Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting

Группа «Борлас» обеспечит промышленным предприятиям переход с Teamcenter/NX на T-FLEX PLM с помощью инструментов искусственного интеллекта росту операционных рисков и снижению скорости вывода новых изделий на рынок. В ответ на эти вызовы группа «Борлас» предлагает типизированный продуктовый подход к миграции с фиксированными срок

Группа «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве о анализа CAE Fidesys на российских промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программны

Группа «Борлас» – в числе крупнейших игроков российского рынка HR Tech оналом в российских компаниях составлен CNews Analytics на основе выручки по направлению за 2024 г. Группа «Борлас» представлена в нем на 14 месте, продолжая укреплять свои позиции на рынке за

Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС равки в Налоговый кодекс России, увеличивающие с 1 января 2026 г. налоговую ставку НДС с 20 до 22%. Группа «Борлас» (ГК Softline) предоставляет экспертную поддержку по реализации законодательны

Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР, реестровая запись №21419) – разработка Группы «Борлас», позволяющая пользователям организовать мониторинг технического состояния объ

Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства Группа «Борлас» (ГК Softline, объявила о создании новой технологической практики, специализирующейся на комплексной оптимизации процессов проектирования и сооружения (Engineering & Construction) капита

Группа «Борлас» и АО «СиСофт Девелопмент» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве ступ к передовым инструментам и лучшим практикам цифровизации. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». Партнерство предусматривает создание интегрированных сервисов для цифровизац

SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве SL Prom Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline) и uруппа «Борлас» (ГК Softline) объявили о начале стратегического сотрудничества для совместной реализации проектов, направленных на комплексную трансформацию промышленных предприятий. В рамках партнерст

«Нова-Инжиниринг» и группа «Борлас» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и «Нова-Инжиниринг», инжиниринговая компания, специализирующаяся на внедрении инженерного ПО и реализации проектов с использованием техно

«ИскраТех» и «Борлас» объявили о стратегическом партнерстве Компания «ИскраТех», российский интегратор инженерных решений, заключила стратегическое партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys. CAE Fidesys – современный и быстро адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решени

CS Group и группа «Борлас» ускоряют цифровизацию отрасли с CAE Fidesys Компания CS Group, интегратор решений для цифровизации промышленности и строительства, заключила партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys. Сотрудничество нацелено на развитие отечественных инженерных технологий и создание импортонезависимой цифровой экосистемы для российско

Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовател

«Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) и компания «Цифровые решения» объявляют о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на совместное развитие и внедрение передовых решений

Группа «Борлас» – эксклюзивный дистрибьютор ПО CAE Fidesys Группа «Борлас» (входит в ГК Softline) получила эксклюзивные права на дистрибуцию ПО и развитие партн

СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и группа «Борлас» (входит в ГК Softlinе) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью обучения студентов и специалистов промышленных предприятий технологическим инновациям: внедрению аддитив

Штат консультантов практики «1C» «Борлас» вырос до 300 человек Численность «1С»-консультантов совместной практики группы «Борлас» за год существенно выросла и достигла 300 сотрудников. На данный момент «1С»-практика группы «Борлас» представлена двумя направлениями: центром цифровой трансформации (ЦЦТ) и «Эд

Новая разработка группы «Борлас» включена в реестр российского ПО «Борлас» сообщила о включении мобильной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР) компании в реестр российского программного обеспечения Минцифры. В МСУ ТОиР реализован

Новая разработка Группы «Борлас» - МСУ ТОиР - включена в Реестр российского ПО ции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. Егор Кукушкин, коммерческий директор Группы «Борлас»: «При разработке данного решения мы стремились в полной мере использовать сво

«Эдит Про»: рынок ERP в 2024 г. вырастет на 10-12% Согласно прогнозам «Эдит Про» (группа «Борлас»), российский рынок ERP-систем в 2024 г. сохранит темпы роста и по итогам года

ЦЦТ «Борлас Эдит» автоматизировал процесс управления имуществом ДОСААФ России К Softline) – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И

Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит» нам реализовывать более комплексные и сложные внедрения», — сказал генеральный директор «Эдит Про» (Группа «Борлас») Дмитрий Кичко. Виталий Германов работает в «Эдит Про» со дня основания. Начи

«Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С» офтлайн» через «Борлас АС» получила контроль над ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Группа Борлас» и ООО «Борлас Инженерно технический центр». Дополнительно «Софтлайн» заключила

«Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве ны в развитии эффективных отношений с партнерами и создании выгодных для обеих сторон возможностей. Группа «Борлас» обладает глубокой экспертизой, и мы уверены, что проекты, реализованные на ба

Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про» Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о назначении Киры Есиной на должность руководителя Департамента про

«Борлас» добавил в портфель решений продукты экосистемы «Астра» дин из основоположников рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «БСС», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «ЦЦТ» и ООО

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex D

Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас» ат все дочерние общества группы «Борлас», утверждает представитель «Эдит про». В группу входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И

Softline приобрела долю в ИТ-компании «Борлас» ельствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И

Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. я, сотрудничающих с КНИТУ-КАИ. Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев: «КНИТУ-КАИ, компания «Топ cистемы» и группа «Борлас» сделали важный шаг. Уверен, что совместно мы придем к большому результату. КН

«Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Tempo («Темпо

«Борлас» дополнила продуктовый портфель решениями «Мой офис» Группа «Борлас» получила статус авторизованного партнера компании «Мой офис» – российского производителя офисного программного обеспечения. В рамках сотрудничества компании предложат рынку безопасные и

ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит» стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас

«Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами. укции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции. *** В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И

Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про» Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководителем новог

«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечес

ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас

Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate е. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас И

«Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» стник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас

Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение ия. «Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас