«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо» более защищенной. «“Ростелеком” приглашает всех представителей телеком-рынка к участию в программе “Чистое небо». Каждому оператору мы готовы предложить наиболее выгодную форму реализации пере

«Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо» «Ростелеком» и администрация города Ставрополя подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проектов «Умный город» и «Чистое небо». Документ удостоверили подписями первый заместитель главы администрации города Ставрополя Александр Мясоедов и директор Ставропольского филиала «Ростелекома» Роман Завязкин. «”Рост

«Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону «Ростелеком» завершил первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону. Специалисты компании перенесли оптоволоконные линии оператора «ЭР-Телеком» с высоковольтных опор в собственную кабельную канализацию. Благодаря проведенной работ

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Патч 1.5.09 Компания GSC Game World выпустила патч версии 1.5.09 для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скачать обновление можно здесь.Патч версии 1.5.09 вносит ряд различных исправлений и улучшений как в одиночной, так и в многопользовательской игре.Рекомендуем всем ознакомиться со

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Патч 1.5.08 Компания GSC Game World опубликовала новый патч версии 1.5.08 для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Обновление вносит ряд изменений в сетевую игру. Рекомендуем всем ознакомиться со списком изменений и другой важной информацией о патче.Сохраненные игры версий 1.5.04 - 1.5.07 буду

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо, патч 1.5.05 Закончено активное тестирование нового патча 1.5.05 для игры "S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо". Данный патч вносит ряд различных исправлений и улучшений как в одиночной, так и в многопользовательской игре. Сохраненные игры версии 1.5.04 будут работать с версией 1.5.05. Внима

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо патч 1.5.0.4 которых второстепенных квестов- Исправлен алгоритм проводников. Теперь они могут провести вас в большее количество локаций.- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог стать враждебным к группировке «Чистое Небо».- Исправлена начальная позиция игрока при переходе между локациями.- Исправлены ошибки в реакции детектора на аномалии и артефакты. Детектор больше не реагирует на артефакты, котор

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" в печати Фирма "1С" сообщает, что "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" - долгожданный приквел культового шутера, созданного и издаваемого компанией GSC Game World, отправлен в печать и появится в продаже 22 августа.Игра будет представлена в магазинах

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Системные требования Опубликованы системные требования для готовящегося к релизу шутера "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Минимальная конфигурация:Microsoft Windows 2000(SP4)/XP/Vista (SP1)Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+512 MB RAM10 GB места на диске128 MB DirectX 8.0 совместимая видеокарта /

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Известный американский игровой портал Voodoo Extreme огласил победителей среди номинантов "Best of E3 2008". Проект "S.T.A.L.K.E.

Коллекционное издание "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" Осталось меньше двух месяцев до Выброса, релиза игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Совсем скоро сталкеры столкнутся с новыми опасностями Зоны Отчуждения и для того, чтобы игроки были подготовлены к этому событию, разработчики укомплектовали специальное подарочно

S.T.A.L.K.E.R.: "Чистое Небо". Видео На прошедшей выставке Е3, был показан вступительный ролик приквела "Чистое Небо". Ролик показывает начальную сюжетную завязку, рекомендуется к просмотру.Сюжет «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Видео Предлагаем вашему вниманию новый видеоролик из приквела "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от GSC Game World. Выйдет игра 29 августа этого года. Скачать видео "Атмосфера Зоны" можно здесь (85,15 МБ).Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до с

Презентация "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" Кто бы мог подумать, что в центре Москвы, на Арбате, в офисе NVIDIA, развернулась локальная Зона Отчуждения. Команда разработчиков GSC привезла с собой презентационный билд приквела "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Портал "Реактор" не мог обойти стороной столь знаменательное событие. Впечатления о мероприятии читайте в отчете.

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" на КРИ 2008 Портал "Реактор" опубликовал репортаж с КРИ 2008, посвященный демонстрации игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Пройдя по этой ссылке вы можете ознакомится с текстом репортажа, посмотреть новые скриншоты. Здесь же можно найти и ссылку на DX10-видеоролик в высоком качестве.Напомним, что выхо

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Дата выхода рных игр и его издательское подразделение - GSC World Publishing, совместно с Koch Media, одним из лидирующих издателей игр и приложений, объявляют запланированную дату релиза проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Согласно утвержденному плану, мировой выход игры состоится 29 августа 2008 года. Чистое Небо будет издаваться под торговыми марками GSC World Publishing и Deep Silver."Тема

Презентация игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" .R. Василия Орехова, Андрея Левицкого, Дмитрия Янковского, а также Сергея Дяченко (в качестве председателя жюри конкурса синопсисов).Отдельным пунктом встречи станет презентация игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Вход на презентацию - бесплатный.Напомним, что сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа ст

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Есть и не очень приятная информация, касающаяся сроков выхода игры. Компания Koch Media, западный издатель приквела, сообщила порталу videogaming247.com

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа сталкеров впервые подо

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты В нашу галерею игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World добавлено два новых скриншота с видами города Лиманска. Выход приквела запланирован на первый квартал этого года. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выход приквела запланирован на первый квартал этого года. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной иг

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Ответы на вопросы Как и было обещано, компания GSC Game World ответила на вопросы по проекту "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Вопросы были собраны с порталов Stalker-game, Gameinator, "Реактор", сообщество "Сталкер"Благодарим разработчиков игры за открытую и откровенную беседу. В пятницу вечером ребята л

Вопросы к разработчикам «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» Представители студии GSC Game World любезно согласились ответить на вопросы посетителей нашего сайта, касающиеся игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». До 20:30 пятницы 1 февраля 2008 года (по московскому времени) любой желающий может задать вопрос по проекту в этой теме нашего форума. С 19:00 до 20:30 1 февраля разработчики отве

Превью S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Приключения в Зоне Отчуждения продолжаются В июле этого года компания GSC Game World официально анонсировала свой новый проект — S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Поскольку один из наших авторов проживает в Киеве, грешно было бы не воспользоваться случаем и не отправить его в гости к флагману украинского игростроения, чтобы он лично смог поз

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Анонс Компания GSC Game World анонсирует «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» для ПК - официальный приквел к самой атмосферной игре 2007 года Survival FPS S.T.A.L.K.E.R.Сюжет «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» переносит игроков за год до событий оригинальн

Биометрия защитит пассажиров аэропорта «Курумоч»: портал SafeScout 100 В Международном аэропорту «Курумоч» (г. Самара) запущен новейший досмотровый сканирующий портал SafeScout 100, ставший частью системы комплексной безопасности программы «Чистое небо». Портал внедрен службой авиационной безопасности аэропорта совместно с компанией «Борлас Секьюрити Системз» и НПК «БиоКон». Принцип действия портала SafeScout основан на «радиосигн