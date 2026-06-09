Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет

Nord Clan выпустила платформу интеллектуальной обработки документов Nord.OCR Компания Nord Clan объявила о запуске Nord.OCR — ИИ-платформу для автоматизации обработки документов, которая объединяет OCR, LLM

Abanking и Smart Engines автоматизировали распознавание документов в кредитном конвейере для юрлиц Компания Abanking добавила распознавание документов Smart Engines в кредитный конвейер для юридических лиц. Решение помогает банкам быстрее обрабатывать заявки на корпоративное кредитование, снижать нагрузку на кредитных

Обзор: Системы распознавания и анализа данных 2025 та выручки ключевых игроков опережают динамику ИТ-рынка в целом. Важнейшим драйвером развития рынка OCR и IDP-систем выступает внедрение инструментов искусственного интеллекта для автоматизации

Электронная краеведческая библиотека Иркутской области внедрила серверное OCR-решение от Content AI для оцифровки культурного наследия ontentReader Server от российской компании Content AI. Новое программное обеспечение автоматизирует распознавание текста в оцифрованных документах, ускоряя их обработку и публикацию в рамках кр

Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения или о технологическом сотрудничестве. Теперь во все продукты Promt интегрирован многофункциональный OCR-модуль ContentReader Engine на основе технологий искусственного интеллекта. Экосистема ре

«Солар» расширяет пул разработчиков OCR-технологий ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, переходит на OCR-технологии российского вендора Content AI в своем продуктовом портфеле: Solar Dozor и Sol

Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервисом. Компании «РозумСофт» и Content AI договорились о развитии сотрудничества для усиления позиций на рынке OCR\IDP-решений. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Сотрудничество «РозумСофт» и Content AI, начавшееся в 2022 г, уже принесло ощутимые результаты в виде проектов автоматизации дл

«Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов сти реализовала проекты внедрения Robotic Process Automation (RPA) и Optical Character Recognition (OCR), обеспечивающие автоматизацию при обработке критически важной цифровой и бумажной информ

Как превратить рутину обработки документов в источник ценных инсайтов От OCR к IDP Исторически так сложилось, что технологии распознавания символов в России основываю

Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных класса OCR и IDP Market.CNews впервые на рынке подготовил сравнительный обзор возможностей отечественных разработчиков систем распознавания (OCR) и платформ интеллектуальной обработки документов (IDP). Российский рынок OCR и IDP уверенно растет. Рост вызван как запросом на цифровизацию со стороны государственного сектора и ря

Игорь Беляк - Игорь Беляк, Directum: В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется «Бизнесу необходимо end-to-end-решение. Ценность заключается не только в распознавании или классификации документов — нужно комплексное решение задач» Market.CNews: Как сегодня развивается рынок OCR и IDP в РФ? Какие технологии используются для распознавания и обработки документов? В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется. Ранее его делили между собо

ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group нсформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, заключила соглашение о партнерстве с ИТ-компанией ITFB Group. ГК Softline, включив в портфель OCR/IDP-платформу ITFB EasyDoc, обеспечит клиентов решением, которое помогает оптимизировать бизнес-процессы и сократить затраты на выполнение рутинных операций при работе с документами. Расшир

Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR p подписали соглашение о начале сотрудничества. В его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки документов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца год» CNews: Для каких направлений в атомной промышленности в первую очередь целесообразно применять OCR-технологии? Андрей Максимов: Эти технологии походят для всех корпоративных функций, в кот

«МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей идентификации физических лиц. Среди решений «MTC ID KYC» бизнесу доступно распознавание паспортов и проверка их подлинности, которые можно интегрировать через API, Web и Mobile SDK, iFrame, WebView. Распознавание документов выполняется в контуре «МТС ID KYC», изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы. «Мы интегрировали в свои продукты новейшую модель нейросетей

SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR Компания SETERE выпустила обновление базовой версии системы оптического распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.11, улучшив общую функциональность продукта, качество сканирования и распозна

Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО ерное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили официальный статус продуктов с призна

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда Функциональность OCR для СЭД — примеры применения На первый взгляд, внедрение юридически значимого электронног

Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR я обработки входных данных, что позволяет эффективно работать с длинными последовательностями слов. OCR для распознавания печатного и рукописного текста (компьютерное зрение) OCR, или Op

OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта и представители Softline. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. SOICA — OCR-платформа для потокового распознавания, извлечения и обработки данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов любого типа. SOICA помогает компани

ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис что даже отсканированные изображения не обладают четкостью: например, на обработку поступает скан-копия с уже сделанной копии документа. Вместе с рукописными элементами это затрудняет автоматическое распознавание документа. На платформе Beorg Smart Vision изображения документов обрабатывает каскад нейросетей. ИИ улучшает изображение, нормализует его, распознает представленные значения и во

По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована Несмотря на то, что в 2022 г. российский рынок OCR остался без своих иностранных лидеров — спрос на отечественные системы распознавания не т

OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision нной деятельности для широкого круга компаний. В числе наиболее распространенных – экспорт документов сотрудников в системы кадрового документооборота, обработка первичной бухгалтерской документации, поточное сканирование для наполнения электронных архивов. С помощью современных технологий эти задачи могут быть автоматизированы с максимальной эффективностью для бизнеса заказчика, позволив с

Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline) Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а

Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС» ь системных конфликтов. «В основе SDK Content AI лежат уникальные научные разработки российских ученых. Эти технологии развивались в нашей стране более 30 лет и потому на порядок превосходят открытые OCR-движки как по точности и качеству распознавания, так и по функциональным возможностям, в том числе для бесшовного встраивания в другие приложения. Нам важно, чтобы доступ к нашему продукту

Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть Рейтинг десяти крупнейших российских разработчиков OCR Российский рынок оптических систем распознавания символов (OCR) за год упал на 24%

«Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR Авторизованный партнер компании Setere «УЦ ГИС» осуществил поставку системы оптического распознавания текста Setere OCR в «Газпром инвест». Данный продукт позволит снизить операционную нагрузку на сотрудников, значительно облегчить процесс документооборота. Компания «УЦ ГИС» провела серию мероприятий по тест

Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR Компания SETERE выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR. В новом релизе 1.0.09 разработчики улучшили качество распознавания документов и общую функциональность продукта. Об этом CNews сообщили представители SETERE. SETERE OCR — отечествен

Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов usiness Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали модуль распознавания Robin OCR. Это продукт, используемый программным роботом для потоковой обработки документов. В осно

Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду венный сканер. В серверных решениях на 32-ядерном HPC без применения GPU скорость полнотекстового распознавания достигает 15 страниц в секунду. «Ранее в подобных задачах многие компании полагались на OCR решения компании ABBYY, но в начале 2022 г. после 30 лет работы в стране она неожиданно покинула Россию, исключив ряд продуктов из реестра российских программ. Это событие стало “черным леб

Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт» Система оптического распознавания текста SETERE OCR, разработанная компанией SETERE (ООО «ТБИ»), успешно прошла тестирование на совместимость

«Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE статус официального партнера SETERE и возможность поставлять решения из продуктовой линейки SETERE OCR на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Кварта технологии». SETERE (О

Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» альт СПО» и SETERE («ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста SETERE OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт СП рабочая станция». Результаты испытаний, прове

Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение Merlion и разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем SETERE (ООО «ТБИ») подписали дистрибьюторское соглашение в отношении отечественного продукта SETERE OCR. Сотрудничество компаний предоставит партнерам Merlion доступ к современному решению для оцифровки документов, которое может поставляться под проекты любого масштаба в различных отраслях. О

Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10» СПО» и Setere (ООО «ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста Setere OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Испытания, проведенные спец

Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08 омпания SETERE (ООО «ТБИ») выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR — отечественного аналога ABBYY FineReader. Об этом CNews сообщили представители SETERE. В

Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader Компания SETERE (Security Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечественного ПО и подходит для проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили пред

Как отсканировать документы камерой смартфона фотографию можно и без специальных приложений-сканеров, используя только камеру смартфона и встроенные средства операционной системы. Рассказываем, как это сделать на iOS- и Android-устройствах. Как отсканировать документы на iPhone Есть два способа, чтобы отсканировать изображения на iPhone. Мы опишем оба. Для первого варианта выберите на устройстве раздел «Заметки» и кликните на значок в

Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu лись принципом «Просто и Доступно», - сказал исполнительный директор Odlar Yurdu Рамиль Абдулаев. - Распознавание документов и заполнение полей договора является очень важным шагом, так как име