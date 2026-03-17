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Softline Borlas Борлас Консалтинговая группа Борлас Ай-Би-Си Borlas Info Business Consulting
«Борлас» – один из игроков рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит Про».. «Борлас» предлагает Заказчикам индивидуальный подход и современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 71 дело, на cумму 1 986 532 150 ₽*
СОБЫТИЯ
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|17.03.2026
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Группа «Борлас» обеспечит промышленным предприятиям переход с Teamcenter/NX на T-FLEX PLM с помощью инструментов искусственного интеллекта
росту операционных рисков и снижению скорости вывода новых изделий на рынок. В ответ на эти вызовы группа «Борлас» предлагает типизированный продуктовый подход к миграции с фиксированными срок
|18.12.2025
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Группа «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве
о анализа CAE Fidesys на российских промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программны
|17.12.2025
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Группа «Борлас» – в числе крупнейших игроков российского рынка HR Tech
оналом в российских компаниях составлен CNews Analytics на основе выручки по направлению за 2024 г. Группа «Борлас» представлена в нем на 14 месте, продолжая укреплять свои позиции на рынке за
|05.12.2025
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Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС
равки в Налоговый кодекс России, увеличивающие с 1 января 2026 г. налоговую ставку НДС с 20 до 22%. Группа «Борлас» (ГК Softline) предоставляет экспертную поддержку по реализации законодательны
|02.12.2025
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Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР
управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР, реестровая запись №21419) – разработка Группы «Борлас», позволяющая пользователям организовать мониторинг технического состояния объ
|11.11.2025
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Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства
Группа «Борлас» (ГК Softline, объявила о создании новой технологической практики, специализирующейся на комплексной оптимизации процессов проектирования и сооружения (Engineering & Construction) капита
|06.11.2025
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Группа «Борлас» и АО «СиСофт Девелопмент» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
ступ к передовым инструментам и лучшим практикам цифровизации. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». Партнерство предусматривает создание интегрированных сервисов для цифровизац
|07.10.2025
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SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
SL Prom Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline) и uруппа «Борлас» (ГК Softline) объявили о начале стратегического сотрудничества для совместной реализации проектов, направленных на комплексную трансформацию промышленных предприятий. В рамках партнерст
|11.09.2025
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«Нова-Инжиниринг» и группа «Борлас» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений
Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и «Нова-Инжиниринг», инжиниринговая компания, специализирующаяся на внедрении инженерного ПО и реализации проектов с использованием техно
|09.09.2025
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«ИскраТех» и «Борлас» объявили о стратегическом партнерстве
Компания «ИскраТех», российский интегратор инженерных решений, заключила стратегическое партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys. CAE Fidesys – современный и быстро адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решени
|01.09.2025
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CS Group и группа «Борлас» ускоряют цифровизацию отрасли с CAE Fidesys
Компания CS Group, интегратор решений для цифровизации промышленности и строительства, заключила партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys. Сотрудничество нацелено на развитие отечественных инженерных технологий и создание импортонезависимой цифровой экосистемы для российско
|25.06.2025
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Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства
Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовател
|28.05.2025
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«Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности
Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) и компания «Цифровые решения» объявляют о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на совместное развитие и внедрение передовых решений
|23.05.2025
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Группа «Борлас» – эксклюзивный дистрибьютор ПО CAE Fidesys
Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) получила эксклюзивные права на дистрибуцию ПО и развитие партн
|17.04.2025
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СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и группа «Борлас» (входит в ГК Softlinе) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью обучения студентов и специалистов промышленных предприятий технологическим инновациям: внедрению аддитив
|26.07.2024
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Штат консультантов практики «1C» «Борлас» вырос до 300 человек
Численность «1С»-консультантов совместной практики группы «Борлас» за год существенно выросла и достигла 300 сотрудников. На данный момент «1С»-практика группы «Борлас» представлена двумя направлениями: центром цифровой трансформации (ЦЦТ) и «Эд
|02.07.2024
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Новая разработка группы «Борлас» включена в реестр российского ПО
«Борлас» сообщила о включении мобильной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР) компании в реестр российского программного обеспечения Минцифры. В МСУ ТОиР реализован
|02.07.2024
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Новая разработка Группы «Борлас» - МСУ ТОиР - включена в Реестр российского ПО
ции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. Егор Кукушкин, коммерческий директор Группы «Борлас»: «При разработке данного решения мы стремились в полной мере использовать сво
