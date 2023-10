Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении своей продуктовой линейки двумя крупноформатными моделями: Onyx Boox Tab Ultra C Pro и Onyx Boox Note Air 3 С. Оба ридера имеют цветные экраны E Ink Kaleido 3 размером 10,3 дюйма, двойное сенсорное управление и подсветку Moon Light 2. Модели получили обновленную аппаратную платформу с 8-ядерным процессором и графическим сопроцессором Boox Super Refresh и работают под управлением операционной системы Android 12. Устройства объединяет наличие встроенных модулей Wi-Fi и Bluetooth, поддержка OTG и многое другое. Модель Onyx Boox Tab Ultra C Pro отличается более производительным процессором, большим объемом оперативной и встроенной памяти, наличием камеры, а также аккумулятором увеличенной емкости. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Обе представленные модели имеют 10,3-дюймовый цветной дисплей E Ink Kaleido 3. Такие экраны отображают до 4096 цветов и имеют цветовую насыщенность, увеличенную на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Ридеры оборудованы подсветкой Moon Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, а также имеют двойное сенсорное управление. Использование функции Snow Field позволяет существенно снизить количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Оба ридера имеют защитное стекло Onyx Glass, расположенное поверх экрана и предохраняющее его от царапин и других повреждений.

Onyx Boox Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С

Модели базируются на обновленной аппаратной платформе. Onyx Boox Tab Ultra С Pro имеет мощный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Модель Onyx Boox Note Air 3 С имеет 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ГБ и 64 ГБ памяти соответственно. Встроенная память Tab Ultra С Pro базируется на обновленных модулях UFS 3.1. Скорость последовательного чтения и записи увеличилась в два раза, а случайного на 50%, при этом энергопотребление стало меньше. Устройства имеют графический сопроцессор Boox Super Refresh, обеспечивающий улучшенную скорость перерисовки и плавность движения изображений на экране. Оба ридера имеют встроенный Wi-Fi-модуль, работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и дающий возможность выходить в сеть Интернет, передавать файлы и пользоваться различными онлайн-сервисами. Кроме того, обе модели имеют возможность подключения беспроводных аксессуаров по Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать к ридерам различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.д. Onyx Boox Tab Ultra C Pro и Onyx Boox Note Air 3 С имеют встроенный G-сенсор, автоматически выбирающий правильное расположение текста при повороте ридера. В устройствах имеется сканер отпечатка пальца, позволяющий идентифицировать пользователя и обеспечивающий защиту личных данных. Модель Onyx Boox Tab Ultra C оборудована встроенной камерой с матрицей 16 МП и имеет специальное ПО с технологией OCR, позволяющее сканировать и распознавать текстовую информацию.

Программное обеспечение ридеров поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов, а встроенный аудиоплеер позволяет воспроизводить аудиофайлы MP3 и WAV. Имеется возможность переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, а также использовать онлайн-сервисы для перевода фрагментов текста. Обе модели базируются на операционной системе Android 12 и позволяют устанавливать и использовать различные сторонние приложения, в том числе при помощи встроенного магазина Google.Play. Функция TTS (Text-To-Speech) обеспечивает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Стилус дает возможность делать рукописные заметки с распознаванием текста, а также многоцветные рисунки с переменной толщиной линий.

Несмотря на большой размер экранов, оба ридера выполнены в тонких легких корпусах из алюминиево-магниевого сплава. Модель Onyx Boox Tab Ultra C Pro имеет аккумулятор 4600 мАч, а Onyx Boox Note Air 3 С – 3700 мАч. Благодаря большому экрану, способности отображать 4096 цветов и возможности делать рукописные заметки обе модели могут стать выбором для тех, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами, имеющими цветные изображения.

В ближайшее время будет открыт предварительный заказ на ридеры. Приобрести модель Onyx Boox Tab Ultra C Pro можно будет по цене 87 990 руб., а Onyx Boox Note Air 3 С по цене 69 990 руб. Для обеих моделей доступны фирменные магнитные чехлы, они приобретаются отдельно.

Характеристики Onyx Boox Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С

***

Компания Onyx International была основана в 2006 г. Осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Предлагает широкую линейку устройств, которая сможет удовлетворить запросы практически любого покупателя: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.