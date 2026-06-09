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Машинное зрение OCR Optical Character Recognition ICR Intelligent character recognition IDR Intelligent Document Recognition Распознавание текста, документов и заполнение полей договора Поточное сканирование документов, анкет

Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет
Обзор Системы распознавания и анализа данных на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.06.2026 Nord Clan выпустила платформу интеллектуальной обработки документов Nord.OCR

Компания Nord Clan объявила о запуске Nord.OCR — ИИ-платформу для автоматизации обработки документов, которая объединяет OCR, LLM
28.05.2026 Abanking и Smart Engines автоматизировали распознавание документов в кредитном конвейере для юрлиц

Компания Abanking добавила распознавание документов Smart Engines в кредитный конвейер для юридических лиц. Решение помогает банкам быстрее обрабатывать заявки на корпоративное кредитование, снижать нагрузку на кредитных
Обзор: Системы распознавания и анализа данных 2025

та выручки ключевых игроков опережают динамику ИТ-рынка в целом. Важнейшим драйвером развития рынка OCR и IDP-систем выступает внедрение инструментов искусственного интеллекта для автоматизации
04.09.2025 Электронная краеведческая библиотека Иркутской области внедрила серверное OCR-решение от Content AI для оцифровки культурного наследия

ontentReader Server от российской компании Content AI. Новое программное обеспечение автоматизирует распознавание текста в оцифрованных документах, ускоряя их обработку и публикацию в рамках кр
28.08.2025 Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения

или о технологическом сотрудничестве. Теперь во все продукты Promt интегрирован многофункциональный OCR-модуль ContentReader Engine на основе технологий искусственного интеллекта. Экосистема ре
20.08.2025 «Солар» расширяет пул разработчиков OCR-технологий

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, переходит на OCR-технологии российского вендора Content AI в своем продуктовом портфеле: Solar Dozor и Sol
10.06.2025 Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов

ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервисом. Компании «РозумСофт» и Content AI договорились о развитии сотрудничества для усиления позиций на рынке OCR\IDP-решений. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Сотрудничество «РозумСофт» и Content AI, начавшееся в 2022 г, уже принесло ощутимые результаты в виде проектов автоматизации дл
04.06.2025 «Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов

сти реализовала проекты внедрения Robotic Process Automation (RPA) и Optical Character Recognition (OCR), обеспечивающие автоматизацию при обработке критически важной цифровой и бумажной информ
15.05.2025 Как превратить рутину обработки документов в источник ценных инсайтов

От OCR к IDP Исторически так сложилось, что технологии распознавания символов в России основываю
15.05.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных класса OCR и IDP

Market.CNews впервые на рынке подготовил сравнительный обзор возможностей отечественных разработчиков систем распознавания (OCR) и платформ интеллектуальной обработки документов (IDP). Российский рынок OCR и IDP уверенно растет. Рост вызван как запросом на цифровизацию со стороны государственного сектора и ря
11.04.2025 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется

«Бизнесу необходимо end-to-end-решение. Ценность заключается не только в распознавании или классификации документов — нужно комплексное решение задач» Market.CNews: Как сегодня развивается рынок OCR и IDP в РФ? Какие технологии используются для распознавания и обработки документов? В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется. Ранее его делили между собо
27.02.2025 ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group

нсформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, заключила соглашение о партнерстве с ИТ-компанией ITFB Group. ГК Softline, включив в портфель OCR/IDP-платформу ITFB EasyDoc, обеспечит клиентов решением, которое помогает оптимизировать бизнес-процессы и сократить затраты на выполнение рутинных операций при работе с документами. Расшир
25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR

p подписали соглашение о начале сотрудничества. В его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки документов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

17.12.2024 Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

год» CNews: Для каких направлений в атомной промышленности в первую очередь целесообразно применять OCR-технологии? Андрей Максимов: Эти технологии походят для всех корпоративных функций, в кот
27.11.2024 «МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей

идентификации физических лиц. Среди решений «MTC ID KYC» бизнесу доступно распознавание паспортов и проверка их подлинности, которые можно интегрировать через API, Web и Mobile SDK, iFrame, WebView. Распознавание документов выполняется в контуре «МТС ID KYC», изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы. «Мы интегрировали в свои продукты новейшую модель нейросетей
01.11.2024 SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR

Компания SETERE выпустила обновление базовой версии системы оптического распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.11, улучшив общую функциональность продукта, качество сканирования и распозна
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО

ерное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили официальный статус продуктов с призна
30.09.2024 OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Функциональность OCR для СЭД — примеры применения На первый взгляд, внедрение юридически значимого электронног
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR

я обработки входных данных, что позволяет эффективно работать с длинными последовательностями слов. OCR для распознавания печатного и рукописного текста (компьютерное зрение) OCR, или Op
29.07.2024 OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта

и представители Softline. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. SOICA — OCR-платформа для потокового распознавания, извлечения и обработки данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов любого типа. SOICA помогает компани
27.05.2024 ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис

что даже отсканированные изображения не обладают четкостью: например, на обработку поступает скан-копия с уже сделанной копии документа. Вместе с рукописными элементами это затрудняет автоматическое распознавание документа. На платформе Beorg Smart Vision изображения документов обрабатывает каскад нейросетей. ИИ улучшает изображение, нормализует его, распознает представленные значения и во
05.04.2024 По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована

Несмотря на то, что в 2022 г. российский рынок OCR остался без своих иностранных лидеров — спрос на отечественные системы распознавания не т
28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision

нной деятельности для широкого круга компаний. В числе наиболее распространенных – экспорт документов сотрудников в системы кадрового документооборота, обработка первичной бухгалтерской документации, поточное сканирование для наполнения электронных архивов. С помощью современных технологий эти задачи могут быть автоматизированы с максимальной эффективностью для бизнеса заказчика, позволив с
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а

21.03.2024 Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС»

ь системных конфликтов. «В основе SDK Content AI лежат уникальные научные разработки российских ученых. Эти технологии развивались в нашей стране более 30 лет и потому на порядок превосходят открытые OCR-движки как по точности и качеству распознавания, так и по функциональным возможностям, в том числе для бесшовного встраивания в другие приложения. Нам важно, чтобы доступ к нашему продукту

18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть

Рейтинг десяти крупнейших российских разработчиков OCR Российский рынок оптических систем распознавания символов (OCR) за год упал на 24%
13.07.2023 «Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR

Авторизованный партнер компании Setere «УЦ ГИС» осуществил поставку системы оптического распознавания текста Setere OCR в «Газпром инвест». Данный продукт позволит снизить операционную нагрузку на сотрудников, значительно облегчить процесс документооборота. Компания «УЦ ГИС» провела серию мероприятий по тест
20.03.2023 Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR

Компания SETERE выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR. В новом релизе 1.0.09 разработчики улучшили качество распознавания документов и общую функциональность продукта. Об этом CNews сообщили представители SETERE. SETERE OCR — отечествен
13.02.2023 Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов

usiness Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали модуль распознавания Robin OCR. Это продукт, используемый программным роботом для потоковой обработки документов. В осно
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду

венный сканер. В серверных решениях на 32-ядерном HPC без применения GPU скорость полнотекстового распознавания достигает 15 страниц в секунду. «Ранее в подобных задачах многие компании полагались на OCR решения компании ABBYY, но в начале 2022 г. после 30 лет работы в стране она неожиданно покинула Россию, исключив ряд продуктов из реестра российских программ. Это событие стало “черным леб
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт»

Система оптического распознавания текста SETERE OCR, разработанная компанией SETERE (ООО «ТБИ»), успешно прошла тестирование на совместимость
27.09.2022 «Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE

статус официального партнера SETERE и возможность поставлять решения из продуктовой линейки SETERE OCR на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Кварта технологии». SETERE (О
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»

альт СПО» и SETERE («ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста SETERE OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт СП рабочая станция». Результаты испытаний, прове
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем SETERE (ООО «ТБИ») подписали дистрибьюторское соглашение в отношении отечественного продукта SETERE OCR. Сотрудничество компаний предоставит партнерам Merlion доступ к современному решению для оцифровки документов, которое может поставляться под проекты любого масштаба в различных отраслях. О
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10»

СПО» и Setere (ООО «ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста Setere OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Испытания, проведенные спец
26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08

омпания SETERE (ООО «ТБИ») выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR — отечественного аналога ABBYY FineReader. Об этом CNews сообщили представители SETERE. В
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader

Компания SETERE (Security Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечественного ПО и подходит для проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили пред
30.11.2021 Как отсканировать документы камерой смартфона

фотографию можно и без специальных приложений-сканеров, используя только камеру смартфона и встроенные средства операционной системы. Рассказываем, как это сделать на iOS- и Android-устройствах. Как отсканировать документы на iPhone Есть два способа, чтобы отсканировать изображения на iPhone. Мы опишем оба. Для первого варианта выберите на устройстве раздел «Заметки» и кликните на значок в
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu

лись принципом «Просто и Доступно», - сказал исполнительный директор Odlar Yurdu Рамиль Абдулаев. - Распознавание документов и заполнение полей договора является очень важным шагом, так как име
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров

Нейросеть и OCR против офисной рутины Мегафон объявил о запуске обновленного онлайн-сервиса «Цифровой юри

