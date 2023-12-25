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Аудиокнига Audiobook

Аудиокнига - Audiobook


25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска»

25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны п
10.01.2023 Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии

сти в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с любого совместимого устройства. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Для клиентов оператора, которые предпочитают аудиокниги, запущен новый формат – подписка «Литрес. Читай и слушай». За 549 руб. в месяц она дает неограниченный доступ к одному из самых обширных каталогов аудиокниг на рынке, а также к их эл
07.10.2022 Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM

ЛитРес: Книги и аудиокниги Одно из самых популярных приложений в этой категории, которое позволяет слушать книги и подкасты. Пользователю предлагается более 140 000 аудиокниг, 50 000 из которых — бесплатные. П
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги

Книжный сервис «ЛитРес» представляет новый формат покупки контента, сообщили CNews представители «ЛитРес». Для читателей которые предпочитают аудиокниги, слушают более 1-2 книг в месяц и привыкли знакомиться сразу с несколькими произведениями одновременно, запущен новый формат — «ЛитРес: Подписка». За 399 руб. в месяц она дает возмож
28.05.2021 «ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке

«ЛитРес» стал первой компанией, которая интегрировала аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустила оплату в навыке. Навык «Аудиокниги ЛитРес» дает возможность включать произведения, приобретенные в сервисе, а также около 10 т
01.07.2005 "МегаФон" предлагает аудиокниги в мобильнике

Сеть мобильной связи «МегаФон-Москва» и компания «Открытые коммуникации» объявляют о запуске новой развлекательной голосовой услуги «Аудиокниги». Абонентам сети «МегаФон» стала доступна библиотека аудиокниг, содержащая более тысячи звуковых произведений. Интерактивная телефонная служба «Аудиокниги» — это пополняе
17.06.2005 Итоги конкурса IRIVER «Аудиокнига в MP3-плеере»
08.06.2005 Спутниковое радио и аудиокниги совместятся в плеерах

й стремительно развивается в последнее время. Audible планирует транслировать через свой сайт программы XM Satellite Radio, которое, в свою очередь, будет передавать в эфир радиопостановки, новости и аудиокниги от Audible. Несмотря на то что все передачи платные, аудитория XM Satellite Radio уже сейчас превышает 2,1 млн. подписчиков. Они с удовольствием платят $10 в месяц за возможность слу
12.05.2000 Random House и Audible Inc. будут продавать аудиокниги через Интернет

выпускать аудиозаписи для распространения в Интернет. Аудиозаписи, успешно продаваемые через сеть, в дальнейшем будут выпускаться и в традиционном виде - на оптических дисках и аудиокассетах. Первые аудиокниги, предназначенные для распространения подобным образом, появятся летом.

Публикаций - 201, упоминаний - 212

Аудиокнига и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12099 36
ONYX International 143 31
Yandex - Яндекс 7339 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 23
МакЦентр - MacCentre 157 23
Ростелеком 9699 18
Google LLC 11775 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 14
МегаФон 8803 12
Qualcomm Technologies 1822 12
Samsung Electronics 10254 8
VK - Mail.ru Group 3455 7
Xiaomi 1732 7
8213 7
PalmStore 15 7
Bookmate 27 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Huawei 3932 6
PocketBook International 92 6
Microsoft Corporation 24623 5
Sony 6544 5
Wacom 142 5
Telegram Group 1983 4
Samsung - Harman - JBL 216 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
GSC Game World 101 4
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 3
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 47 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Цифра ГК 2426 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
DEXP 53 2
LG Electronics 3614 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 28
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 8
X5 Group - Перекрёсток 544 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 6
Эксмо-АСТ - издательство 71 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Связной ГК 1369 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 4
Флибуста 33 3
Storytel - Сторител 9 3
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
McDonald’s - Макдоналдс 198 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Walt Disney Company 622 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 3
АЛИДИ - ALIDI 21 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 3
Asahi Glass 44 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 3
Катрен НПК 19 3
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House 23 3
Бизнес кар СП 20 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Аконит НПО 14 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
МТС Медиа 37 3
Ситимобил - Служба такси 158 2
Visa International 1949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Администрация Тамбова 4 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 8 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 54
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