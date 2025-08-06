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Softline Софтлайн Технологии Borlas Security Systems Борлас Секьюрити Системз (БСС)

Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС)

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера 1
06.08.2025 ГК Softline объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии» 1
23.04.2024 «Эдит Про»: рынок ERP в 2024 г. вырастет на 10-12% 2
15.04.2024 ЦЦТ «Борлас Эдит» автоматизировал процесс управления имуществом ДОСААФ России 2
10.04.2024 Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит» 2
03.04.2024 «Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С» 2
21.12.2023 «Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве 2
15.12.2023 Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про» 2
28.08.2023 Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас» 2
16.08.2023 Знаменитого российского производителя БПЛА хотят банкротить за неуплату: «Мы надеялись, что нас не обманут» 1
13.07.2023 Softline приобрела долю в ИТ-компании «Борлас» 2
05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. 2
23.06.2023 «Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге 2
24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит» 2
22.05.2023 «Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами. 2
22.02.2023 Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про» 2
21.10.2022 ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» 2
10.10.2022 Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate 2
27.09.2022 «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» 2
21.06.2022 Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение 2
03.06.2022 «Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный». 2
24.12.2021 «Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С» 2
24.12.2020 «Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности 2
06.11.2013 «Астерос» хантит команды в департамент по борьбе с терроризмом 1
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении 1
16.07.2013 «Борлас» добавит к технической безопасности информационную 1
06.02.2013 «Борлас» помогает «Почте России» отслеживать запрещённые отправления 1
18.12.2012 «Борлас» оснастила досмотровыми сканерами комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки» 1
18.10.2012 Аэропорт Нижнего Новгорода протестировал «Мини-портал» 1
02.02.2012 Развод IBS и «Борлас» затягивается, но сотрудники уже переезжают 1
22.12.2011 Развод IBS – «Борлас»: Ананьин продает свою долю IBS 1
19.12.2011 Команда "Борлас" выходит из IBS 1
29.10.2007 IBS и Борлас: подробности поглощения 1
26.07.2007 Внуково тестируют новейший сканер для досмотра пассажиров 1
18.06.2007 Биометрия защитит пассажиров аэропорта «Курумоч»: портал SafeScout 100 1
26.04.2007 "Домодедово" усилил безопасность с помощью сканеров нового поколения 1
19.04.2007 IBS и «Борлас» потратят средства от IPO на менеджеров 1
17.04.2007 «Борлас» и IBS признались в слиянии 1
31.01.2007 «Борлас Секьюрити Системз» создает новый департамент 1
21.12.2006 "Борлас Секьюрити Системз" продемонстрировала новое досмотровое оборудование 1

Публикаций - 44, упоминаний - 64

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 42
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 28 18
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 17
8637 13
Oracle Corporation 6790 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 8
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 7
Softline - Софтлайн 3071 7
SAP SE 5363 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 4
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 4
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
IBS SouthEast Integration 4 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 3
IBS Systems Integration Limited 5 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 2
Borlas Украина 10 2
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 9 2
Microsoft Corporation 24987 2
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 3 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 46 2
Открытые технологии 708 1
IBM - International Business Machines Corp 9494 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
InfoWatch - Инфовотч 1055 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
БелСофт НПП 2 1
Dell EMC 5056 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
Softkey - Софткей 210 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Казахстан 2 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Сателлит Сервис 3 1
БиоКон НПК 2 1
Dassault Systemes 222 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 3
Россети Ленэнерго 1700 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 1
Почта России ПАО 2199 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 199 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 280 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 239 1
Газпром ПАО 1379 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
Композит 96 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
Верный - торговая сеть 299 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 116 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 33 1
Харцызский трубный завод 6 1
ГПБ - Газпромбанк 1131 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 61 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Судебная власть - Judicial power 2355 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5129 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6152 1
Федеральное казначейство России 1832 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 380 1
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2071 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3206 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5634 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 255 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
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1С:Бухгалтерия КОРП 51 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 971 1
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Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 28 1
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Radix Tempo 25 1
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Hawk House - Amber Bonus Management 6 1
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Hawk House - Amber CRM 21 1
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Hawk House - Amber HRMS 7 1
Hawk House - Amber DocFlow 7 1
Hawk House - Amber Staff 7 1
Hawk House - Amber Retail Staff 5 1
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Мацоцкий Сергей 177 6
Прозоров Андрей 17 3
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Ананьев Алексей 110 1
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Россия - РФ - Российская федерация 151689 36
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 9
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3263 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3076 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2786 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1549 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1267 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2565 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Россия - СФО - Новосибирск 4508 1
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Европа 24467 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 675 1
Россия - УФО - Свердловская область 1639 1
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 13 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 1
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