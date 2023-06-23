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Softline Borlas Борлас Консалтинговая группа Борлас Ай-Би-Си Borlas Info Business Consulting

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting

«Борлас» – один из игроков рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ»,  ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит Про».. «Борлас» предлагает Заказчикам индивидуальный подход и современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.


23.06.2023 «Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Tempo («Темпо
25.05.2023 «Борлас» дополнила продуктовый портфель решениями «Мой офис»

Группа «Борлас» получила статус авторизованного партнера компании «Мой офис» – российского производителя офисного программного обеспечения. В рамках сотрудничества компании предложат рынку безопасные и
24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»

стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
22.05.2023 «Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами.

укции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. *** В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
22.02.2023 Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про»

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководителем новог
31.01.2023 «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечес
21.10.2022 ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С»

стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
10.10.2022 Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate

е. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И
27.09.2022 «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С»

стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас
21.06.2022 Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение

ия. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас

03.06.2022 «Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный».

ваний к локальному персоналу. Проанализировав эффективность, полученную в рамках пилота, заказчик и группа «Борлас» ведут переговоры о дальнейшем тиражировании на региональные склады ФРОВ. Дире
17.01.2022 Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение

Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение. Компании объединят усилия в развитии и внед
14.01.2022 Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры

нные) уровней (классов) 4 и 3 и в системах АСУ ТП 3 класса, эксплуатируемых на Oracle Linux 7,8 и Red Hat Enterprise Linux версии 7. В рамках сотрудничества с Oracle в партнерской сети Oracle Группа «Борлас» выражает свою заинтересованность и обязуется распространять бесплатно носители с сертифицированными продуктами, относящимися к ним документами и критическими обновлениями, маркированные
24.12.2021 «Борлас» и «Эдит Про» создают «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”»

Группа компаний «Борлас» и ООО «Эдит Про» объявили о завершении первого этапа сделки, в соответствии с которым «Борлас» приобрел 25,01% уставного капитала «Эдит Про». Одновременно «Борлас» получил
24.12.2021 «Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С»

а также на функциональной и технической поддержке внедренных решений. В группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас

20.12.2021 «Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle

Группа «Борлас» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению в «Флекс филмс Рус» российской локализации Oracle e-Business Suite R12 (OeBS). Работы выполнялись с июля по сентябрь 2021 г. про
17.05.2021 Группа «Борлас» разработала план внедрения биллинговой системы для «Уралэнергосбыт»

выбор на Группе «Борлас». Первый опыт сотрудничества был плодотворным и комфортным». Вице-президент Группы «Борлас» Аркадий Александрович Карев, в свою очередь, рассказал: «ООО «Уралэнергосбыт»
24.12.2020 «Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности

«Борлас секьюрити системс» сообщила об успешном завершении процедуры сертификации микроволновых сканеров ProVision II в Московском аэропорту Домодедово в соответствии с постановлением Правительс
25.05.2020 Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема»

Группа «Борлас» и «Рассвет» сообщили о завершении внедрения автоматизированной системы агроуправления
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан»

их лицах ритейлера. Во второй половине 2019 года проектная команда из консультантов и разработчиков Группы «Борлас» совместно с международной командой заказчика успешно завершила проект перевод
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий

АО «Гознак» и Группа «Борлас» объявляют о старте масштабного проекта по разработке и внедрению корпоративно
15.08.2019 «Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты

«Системный софт» завершила проект по миграции корпоративной почты «Борлас» на гибридную систему Microsoft Exchange. Использование Exchange Online позволит компа
06.06.2019 «Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области

Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний «Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации проектов по
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник»

«АйТи» (ГК «Аплана») и группа «Борлас» подписали соглашение о создании консорциума «Цифровой промышленник». Таким образом стороны выражают взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного

31.08.2017 «Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства

ниматель Алексей Ананьин. Структура в свою очередь является главным учредителем компаний «Борлас», «Группа Борлас», «БК-биллинг», БСС и «Борлас ИТЦ». В базе «Контур.фокус» за «Борлас АФС» числи
09.08.2017 «Борлас», «Техносерв» и «Информзащита» схлестнулись в борьбе за полумиллиардный заказ Казначейства

м контракта с компанией «Информзащита» в ФАС поступила жалоба от отстраненного участника закупки — «Борласа». Ранее две эти организации оказались финалистами аукциона на поставку и настройку «ж
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей

«Борлас» объявила о том, что ее выручка в России в 2016 г. выросла на 15,4% и составила 4,579

22.05.2017 «Борлас» займется внедрением и сопровождением продуктов «Галактики»

Корпорация «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение, которое, как ожидается, позволит усилить позиции ко
16.05.2017 «Борлас» создала систему управления предприятием на платформе 1С для «ГНПП Регион»

«Борлас» создала информационную систему управления предприятием для ведущего в России разработ
04.04.2017 «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с Fortinet

Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с компанией Fortinet, работающей в сфере информацион
28.03.2017 «Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков

«Борлас» объявила о создании системы учета и планирования финансовых потоков для российского п
17.03.2017 «Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием

«Борлас» объявила о поставке сетевого оборудования для Российского университета дружбы народов (РУДН). Как рассказали CNews в компании, оборудование развернуто в целях модернизации информационно
02.02.2017 «Борлас» пополнила свой портфель BI-решений платформой «Полиматика»

Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с российским разработчиком BI-системы и инструментов
23.11.2016 Oracle и «Борлас» представили новую стратегию «цифровизации» энергетики и ЖКХ

«Борлас» и Oracle Utilities (подразделение Oracle, специализирующееся на решениях для предприя
11.10.2016 GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»

Консалтинговая группа «Борлас» реализовала проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе к
02.08.2016 АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве

АгроХолдинг «Кубань», один из крупнейших агробизнесов юга России, входящий в состав группы «Базовый Элемент», и консалтинговая группа «Борлас» сообщили о впервые создаваемой информационной системе управления для бизнес-направления «Растениеводство» в практике сельхозпредприятий России. Компании применили специализированный про
14.07.2016 «Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников

Компания «Борлас» и группа «Кронштадт» запустили в опытную эксплуатацию систему разработки и управления
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными

Консалтинговая группа «Борлас» и российский разработчик инженерного ПО Datadvance представили решение по интеграции

08.06.2016 «Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша»

Консалтинговая группа «Борлас» совместно со специалистами компании «АЭМ-технологии» выполнила внедрение и доработку

26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4%

Выручка группы «Борлас» в России в 2015 г. составила p3,924 млрд, основная часть их которых — p3,303 млрд — п

Публикаций - 447, упоминаний - 920

Softline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6396 183
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1549 108
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 71 62
IBM - International Business Machines Corp 9260 49
7269 47
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 239 43
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 42
1С-ИЖТИСИ 31 42
SAP SE 4982 39
Крок - Croc 1730 34
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 34 31
Microsoft Corporation 23765 29
ФОРС - Центр разработки 574 27
Открытые технологии 688 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1895 23
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 542 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 977 17
АйТи 1312 17
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro 62 17
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 967 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 17
Cisco Systems 4938 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 15
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8184 15
Галактика - Корпорация 1429 14
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 90 13
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 282 12
Ростелеком - Связьинвест 1704 12
Oracle - Sun Microsystems 2207 12
Компьюлинк ГК - Compulink 418 12
Verysell - Верисел 317 11
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 232 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9894 11
NVision Group - Энвижн Груп 671 10
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 560 10
Ситроникс - Sitronics 1121 10
Квазар-Микро - КМ 163 10
HP - Hewlett-Packard 3621 10
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 203 29
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 14
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 14
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 169 11
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 11
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 310 9
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 54 8
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 109 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 372 7
Мосэнерго ПАО 125 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 7
Северсталь ПАО - Severstal 392 6
РЖД - Российские железные дороги 1672 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 248 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 309 6
Россети Ленэнерго 2395 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 456 6
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 190 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6324 5
Marks & Spencer 24 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 377 5
Роснефть НК - нефтяная компания 488 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 726 5
Почта России ПАО 2047 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 5
Интер РАО - Пермская ГРЭС 4 4
Белый Ветер 354 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 4
Газпром ПАО 1188 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 4
Альфа-Банк 1626 4
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 96 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 173 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 19
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 2
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Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 2
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ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 221
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8597 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10369 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18052 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8293 42
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3822 40
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1869 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9490 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11255 36
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10497 35
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РУДН - Российский университет дружбы народов 61 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 8 1
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