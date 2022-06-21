Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение

Группа «Борлас» стала авторизованным партнером российского разработчика систем хранения данных и серверных платформ – компании Gagar>N. Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

Компания Gagar>n разрабатывает и производит серверное оборудование, в том числе механику, схемотехнику и серверное программное обеспечение. Оборудование Gagar>n производится в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP) и рассчитано на применение в динамически расширяемых инфраструктурах с высокой нагрузкой.

Gagar>n является членом Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и партнером Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»).

Продукты компании включены в реестр радиоэлектронной и промышленной продукции Минпромторга. Оборудование, размещенное в этом реестре, имеет статус российского и может закупаться госзаказчиками без ограничений, связанных с импортозамещением.

«Статус авторизованного партнера Gagar> N – это не только начало взаимовыгодного сотрудничества между нашими компаниями, но и новые возможности для заказчиков “Борлас”, перед которыми встал вопрос выбора высокоэффективной, гибкой и независимой вычислительной инфраструктуры. Это коснется в первую очередь государственных заказчиков, закупающих оборудование по процедуре, регулируемой законами 44-ФЗ и 223-ФЗ», - сказал директор дирекции инфраструктурных решений группы «Борлас» Денис Веденин.

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Gagar>n — производитель российского серверного оборудования полного цикла, располагающий собственным дизайн-центром, лабораторией и контрактным производством. Серверное оборудование Gagar>n производится в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP). Особенностью спецификаций OCP является полная архитектурная открытость, отсутствие vendor-lockin, снижение стоимости владения и широкий спектр применения.

«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ».