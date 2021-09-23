Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ЯНАО
Салехард
Публикаций - 90, упоминаний - 141
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Третьяк Константин 34 15
|Оболтин Александр 12 7
|Медведев Дмитрий 1459 3
|Колпаков Антон 46 2
|Путин Владимир 1877 2
|Андреев Артем 7 2
|Албычев Кирилл 7 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Ситников Алексей 4 1
|Романов Алексей 34 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Пекарь Алексей 1 1
|Куйвашев Евгений 11 1
|Малюгин Владимир 24 1
|Шелупанов Александр 2 1
|Иванов Евгений 34 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Нечаев Иван 57 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кремнев Аркадий 1 1
|Самуйлов Александр 4 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Бородов Герман 8 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Малышев Сергей 47 1
|Южаков Алексей 23 1
|Рыбаков Сергей 27 1
|Маслов Александр 28 1
|Груздев Сергей 27 1
|Воробьев Александр 19 1
|Прибылев Александр 1 1
|Попов Алексей 322 1
|Овсянников Максим 2 1
|Потанин Владимир 20 1
|Величко Валерий 14 1
|Висневский Юрий 11 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 198 2
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 141 1
|ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 22 1
|Cisco Expo 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru