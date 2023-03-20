Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 115513
ИКТ 9383
Организации 7355
Ведомства 1379
Ассоциации 743
Технологии 3087
Системы 19680
Персоны 45547
География 1816
Статьи 1326
Пресса 949
ИАА 600
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1833
Мероприятия 819

Машинное зрение OCR Optical Character Recognition ICR Intelligent character recognition IDR Intelligent Document Recognition Распознавание текста, документов и заполнение полей договора Поточное сканирование документов, анкет

Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет


20.03.2023 Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR
13.02.2023 Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт»
27.09.2022 «Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10»
26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu
10.10.2018 Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines
02.10.2015 «Олимпийский комитет России» ускорил обработку документов с помощью СЭД «Дело» и опции «Поточное сканирование»
21.06.2012 Abbyy запустила облачный сервис Abbyy Cloud OCR SDK
20.07.2011 Новая версия ABBYY Mobile OCR Engine усилена технологией распознавания штрих-кодов
06.06.2011 ABBYY пополнила линейку Mobile OCR Utilities новыми приложениями для iPhone
10.12.2010 ABBYY выпускает OCR-приложения для iPhone
10.12.2010 ABBYY выпустила OCR-приложения для iPhone
20.08.2009 Сканирование документов: рынок пошел в рост
01.10.2008 Открыты исходные коды интерфейса OCR Cuneiform
20.08.2008 Вышла Linux-версия ядра OCR Cuneiform
25.01.2008 Число загрузок OCR CuneiForm превысило 130 тыс.
06.09.2006 Google будет использовать OCR Tesseract
16.05.2006 Abbyy научит мобильники распознавать текст
20.03.2003 Kofax VirtualReScan оптимизирует сканирование документов

Публикаций - 655, упоминаний - 704

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1152 126
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 76
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 266 55
Microsoft Corporation 23638 43
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 917 33
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 132 33
7108 29
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 25
1С-ИжТиСи 6422 25
SAP SE 4940 25
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6342 21
Yandex - Яндекс 5829 18
Apple Inc 11294 16
HP Inc. 5571 16
Google LLC 11044 15
Офис-док - Office Doc 58 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7075 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8122 14
Docsvision - ДоксВижн 973 14
Oracle Corporation 6357 14
Samsung Electronics 9787 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9662 14
IBM - International Business Machines Corp 9221 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 894 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4240 12
Xerox 1120 12
АйТи 1295 12
СофтЭксперт 45 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 11
Seiko Epson Corporation 889 11
Kofax 49 10
Konica Minolta 385 10
Canon 1379 10
SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 12 10
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 23 9
Cisco Systems 4900 9
Intel Corporation 11711 9
Dropbox 460 9
ДОК 772 9
HP - Hewlett-Packard 3600 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 910 19
ГПБ - Газпромбанк 951 19
Альфа-Банк 1612 18
Почта России ПАО 2023 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2446 16
Ингосстрах СПАО 344 16
МКБ - Московский кредитный банк 436 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6260 12
АльфаСтрахование СГ 272 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 12
Почта Банк 371 11
Открытие ФК - Росгосстрах 296 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 10
Мосэнерго ПАО 125 10
Уралхим - Уралкалий ПАО 94 10
Ренессанс Страхование 125 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 9
Ак Барс Банк 250 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 146 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1875 8
Газпром нефть 512 8
Россети Ленэнерго 2369 8
Кредит Европа банк 52 7
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5947 7
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 56 7
Газпром ПАО 1171 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 7
Лента - Сеть розничной торговли 1738 7
Citi - Citibank - Ситибанк 303 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 361 5
Татэнерго 43 5
Tessi 9 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 676 4
X5 Group 836 4
БалтБет БК - букмекерская контора 7 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18279 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9346 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1440 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 12
Президент Российской Федерации 3771 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2469 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2453 9
Администрация Президента РФ 984 8
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 8
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай 69 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2452 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 8
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3026 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3788 7
Судебная власть - Judicial power 2121 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1120 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 5
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 4
Правительство Москвы 2067 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 829 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1687 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1190 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 3
Федеральное казначейство России 1571 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2381 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 2
Правительство Калининградской области 62 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 2
АРБ - Ассоциация российских банков 208 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
Единая Россия - Политическая партия 269 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 449 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 157 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
4CIO 719 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11041 238
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26365 226
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39886 225
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79890 169
Оцифровка - Digitization 3913 163
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54288 156
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2893 150
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10199 148
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26203 101
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9898 101
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3104 100
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8439 96
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21642 85
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5548 84
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17535 83
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11072 81
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8385 79
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8126 73
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11759 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17599 67
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3031 65
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13412 64
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13687 62
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4002 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22494 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22264 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9324 58
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9315 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15180 57
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11387 57
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - barcode 1319 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12474 53
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры 1051 48
Оповещение и уведомление - Notification 3202 48
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4204 48
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4460 47
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12844 46
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3504 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9385 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7892 43
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1783 80
ЭОС Дело-web 204 67
Microsoft Windows 14572 64
Google Android 12724 64
Apple iOS 6909 53
ЭОС Дело СЭД 202 46
Linux OS 8386 45
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 267 40
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 167 39
Microsoft Windows 2000 12753 31
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6640 27
Microsoft Office 3479 26
Apple macOS 1753 22
Apple iPhone 6 6233 22
Apple - App Store 2638 21
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 21
Apple iPad 3753 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4202 18
Microsoft Office Word 667 16
Microsoft SharePoint Products and Technologies 808 16
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 395 14
Microsoft Office Excel 954 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 774 13
Microsoft SharePoint Server 688 12
Smart Engines - GreenOCR 32 12
Google Play - Google Store - Android Market 2979 12
Ред ОС 475 11
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 546 11
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 25 11
Microsoft Outlook 1299 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 11
Abbyy FlexiCapture 145 10
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 298 10
Microsoft Azure 1326 10
SETERE OCR 10 10
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 9
Oracle Java - язык программирования 2791 9
ЭОС АРМ руководителя 74 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 108 9
Smart Engines - Smart Document Engine 16 9
Арлазаров Владимир 166 41
Шушкин Дмитрий 95 10
Аршавский Анджей 28 9
Потапкин Михаил 26 9
Чевкота Олег 15 9
Сирота Юрий 56 9
Бикташев Ильдар 10 9
Яфясов Денис 14 9
Алифанов Кирилл 64 9
Смирнова Олеся 11 9
Петров Михаил 127 9
Кравченко Андрей 11 9
Мясин Антон 10 9
Комстачев Михаил 11 9
Гогленков Александр 13 8
Черкасов Сергей 12 7
Шуваев Ярослав 10 7
Хмелевский Николай 7 7
Трофименко Владимир 7 6
Соколовский Александр 39 6
Ивченков Олег 7 6
Липич Григорий 65 6
Евтушенко Олег 140 5
Ускова Ольга 155 5
Попов Сергей 111 4
Романов Дмитрий 63 4
Андреев Сергей 63 4
Ипатов Вадим 84 4
Курьянов Сергей 162 3
Голицын Лев 9 3
Исаев Андрей 20 3
Путин Владимир 2767 3
Шелястина Елена 14 3
Чеханков Кирилл 9 3
Каштанов Дмитрий 27 3
Буров Олег 25 3
Жукотский Леонид 4 3
Борченко Павел 15 3
Бутенко Юрий 64 3
Рябова Галина 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 124704 306
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39788 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50434 53
Япония 13012 45
Европа 21446 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15346 38
Германия - Федеративная Республика 12133 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15272 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13263 26
Южная Корея - Республика 6316 20
Франция - Французская Республика 7104 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17206 19
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1119 18
Испания - Королевство 3615 17
Россия - Восточная Сибирь 247 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6376 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2352 15
Казахстан - Республика 4939 15
Азия - Азиатский регион 5078 14
Италия - Итальянская Республика 4237 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1840 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2407 13
Беларусь - Белоруссия 4381 13
Россия - СФО - Хакасия Республика 360 12
Россия - ДФО - Забайкальский край 450 12
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 566 11
Земля - планета Солнечной системы 9824 11
Россия - ЦФО - Тульская область 1076 11
Украина 7325 10
Португалия - Португальская Республика 883 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 10
Россия - СФО - Новосибирск 3759 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1314 9
Греция - Греческая Республика 959 8
Африка - Африканский регион 3293 8
Россия - Сибирь 2156 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2880 7
Ближний Восток 2671 7
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 342 7
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 273 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42483 145
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42670 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24594 64
Паспорт - Паспортные данные 2123 51
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10113 49
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4306 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20924 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10955 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10690 40
Английский язык 6204 39
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5250 33
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4587 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9404 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 5234 30
Экспорт - Экспортные операции 2764 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4471 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8416 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6506 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15326 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4741 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3523 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6194 19
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2615 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3973 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6953 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8950 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5586 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5345 16
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1464 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4328 15
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3505 15
Кредитование - Сrediting - Заём 5935 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3271 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5311 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2231 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1841 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6504 12
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1503 12
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4613 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4253 12
CNews - ZOOM.CNews 1759 10
91Mobiles 1717 6
Forbes - Форбс 645 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 3
АиФ - Аргументы и факты 42 2
Times 651 2
Computer Weekly 373 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 2
The Register 1421 2
TerraDaily 141 2
Открытые системы ИД 173 1
Cellular News 233 1
Wissenschaft 35 1
Der Spiegel 145 1
Variety 23 1
Inquirer 463 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
Wired - Издание 225 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Ведомости 588 1
Gizmodo 121 1
Инфобизнес 22 1
CNET Networks - CNET News 1640 1
IEEE Access 4 1
Newsbytes News Network 379 1
Мобильные системы 113 1
Vc.ru - Виси.ру 30 1
Компьютерра 41 1
New Scientist 1447 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 1
Wikipedia - Википедия 442 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7508 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2331 10
IDC - International Data Corporation 4857 6
Gartner - Гартнер 3488 6
Forrester Research 814 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 3
Microsoft Research 131 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 269 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 13 2
Quocirca 12 1
ITResearch 115 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
Forbes Insights 14 1
AV-Test Institute 38 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
CNews Мишень 160 1
Fortune Global 100 139 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 1 1
Vanson Bourne 48 1
Grand View Research 16 1
Datamonitor 83 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
GSMA Intelligence 10 1
Juniper Research 505 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 674 13
РАН - Российская академия наук 1809 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1301 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 247 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 74 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 45 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 1
ДГТУ ИСОиП - Институт сферы обслуживания и предпринимательства - Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, ЮРГУЭС - Донская государственная академия сервиса - Шахтинский технологический институт бытового обслуживания 1 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 7 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 11 1
University of Virginia - Виргинский университет 18 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 20 1
Duke University - Дьюкский университет 46 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 10 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
РГБ - Российская государственная библиотека 88 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 35 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 490 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11747 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1814 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2103 7
Docflow 133 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1028 3
ЭОС Осенний документооборот 22 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 2
Связь-Экспокомм 94 1
ИнфоКом 86 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
День молодёжи - 27 июня 696 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Red Dot Design Award 54 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 7 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
CeBIT 461 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
Электрические сети - международный форум 95 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
CNews AWARDS - награда 416 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 879 1
Black Hat - Конференция 78 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще