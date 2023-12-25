Аудиокнига Audiobook
|25.12.2023
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Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска»
25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны п
|10.01.2023
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Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии
сти в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с любого совместимого устройства. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Для клиентов оператора, которые предпочитают аудиокниги, запущен новый формат – подписка «Литрес. Читай и слушай». За 549 руб. в месяц она дает неограниченный доступ к одному из самых обширных каталогов аудиокниг на рынке, а также к их эл
|07.10.2022
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Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM
ЛитРес: Книги и аудиокниги Одно из самых популярных приложений в этой категории, которое позволяет слушать книги и подкасты. Пользователю предлагается более 140 000 аудиокниг, 50 000 из которых — бесплатные. П
|29.06.2022
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«ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги
Книжный сервис «ЛитРес» представляет новый формат покупки контента, сообщили CNews представители «ЛитРес». Для читателей которые предпочитают аудиокниги, слушают более 1-2 книг в месяц и привыкли знакомиться сразу с несколькими произведениями одновременно, запущен новый формат — «ЛитРес: Подписка». За 399 руб. в месяц она дает возмож
|28.05.2021
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«ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке
«ЛитРес» стал первой компанией, которая интегрировала аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустила оплату в навыке. Навык «Аудиокниги ЛитРес» дает возможность включать произведения, приобретенные в сервисе, а также около 10 т
|01.07.2005
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"МегаФон" предлагает аудиокниги в мобильнике
Сеть мобильной связи «МегаФон-Москва» и компания «Открытые коммуникации» объявляют о запуске новой развлекательной голосовой услуги «Аудиокниги». Абонентам сети «МегаФон» стала доступна библиотека аудиокниг, содержащая более тысячи звуковых произведений. Интерактивная телефонная служба «Аудиокниги» — это пополняе
|17.06.2005
|Итоги конкурса IRIVER «Аудиокнига в MP3-плеере»
|08.06.2005
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Спутниковое радио и аудиокниги совместятся в плеерах
й стремительно развивается в последнее время. Audible планирует транслировать через свой сайт программы XM Satellite Radio, которое, в свою очередь, будет передавать в эфир радиопостановки, новости и аудиокниги от Audible. Несмотря на то что все передачи платные, аудитория XM Satellite Radio уже сейчас превышает 2,1 млн. подписчиков. Они с удовольствием платят $10 в месяц за возможность слу
|12.05.2000
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Random House и Audible Inc. будут продавать аудиокниги через Интернет
выпускать аудиозаписи для распространения в Интернет. Аудиозаписи, успешно продаваемые через сеть, в дальнейшем будут выпускаться и в традиционном виде - на оптических дисках и аудиокассетах. Первые аудиокниги, предназначенные для распространения подобным образом, появятся летом.
Аудиокнига и организации, системы, технологии, персоны:
|Пелевин Виктор 13 5
|Анурьев Сергей 25 5
|Донцова Дарья 15 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 4
|Рябыко Максим 11 3
|Глуховский Дмитрий 22 3
|Колесников Олег 20 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Ковалев Игорь 31 3
|Белоусов Максим 108 3
|Шакиров Марат 61 3
|Телятников Алексей 21 3
|Леин Леонид 6 3
|Дмитриев Сергей 33 3
|Демин Владимир 25 3
|Алтухов Дмитрий 45 3
|Симонов Игорь 102 3
|Коротков Андрей 85 3
|Славин Борис 34 3
|Иншаков Дмитрий 49 3
|Урусов Александр 17 3
|Старовойтов Константин 9 3
|Пестряков Павел 7 3
|Белец Сергей 5 3
|Чадин Сергей 4 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Пронькин Андрей 3 3
|Басырова Диляра 4 3
|Гриднева Ирина 3 3
|Кива Владимир 4 3
|Тенцер Анатолий 4 3
|Путин Владимир 3171 2
|Казарян Карен 74 2
|Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 2
|Русинов Владимир 28 2
|Гевак Андрей 14 2
|Самошкина Диана 33 2
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