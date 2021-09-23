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Россия - УФО - ЯНАО - Салехард


23.09.2021 X-Com оснастила аудиторию одной из школ ЯНАО 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом 1
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
09.07.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект по экологическому мониторингу на Ямале 4
29.06.2020 «Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
20.01.2020 В Пермском крае начал принимать посетителей робот-чиновник 1
03.09.2019 «Ростелеком» на Ямале внедрил систему оптимизации и контроля вывоза отходов 3
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 5
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 2
12.02.2019 Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
28.11.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ» 1
24.11.2017 «Ростелеком» представил разработки в области телемедицины для Ямала 1
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
26.05.2017 МТС обеспечила столицу Ямала скоростным фиксированным интернетом 4
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 2
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
20.01.2017 «Ростелеком» расширил покрытие оптическими линиями связи на Ямале 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 2
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
05.09.2016 «Ростелеком» проведет видеотрансляцию повторной сдачи ЕГЭ В ЯНАО 1
05.09.2016 Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 2
31.03.2016 Мобильный интернет от «МегаФона» для жителей ЯНАО стал в 3 раза быстрее 3
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
28.03.2016 «МегаФон» повысит доступность мобильных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа 2
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 4
22.03.2016 Доля смартфонов в сети Tele2 продолжает активно расти 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1

Публикаций - 90, упоминаний - 141

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 10
Мотив - Екатеринбург-2000 111 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 452 2
Cisco Systems 2298 2
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 2
4205 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
АвтоТрекер 95 2
Huawei 2791 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
Золотая Корона 287 1
Анлим-ИТ 7 1
Fly 133 1
Promobot - Промобот 49 1
Глобус-телеком 156 1
Cisco Systems - Tandberg 104 1
Alcatel 248 1
Explay - Эксплей 165 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 101 1
Akamai Technologies 56 1
Открытые технологии 240 1
СКАУТ 63 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Samsung Electronics 6088 1
Lenovo Group 1700 1
Xiaomi 907 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
Facebook 3947 1
Telegram Group 703 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 123 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 221 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
Visa International 1383 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 2
Почта России ПАО 1631 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 93 2
Аэропорт Салехард 1 1
Ямал СПГ 5 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 60 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Связной Банк 75 1
Русский стандарт Банк 312 1
Новатэк 28 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
ВТБ24 597 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Банк Россия 57 1
СКБ-банк 87 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 119 1
Банк Санкт-Петербург 123 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 442 1
Яндекс.Такси 271 1
Норникель - Норильский никель 187 1
Связной ГК 935 1
Почта Банк 290 1
Уралсиб Банк 396 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Балтика - Пивоваренная компания 115 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 5
Правительство РФ 2264 5
Президент Российской Федерации 1460 3
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 223 2
Правительство Сахалинской области 19 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
Правительство Ставропольского края 23 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
Администрация города Омска 8 1
Правительство Калужской области 8 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 317 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
МКС - Международная космическая станция 106 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 11
3G - Стандарт мобильной связи 3920 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
Безопасный город 353 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 334 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 640 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 150 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 183 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 519 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
УУС - Универсальные услуги связи 30 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 528 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 164 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 793 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 873 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Google Android 10773 3
Apple iOS 5750 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 3
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 3
Глобус-телеком СКИТ 40 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МТС 3G-сеть 87 2
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 2
Apple Локатор 23 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 6 1
Microsoft Windows Server 2003 178 1
Tele2 TV 13 1
NVision Барьер 8 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Cyberhero 6 1
Lenovo A - Серия смартфонов 17 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 6 1
Cisco Webex 112 1
Wink Трансформер 4 1
МТС Коммуникатор 20 1
IBM Storwize 16 1
Aladdin eToken Management System 81 1
Samsung Wave 31 1
Aladdin Knowledge Systems 16 1
Aladdin eSafe 7 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Rakuten Viber 430 1
Microsoft Office 2095 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 350 1
WhatsApp Messenger 655 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Discord 32 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 257 1
Google Android TV 173 1
Третьяк Константин 34 15
Оболтин Александр 12 7
Медведев Дмитрий 1459 3
Колпаков Антон 46 2
Путин Владимир 1877 2
Андреев Артем 7 2
Албычев Кирилл 7 2
Никифоров Николай 1127 2
Ситников Алексей 4 1
Романов Алексей 34 1
Кагарманова Мария 1 1
Пекарь Алексей 1 1
Куйвашев Евгений 11 1
Малюгин Владимир 24 1
Шелупанов Александр 2 1
Иванов Евгений 34 1
Пальчун Кирилл 47 1
Нечаев Иван 57 1
Янборисов Вадим 5 1
Золотарев Андрей 5 1
Валяева Елизавета 72 1
Кремнев Аркадий 1 1
Самуйлов Александр 4 1
Евтушенко Олег 125 1
Сахненко Сергей 71 1
Кирсанова Светлана 54 1
Бородов Герман 8 1
Сергеев Сергей 63 1
Малышев Сергей 47 1
Южаков Алексей 23 1
Рыбаков Сергей 27 1
Маслов Александр 28 1
Груздев Сергей 27 1
Воробьев Александр 19 1
Прибылев Александр 1 1
Попов Алексей 322 1
Овсянников Максим 2 1
Потанин Владимир 20 1
Величко Валерий 14 1
Висневский Юрий 11 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 57
Россия - Российская федерация - РФ 61456 36
Россия - Ноябрьск 65 30
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 86 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 23
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 21
Россия - Лабытнанги 22 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 15
Россия - Тарко-Сале 20 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 205 14
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 127 11
Россия - УФО - Свердловская область 845 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 9
Россия - СФО - Новосибирск 2140 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 9
Россия - УФО - Тюменская область 616 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 6
Россия - УФО - Курганская область - Курган 164 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 6
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 153 5
Россия - УФО - Курганская область 274 5
Украина 3765 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 5
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 139 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 461 4
Северный полярный круг 25 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 4
Россия - ПФО - Казань 1596 4
Казахстан - Республика 2834 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 226 4
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 277 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 216 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 2
Русский язык 1081 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 73 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
Коррупция 22 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 127 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 66 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
Торговля розничная 77 1
Федеральное законодательство 258 1
Великая Отечественная война 135 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 198 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 141 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 22 1
Cisco Expo 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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