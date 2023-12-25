Аудиокнига - Audiobook

Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны п

Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии сти в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с любого совместимого устройства. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Для клиентов оператора, которые предпочитают аудиокниги, запущен новый формат – подписка «Литрес. Читай и слушай». За 549 руб. в месяц она дает неограниченный доступ к одному из самых обширных каталогов аудиокниг на рынке, а также к их эл

Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM ЛитРес: Книги и аудиокниги Одно из самых популярных приложений в этой категории, которое позволяет слушать книги и подкасты. Пользователю предлагается более 140 000 аудиокниг, 50 000 из которых — бесплатные. П

«ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги Книжный сервис «ЛитРес» представляет новый формат покупки контента, сообщили CNews представители «ЛитРес». Для читателей которые предпочитают аудиокниги, слушают более 1-2 книг в месяц и привыкли знакомиться сразу с несколькими произведениями одновременно, запущен новый формат — «ЛитРес: Подписка». За 399 руб. в месяц она дает возмож

«ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке «ЛитРес» стал первой компанией, которая интегрировала аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустила оплату в навыке. Навык «Аудиокниги ЛитРес» дает возможность включать произведения, приобретенные в сервисе, а также около 10 т

"МегаФон" предлагает аудиокниги в мобильнике Сеть мобильной связи «МегаФон-Москва» и компания «Открытые коммуникации» объявляют о запуске новой развлекательной голосовой услуги «Аудиокниги». Абонентам сети «МегаФон» стала доступна библиотека аудиокниг, содержащая более тысячи звуковых произведений. Интерактивная телефонная служба «Аудиокниги» — это пополняе

Спутниковое радио и аудиокниги совместятся в плеерах й стремительно развивается в последнее время. Audible планирует транслировать через свой сайт программы XM Satellite Radio, которое, в свою очередь, будет передавать в эфир радиопостановки, новости и аудиокниги от Audible. Несмотря на то что все передачи платные, аудитория XM Satellite Radio уже сейчас превышает 2,1 млн. подписчиков. Они с удовольствием платят $10 в месяц за возможность слу