БРЭ АНО Большая Российская Энциклопедия "суверенная Википедия"


СОБЫТИЯ


03.02.2026 «Российская Wikipedia» отказалась от анонимных авторов. Теперь только профессионалы с ИИ 1
08.10.2024 Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется 3
29.05.2024 «Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой 1
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % 1
12.03.2024 Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения 1
15.02.2024 Четверть россиян делегируют работу с документами приложениям 1
10.01.2024 Россия получила суверенный аналог «Википедии». Тестирование завершено, до запуска считанные дни. Опрос 1
19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос 1
20.12.2022 Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает 1
24.08.2022 Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт 1
02.12.2019 «Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации 4
06.11.2019 Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию 5
26.09.2019 Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда 3
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 2
29.08.2016 В России создается «конкурент Википедии». CNews узнал, каким он будет 4
08.08.2011 Club.CNews: Социальные сети: тёмная сторона общественного блага 1
28.07.2011 Club.CNews: О технологии научной деятельности в ИТ-среде 1
03.07.2002 В Рунете запущен Большой энциклопедический словарь "Сельское хозяйство" 1
28.06.2002 Энциклопедический словарь "Ветеринария" можно прочесть в онлайне за деньги 1
24.06.2002 Подписка на "Избранные справочники Рубрикона" стоит $1 1
05.04.2001 Большая Советская эндиклопедия вышла в Сеть 1
04.04.2001 В Рунете появилась "Большая советская энциклопедия" и еще несколько словарей и справочников 1

