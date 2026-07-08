Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26971
Персоны 86033
География 3099
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Федоров Виктор

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Mind Software подтвердила совместимость с облачной платформой ECP VeiL SE от НИИ «Масштаб» 1
17.12.2008 «Российская Государственная Библиотека» создала крупнейшее в Европе электронное хранилище книг 1
30.08.2006 Российский комплекс "Редут" готов встретить корабли противника 1
30.08.2006 Российский комплекс "Редут" готов встретить корабли противника 1
29.09.2005 Национальной Электронной Библиотеке - быть 1
19.12.2003 "Ленинка" оцифровала диссертации 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Федоров Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Dell EMC 5169 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
HP Inc. 5874 1
Крок - Croc 1956 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 2
Электронная библиотека - Electronic Library 264 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10224 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27204 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12746 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3144 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5480 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10579 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12761 1
Оцифровка - Digitization 5148 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61264 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 1
РГБ - Электронная библиотека диссертаций 3 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 81 1
Вислый Александр 20 2
Зайцев Владимир 55 2
Чебанов Вадим 1 1
Махно Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164897 5
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1081 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 168 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5463 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 179 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 393 1
Европа 24910 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8503 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1768 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1039 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57248 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9086 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6547 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1000 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53093 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3011 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 276 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6674 1
Военно-промышленный курьер 88 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 112 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 56 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще