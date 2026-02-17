Россия - УФО - ЯНАО - Салехард

«Ростелеком» рассказал школьникам Салехарда о правилах поведения в интернете «Ростелеком» провел лекцию по безопасному поведению в интернете для учеников средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова в Салехарде. Мероприятие посетили 200 учеников 6–7 классов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Эксперт компании рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в Сети. Ре

МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде МТС сообщает о расширении покрытия мобильной сети в городе Салехарде. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры и запуску новых базовых станций, улучшилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили пр

Инженеры «МегаФона» расширили покрытие 4G в Салехарде ом. Общий объём переданных данных уже сопоставим с ежедневной отправкой более 80 тыс. фотоснимков. «Салехард активно развивается, и закономерно, что вместе с застройкой растёт нагрузка на мобил

МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы Надым-Салехард на Крайнем Севере МТС сообщает о реализации масштабного проекта по бесшовному покрытию мобильным интернетом трассы регионального значения Надым-Салехард. Стабильное LTE-покрытие позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на протяжении 344 километров главной магистрали региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бла

«МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза Весной 2024 г. на автодороге Надым-Салехард значительно увеличилась мобильная активность автомобилистов и пассажиров. К маю 2024

«Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде ля 1000 домохозяйств региона в уже заселенных многоквартирных домах и новостройках Нового Уренгоя и Салехарда. Самый большой объем работ специалисты провайдера выполнят в газовой столице Ямала.

«Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил в аэропорты Мурманска и Салехарда новые обзорные локаторы малой дальности. Оборудование способно обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 120 км и призвано повысить надежность системы управления воздушным движение

«Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» «Аэропорт Салехард» внедрил ERP-систему для управления финансовой и хозяйственной деятельностью на осно

«Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз уемые в качестве магистральных каналов радиорелейные линии связи. С приходом оптики «Ростелекома» в Салехард скорость доступа выросла в 350 раз: с марта 2019 года максимальная скорость на тариф

Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде запуска сирен). Управление системой может осуществляться как из ЕДДС муниципального образования г. Салехард, так и из верхнего уровня Центра управления в кризисных ситуациях. ЕДДС Салехарда та

Салехард переходит на «оптику» «Ростелекома» пропускную способность. В результате завершения большой оптической стройки около девяти тысяч семей Салехарда имеют возможность получить высокоскоростной доступ в интернет и уникальное интеракт

Управление по культуре и работе с молодежью администрации Салехарда внедряет электронный архив «Этлас» В связи с активной деятельностью Управления по культуре и работе с молодежью Администрации муниципального образования города Салехард, остро встал вопрос о переводе документации в электронный вид. Руководством управления была поставлена задача повышения эффективности работы всех отделов за счет создания единой информ

Полиция ЯНАО внедрила технологию SMS-ориентирования на базе сервиса МТС лехарду. Как сообщили CNews в МТС, ежедневно сотрудники отдела министерства внутренних дел России в Салехарде отправляют SMS-сообщения с ориентировками и информацией общего пользования более че

В автомобилях дорожно-патрульных служб Салехарда установят платежные терминалы «Сбербанка» остит взаимоотношения между водителями и инспекторами дорожно-патрульных служб. Кроме того, жителям Салехарда не придется тратить время на поход в банк. Оплачивать штрафы можно будет сразу посл

Произведена аэросъемка территории для ЛЭП Надым-Салехард В рамках предпроектных изысканий для строительства высоковольтной линии электропередачи 220 кВ Надым-Салехард, компания «Геокосмос» произвела аэросъемку территории, выделенной под проектирование ЛЭП, и создала высокоточные картографические материалы. Было отснято 400,4 погонных километров учас

Найденный на Ямале мамонтенок доставлен в Салехард Мамонтенок весом в 400 кг, недавно найденный на Ямале, доставлен в музейно-выставочный комплекс г. Салехард и помещен на хранение в специально оборудованную морозильную камеру, сообщает Ura.ru

"Заказные ИнформСистемы" внедряют "Радей" в Салехарде зные ИнформСистемы» приступила к внедрению программно-технологического комплекса (ПТК) «Радей» в г. Салехард, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект предполаг

Администрация Салехарда провела экспресс-анализ системы ИБ ор ИТ-услуг, объявил о завершении обследования системы информационной безопасности администрации г. Салехард (Тюменская обл., ЯНАО). Это обследование выполнено на базе типизированной услуги «Эк