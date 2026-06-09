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Машинное зрение OCR Optical Character Recognition ICR Intelligent character recognition IDR Intelligent Document Recognition Распознавание текста, документов и заполнение полей договора Поточное сканирование документов, анкет
- Поиск и извлечения документов
Document Image Processing, Search & Retrieval
- Сканеры документные
- Распознавание рукописного ввода
- Машинное зрение
- IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management
интеллектуальная платформа данных
- Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone
- EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных
- Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.06.2026
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Nord Clan выпустила платформу интеллектуальной обработки документов Nord.OCR
Компания Nord Clan объявила о запуске Nord.OCR — ИИ-платформу для автоматизации обработки документов, которая объединяет OCR, LLM
|28.05.2026
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Abanking и Smart Engines автоматизировали распознавание документов в кредитном конвейере для юрлиц
Компания Abanking добавила распознавание документов Smart Engines в кредитный конвейер для юридических лиц. Решение помогает банкам быстрее обрабатывать заявки на корпоративное кредитование, снижать нагрузку на кредитных
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Обзор: Системы распознавания и анализа данных 2025
та выручки ключевых игроков опережают динамику ИТ-рынка в целом. Важнейшим драйвером развития рынка OCR и IDP-систем выступает внедрение инструментов искусственного интеллекта для автоматизации
|04.09.2025
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Электронная краеведческая библиотека Иркутской области внедрила серверное OCR-решение от Content AI для оцифровки культурного наследия
ontentReader Server от российской компании Content AI. Новое программное обеспечение автоматизирует распознавание текста в оцифрованных документах, ускоряя их обработку и публикацию в рамках кр
|28.08.2025
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Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения
или о технологическом сотрудничестве. Теперь во все продукты Promt интегрирован многофункциональный OCR-модуль ContentReader Engine на основе технологий искусственного интеллекта. Экосистема ре
|20.08.2025
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«Солар» расширяет пул разработчиков OCR-технологий
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, переходит на OCR-технологии российского вендора Content AI в своем продуктовом портфеле: Solar Dozor и Sol
|10.06.2025
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Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов
ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервисом. Компании «РозумСофт» и Content AI договорились о развитии сотрудничества для усиления позиций на рынке OCR\IDP-решений. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Сотрудничество «РозумСофт» и Content AI, начавшееся в 2022 г, уже принесло ощутимые результаты в виде проектов автоматизации дл
|04.06.2025
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«Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов
сти реализовала проекты внедрения Robotic Process Automation (RPA) и Optical Character Recognition (OCR), обеспечивающие автоматизацию при обработке критически важной цифровой и бумажной информ
|15.05.2025
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Как превратить рутину обработки документов в источник ценных инсайтов
От OCR к IDP Исторически так сложилось, что технологии распознавания символов в России основываю
|15.05.2025
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Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных класса OCR и IDP
Market.CNews впервые на рынке подготовил сравнительный обзор возможностей отечественных разработчиков систем распознавания (OCR) и платформ интеллектуальной обработки документов (IDP). Российский рынок OCR и IDP уверенно растет. Рост вызван как запросом на цифровизацию со стороны государственного сектора и ря
|11.04.2025
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Игорь Беляк -
Игорь Беляк, Directum: В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется
«Бизнесу необходимо end-to-end-решение. Ценность заключается не только в распознавании или классификации документов — нужно комплексное решение задач» Market.CNews: Как сегодня развивается рынок OCR и IDP в РФ? Какие технологии используются для распознавания и обработки документов? В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется. Ранее его делили между собо
|27.02.2025
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ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group
нсформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, заключила соглашение о партнерстве с ИТ-компанией ITFB Group. ГК Softline, включив в портфель OCR/IDP-платформу ITFB EasyDoc, обеспечит клиентов решением, которое помогает оптимизировать бизнес-процессы и сократить затраты на выполнение рутинных операций при работе с документами. Расшир
|25.12.2024
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Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR
p подписали соглашение о начале сотрудничества. В его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки документов. Об этом CNews сообщили представители OCS.
