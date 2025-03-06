Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171307
ИКТ 13342
Организации 10466
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73433
География 2774
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

ONYX Glass


06.03.2025 Onyx Boox Note Max – флагманский ридер для чтения и работы с документами 1
14.01.2025 Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже 2
24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» 1
28.10.2024 Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном 2
17.09.2024 Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе 1
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций 1
27.06.2024 Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже 3
04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера 1
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday 1
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше 1
26.12.2023 Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года 1
17.10.2023 Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С 1
26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер 1
30.06.2023 Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page 1
07.06.2023 Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе 1
15.05.2023 Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

ONYX Glass и организации, системы, технологии, персоны:

МакЦентр - MacCentre 159 16
ONYX International 145 16
Apple Inc 12183 8
Qualcomm Technologies 1835 3
Wacom 142 1
Google LLC 11866 1
PalmStore 15 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12615 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12560 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10044 15
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 189 15
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1494 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 1948 15
Наушники - Headphones 4055 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 14
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 289 14
Аудиокнига - Audiobook 203 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9411 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 11
Аксессуары 3929 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 10
Онлайн-переводчик 41 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 8
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 235 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9706 7
Голосовые заметки - Voice notes - Audio notes - Аудиозаметки 36 7
Application store - магазин приложений 1220 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 6
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 104 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3480 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 4
Микрофон - Microphone 2528 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2498 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1087 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 4
Фонарик 303 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2126 3
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 562 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3901 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2349 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 3
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 564 3
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 117 16
ONYX MOON Light 42 14
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 520 14
Google Android 14121 14
ONYX SNOW Field 46 11
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 207 10
VK RuStore - Рустор 359 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 6
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 5
Google Play - Google Store - Android Market 3318 5
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 469 2
Яндекс.Плюс 195 1
Google Android Package Kit - APK 190 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5003 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1645 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще