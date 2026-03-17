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Softline Borlas Борлас Консалтинговая группа Борлас Ай-Би-Си Borlas Info Business Consulting

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting

«Борлас» – один из игроков рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ»,  ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит Про».. «Борлас» предлагает Заказчикам индивидуальный подход и современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 71 дело, на cумму 1 986 532 150 ₽*

Судебные дела (71) на сумму 1 986 532 150 ₽*
в качестве истца (60) на сумму 1 937 901 086 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 48 631 064 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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17.03.2026 Группа «Борлас» обеспечит промышленным предприятиям переход с Teamcenter/NX на T-FLEX PLM с помощью инструментов искусственного интеллекта

росту операционных рисков и снижению скорости вывода новых изделий на рынок. В ответ на эти вызовы группа «Борлас» предлагает типизированный продуктовый подход к миграции с фиксированными срок
18.12.2025 Группа «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве

о анализа CAE Fidesys на российских промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программны
17.12.2025 Группа «Борлас» – в числе крупнейших игроков российского рынка HR Tech

оналом в российских компаниях составлен CNews Analytics на основе выручки по направлению за 2024 г. Группа «Борлас» представлена в нем на 14 месте, продолжая укреплять свои позиции на рынке за

05.12.2025 Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС

равки в Налоговый кодекс России, увеличивающие с 1 января 2026 г. налоговую ставку НДС с 20 до 22%. Группа «Борлас» (ГК Softline) предоставляет экспертную поддержку по реализации законодательны
02.12.2025 Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР

управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР, реестровая запись №21419) – разработка Группы «Борлас», позволяющая пользователям организовать мониторинг технического состояния объ
11.11.2025 Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства

Группа «Борлас» (ГК Softline, объявила о создании новой технологической практики, специализирующейся на комплексной оптимизации процессов проектирования и сооружения (Engineering & Construction) капита
06.11.2025 Группа «Борлас» и АО «СиСофт Девелопмент» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

ступ к передовым инструментам и лучшим практикам цифровизации. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». Партнерство предусматривает создание интегрированных сервисов для цифровизац
07.10.2025 SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

SL Prom Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline) и uруппа «Борлас» (ГК Softline) объявили о начале стратегического сотрудничества для совместной реализации проектов, направленных на комплексную трансформацию промышленных предприятий. В рамках партнерст
11.09.2025 «Нова-Инжиниринг» и группа «Борлас» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений

Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и «Нова-Инжиниринг», инжиниринговая компания, специализирующаяся на внедрении инженерного ПО и реализации проектов с использованием техно
09.09.2025 «ИскраТех» и «Борлас» объявили о стратегическом партнерстве

Компания «ИскраТех», российский интегратор инженерных решений, заключила стратегическое партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys. CAE Fidesys – современный и быстро адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решени
01.09.2025 CS Group и группа «Борлас» ускоряют цифровизацию отрасли с CAE Fidesys

Компания CS Group, интегратор решений для цифровизации промышленности и строительства, заключила партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys. Сотрудничество нацелено на развитие отечественных инженерных технологий и создание импортонезависимой цифровой экосистемы для российско
25.06.2025 Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства

Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовател
28.05.2025 «Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности

Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) и компания «Цифровые решения» объявляют о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на совместное развитие и внедрение передовых решений
23.05.2025 Группа «Борлас» – эксклюзивный дистрибьютор ПО CAE Fidesys

Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) получила эксклюзивные права на дистрибуцию ПО и развитие партн
17.04.2025 СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и группа «Борлас» (входит в ГК Softlinе) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью обучения студентов и специалистов промышленных предприятий технологическим инновациям: внедрению аддитив
26.07.2024 Штат консультантов практики «1C» «Борлас» вырос до 300 человек

Численность «1С»-консультантов совместной практики группы «Борлас» за год существенно выросла и достигла 300 сотрудников. На данный момент «1С»-практика группы «Борлас» представлена двумя направлениями: центром цифровой трансформации (ЦЦТ) и «Эд
02.07.2024 Новая разработка группы «Борлас» включена в реестр российского ПО

«Борлас» сообщила о включении мобильной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР) компании в реестр российского программного обеспечения Минцифры. В МСУ ТОиР реализован
02.07.2024 Новая разработка Группы «Борлас» - МСУ ТОиР - включена в Реестр российского ПО

ции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. Егор Кукушкин, коммерческий директор Группы «Борлас»: «При разработке данного решения мы стремились в полной мере использовать сво
23.04.2024 «Эдит Про»: рынок ERP в 2024 г. вырастет на 10-12%

Согласно прогнозам «Эдит Про» (группа «Борлас»), российский рынок ERP-систем в 2024 г. сохранит темпы роста и по итогам года
15.04.2024 ЦЦТ «Борлас Эдит» автоматизировал процесс управления имуществом ДОСААФ России

К Softline) – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
10.04.2024 Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит»

нам реализовывать более комплексные и сложные внедрения», — сказал генеральный директор «Эдит Про» (Группа «Борлас») Дмитрий Кичко. Виталий Германов работает в «Эдит Про» со дня основания. Начи
03.04.2024 «Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С»

офтлайн» через «Борлас АС» получила контроль над ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Группа Борлас» и ООО «Борлас Инженерно технический центр». Дополнительно «Софтлайн» заключила
21.12.2023 «Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве

ны в развитии эффективных отношений с партнерами и создании выгодных для обеих сторон возможностей. Группа «Борлас» обладает глубокой экспертизой, и мы уверены, что проекты, реализованные на ба
15.12.2023 Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про»

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о назначении Киры Есиной на должность руководителя Департамента про
24.10.2023 «Борлас» добавил в портфель решений продукты экосистемы «Астра»

дин из основоположников рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «БСС», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «ЦЦТ» и ООО

30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex D
28.08.2023 Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас»

ат все дочерние общества группы «Борлас», утверждает представитель «Эдит про». В группу входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
13.07.2023 Softline приобрела долю в ИТ-компании «Борлас»

ельствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов.

я, сотрудничающих с КНИТУ-КАИ. Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев: «КНИТУ-КАИ, компания «Топ cистемы» и группа «Борлас» сделали важный шаг. Уверен, что совместно мы придем к большому результату. КН
23.06.2023 «Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Tempo («Темпо
25.05.2023 «Борлас» дополнила продуктовый портфель решениями «Мой офис»

Группа «Борлас» получила статус авторизованного партнера компании «Мой офис» – российского производителя офисного программного обеспечения. В рамках сотрудничества компании предложат рынку безопасные и
24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»

стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
22.05.2023 «Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами.

укции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. *** В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
22.02.2023 Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про»

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководителем новог
31.01.2023 «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечес
21.10.2022 ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С»

стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
10.10.2022 Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate

е. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
27.09.2022 «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С»

стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
21.06.2022 Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение

ия. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас

03.06.2022 «Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный».

ваний к локальному персоналу. Проанализировав эффективность, полученную в рамках пилота, заказчик и группа «Борлас» ведут переговоры о дальнейшем тиражировании на региональные склады ФРОВ. Дире

Публикаций - 544, упоминаний - 1122

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 198
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 111
Softline - Софтлайн 3743 78
9594 71
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 62
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 48
SAP SE 5601 47
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 48 45
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 39
Крок - Croc 1964 39
Microsoft Corporation 25775 35
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 31
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 31
ФОРС - Центр разработки 703 31
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 30
Softline - Polymatica - Полиматика 201 28
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 27
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 27
Открытые технологии 732 26
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 26
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 26
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 25
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 25
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 25
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 23
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 21
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
Ростелеком 10948 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 19
Cisco Systems 5372 19
АйТи 1519 18
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 15
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Галактика - Корпорация 1545 15
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 12
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 11
Альфа-Банк 1979 10
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 8
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 8
Интер РАО - Пермская ГРЭС 9 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Мосэнерго ПАО 132 7
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 6
Банана-Мама - Banana-Mama 12 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
САНОРС - СамараНефтеОргСинтез 9 5
Аталайя 25 5
Почта России ПАО 2370 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Федеральное казначейство России 1949 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Цифровой промышленник - консорциум 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 252
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 212
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 77
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 77
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 58
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 55
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 46
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 43
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 42
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 35
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 33
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 29
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Управление финансами - Financial management 646 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 21
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 19
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 19
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 19
Управляемость - Manageability 2271 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 108
Luxe Retail - TradeX 60 50
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 39
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 29
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 27
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 26
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 25
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 22
IBM SurePOS 37 19
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 18
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 16
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 15
Oracle Applications 90 15
Oracle Utilities 38 15
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 11
Softline - Borlas HCM Персонал - Borlas Fusion Talent Management 11 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Siemens Teamcenter 73 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Oracle Hyperion 259 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 9
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 8
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 7
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 6
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 6
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 6
Linux OS 11533 6
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 5
Oracle Exalogic 73 5
Softline - Borlas - МСУ ТОиР - Мобильная система управления техническим обслуживанием и ремонтами 5 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Ананьин Алексей 90 70
Кичко Дмитрий 69 29
Мацоцкий Сергей 180 22
Карев Аркадий 19 19
Карачинский Анатолий 96 13
Рыбаков Александр 35 12
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 12
Щербаков Борис 47 12
Рыбакова Любовь 17 10
Кутилов Евгений 22 10
Лавров Владимир 111 9
Панкратов Валерий 34 8
Баланова Светлана 37 7
Гаранкин Олег 7 7
Данилова Елена 13 7
Краснов Михаил 87 6
Дугин Дмитрий 6 6
Кукушкин Егор 6 6
Путин Владимир 3454 6
Макаров Валентин 251 5
Сиднев Виктор 15 5
Шалманов Сергей 202 5
Казаков Вячеслав 6 5
Галаган Алексей 5 5
Шадаев Максут 1210 5
Прозоров Андрей 17 4
Тадевосян Максим 12 4
Кузовкин Алексей 155 4
Толкачева Екатерина 43 4
Садков Дмитрий 12 4
Муромец Юлия 28 4
Безкоровайный Денис 16 4
Розенберг Вадим 5 4
Чижов Владимир 4 4
Александрян Врам 4 4
Эйгес Павел 108 3
Богачев Игорь 183 3
Захаренко Максим 57 3
Кузнецов Николай 27 3
Бобровников Борис 104 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 397
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Украина 7928 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
Европа 24964 39
Казахстан - Республика 6048 29
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Европа Восточная 3138 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Израиль 2856 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Польша - Республика 2031 7
Индия - Bharat 5869 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 6
Япония 13807 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - Кубань 229 5
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 178
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 139
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 131
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 91
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 60
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 51
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 41
Энергетика - Energy - Energetically 5855 39
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 25
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 23
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 22
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 21
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 18
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
ComputerWorld 144 8
Открытые системы ИД 176 8
PCweek 30 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Forbes - Форбс 1002 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Ведомости 1466 3
Sputnik 59 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
PC Magazine - PCMag 104 1
IDG - International Data Group 117 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
CNews TV 747 1
Intelligent Enterprise 27 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
CNews Журнал 167 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 47
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
IDC - International Data Corporation 4975 17
Gartner - Гартнер 3658 7
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Российский рынок ERP 24 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
НМГ - Медиалогия 37 1
ARC Advisory Group 20 1
Dimensional Research 16 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Moody's Investors Service 136 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 27
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 8
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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