|17.12.2024
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Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца
год» CNews: Для каких направлений в атомной промышленности в первую очередь целесообразно применять OCR-технологии? Андрей Максимов: Эти технологии походят для всех корпоративных функций, в кот
|27.11.2024
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«МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей
идентификации физических лиц. Среди решений «MTC ID KYC» бизнесу доступно распознавание паспортов и проверка их подлинности, которые можно интегрировать через API, Web и Mobile SDK, iFrame, WebView. Распознавание документов выполняется в контуре «МТС ID KYC», изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы. «Мы интегрировали в свои продукты новейшую модель нейросетей
|01.11.2024
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SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR
Компания SETERE выпустила обновление базовой версии системы оптического распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.11, улучшив общую функциональность продукта, качество сканирования и распозна
|31.10.2024
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Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО
ерное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили официальный статус продуктов с призна
|30.09.2024
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OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда
Функциональность OCR для СЭД — примеры применения На первый взгляд, внедрение юридически значимого электронног
|30.09.2024
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Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR
я обработки входных данных, что позволяет эффективно работать с длинными последовательностями слов. OCR для распознавания печатного и рукописного текста (компьютерное зрение) OCR, или Op
|29.07.2024
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OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта
и представители Softline. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. SOICA — OCR-платформа для потокового распознавания, извлечения и обработки данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов любого типа. SOICA помогает компани
|27.05.2024
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ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис
что даже отсканированные изображения не обладают четкостью: например, на обработку поступает скан-копия с уже сделанной копии документа. Вместе с рукописными элементами это затрудняет автоматическое распознавание документа. На платформе Beorg Smart Vision изображения документов обрабатывает каскад нейросетей. ИИ улучшает изображение, нормализует его, распознает представленные значения и во
|05.04.2024
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По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована
Несмотря на то, что в 2022 г. российский рынок OCR остался без своих иностранных лидеров — спрос на отечественные системы распознавания не т
|28.03.2024
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OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision
нной деятельности для широкого круга компаний. В числе наиболее распространенных – экспорт документов сотрудников в системы кадрового документооборота, обработка первичной бухгалтерской документации, поточное сканирование для наполнения электронных архивов. С помощью современных технологий эти задачи могут быть автоматизированы с максимальной эффективностью для бизнеса заказчика, позволив с
|27.03.2024
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Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline)
Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а
|21.03.2024
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Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС»
ь системных конфликтов. «В основе SDK Content AI лежат уникальные научные разработки российских ученых. Эти технологии развивались в нашей стране более 30 лет и потому на порядок превосходят открытые OCR-движки как по точности и качеству распознавания, так и по функциональным возможностям, в том числе для бесшовного встраивания в другие приложения. Нам важно, чтобы доступ к нашему продукту
|18.07.2023
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Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть
Рейтинг десяти крупнейших российских разработчиков OCR Российский рынок оптических систем распознавания символов (OCR) за год упал на 24%
|13.07.2023
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«Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR
Авторизованный партнер компании Setere «УЦ ГИС» осуществил поставку системы оптического распознавания текста Setere OCR в «Газпром инвест». Данный продукт позволит снизить операционную нагрузку на сотрудников, значительно облегчить процесс документооборота. Компания «УЦ ГИС» провела серию мероприятий по тест
|20.03.2023
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Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR
Компания SETERE выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR. В новом релизе 1.0.09 разработчики улучшили качество распознавания документов и общую функциональность продукта. Об этом CNews сообщили представители SETERE. SETERE OCR — отечествен
|13.02.2023
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Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов
usiness Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали модуль распознавания Robin OCR. Это продукт, используемый программным роботом для потоковой обработки документов. В осно
|27.12.2022
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Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду
венный сканер. В серверных решениях на 32-ядерном HPC без применения GPU скорость полнотекстового распознавания достигает 15 страниц в секунду. «Ранее в подобных задачах многие компании полагались на OCR решения компании ABBYY, но в начале 2022 г. после 30 лет работы в стране она неожиданно покинула Россию, исключив ряд продуктов из реестра российских программ. Это событие стало “черным леб
|20.12.2022
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Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт»
Система оптического распознавания текста SETERE OCR, разработанная компанией SETERE (ООО «ТБИ»), успешно прошла тестирование на совместимость
|27.09.2022
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«Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE
статус официального партнера SETERE и возможность поставлять решения из продуктовой линейки SETERE OCR на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Кварта технологии». SETERE (О
|24.08.2022
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Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»
альт СПО» и SETERE («ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста SETERE OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт СП рабочая станция». Результаты испытаний, прове
|18.08.2022
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Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение
Merlion и разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем SETERE (ООО «ТБИ») подписали дистрибьюторское соглашение в отношении отечественного продукта SETERE OCR. Сотрудничество компаний предоставит партнерам Merlion доступ к современному решению для оцифровки документов, которое может поставляться под проекты любого масштаба в различных отраслях. О
|08.07.2022
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Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10»
СПО» и Setere (ООО «ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста Setere OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Испытания, проведенные спец
|26.04.2022
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Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08
омпания SETERE (ООО «ТБИ») выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR — отечественного аналога ABBYY FineReader. Об этом CNews сообщили представители SETERE. В
|10.03.2022
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Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader
Компания SETERE (Security Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечественного ПО и подходит для проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили пред
|30.11.2021
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Как отсканировать документы камерой смартфона
фотографию можно и без специальных приложений-сканеров, используя только камеру смартфона и встроенные средства операционной системы. Рассказываем, как это сделать на iOS- и Android-устройствах. Как отсканировать документы на iPhone Есть два способа, чтобы отсканировать изображения на iPhone. Мы опишем оба. Для первого варианта выберите на устройстве раздел «Заметки» и кликните на значок в
|24.04.2020
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Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu
лись принципом «Просто и Доступно», - сказал исполнительный директор Odlar Yurdu Рамиль Абдулаев. - Распознавание документов и заполнение полей договора является очень важным шагом, так как име
|29.01.2020
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«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров
Нейросеть и OCR против офисной рутины Мегафон объявил о запуске обновленного онлайн-сервиса «Цифровой юри
Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 65
|Борченко Павел 60 18
|Дергачева Светлана 63 15
|Петросян Вадим 19 13
|Ивченков Олег 23 13
|Шушкин Дмитрий 95 12
|Петров Михаил 139 9
|Алифанов Кирилл 84 9
|Сирота Юрий 67 9
|Яфясов Денис 14 9
|Аршавский Анджей 31 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Комстачев Михаил 14 9
|Чевкота Олег 15 9
|Кравченко Андрей 12 9
|Мясин Антон 10 9
|Липич Григорий 65 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Гогленков Александр 15 8
|Ян Давид 69 8
|Черкасов Сергей 16 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Шуваев Ярослав 10 7
|Андреев Сергей 67 7
|Путин Владимир 3454 7
|Ускова Ольга 174 6
|Соколовский Александр 40 6
|Андреев Владимир 101 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Веригин Илья 38 6
|Spencer Harvey - Спенсер Харви 9 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Евтушенко Олег 145 5
|Бочкин Александр 62 5
|Ипатов Вадим 84 5
|Сажин Олег 16 5
|Горюнов Виктор 8 5
|Волков Иван 11 5
|Парфентьев Алексей 183 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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