РНБ Российская национальная библиотека

РНБ - Российская национальная библиотека

СОБЫТИЯ


15.01.2026 Власти не дали старейшей публичной библиотеке России купить немецкое оборудование 2
05.08.2024 Нейросети «Яндекса» распознали тексты дореволюционного «Коммерсанта» и помогли обеспечить по ним удобный поиск 2
05.04.2024 Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы 3
19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос 1
20.12.2022 Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает 3
24.08.2022 Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт 3
08.10.2021 Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии 2
02.12.2019 «Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации 3
06.11.2019 Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию 3
26.09.2019 Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда 3
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 3
01.03.2017 NEC и Российская национальная библиотека подписали Меморандум о взаимопонимании 3
29.08.2016 В России создается «конкурент Википедии». CNews узнал, каким он будет 2
13.05.2016 «Российская национальная библиотека» защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32 3
16.03.2016 МТС проинформирует посетителей Российской национальной библиотеки о поступлении книг 2
08.09.2015 ЦГПБ им. В. В. Маяковского совместно с «Элар» пополняют «Петербургиану» 1
18.07.2014 Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО 1
25.03.2014 Решения Xerox позволили Российской национальной библиотеке реализовать технологию печати по требованию 2
27.11.2012 Хакасская РДБ создаёт электронный каталог 1
03.10.2012 «Элар» поможет создать сводный каталог библиотек Якутии 1
30.05.2012 Российская национальная библиотека интегрируется в мировую библиотечную сеть 1
27.08.2008 Портал Мировой цифровой библиотеки откроется в 2009 г. 1
07.06.2008 РНБ расширяет функционал электронной библиотеки «Астра» 2
21.04.2008 РНБ требуются информационные услуги 1
28.02.2007 РНБ открывает центр экономико-правовой информации 2
21.02.2007 При РНБ откроется Центр экономико-правовой информации 1
30.11.2006 Google заинтересовался российскими книгами 1
28.11.2006 РНБ примет участие в создании Мировой цифровой библиотеки 3
28.11.2006 РНБ примет участие в создании Мировой цифровой библиотеки 3
24.08.2006 Российскую национальную библиотеку информатизировали 2
24.08.2006 Российскую национальную библиотеку информатизировали 2
29.09.2005 Национальной Электронной Библиотеке - быть 2
19.12.2003 "Ленинка" оцифровала диссертации 1
25.11.2003 В России создается крупнейший виртуальный читальный зал 2
09.04.2003 В России создается национальная электронная библиотека 2

Google LLC 12298 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 4
Yandex - Яндекс 8530 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 34 1
Ростелеком 10364 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 1
IBM - International Business Machines Corp 9560 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
ESET - ESET Software 1147 1
Xerox - The Haloid Company 1155 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 3
Cambridge University Press 7 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 1
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 183 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Elsevier 15 1
КонсультантПлюс 149 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 12
Электронная библиотека - Electronic Library 260 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 8
Оцифровка - Digitization 4936 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Электронный документ - Electronic document 1531 2
Видеокамера - Camcorder 2328 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8957 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Wiki - Вики - режим Википедии 255 2
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 1
On-demand - "по требованию" 191 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2304 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 888 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
Wikipedia - Wikisource - Викитека 3 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ЛитРес MyBook 26 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 51 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 1
МТС Коммуникатор 31 1
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 23 1
Apache Lucene 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
PocketBook BookLand 8 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
ЛитРес Правда 1 1
Xerox XMPie 11 1
3M Novec 12 1
РГБ - Электронная библиотека диссертаций 3 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 33 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 117 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 941 1
Вислый Александр 20 11
Медведев Дмитрий 1663 8
Путин Владимир 3370 6
Зайцев Владимир 55 4
Волин Алексей 122 4
Аристархов Владимир 3 2
Козловский Станислав 4 2
Федоров Виктор 5 2
Шорин Олег 3 2
Приходько Сергей 28 2
Кравец Сергей 1 1
Абрамова Елена 14 1
Казарин Станислав 175 1
Кузьмин Евгений 27 1
Мошков Максим 14 1
Евстигнеев Григорий 8 1
Чебанов Вадим 1 1
Колпакова Наталья 1 1
Шейкин Артем 39 1
Медейко Владимир 6 1
Никитин-Перенский Андрей 2 1
Сакураи Акихиро 3 1
Кулиш Ольга 1 1
Нижник Татьяна 1 1
Пускин Федор 1 1
Прозоров Иван 1 1
Шадаев Максут 1154 1
Егоров Владимир 87 1
Горелкин Антон 111 1
Хинштейн Александр 146 1
Комаров Алексей 15 1
Хромов Максим 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 6
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 718 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Франция - Французская Республика 7984 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 83 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Япония 13555 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 1
Сингапур - Республика 1909 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2974 1
Украина 7802 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 1
Испания - Королевство 3763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Нидерланды 3638 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 958 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 665 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3237 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 1
Италия - Рим 206 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 12
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 5 3
Blacklist - Чёрный список 673 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Английский язык 6880 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 141 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Философия - Philosophy 502 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 59 1
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 1
Wikipedia - Википедия 591 8
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 5
Руниверсалис - Runiversalis 7 3
РИА Новости 993 2
Вечерняя Москва - газета 12 1
Советский спорт 19 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 9
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 9
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 5
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
РАН - Российская академия наук 2021 3
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 2
Библиотека - Читальный зал 2 2
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
Хакасская РДБ - Хакасская республиканская детская библиотека 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
