Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

Министр связи Максут Шадаев анонсировал скорый запуск отечественного онлайн-сервиса «Знания», аналога иностранной «Википедии». С лета 2022 г. проект существует в бета-версии, а в начале 2023 г. он заработает на полную мощность. Писать статьи для знаний можно лишь после прохождения очень тщательного отбора и указания в заявке на участие в развитии ресурса внушительного количества персональных и контактных данных.

Новая российская «Википедия»

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме заявил о приближающемся запуске портала «Знания» (znaniya.org), который, как пишет ТАСС, является аналогом всемирно известной энциклопедии «Википедия». По словам министра, сервис заработает в начале 2023 г. Более точные сроки он не указал.

Следует отметить, что в данном случае Шадаев говорит о полноценном запуске портала. Сайт «Знания» функционирует с 8 июля 2022 г., но работает в режиме бета-тестирования.

За неполные полгода своего существования на портал было добавлено 100 тыс. статей.

«Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года», – сказал министр связи. – Наша главная задача – иметь свой собственный портал – портал “Знания”, который базируется на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии».

Так выглядят статьи на портале «Знания»

В качестве помощников в продвижении «Знаний» среди российской интернет-аудитории будут использоваться поисковики. Максут Шадаев подчеркнул, что уже сейчас в выдаче «Яндекса» оригинальная «Википедия» помечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Как сообщал CNews, это требование действует с июля 2022 г.

Также будет вестись беседа с разработчиками поисковых систем, чтобы «Знания» в их выдаче стояли выше «Википедии». «Мы будем просить, чтобы портал “Знания” был приоритизирован в поисковой выдаче и был выше “Википедии”», – сказал министр. О каких именно поисковиках идет речь, он не уточнил.

По поручению Президента России

Как указано на самом портале, он был создан по поручению Президента России Владимира Путина, а также в рамках распоряжения российского Правительства № 2804-р от 26 ноября 2019 г.

Создатели «Знаний» позиционируют свое творение как энциклопедический ресурс. На момент выхода материала общее число научных направлений материалов, входящих в его состав, превышало 400.

За недолгое время своего существования портал «Знания» обзавелся внушительным количеством партнеров – на 20 декабря 2022 г. их было около 90. Большая их часть – это российские музеи, но также имеются фотобанки, библиотеки, издательства, учебные заведения и организации из состава Российской академии наук.

Графоманам входа нет

Редакция CNews убедилась, что, в отличие от «Википедии», обычный пользователь не может ни написать новую статью для «Знаний, ни предложить правки уже имеющейся.

Чтобы иметь возможность пополнять «Знания» новым контентом, нужно сперва весьма подробно рассказать о себе. Обязательно требуется раскрыть свои ФИО, указать место работы или учебы, а также свой статус в обществе или должность в компании и даже расписать сферы научных интересов.

Наконец, нужно в обязательном порядке оставить свой номер телефона и адрес электронной почты. Также анкета предполагает опциональное заполнение еще около десятки полей. Помимо этого, есть кнопка прикрепления файла, но не уточняется, какие именно документы следует отправить на рассмотрение вместе с анкетой.

Анкета желающего помочь «Знаниям» стать лучше

Также неясно, скольких желающих помочь в наполнении «Знаний» информацией отпугнет необходимость указывать такое внушительное количество сведений о себе, большая часть которых приравнивается в России к персональным данным.

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Все перечисленное не относится к регистрации на портале – это лишь анкета для заявки на участие в проекте. На момент публикации материала на «Знаниях» не было кнопки регистрации или авторизации.

Нельзя исключать, что после запуска финальной версии «Знаний» эти ограничительные меры будут сняты. В то же время Максут Шадаев упомянул, что «Википедия» не раз публиковала недостоверную информацию, которую потом удаляла по требованию Роскомнадзора. Вполне может быть, что необходимость раскрытия персональных данных в обмен на право публиковать статьи – это своего рода защита от появления материалов, не соответствующих действительности.

Взять количеством

«Знания» – далеко не первый отечественный ресурс, разработанный на замену «Википедии». Например, в конце августа 2022 г. появился портал «Руниверсалис», на день запуска состоявший из статей, скопированных из «Википедии» со всем содержимым. Некоторые из них прошли через процедуру модерирования, но большинство остались неизменными.

«Руниверсалис» проработал всего несколько часов, после чего сломался – сперва стал выдавать ошибку 403 и «ругаться» на неверные права на каталоги или файлы, после чего перестал открываться. На момент публикации материла ресурс полностью функционировал.

Главная страница «Руниверсалиса»

В целом, российские власти вынашивают идею запуска в России полноценного суверенного аналога «Википедии» как минимум с начала прошлого десятилетия. Например, еще в ноябре 2014 г. Президентская библиотека совместно с Российской национальной библиотекой приступила к разработке проекта такого рода. Для его наполнения предлагалось использовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек.

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Летом 2016 г., Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост российского премьер-министра, отдал распоряжение создать рабочую группу по разработке «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала». Документ, опубликованный на официальном госпортале правовой информации, гласил, что ресурс планировалось собрать на базе «Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий». Занимавший на тот момент должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что энциклопедический портал станет «не просто аналогом, а непосредственно конкурентом "Википедии"».

Очередная попытка импортозаместить «Википедию» была предпринята в июле 2019 г. По решению властей к работе над российской онлайн-энциклопедии приступили создатели «Большой российской энциклопедии», а необходимые изменения в российское законодательство подготовило Минцифры. В конце сентября 2019 г. выяснилось, что инвестиции в проект составят 2 млрд руб., а его разработку планируется завершить к весне 2022 г.

Импортозамещение «Википедии» - процесс длительный

В ноябре 2019 г. Владимир Путин высказал предложение по отказу от «Википедии» в пользу «Большой российской энциклопедии», назвав сведения в статьях «Википедии» недостоверными. Спустя месяц Правительство России распорядилось создать некоммерческую организацию, которая займется созданием суверенной «Википедии» – российской онлайн-энциклопедии. Также был утвержден устав этой организации. Саму энциклопедию планировалось построить на базе сетевой версии «Большой российской энциклопедии».