Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Чистое небо
|14.01.2020
|
«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо»
более защищенной. «“Ростелеком” приглашает всех представителей телеком-рынка к участию в программе “Чистое небо». Каждому оператору мы готовы предложить наиболее выгодную форму реализации пере
|17.10.2019
|
«Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо»
«Ростелеком» и администрация города Ставрополя подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проектов «Умный город» и «Чистое небо». Документ удостоверили подписями первый заместитель главы администрации города Ставрополя Александр Мясоедов и директор Ставропольского филиала «Ростелекома» Роман Завязкин. «”Рост
|21.08.2019
|
«Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону
«Ростелеком» завершил первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону. Специалисты компании перенесли оптоволоконные линии оператора «ЭР-Телеком» с высоковольтных опор в собственную кабельную канализацию. Благодаря проведенной работ
|23.04.2009
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Патч 1.5.09
Компания GSC Game World выпустила патч версии 1.5.09 для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скачать обновление можно здесь.Патч версии 1.5.09 вносит ряд различных исправлений и улучшений как в одиночной, так и в многопользовательской игре.Рекомендуем всем ознакомиться со
|09.01.2009
|
S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Патч 1.5.08
Компания GSC Game World опубликовала новый патч версии 1.5.08 для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Обновление вносит ряд изменений в сетевую игру. Рекомендуем всем ознакомиться со списком изменений и другой важной информацией о патче.Сохраненные игры версий 1.5.04 - 1.5.07 буду
|30.09.2008
|
S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо, патч 1.5.05
Закончено активное тестирование нового патча 1.5.05 для игры "S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо". Данный патч вносит ряд различных исправлений и улучшений как в одиночной, так и в многопользовательской игре. Сохраненные игры версии 1.5.04 будут работать с версией 1.5.05. Внима
|06.09.2008
|
S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо патч 1.5.0.4
которых второстепенных квестов- Исправлен алгоритм проводников. Теперь они могут провести вас в большее количество локаций.- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог стать враждебным к группировке «Чистое Небо».- Исправлена начальная позиция игрока при переходе между локациями.- Исправлены ошибки в реакции детектора на аномалии и артефакты. Детектор больше не реагирует на артефакты, котор
|15.08.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" в печати
Фирма "1С" сообщает, что "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" - долгожданный приквел культового шутера, созданного и издаваемого компанией GSC Game World, отправлен в печать и появится в продаже 22 августа.Игра будет представлена в магазинах
|01.08.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Системные требования
Опубликованы системные требования для готовящегося к релизу шутера "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Минимальная конфигурация:Microsoft Windows 2000(SP4)/XP/Vista (SP1)Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+512 MB RAM10 GB места на диске128 MB DirectX 8.0 совместимая видеокарта /
|30.07.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Известный американский игровой портал Voodoo Extreme огласил победителей среди номинантов "Best of E3 2008". Проект "S.T.A.L.K.E.
|21.07.2008
|
Коллекционное издание "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо"
Осталось меньше двух месяцев до Выброса, релиза игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Совсем скоро сталкеры столкнутся с новыми опасностями Зоны Отчуждения и для того, чтобы игроки были подготовлены к этому событию, разработчики укомплектовали специальное подарочно
|18.07.2008
|
S.T.A.L.K.E.R.: "Чистое Небо". Видео
На прошедшей выставке Е3, был показан вступительный ролик приквела "Чистое Небо". Ролик показывает начальную сюжетную завязку, рекомендуется к просмотру.Сюжет «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E
|02.07.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Видео
Предлагаем вашему вниманию новый видеоролик из приквела "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от GSC Game World. Выйдет игра 29 августа этого года. Скачать видео "Атмосфера Зоны" можно здесь (85,15 МБ).Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до с
|01.07.2008
|
Презентация "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо"
Кто бы мог подумать, что в центре Москвы, на Арбате, в офисе NVIDIA, развернулась локальная Зона Отчуждения. Команда разработчиков GSC привезла с собой презентационный билд приквела "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Портал "Реактор" не мог обойти стороной столь знаменательное событие. Впечатления о мероприятии читайте в отчете.
