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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ЯНАО Салехард

Россия - УФО - ЯНАО - Салехард

Валерий Грызлов "Второе мая в Салехарде" (1977) Валерий Грызлов "Второе мая в Салехарде" (1977)
Валерий Грызлов "Второе мая в Салехарде" (1977)

СОБЫТИЯ


17.02.2026 «Ростелеком» рассказал школьникам Салехарда о правилах поведения в интернете

«Ростелеком» провел лекцию по безопасному поведению в интернете для учеников средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова в Салехарде. Мероприятие посетили 200 учеников 6–7 классов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Эксперт компании рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в Сети. Ре
11.12.2025 МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде

МТС сообщает о расширении покрытия мобильной сети в городе Салехарде. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры и запуску новых базовых станций, улучшилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили пр
28.11.2025 Инженеры «МегаФона» расширили покрытие 4G в Салехарде

ом. Общий объём переданных данных уже сопоставим с ежедневной отправкой более 80 тыс. фотоснимков. «Салехард активно развивается, и закономерно, что вместе с застройкой растёт нагрузка на мобил
16.10.2025 МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы Надым-Салехард на Крайнем Севере

МТС сообщает о реализации масштабного проекта по бесшовному покрытию мобильным интернетом трассы регионального значения Надым-Салехард. Стабильное LTE-покрытие позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на протяжении 344 километров главной магистрали региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бла
04.06.2024 «МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза

Весной 2024 г. на автодороге Надым-Салехард значительно увеличилась мобильная активность автомобилистов и пассажиров. К маю 2024
16.11.2023 «Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде

ля 1000 домохозяйств региона в уже заселенных многоквартирных домах и новостройках Нового Уренгоя и Салехарда. Самый большой объем работ специалисты провайдера выполнят в газовой столице Ямала.
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил в аэропорты Мурманска и Салехарда новые обзорные локаторы малой дальности. Оборудование способно обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 120 км и призвано повысить надежность системы управления воздушным движение
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP»

«Аэропорт Салехард» внедрил ERP-систему для управления финансовой и хозяйственной деятельностью на осно
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз

уемые в качестве магистральных каналов радиорелейные линии связи. С приходом оптики «Ростелекома» в Салехард скорость доступа выросла в 350 раз: с марта 2019 года максимальная скорость на тариф
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде

запуска сирен). Управление системой может осуществляться как из ЕДДС муниципального образования г. Салехард, так и из верхнего уровня Центра управления в кризисных ситуациях. ЕДДС Салехарда та
29.09.2015 Салехард переходит на «оптику» «Ростелекома»

пропускную способность. В результате завершения большой оптической стройки около девяти тысяч семей Салехарда имеют возможность получить высокоскоростной доступ в интернет и уникальное интеракт
28.05.2013 Управление по культуре и работе с молодежью администрации Салехарда внедряет электронный архив «Этлас»

В связи с активной деятельностью Управления по культуре и работе с молодежью Администрации муниципального образования города Салехард, остро встал вопрос о переводе документации в электронный вид. Руководством управления была поставлена задача повышения эффективности работы всех отделов за счет создания единой информ
25.04.2013 Полиция ЯНАО внедрила технологию SMS-ориентирования на базе сервиса МТС

лехарду. Как сообщили CNews в МТС, ежедневно сотрудники отдела министерства внутренних дел России в Салехарде отправляют SMS-сообщения с ориентировками и информацией общего пользования более че
10.07.2012 В автомобилях дорожно-патрульных служб Салехарда установят платежные терминалы «Сбербанка»

остит взаимоотношения между водителями и инспекторами дорожно-патрульных служб. Кроме того, жителям Салехарда не придется тратить время на поход в банк. Оплачивать штрафы можно будет сразу посл
26.06.2008 Произведена аэросъемка территории для ЛЭП Надым-Салехард

В рамках предпроектных изысканий для строительства высоковольтной линии электропередачи 220 кВ Надым-Салехард, компания «Геокосмос» произвела аэросъемку территории, выделенной под проектирование ЛЭП, и создала высокоточные картографические материалы. Было отснято 400,4 погонных километров учас
28.05.2007 Найденный на Ямале мамонтенок доставлен в Салехард

Мамонтенок весом в 400 кг, недавно найденный на Ямале, доставлен в музейно-выставочный комплекс г. Салехард и помещен на хранение в специально оборудованную морозильную камеру, сообщает Ura.ru
21.05.2007 "Заказные ИнформСистемы" внедряют "Радей" в Салехарде

зные ИнформСистемы» приступила к внедрению программно-технологического комплекса (ПТК) «Радей» в г. Салехард, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект предполаг
25.12.2006 Администрация Салехарда провела экспресс-анализ системы ИБ

ор ИТ-услуг, объявил о завершении обследования системы информационной безопасности администрации г. Салехард (Тюменская обл., ЯНАО). Это обследование выполнено на базе типизированной услуги «Эк
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала

коммерческую эксплуатацию циф-ровой радиорелейной линии Сургут – Ноябрьск – Новый Уренгой – Надым – Салехард. Строительство ЦРРЛ общей протяженностью 1 427,3 километра велось по заказу «Уралсвя

Публикаций - 169, упоминаний - 220

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 12
МегаФон 10742 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 8
Прайм Груп - Prime Group 74 5
Cisco Systems 5372 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
9594 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
Ростелеком - Глобус-телеком 235 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 2
АвтоТрекер 104 2
Беспилотные авиационные системы 93 2
Samsung Electronics 11064 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4676 2
Lenovo Group 2446 2
Intel Corporation 12811 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Telegram Group 2940 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Этлас Софт - Atlas Soft 136 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Zabbix SIA - Заббикс 175 1
Сонет 173 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 3
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 3
Почта России ПАО 2370 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Visa International 1993 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Связной Банк 113 1
Газпром трансгаз 157 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Ямал СПГ 11 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Медведь 20 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Аэропорт Салехард 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Администрация Салехарда 3 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Администрация Курской области 28 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Администрация Омска 25 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 23
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 3
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 53 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Apple Локатор 87 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МТС 3G-сеть 121 2
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
МТС ВОЛС 19 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 11 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Apple iPhone 6 4861 2
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