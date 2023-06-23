Softline Borlas Борлас Консалтинговая группа Борлас Ай-Би-Си Borlas Info Business Consulting
«Борлас» – один из игроков рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит Про».. «Борлас» предлагает Заказчикам индивидуальный подход и современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.
|23.06.2023
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«Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге
Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Tempo («Темпо
|25.05.2023
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«Борлас» дополнила продуктовый портфель решениями «Мой офис»
Группа «Борлас» получила статус авторизованного партнера компании «Мой офис» – российского производителя офисного программного обеспечения. В рамках сотрудничества компании предложат рынку безопасные и
|24.05.2023
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ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»
стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
|22.05.2023
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«Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами.
укции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. *** В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
|22.02.2023
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Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про»
Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководителем новог
|31.01.2023
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«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечес
|21.10.2022
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ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С»
стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
|10.10.2022
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Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate
е. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
|27.09.2022
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«Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С»
стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
|21.06.2022
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Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение
ия. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас
|03.06.2022
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«Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный».
ваний к локальному персоналу. Проанализировав эффективность, полученную в рамках пилота, заказчик и группа «Борлас» ведут переговоры о дальнейшем тиражировании на региональные склады ФРОВ. Дире
|17.01.2022
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Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение
Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение. Компании объединят усилия в развитии и внед
|14.01.2022
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Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры
нные) уровней (классов) 4 и 3 и в системах АСУ ТП 3 класса, эксплуатируемых на Oracle Linux 7,8 и Red Hat Enterprise Linux версии 7. В рамках сотрудничества с Oracle в партнерской сети Oracle Группа «Борлас» выражает свою заинтересованность и обязуется распространять бесплатно носители с сертифицированными продуктами, относящимися к ним документами и критическими обновлениями, маркированные
|24.12.2021
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«Борлас» и «Эдит Про» создают «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”»
Группа компаний «Борлас» и ООО «Эдит Про» объявили о завершении первого этапа сделки, в соответствии с которым «Борлас» приобрел 25,01% уставного капитала «Эдит Про». Одновременно «Борлас» получил
|24.12.2021
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«Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С»
а также на функциональной и технической поддержке внедренных решений. В группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас
|20.12.2021
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«Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle
Группа «Борлас» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению в «Флекс филмс Рус» российской локализации Oracle e-Business Suite R12 (OeBS). Работы выполнялись с июля по сентябрь 2021 г. про
|17.05.2021
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Группа «Борлас» разработала план внедрения биллинговой системы для «Уралэнергосбыт»
выбор на Группе «Борлас». Первый опыт сотрудничества был плодотворным и комфортным». Вице-президент Группы «Борлас» Аркадий Александрович Карев, в свою очередь, рассказал: «ООО «Уралэнергосбыт»
|24.12.2020
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«Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности
«Борлас секьюрити системс» сообщила об успешном завершении процедуры сертификации микроволновых сканеров ProVision II в Московском аэропорту Домодедово в соответствии с постановлением Правительс
|25.05.2020
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Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема»
Группа «Борлас» и «Рассвет» сообщили о завершении внедрения автоматизированной системы агроуправления
|04.03.2020
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«Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан»
их лицах ритейлера. Во второй половине 2019 года проектная команда из консультантов и разработчиков Группы «Борлас» совместно с международной командой заказчика успешно завершила проект перевод
|23.01.2020
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«Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий
АО «Гознак» и Группа «Борлас» объявляют о старте масштабного проекта по разработке и внедрению корпоративно
|15.08.2019
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«Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты
«Системный софт» завершила проект по миграции корпоративной почты «Борлас» на гибридную систему Microsoft Exchange. Использование Exchange Online позволит компа
|06.06.2019
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«Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области
Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний «Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации проектов по
|27.05.2019
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«АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник»
«АйТи» (ГК «Аплана») и группа «Борлас» подписали соглашение о создании консорциума «Цифровой промышленник». Таким образом стороны выражают взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
|31.08.2017
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«Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства
ниматель Алексей Ананьин. Структура в свою очередь является главным учредителем компаний «Борлас», «Группа Борлас», «БК-биллинг», БСС и «Борлас ИТЦ». В базе «Контур.фокус» за «Борлас АФС» числи
|09.08.2017
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«Борлас», «Техносерв» и «Информзащита» схлестнулись в борьбе за полумиллиардный заказ Казначейства
м контракта с компанией «Информзащита» в ФАС поступила жалоба от отстраненного участника закупки — «Борласа». Ранее две эти организации оказались финалистами аукциона на поставку и настройку «ж
|21.06.2017
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Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей
«Борлас» объявила о том, что ее выручка в России в 2016 г. выросла на 15,4% и составила 4,579
|22.05.2017
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«Борлас» займется внедрением и сопровождением продуктов «Галактики»
Корпорация «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение, которое, как ожидается, позволит усилить позиции ко
|16.05.2017
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«Борлас» создала систему управления предприятием на платформе 1С для «ГНПП Регион»
«Борлас» создала информационную систему управления предприятием для ведущего в России разработ
|04.04.2017
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«Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с Fortinet
Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с компанией Fortinet, работающей в сфере информацион
|28.03.2017
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«Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков
«Борлас» объявила о создании системы учета и планирования финансовых потоков для российского п
|17.03.2017
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«Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием
«Борлас» объявила о поставке сетевого оборудования для Российского университета дружбы народов (РУДН). Как рассказали CNews в компании, оборудование развернуто в целях модернизации информационно
|02.02.2017
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«Борлас» пополнила свой портфель BI-решений платформой «Полиматика»
Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с российским разработчиком BI-системы и инструментов
|23.11.2016
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Oracle и «Борлас» представили новую стратегию «цифровизации» энергетики и ЖКХ
«Борлас» и Oracle Utilities (подразделение Oracle, специализирующееся на решениях для предприя
|11.10.2016
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GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»
Консалтинговая группа «Борлас» реализовала проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе к
|02.08.2016
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АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве
АгроХолдинг «Кубань», один из крупнейших агробизнесов юга России, входящий в состав группы «Базовый Элемент», и консалтинговая группа «Борлас» сообщили о впервые создаваемой информационной системе управления для бизнес-направления «Растениеводство» в практике сельхозпредприятий России. Компании применили специализированный про
|14.07.2016
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«Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников
Компания «Борлас» и группа «Кронштадт» запустили в опытную эксплуатацию систему разработки и управления
|21.06.2016
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«Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными
Консалтинговая группа «Борлас» и российский разработчик инженерного ПО Datadvance представили решение по интеграции
|08.06.2016
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«Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша»
Консалтинговая группа «Борлас» совместно со специалистами компании «АЭМ-технологии» выполнила внедрение и доработку
|26.05.2016
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Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4%
Выручка группы «Борлас» в России в 2015 г. составила p3,924 млрд, основная часть их которых — p3,303 млрд — п
Softline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьин Алексей 76 60
|Мацоцкий Сергей 179 22
|Карев Аркадий 16 16
|Карачинский Анатолий 94 13
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 12
|Кичко Дмитрий 51 12
|Щербаков Борис 46 11
|Кутилов Евгений 22 10
|Рыбакова Любовь 15 10
|Панкратов Валерий 33 8
|Данилова Елена 13 7
|Баланова Светлана 31 6
|Краснов Михаил 80 6
|Галаган Алексей 5 5
|Рыбаков Александр 28 5
|Макаров Валентин 198 5
|Шалманов Сергей 201 5
|Сиднев Виктор 15 5
|Гаранкин Олег 5 5
|Казаков Вячеслав 6 5
|Прозоров Андрей 16 4
|Безкоровайный Денис 15 4
|Чижов Владимир 4 4
|Кузовкин Алексей 154 4
|Толкачева Екатерина 43 4
|Садков Дмитрий 12 4
|Розенберг Вадим 5 4
|Муромец Юлия 28 4
|Хлевнюк Сергей 4 3
|Нуралиев Борис 274 3
|Путин Владимир 2808 3
|Эйгес Павел 77 3
|Касперская Наталья 279 3
|Ковалев Виктор 40 3
|Тигунов Олег 7 3
|Попов Алексей 330 3
|Кузнецов Николай 21 3
|Захаренко Максим 54 3
|Богачев Игорь 178 3
|Ершова Элеонора 67 3
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