|16.06.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа
|05.06.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выйдет игра 29 августа.Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа
|23.04.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" на КРИ 2008
Портал "Реактор" опубликовал репортаж с КРИ 2008, посвященный демонстрации игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Пройдя по этой ссылке вы можете ознакомится с текстом репортажа, посмотреть новые скриншоты. Здесь же можно найти и ссылку на DX10-видеоролик в высоком качестве.Напомним, что выхо
|27.03.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Дата выхода
рных игр и его издательское подразделение - GSC World Publishing, совместно с Koch Media, одним из лидирующих издателей игр и приложений, объявляют запланированную дату релиза проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Согласно утвержденному плану, мировой выход игры состоится 29 августа 2008 года. Чистое Небо будет издаваться под торговыми марками GSC World Publishing и Deep Silver."Тема
|19.03.2008
|
Презентация игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо"
.R. Василия Орехова, Андрея Левицкого, Дмитрия Янковского, а также Сергея Дяченко (в качестве председателя жюри конкурса синопсисов).Отдельным пунктом встречи станет презентация игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Вход на презентацию - бесплатный.Напомним, что сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа ст
|07.03.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Есть и не очень приятная информация, касающаяся сроков выхода игры. Компания Koch Media, западный издатель приквела, сообщила порталу videogaming247.com
|04.03.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R. в 2011 год.Группа сталкеров впервые подо
|15.02.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты
В нашу галерею игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World добавлено два новых скриншота с видами города Лиманска. Выход приквела запланирован на первый квартал этого года. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо
|14.02.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" от компании GSC Game World. Выход приквела запланирован на первый квартал этого года. Сюжет "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" переносит игроков за год до событий оригинальной иг
|02.02.2008
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Ответы на вопросы
Как и было обещано, компания GSC Game World ответила на вопросы по проекту "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Вопросы были собраны с порталов Stalker-game, Gameinator, "Реактор", сообщество "Сталкер"Благодарим разработчиков игры за открытую и откровенную беседу. В пятницу вечером ребята л
|31.01.2008
|
Вопросы к разработчикам «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо»
Представители студии GSC Game World любезно согласились ответить на вопросы посетителей нашего сайта, касающиеся игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». До 20:30 пятницы 1 февраля 2008 года (по московскому времени) любой желающий может задать вопрос по проекту в этой теме нашего форума. С 19:00 до 20:30 1 февраля разработчики отве
|30.08.2007
|
Превью S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Приключения в Зоне Отчуждения продолжаются
В июле этого года компания GSC Game World официально анонсировала свой новый проект — S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Поскольку один из наших авторов проживает в Киеве, грешно было бы не воспользоваться случаем и не отправить его в гости к флагману украинского игростроения, чтобы он лично смог поз
|12.07.2007
|
"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Анонс
Компания GSC Game World анонсирует «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» для ПК - официальный приквел к самой атмосферной игре 2007 года Survival FPS S.T.A.L.K.E.R.Сюжет «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо» переносит игроков за год до событий оригинальн
|18.06.2007
|
Биометрия защитит пассажиров аэропорта «Курумоч»: портал SafeScout 100
В Международном аэропорту «Курумоч» (г. Самара) запущен новейший досмотровый сканирующий портал SafeScout 100, ставший частью системы комплексной безопасности программы «Чистое небо». Портал внедрен службой авиационной безопасности аэропорта совместно с компанией «Борлас Секьюрити Системз» и НПК «БиоКон». Принцип действия портала SafeScout основан на «радиосигн
|25.05.2006
|
Аэропорты России оснастят "считывателями мыслей"
Безопасность в аэропортах будут контролировать не только загранпаспорта нового поколения, выдача которых началась на прошлой неделе. В самарском аэропорту Курумоч на днях в рамках программы «Чистое небо» будет введена первая в нашей стране и одна из первых в Евразии система биометрического контроля для часто летающих пассажиров, созданная российскими разработчиками из НПК «Биокон».
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|GSC Game World 101 24
|Irrational Games 47 9
|1С 8280 5
|Ростелеком 9768 3
|2K Games 212 2
|Nvidia Corp 3513 2
|БиоКон НПК 2 2
|Plaion - Koch Media 8 2
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
|МегаФон 8969 1
|ИКС - Форпост 74 1
|Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
|Microsoft Corporation 24684 1
|Intel Corporation 12225 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 944 1
|Valve Software 209 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
|Deep Silver 57 1
|Koch Industries 12 1
|Casio 332 1
|Ракурс НПФ 162 1
|Беспилотные авиационные системы 53 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
|СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
|Администрация Ставрополя 16 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|Levine Ken - Левайн Кен 16 9
|Газаров Артур 77 2
|Крючкова Наталия 18 1
|Шалюгин Павел 3 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Завязкин Роман 12 1
|Мясоедов Александр 1 1
|Григорович Сергей 5 1
|Орехов Василий 1 1
|Большаков Антон 3 1
|Янковский Дмитрий 1 1
|Левицкий Андрей 4 1
|Дяченко Сергей 2 1
|Плотникова Людмила 1 1
|Яворский Олег 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.