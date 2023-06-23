Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting

«Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Tempo («Темпо

«Борлас» дополнила продуктовый портфель решениями «Мой офис» Группа «Борлас» получила статус авторизованного партнера компании «Мой офис» – российского производителя офисного программного обеспечения. В рамках сотрудничества компании предложат рынку безопасные и

ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит» стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас

«Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами. укции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. *** В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И

Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про» Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководителем новог

«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечес

ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас

Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate е. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И

«Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас

Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение ия. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас

«Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный». ваний к локальному персоналу. Проанализировав эффективность, полученную в рамках пилота, заказчик и группа «Борлас» ведут переговоры о дальнейшем тиражировании на региональные склады ФРОВ. Дире

Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение. Компании объединят усилия в развитии и внед

Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры нные) уровней (классов) 4 и 3 и в системах АСУ ТП 3 класса, эксплуатируемых на Oracle Linux 7,8 и Red Hat Enterprise Linux версии 7. В рамках сотрудничества с Oracle в партнерской сети Oracle Группа «Борлас» выражает свою заинтересованность и обязуется распространять бесплатно носители с сертифицированными продуктами, относящимися к ним документами и критическими обновлениями, маркированные

«Борлас» и «Эдит Про» создают «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”» Группа компаний «Борлас» и ООО «Эдит Про» объявили о завершении первого этапа сделки, в соответствии с которым «Борлас» приобрел 25,01% уставного капитала «Эдит Про». Одновременно «Борлас» получил

«Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С» а также на функциональной и технической поддержке внедренных решений. В группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас

«Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle Группа «Борлас» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению в «Флекс филмс Рус» российской локализации Oracle e-Business Suite R12 (OeBS). Работы выполнялись с июля по сентябрь 2021 г. про

Группа «Борлас» разработала план внедрения биллинговой системы для «Уралэнергосбыт» выбор на Группе «Борлас». Первый опыт сотрудничества был плодотворным и комфортным». Вице-президент Группы «Борлас» Аркадий Александрович Карев, в свою очередь, рассказал: «ООО «Уралэнергосбыт»

«Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности «Борлас секьюрити системс» сообщила об успешном завершении процедуры сертификации микроволновых сканеров ProVision II в Московском аэропорту Домодедово в соответствии с постановлением Правительс

Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема» Группа «Борлас» и «Рассвет» сообщили о завершении внедрения автоматизированной системы агроуправления

«Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан» их лицах ритейлера. Во второй половине 2019 года проектная команда из консультантов и разработчиков Группы «Борлас» совместно с международной командой заказчика успешно завершила проект перевод

«Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий АО «Гознак» и Группа «Борлас» объявляют о старте масштабного проекта по разработке и внедрению корпоративно

«Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты «Системный софт» завершила проект по миграции корпоративной почты «Борлас» на гибридную систему Microsoft Exchange. Использование Exchange Online позволит компа

«Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний «Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации проектов по

«АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник» «АйТи» (ГК «Аплана») и группа «Борлас» подписали соглашение о создании консорциума «Цифровой промышленник». Таким образом стороны выражают взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного

«Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства ниматель Алексей Ананьин. Структура в свою очередь является главным учредителем компаний «Борлас», «Группа Борлас», «БК-биллинг», БСС и «Борлас ИТЦ». В базе «Контур.фокус» за «Борлас АФС» числи

«Борлас», «Техносерв» и «Информзащита» схлестнулись в борьбе за полумиллиардный заказ Казначейства м контракта с компанией «Информзащита» в ФАС поступила жалоба от отстраненного участника закупки — «Борласа». Ранее две эти организации оказались финалистами аукциона на поставку и настройку «ж

Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей «Борлас» объявила о том, что ее выручка в России в 2016 г. выросла на 15,4% и составила 4,579

«Борлас» займется внедрением и сопровождением продуктов «Галактики» Корпорация «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение, которое, как ожидается, позволит усилить позиции ко

«Борлас» создала систему управления предприятием на платформе 1С для «ГНПП Регион» «Борлас» создала информационную систему управления предприятием для ведущего в России разработ

«Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с Fortinet Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с компанией Fortinet, работающей в сфере информацион

«Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков «Борлас» объявила о создании системы учета и планирования финансовых потоков для российского п

«Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием «Борлас» объявила о поставке сетевого оборудования для Российского университета дружбы народов (РУДН). Как рассказали CNews в компании, оборудование развернуто в целях модернизации информационно

«Борлас» пополнила свой портфель BI-решений платформой «Полиматика» Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с российским разработчиком BI-системы и инструментов

Oracle и «Борлас» представили новую стратегию «цифровизации» энергетики и ЖКХ «Борлас» и Oracle Utilities (подразделение Oracle, специализирующееся на решениях для предприя

GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа» Консалтинговая группа «Борлас» реализовала проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе к

АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве АгроХолдинг «Кубань», один из крупнейших агробизнесов юга России, входящий в состав группы «Базовый Элемент», и консалтинговая группа «Борлас» сообщили о впервые создаваемой информационной системе управления для бизнес-направления «Растениеводство» в практике сельхозпредприятий России. Компании применили специализированный про

«Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников Компания «Борлас» и группа «Кронштадт» запустили в опытную эксплуатацию систему разработки и управления

«Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными Консалтинговая группа «Борлас» и российский разработчик инженерного ПО Datadvance представили решение по интеграции

«Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша» Консалтинговая группа «Борлас» совместно со специалистами компании «АЭМ-технологии» выполнила внедрение и доработку