасофт 1113 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 968 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 418 1
Рексофт - Reksoft 480 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1119 1
Казахтелеком 344 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 1
MONT - МОНТ 179 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 223 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 762 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Leta Group - Лета Групп 281 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Микротест 285 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 92 1
Логика BPM 49 1
Softkey - Софткей 214 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 2
General Atlantic - GA 28 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Солидарность 0 1
Heinz - Хайнц 26 1
Газпром ПАО 1464 1
Альфа-Банк 1958 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Федеральное казначейство России 1934 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4728 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5888 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2463 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1239 1
Data Discovery - сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул 35 1
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 173 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 408 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 823 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 530 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 238 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 801 1
HRM - Расчет отпуска 807 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1561 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2912 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 978 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 228 7
InfoWatch EgoSecure EndPoint 4 4
InfoWatch Appercut Security 35 4
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 4
Intersoft Lab - Референт 157 2
1С:Дистрибьюция 37 1
InfoWatch Forensic Storage 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 925 1
Diasoft FA# АБС 67 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Касперская Наталья 316 10
Harms Michael - Хармс Михаэль 7 4
Pfeiffer Michael - Пфайффер Михаэль 4 4
Шлоттхауэр Сергей 4 4
Shen Kristina - Шён Кристина 4 4
Bonn Heinz-Paul - Бонн Хайнц-Пауль 4 4
Torsten Time - Торстен Тиме 12 3
Möller Andreas - Мюллер Андреас 3 3
Энтрих Юлия 3 2
Горни Валентина 2 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Савина Настасья 9 1
Колесник Марина 7 1
Занозина Екатерина 2 1
Касперский Евгений 335 1
Чачава Александр 123 1
Мельникова Алиса 100 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Оголь Елена 24 1
Новикова Елена 105 1
Калинин Денис 70 1
Каменнова Мария 45 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 14
Германия - Федеративная Республика 13124 14
Европа 24878 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 6
Ближний Восток 3129 5
Германия - Мекленбург-Передняя Померания - Мекленбург 6 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 3
Земля - планета Солнечной системы 10824 3
Индия - Bharat 5824 3
Германия - Берлин 731 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 2
Казахстан - Республика 5983 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1230 2
Азия - Азиатский регион 5875 2
Европа Восточная 3136 2
Узбекистан - Республика 1972 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 2
Европа Западная 1495 2
Европа Континентальная 39 1
Германия - Саксония 23 1
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Япония 13739 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1404 1
Канада 5050 1
Израиль 2835 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 457 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1500 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1172 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3129 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 3
Энергетика - Energy - Energetically 5759 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1615 3
Профсоюз - Профессиональный союз 287 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3046 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3775 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2688 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3525 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 2
Английский язык 6984 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 783 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3771 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8693 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7361 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 1
Аренда 2648 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 582 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6645 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2281 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 733 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 129 1
Налогообложение - Налог на прибыль 219 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 2
Gartner - Гартнер 3647 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3898 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 3
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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