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Ростелеком Чистое небо



14.01.2020 «Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо»

более защищенной. «“Ростелеком” приглашает всех представителей телеком-рынка к участию в программе “Чистое небо». Каждому оператору мы готовы предложить наиболее выгодную форму реализации пере
17.10.2019 «Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо»

«Ростелеком» и администрация города Ставрополя подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проектов «Умный город» и «Чистое небо». Документ удостоверили подписями первый заместитель главы администрации города Ставрополя Александр Мясоедов и директор Ставропольского филиала «Ростелекома» Роман Завязкин. «”Рост
21.08.2019 «Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» завершил первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону. Специалисты компании перенесли оптоволоконные линии оператора «ЭР-Телеком» с высоковольтных опор в собственную кабельную канализацию. Благодаря проведенной работ
23.04.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Патч 1.5.09

Компания GSC Game World выпустила патч версии 1.5.09 для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скачать обновление можно здесь.Патч версии 1.5.09 вносит ряд различных исправлений и улучшений как в одиночной, так и в многопользовательской игре.Рекомендуем всем ознакомиться со
09.01.2009 S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Патч 1.5.08

Компания GSC Game World опубликовала новый патч версии 1.5.08 для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Обновление вносит ряд изменений в сетевую игру. Рекомендуем всем ознакомиться со списком изменений и другой важной информацией о патче.Сохраненные игры версий 1.5.04 - 1.5.07 буду
30.09.2008 S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо, патч 1.5.05

Закончено активное тестирование нового патча 1.5.05 для игры "S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо". Данный патч вносит ряд различных исправлений и улучшений как в одиночной, так и в многопользовательской игре. Сохраненные игры версии 1.5.04 будут работать с версией 1.5.05. Внима
06.09.2008 S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо патч 1.5.0.4

которых второстепенных квестов- Исправлен алгоритм проводников. Теперь они могут провести вас в большее количество локаций.- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог стать враждебным к группировке «Чистое Небо».- Исправлена начальная позиция игрока при переходе между локациями.- Исправлены ошибки в реакции детектора на аномалии и артефакты. Детектор больше не реагирует на артефакты, котор
15.08.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" в печати

Фирма "1С" сообщает, что "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" - долгожданный приквел культового шутера, созданного и издаваемого компанией GSC Game World, отправлен в печать и появится в продаже 22 августа.Игра будет представлена в магазинах

01.08.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Системные требования

Опубликованы системные требования для готовящегося к релизу шутера "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Минимальная конфигурация:Microsoft Windows 2000(SP4)/XP/Vista (SP1)Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+512 MB RAM10 GB места на диске128 MB DirectX 8.0 совместимая видеокарта /

30.07.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Известный американский игровой портал Voodoo Extreme огласил победителей среди номинантов "Best of E3 2008". Проект "S.T.A.L.K.E.
21.07.2008 Коллекционное издание "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо"

Осталось меньше двух месяцев до Выброса, релиза игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Совсем скоро сталкеры столкнутся с новыми опасностями Зоны Отчуждения и для того, чтобы игроки были подготовлены к этому событию, разработчики укомплектовали специальное подарочно
18.07.2008 S.T.A.L.K.E.R.: "Чистое Небо". Видео

На прошедшей выставке Е3, был показан вступительный ролик приквела "Чистое Небо". Ролик показывает начальную сюжетную завязку, рекомендуется к просмотру.Сюжет «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E
02.07.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Видео

Предлагаем вашему вниманию новый видеоролик из приквела "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от GSC Game World. Выйдет игра 29 августа этого года. Скачать видео "Атмосфера Зоны" можно здесь (85,15 МБ).Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до с
01.07.2008 Презентация "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо"

Кто бы мог подумать, что в центре Москвы, на Арбате, в офисе NVIDIA, развернулась локальная Зона Отчуждения. Команда разработчиков GSC привезла с собой презентационный билд приквела "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Портал "Реактор" не мог обойти стороной столь знаменательное событие. Впечатления о мероприятии читайте в отчете.
16.06.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа
05.06.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа
23.04.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" на КРИ 2008

