Индексная книга CNews*
Машинное зрение OCR Optical Character Recognition ICR Intelligent character recognition IDR Intelligent Document Recognition Распознавание текста, документов и заполнение полей договора Поточное сканирование документов, анкет
- Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Handwriting recognition
- Машинное зрение
Публикаций - 655, упоминаний - 704
Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 166 41
|Шушкин Дмитрий 95 10
|Аршавский Анджей 28 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Чевкота Олег 15 9
|Сирота Юрий 56 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Яфясов Денис 14 9
|Алифанов Кирилл 64 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Петров Михаил 127 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Мясин Антон 10 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Гогленков Александр 13 8
|Черкасов Сергей 12 7
|Шуваев Ярослав 10 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Трофименко Владимир 7 6
|Соколовский Александр 39 6
|Ивченков Олег 7 6
|Липич Григорий 65 6
|Евтушенко Олег 140 5
|Ускова Ольга 155 5
|Попов Сергей 111 4
|Романов Дмитрий 63 4
|Андреев Сергей 63 4
|Ипатов Вадим 84 4
|Курьянов Сергей 162 3
|Голицын Лев 9 3
|Исаев Андрей 20 3
|Путин Владимир 2767 3
|Шелястина Елена 14 3
|Чеханков Кирилл 9 3
|Каштанов Дмитрий 27 3
|Буров Олег 25 3
|Жукотский Леонид 4 3
|Борченко Павел 15 3
|Бутенко Юрий 64 3
|Рябова Галина 23 2
|CNews - ZOOM.CNews 1759 10
|91Mobiles 1717 6
|Forbes - Форбс 645 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 3
|АиФ - Аргументы и факты 42 2
|Times 651 2
|Computer Weekly 373 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 2
|The Register 1421 2
|TerraDaily 141 2
|Открытые системы ИД 173 1
|Cellular News 233 1
|Wissenschaft 35 1
|Der Spiegel 145 1
|Variety 23 1
|Inquirer 463 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
|Wired - Издание 225 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
|Ведомости 588 1
|Gizmodo 121 1
|Инфобизнес 22 1
|CNET Networks - CNET News 1640 1
|IEEE Access 4 1
|Newsbytes News Network 379 1
|Мобильные системы 113 1
|Vc.ru - Виси.ру 30 1
|Компьютерра 41 1
|New Scientist 1447 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 1
|Wikipedia - Википедия 442 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.