|23.04.2024
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«Эдит Про»: рынок ERP в 2024 г. вырастет на 10-12%
Согласно прогнозам «Эдит Про» (группа «Борлас»), российский рынок ERP-систем в 2024 г. сохранит темпы роста и по итогам года
|15.04.2024
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ЦЦТ «Борлас Эдит» автоматизировал процесс управления имуществом ДОСААФ России
К Softline) – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
|10.04.2024
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Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит»
нам реализовывать более комплексные и сложные внедрения», — сказал генеральный директор «Эдит Про» (Группа «Борлас») Дмитрий Кичко. Виталий Германов работает в «Эдит Про» со дня основания. Начи
|03.04.2024
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«Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С»
офтлайн» через «Борлас АС» получила контроль над ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Группа Борлас» и ООО «Борлас Инженерно технический центр». Дополнительно «Софтлайн» заключила
|21.12.2023
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«Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве
ны в развитии эффективных отношений с партнерами и создании выгодных для обеих сторон возможностей. Группа «Борлас» обладает глубокой экспертизой, и мы уверены, что проекты, реализованные на ба
|15.12.2023
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Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про»
Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о назначении Киры Есиной на должность руководителя Департамента про
|24.10.2023
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«Борлас» добавил в портфель решений продукты экосистемы «Астра»
дин из основоположников рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «БСС», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «ЦЦТ» и ООО
|30.08.2023
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Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM
Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex D
|28.08.2023
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Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас»
ат все дочерние общества группы «Борлас», утверждает представитель «Эдит про». В группу входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
|13.07.2023
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Softline приобрела долю в ИТ-компании «Борлас»
ельствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
|05.07.2023
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Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов.
я, сотрудничающих с КНИТУ-КАИ. Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев: «КНИТУ-КАИ, компания «Топ cистемы» и группа «Борлас» сделали важный шаг. Уверен, что совместно мы придем к большому результату. КН
|23.06.2023
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«Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге
Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Tempo («Темпо
|25.05.2023
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«Борлас» дополнила продуктовый портфель решениями «Мой офис»
Группа «Борлас» получила статус авторизованного партнера компании «Мой офис» – российского производителя офисного программного обеспечения. В рамках сотрудничества компании предложат рынку безопасные и
|24.05.2023
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ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»
стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
|22.05.2023
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«Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами.
укции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. *** В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
|22.02.2023
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Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про»
Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководителем новог
|31.01.2023
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«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечес
|21.10.2022
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ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С»
стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
|10.10.2022
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Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate
е. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
|27.09.2022
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«Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С»
стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
|21.06.2022
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Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение
ия. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас
|03.06.2022
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«Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный».
ваний к локальному персоналу. Проанализировав эффективность, полученную в рамках пилота, заказчик и группа «Борлас» ведут переговоры о дальнейшем тиражировании на региональные склады ФРОВ. Дире
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Ананьин Алексей 90 70
|Кичко Дмитрий 69 29
|Мацоцкий Сергей 180 22
|Карев Аркадий 19 19
|Карачинский Анатолий 96 13
|Рыбаков Александр 35 12
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 12
|Щербаков Борис 47 12
|Рыбакова Любовь 17 10
|Кутилов Евгений 22 10
|Лавров Владимир 111 9
|Панкратов Валерий 34 8
|Баланова Светлана 37 7
|Гаранкин Олег 7 7
|Данилова Елена 13 7
|Краснов Михаил 87 6
|Дугин Дмитрий 6 6
|Кукушкин Егор 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Макаров Валентин 251 5
|Сиднев Виктор 15 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Казаков Вячеслав 6 5
|Галаган Алексей 5 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Прозоров Андрей 17 4
|Тадевосян Максим 12 4
|Кузовкин Алексей 155 4
|Толкачева Екатерина 43 4
|Садков Дмитрий 12 4
|Муромец Юлия 28 4
|Безкоровайный Денис 16 4
|Розенберг Вадим 5 4
|Чижов Владимир 4 4
|Александрян Врам 4 4
|Эйгес Павел 108 3
|Богачев Игорь 183 3
|Захаренко Максим 57 3
|Кузнецов Николай 27 3
|Бобровников Борис 104 3
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