Портал "Реактор" опубликовал репортаж с КРИ 2008, посвященный демонстрации игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Пройдя по этой ссылке вы можете ознакомится с текстом репортажа, посмотреть новые скриншоты. Здесь же можно найти и ссылку на DX10-видеоролик в высоком качестве.Напомним, что выхо
27.03.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Дата выхода

рных игр и его издательское подразделение - GSC World Publishing, совместно с Koch Media, одним из лидирующих издателей игр и приложений, объявляют запланированную дату релиза проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Согласно утвержденному плану, мировой выход игры состоится 29 августа 2008 года. Чистое Небо будет издаваться под торговыми марками GSC World Publishing и Deep Silver."Тема

19.03.2008 Презентация игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо"

.R. Василия Орехова, Андрея Левицкого, Дмитрия Янковского, а также Сергея Дяченко (в качестве председателя жюри конкурса синопсисов).Отдельным пунктом встречи станет презентация игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Вход на презентацию - бесплатный.Напомним, что сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа ст
07.03.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Есть и не очень приятная информация, касающаяся сроков выхода игры. Компания Koch Media, западный издатель приквела, сообщила порталу videogaming247.com
04.03.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа сталкеров впервые подо
15.02.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты

В нашу галерею игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World добавлено два новых скриншота с видами города Лиманска. Выход приквела запланирован на первый квартал этого года. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо

14.02.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выход приквела запланирован на первый квартал этого года. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной иг
02.02.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Ответы на вопросы

Как и было обещано, компания GSC Game World ответила на вопросы по проекту "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Вопросы были собраны с порталов Stalker-game, Gameinator, "Реактор", сообщество "Сталкер"Благодарим разработчиков игры за открытую и откровенную беседу. В пятницу вечером ребята л
31.01.2008 Вопросы к разработчикам «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо»

Представители студии GSC Game World любезно согласились ответить на вопросы посетителей нашего сайта, касающиеся игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». До 20:30 пятницы 1 февраля 2008 года (по московскому времени) любой желающий может задать вопрос по проекту в этой теме нашего форума. С 19:00 до 20:30 1 февраля разработчики отве
30.08.2007 Превью S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Приключения в Зоне Отчуждения продолжаются

В июле этого года компания GSC Game World официально анонсировала свой новый проект — S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Поскольку один из наших авторов проживает в Киеве, грешно было бы не воспользоваться случаем и не отправить его в гости к флагману украинского игростроения, чтобы он лично смог поз
12.07.2007 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Анонс

Компания GSC Game World анонсирует «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» для ПК - официальный приквел к самой атмосферной игре 2007 года Survival FPS S.T.A.L.K.E.R.Сюжет «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» переносит игроков за год до событий оригинальн
18.06.2007 Биометрия защитит пассажиров аэропорта «Курумоч»: портал SafeScout 100

В Международном аэропорту «Курумоч» (г. Самара) запущен новейший досмотровый сканирующий портал SafeScout 100, ставший частью системы комплексной безопасности программы «Чистое небо». Портал внедрен службой авиационной безопасности аэропорта совместно с компанией «Борлас Секьюрити Системз» и НПК «БиоКон». Принцип действия портала SafeScout основан на «радиосигн
25.05.2006 Аэропорты России оснастят "считывателями мыслей"

Безопасность в аэропортах будут контролировать не только загранпаспорта нового поколения, выдача которых началась на прошлой неделе. В самарском аэропорту Курумоч на днях в рамках программы «Чистое небо» будет введена первая в нашей стране и одна из первых в Евразии система биометрического контроля для часто летающих пассажиров, созданная российскими разработчиками из НПК «Биокон».

Публикаций - 53, упоминаний - 54

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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Irrational Games 47 9
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2K Games 212 2
Nvidia Corp 3513 2
БиоКон НПК 2 2
Plaion - Koch Media 8 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
МегаФон 8969 1
ИКС - Форпост 74 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Microsoft Corporation 24684 1
Intel Corporation 12225 1
AMD Graphics Product Group - ATI 944 1
Valve Software 209 1
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
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Deep Silver 57 1
Koch Industries 12 1
Casio 332 1
Ракурс НПФ 162 1
Беспилотные авиационные системы 53 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 17
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1366 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2680 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1258 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1556 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 72 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
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