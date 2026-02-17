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Россия УФО ЯНАО Салехард
СОБЫТИЯ
|17.02.2026
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«Ростелеком» рассказал школьникам Салехарда о правилах поведения в интернете
«Ростелеком» провел лекцию по безопасному поведению в интернете для учеников средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова в Салехарде. Мероприятие посетили 200 учеников 6–7 классов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Эксперт компании рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в Сети. Ре
|11.12.2025
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МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде
МТС сообщает о расширении покрытия мобильной сети в городе Салехарде. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры и запуску новых базовых станций, улучшилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили пр
|28.11.2025
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Инженеры «МегаФона» расширили покрытие 4G в Салехарде
ом. Общий объём переданных данных уже сопоставим с ежедневной отправкой более 80 тыс. фотоснимков. «Салехард активно развивается, и закономерно, что вместе с застройкой растёт нагрузка на мобил
|16.10.2025
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МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы Надым-Салехард на Крайнем Севере
МТС сообщает о реализации масштабного проекта по бесшовному покрытию мобильным интернетом трассы регионального значения Надым-Салехард. Стабильное LTE-покрытие позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на протяжении 344 километров главной магистрали региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бла
|04.06.2024
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«МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза
Весной 2024 г. на автодороге Надым-Салехард значительно увеличилась мобильная активность автомобилистов и пассажиров. К маю 2024
|16.11.2023
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«Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде
ля 1000 домохозяйств региона в уже заселенных многоквартирных домах и новостройках Нового Уренгоя и Салехарда. Самый большой объем работ специалисты провайдера выполнят в газовой столице Ямала.
|18.09.2020
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«Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил в аэропорты Мурманска и Салехарда новые обзорные локаторы малой дальности. Оборудование способно обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 120 км и призвано повысить надежность системы управления воздушным движение
|23.03.2020
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«Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP»
«Аэропорт Салехард» внедрил ERP-систему для управления финансовой и хозяйственной деятельностью на осно
|15.04.2019
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«Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз
уемые в качестве магистральных каналов радиорелейные линии связи. С приходом оптики «Ростелекома» в Салехард скорость доступа выросла в 350 раз: с марта 2019 года максимальная скорость на тариф
|25.03.2016
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Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде
запуска сирен). Управление системой может осуществляться как из ЕДДС муниципального образования г. Салехард, так и из верхнего уровня Центра управления в кризисных ситуациях. ЕДДС Салехарда та
|29.09.2015
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Салехард переходит на «оптику» «Ростелекома»
пропускную способность. В результате завершения большой оптической стройки около девяти тысяч семей Салехарда имеют возможность получить высокоскоростной доступ в интернет и уникальное интеракт
|28.05.2013
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Управление по культуре и работе с молодежью администрации Салехарда внедряет электронный архив «Этлас»
В связи с активной деятельностью Управления по культуре и работе с молодежью Администрации муниципального образования города Салехард, остро встал вопрос о переводе документации в электронный вид. Руководством управления была поставлена задача повышения эффективности работы всех отделов за счет создания единой информ
|25.04.2013
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Полиция ЯНАО внедрила технологию SMS-ориентирования на базе сервиса МТС
лехарду. Как сообщили CNews в МТС, ежедневно сотрудники отдела министерства внутренних дел России в Салехарде отправляют SMS-сообщения с ориентировками и информацией общего пользования более че
|10.07.2012
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В автомобилях дорожно-патрульных служб Салехарда установят платежные терминалы «Сбербанка»
остит взаимоотношения между водителями и инспекторами дорожно-патрульных служб. Кроме того, жителям Салехарда не придется тратить время на поход в банк. Оплачивать штрафы можно будет сразу посл
|26.06.2008
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Произведена аэросъемка территории для ЛЭП Надым-Салехард
В рамках предпроектных изысканий для строительства высоковольтной линии электропередачи 220 кВ Надым-Салехард, компания «Геокосмос» произвела аэросъемку территории, выделенной под проектирование ЛЭП, и создала высокоточные картографические материалы. Было отснято 400,4 погонных километров учас
|28.05.2007
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Найденный на Ямале мамонтенок доставлен в Салехард
Мамонтенок весом в 400 кг, недавно найденный на Ямале, доставлен в музейно-выставочный комплекс г. Салехард и помещен на хранение в специально оборудованную морозильную камеру, сообщает Ura.ru
|21.05.2007
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"Заказные ИнформСистемы" внедряют "Радей" в Салехарде
зные ИнформСистемы» приступила к внедрению программно-технологического комплекса (ПТК) «Радей» в г. Салехард, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект предполаг
|25.12.2006
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Администрация Салехарда провела экспресс-анализ системы ИБ
ор ИТ-услуг, объявил о завершении обследования системы информационной безопасности администрации г. Салехард (Тюменская обл., ЯНАО). Это обследование выполнено на базе типизированной услуги «Эк
|03.08.2006
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В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала
коммерческую эксплуатацию циф-ровой радиорелейной линии Сургут – Ноябрьск – Новый Уренгой – Надым – Салехард. Строительство ЦРРЛ общей протяженностью 1 427,3 километра велось по заказу «Уралсвя
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Третьяк Константин 34 15
|Щелгачев Дмитрий 35 12
|Оболтин Александр 12 7
|Дроздов Владимир 37 6
|Мелихов Дмитрий 69 5
|Оболтин Константин 7 4
|Путин Владимир 3454 4
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Симайченков Сергей 9 3
|Кобылкин Дмитрий 6 3
|Найденков Сергей 14 3
|Андреев Артем 11 2
|Албычев Кирилл 9 2
|Колпаков Антон 57 2
|Фролов Сергей 36 2
|Хворостова Екатерина 5 2
|Ярушина Алена 5 2
|Малиновский Олег 2 2
|Исхизова Александра 100 2
|Сбитнев Александр 2 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Рахтеенко Владимир 42 1
|Южаков Алексей 36 1
|Угнивенко Дмитрий 29 1
|Рыбаков Сергей 30 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Новиков Сергей 47 1
|Маслов Александр 39 1
|Самуйлов Александр 17 1
|Воробьев Александр 42 1
|Прибылев Александр 1 1
|Попов Алексей 339 1
|Титов Алексей 62 1
|Овсянников Максим 5 1
|Смирнов Михаил 73 1
|Потанин Владимир 91 1
|Власов Дмитрий 4 1
|Давыдов Владимир 13 1
|Величко Валерий 16 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
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