Публикаций - 1170, упоминаний - 1418

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 144
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 141
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 101
9594 96
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Microsoft Corporation 25775 64
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 51
Yandex - Яндекс 9215 46
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 44
Системы документооборота 522 43
Softline - Софтлайн 3743 42
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 41
SAP SE 5601 41
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 39
Directum - Директум 1268 37
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 36
Oracle Corporation 7074 35
Docsvision - ДоксВижн 1060 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Google LLC 12688 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Apple Inc 13154 27
Telegram Group 2940 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
МегаФон 10742 21
Kofax 61 20
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 31 19
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 19
HP Inc. 5883 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Ростелеком 10948 18
Xerox - The Haloid Company 1168 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Samsung Electronics 11064 17
Konica Minolta 423 15
UIPath 119 15
АйТи 1519 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 35
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 34
ГПБ - Газпромбанк 1273 32
Альфа-Банк 1979 30
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 30
Ингосстрах СПАО 478 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 25
Почта России ПАО 2370 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
АльфаСтрахование СГ 394 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 15
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Газпром ПАО 1493 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
Газпром нефть 725 13
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 12
Русагро Группа Компаний 379 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 11
Мосэнерго ПАО 132 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 10
Ак Барс Банк 283 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 488
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 430
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 343
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 294
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 276
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 272
Оцифровка - Digitization 5185 259
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 220
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 202
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 174
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 173
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 149
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 143
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 138
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 136
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 135
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 129
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 129
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 125
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 120
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 118
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 115
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 115
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 112
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 110
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 110
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 110
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 109
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 101
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 92
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 90
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 85
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 83
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 81
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 80
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 76
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 74
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 74
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 172
Microsoft Windows 16882 112
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 94
Linux OS 11533 91
Google Android 15243 88
ЭОС Дело-web 209 70
Apple iOS 8583 69
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 61
Microsoft Office 4170 52
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 51
Apple macOS 2419 37
Abbyy FlexiCapture 178 35
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 31
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 31
Microsoft Windows 2000 8678 30
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 27
Apple - App Store 3109 27
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 23
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 22
Apple iPad 4011 21
Apple iPhone 6 4861 20
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Microsoft Outlook 1506 17
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 17
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 17
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 25 17
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 16
Content AI - ContentCapture 48 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 38 15
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 15
Арлазаров Владимир 290 65
Борченко Павел 60 18
Дергачева Светлана 63 15
Петросян Вадим 19 13
Ивченков Олег 23 13
Шушкин Дмитрий 95 12
Петров Михаил 139 9
Алифанов Кирилл 84 9
Сирота Юрий 67 9
Яфясов Денис 14 9
Аршавский Анджей 31 9
Потапкин Михаил 26 9
Бикташев Ильдар 10 9
Комстачев Михаил 14 9
Чевкота Олег 15 9
Кравченко Андрей 12 9
Мясин Антон 10 9
Липич Григорий 65 9
Смирнова Олеся 11 9
Гогленков Александр 15 8
Ян Давид 69 8
Черкасов Сергей 16 7
Хмелевский Николай 7 7
Шуваев Ярослав 10 7
Андреев Сергей 67 7
Путин Владимир 3454 7
Ускова Ольга 174 6
Соколовский Александр 40 6
Андреев Владимир 101 6
Трофименко Владимир 7 6
Веригин Илья 38 6
Spencer Harvey - Спенсер Харви 9 6
Шадаев Максут 1210 5
Евтушенко Олег 145 5
Бочкин Александр 62 5
Ипатов Вадим 84 5
Сажин Олег 16 5
Горюнов Виктор 8 5
Волков Иван 11 5
Парфентьев Алексей 183 5
Россия - РФ - Российская федерация 166166 647
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 71
Европа 24963 65
Япония 13807 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 51
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Южная Корея - Республика 7051 29
Казахстан - Республика 6047 28
Франция - Французская Республика 8177 27
Украина 7928 25
Азия - Азиатский регион 5920 25
Беларусь - Белоруссия 6289 22
Испания - Королевство 3839 20
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 20
Россия - Восточная Сибирь 309 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Индия - Bharat 5869 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Турция - Турецкая республика 2620 14
Россия - СФО - Новосибирск 4875 14
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 12
Греция - Греческая Республика 1017 12
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 12
Канада 5081 11
Африка - Африканский регион 3640 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Португалия - Португальская Республика 956 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Армения - Республика 2449 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 303
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 286
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 158
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 152
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 108
Паспорт - Паспортные данные 2848 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 92
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 92
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 79
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 77
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 72
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 59
Английский язык 7030 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 56
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 52
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 38
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 37
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 35
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 33
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 26
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Forbes - Форбс 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 39
Docflow 148 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CeBIT 614 3
ЭОС Осенний документооборот 35 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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