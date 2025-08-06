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Softline Софтлайн Технологии Borlas Security Systems Борлас Секьюрити Системз (БСС)
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 30 дел, на cумму 191 720 250 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Ананьин Алексей 84 12
|Кичко Дмитрий 67 10
|Мацоцкий Сергей 177 6
|Прозоров Андрей 17 3
|Карев Аркадий 19 3
|Иванов Дмитрий 95 2
|Мордухович Александр 3 2
|Ткачев Станислав 9 2
|Лавров Владимир 86 2
|Жебрун Сергей 2 2
|Тикунов Валерий 2 2
|Кувшинов Роман 7 2
|Власов Александр 12 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Баланова Светлана 35 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Левин Константин 37 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Закрепин Евгений 61 1
|Садков Дмитрий 12 1
|Полянский Андрей 2 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Буданов Иван 1 1
|Веденин Денис 3 1
|Головкин Константин 5 1
|Семилеткин Виктор 1 1
|Тарасюк Максим 1 1
|Пащенко Сергей 1 1
|Мороз Дмитрий 5 1
|Жаркова Роксана 1 1
|Рыбаков Александр 30 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Беспалов Виктор 8 1
|Герасимов Александр 43 1
|Бурдюг Никита 1 1
|Вейкин Олег 2 1
|Александрян Врам 4 1
|Германов Виталий 1 1
|Есина Кира 1 1
|Воронцов Андрей 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 6
|IDC - International Data Corporation 4927 1
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